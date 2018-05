Авторская аналитика от МОФТ

Додано: Пон 21 тра, 2018 13:55

Волновой обзор основных валютных пар

- 21.05.2018EUR/USDСкорее всего, на прошлой неделе была сформирована небольшая коррекция (ii) of [v] of C of (Y) of [4], после чего валютная пара возобновила развитие нисходящего тренда в рамках импульса (iii) of [v] of C of (Y) of [4]. Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейшее падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDПредполагается, что валютная пара таки завершила построение коррекции 2 of (1), которая приобрела форму волновой плоскости. В таком случае, в данный момент продолжается падение цены и развитие импульса 3 of (1). Рекомендуется рассматривать продажи в рамках данного импульса.USD/JPYКак и ожидалось, на рынке продолжается построение стремительного импульса (iii) of [v] of 3 of (1). Похоже на то, что данный импульс практически сформирован, а в ближайшие торговые дни начнется развитие небольшой коррекции (iv) of [v] of 3 of (1). Скорее всего, до конца недели рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFВ соответствии с прогнозом, в конце прошлой недели на рынке таки завершилось построение длительной боковой коррекции [iv] of 3 of (3). Таким образом, в ближайшее время ожидается продолжение роста цены в рамках волны [v] of 3 of (3), а также обновление локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru