Авторская аналитика от МОФТ

Политическая неопределенность в Италии способствуют падению евро - недельный обзор
На прошлой неделе восходящее ралли доллара США несколько замедлилось, преимущественно из-за масштабных покупок инвесторами швейцарского франка и японской йены, и это при том, что Банк Японии и Швейцарский Национальный Банк весьма далеки от того, чтобы приступить к ужесточению монетарной политики. Если рост йены не совсем понятен, учитывая дифференциал процентных ставок и ослабление напряженности вокруг ядерной программы Северной Кореи, то в условиях политических рисков в Италии спрос на франк, особенно в паре с евро, вполне оправдан.
Новое коалиционное правительство Италии выступает за стимулирование темпов роста экономики страны путем увеличения государственных расходов, что противоречит правилам Европейского союза и является одним из условий получения финансовой помощи. На этом фоне инвесторы предпочитают избавляться от итальянских гособлигаций, следствием чего стал рост их доходности, а евро находится под устойчивым прессингом медведей, снижаясь как против франка, так и против доллара США.
Его перспективы на данном этапе выглядят однозначно негативными, но следует все же отметить, что предпринимаемые Европейским центральным банком меры позволяют инвесторам не опасаться панических настроений на финансовых рынках, в частности в отношении итальянских гособлигаций, поэтому медведям по евро и быкам по франку следует быть предельно осторожными. Пока же риски снижения евро/доллара в район 16-й фигуры выглядят высокими, а отскоки пары в направлении 18-й могут быть использованы для продаж.
На этой неделе запланировано:
Вторник, 29 мая
13:30 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Мерша;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (март).
Среда, 30 мая
00:00 - Новая Зеландия. Отчет РБНЗ по финансовой стабильности;
01:45 - Новая Зеландия. Разрешение на строительство;
02:50 - Япония. Розничные продажи;
03:00 - Япония. Выступление главы Банка Японии Куроды;
04:10 - Новая Зеландия. Выступление будущего главы РБНЗ Орра;
04:30 - Австралия. Разрешение на строительство;
09:00 - Германия. Розничные продажи;
10:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
11:00 - Германия. Уровень безработицы;
11:00 - Германия. Изменение числа безработных;
15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;
15:30 - США. Годовые данные по ВВП;
15:30 - США. Ценовой индекс ВВП;
17:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;
17:45 - Швейцария. Выступление главы Национального банка Швейцарии Джордана.
Четверг, 31 мая
04:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS;
04:00 - КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
15:30 - США. Расходы на личное потребление;
15:30 - Канада. Годовые данные по ВВП;
20:00 - США. Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Лэл Брейнард.
Пятница, 1 июня
01:30 - Австралия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;
03:00 - Австралия. Продажи новых домов;
04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в производстве;
10:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
15:30 - Еврозона. Уровень занятости;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;
17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе.
Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru