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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 367368369370
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:55

Волновой обзор основных валютных пар - 21.05.2018

EUR/USD

Зображення

Скорее всего, на прошлой неделе была сформирована небольшая коррекция (ii) of [v] of C of (Y) of [4], после чего валютная пара возобновила развитие нисходящего тренда в рамках импульса (iii) of [v] of C of (Y) of [4]. Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейшее падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD

Зображення

Предполагается, что валютная пара таки завершила построение коррекции 2 of (1), которая приобрела форму волновой плоскости. В таком случае, в данный момент продолжается падение цены и развитие импульса 3 of (1). Рекомендуется рассматривать продажи в рамках данного импульса.

USD/JPY

Зображення

Как и ожидалось, на рынке продолжается построение стремительного импульса (iii) of [v] of 3 of (1). Похоже на то, что данный импульс практически сформирован, а в ближайшие торговые дни начнется развитие небольшой коррекции (iv) of [v] of 3 of (1). Скорее всего, до конца недели рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

Зображення

В соответствии с прогнозом, в конце прошлой недели на рынке таки завершилось построение длительной боковой коррекции [iv] of 3 of (3). Таким образом, в ближайшее время ожидается продолжение роста цены в рамках волны [v] of 3 of (3), а также обновление локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:03

Быки по доллару США взяли паузу

Обрадовавшись итогам переговоров США с КНР по торговым дисбалансам, участники валютного рынка зафиксировали прибыль по длинным позициям в долларе США, что привело к его умеренному ослаблению против ряда конкурентов. На этом фоне евро/доллар смог отыграть некоторую часть понесенных ранее потерь, чему также способствовала фиксация прибыли по коротким позициям в кроссах, в частности в евро/франке и евро/фунте. Тем не менее, в условиях политических рисков в Италии, слабой статистики по еврозоне и дифференциала процентных ставок евро остается уязвимым, и его снижение может возобновиться в любой момент. Следует все же отметить, что с началом новой торговой недели активность участников валютного рынка очень низкая, поэтому евро может застрять в образовавшемся диапазоне.

На сегодня запланировано:

15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3685
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 367368369370
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