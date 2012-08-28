Авторская аналитика от МОФТ

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 21 тра, 2018 13:55
Волновой обзор основных валютных пар
- 21.05.2018
EUR/USD
Скорее всего, на прошлой неделе была сформирована небольшая коррекция (ii) of [v] of C of (Y) of [4], после чего валютная пара возобновила развитие нисходящего тренда в рамках импульса (iii) of [v] of C of (Y) of [4]. Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейшее падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.
GBP/USD
Предполагается, что валютная пара таки завершила построение коррекции 2 of (1), которая приобрела форму волновой плоскости. В таком случае, в данный момент продолжается падение цены и развитие импульса 3 of (1). Рекомендуется рассматривать продажи в рамках данного импульса.
USD/JPY
Как и ожидалось, на рынке продолжается построение стремительного импульса (iii) of [v] of 3 of (1). Похоже на то, что данный импульс практически сформирован, а в ближайшие торговые дни начнется развитие небольшой коррекции (iv) of [v] of 3 of (1). Скорее всего, до конца недели рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/CHF
В соответствии с прогнозом, в конце прошлой недели на рынке таки завершилось построение длительной боковой коррекции [iv] of 3 of (3). Таким образом, в ближайшее время ожидается продолжение роста цены в рамках волны [v] of 3 of (3), а также обновление локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Вів 22 тра, 2018 12:03
Быки по доллару США взяли паузу
Обрадовавшись итогам переговоров США с КНР по торговым дисбалансам, участники валютного рынка зафиксировали прибыль по длинным позициям в долларе США, что привело к его умеренному ослаблению против ряда конкурентов. На этом фоне евро/доллар смог отыграть некоторую часть понесенных ранее потерь, чему также способствовала фиксация прибыли по коротким позициям в кроссах, в частности в евро/франке и евро/фунте. Тем не менее, в условиях политических рисков в Италии, слабой статистики по еврозоне и дифференциала процентных ставок евро остается уязвимым, и его снижение может возобновиться в любой момент. Следует все же отметить, что с началом новой торговой недели активность участников валютного рынка очень низкая, поэтому евро может застрять в образовавшемся диапазоне.
На сегодня запланировано:
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3687
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:00
Волновой обзор основных валютных пар
- 22.05.2018
EUR/USD
Как показано на графике, вчера валютная пара начала построение небольшой коррекции в рамках нисходящего импульса (iii) of [v] of C of (Y) of [4]. Ожидается, что до конца недели падение цены возобновится и обновит локальный минимум. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.
GBP/USD
Как и предполагалось, вчера валютная пара продолжила развитие нисходящего тренда и построение волны 3 of (1). Скорее всего, текущее движение подтвердило окончание коррекции 2 of (1). В таком случае, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейшее падение цены в рамках импульса 3 of (1). Рекомендуется рассматривать продажи.
USD/JPY
В соответствии с прогнозом, вчера на рынке была окончательно сформирована волна (iii) of [v] of 3 of (1), после чего началось построение коррекции (iv) of [v] of 3 of (1). Ожидается, что до конца недели данная коррекция будет завершена, а волна (v) of [v] of 3 of (1) возобновит развитие восходящего тренда. Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/CHF
Предполагается, что валютная пара продолжает построение крупной боковой коррекции [iv] of 3 of (3). Скорее всего, эта коррекция будет сформирована в ближайшее время, после чего рост цены возобновится в рамках волны [v] of 3 of (3). Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3687
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 10:43
Швейцарский франк пользуется повышенным спросом
Взаимные уступки США и КНР в торговых вопросах успокоили рынки, но ненадолго. Вчерашний торговый день был относительно спокойным; быки по доллару США взяли паузу, воспользовавшись чем евро пытался развить восстановление. Тем не менее, все его попытки роста спекулянты продолжают использовать для продаж, особенно в кроссе со швейцарским франком, хотя запланированный на 10 июня референдум по монетарной реформе представляет риски для франка. С учетом кредитно-денежной политики Национального Банка Швейцарии, столь повышенный спрос к франку, особенно в паре с долларом США, не совсем понятен.
То ли инвесторы видят угрозу от политической нестабильности в Италии, то ли опасаются торговых войн США с КНР и ЕС, то ли все факторы сложились вместе, но факт остается фактом – франк на данном этапе явный фаворит, а сегодня к нему добавилась и японская йена, растущая на фоне падения европейских фондовых индексов. Как бы там ни было, стратегия продаж евро на росте остается предпочтительной, но на текущих уровнях (в паре с долларом) медведям следует быть предельно осторожными.
На сегодня запланировано:11:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
21:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.
Ускорение потребительской инфляции в Великобритании может оказать поддержку британскому фунту, в противном случае давление на него будет сохраняться.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3687
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
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