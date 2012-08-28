Авторская аналитика от МОФТ

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 368369370371 Додано: Вів 29 тра, 2018 11:46 Политическая неопределенность в Италии способствуют падению евро - недельный обзор



На прошлой неделе восходящее ралли доллара США несколько замедлилось, преимущественно из-за масштабных покупок инвесторами швейцарского франка и японской йены, и это при том, что Банк Японии и Швейцарский Национальный Банк весьма далеки от того, чтобы приступить к ужесточению монетарной политики. Если рост йены не совсем понятен, учитывая дифференциал процентных ставок и ослабление напряженности вокруг ядерной программы Северной Кореи, то в условиях политических рисков в Италии спрос на франк, особенно в паре с евро, вполне оправдан.



Новое коалиционное правительство Италии выступает за стимулирование темпов роста экономики страны путем увеличения государственных расходов, что противоречит правилам Европейского союза и является одним из условий получения финансовой помощи. На этом фоне инвесторы предпочитают избавляться от итальянских гособлигаций, следствием чего стал рост их доходности, а евро находится под устойчивым прессингом медведей, снижаясь как против франка, так и против доллара США.

Его перспективы на данном этапе выглядят однозначно негативными, но следует все же отметить, что предпринимаемые Европейским центральным банком меры позволяют инвесторам не опасаться панических настроений на финансовых рынках, в частности в отношении итальянских гособлигаций, поэтому медведям по евро и быкам по франку следует быть предельно осторожными. Пока же риски снижения евро/доллара в район 16-й фигуры выглядят высокими, а отскоки пары в направлении 18-й могут быть использованы для продаж.



На этой неделе запланировано:



Вторник, 29 мая

13:30 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Мерша;

16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (март).



Среда, 30 мая

00:00 - Новая Зеландия. Отчет РБНЗ по финансовой стабильности;

01:45 - Новая Зеландия. Разрешение на строительство;

02:50 - Япония. Розничные продажи;

03:00 - Япония. Выступление главы Банка Японии Куроды;

04:10 - Новая Зеландия. Выступление будущего главы РБНЗ Орра;

04:30 - Австралия. Разрешение на строительство;

09:00 - Германия. Розничные продажи;

10:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;

11:00 - Германия. Уровень безработицы;

11:00 - Германия. Изменение числа безработных;

15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;

15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;

15:30 - США. Годовые данные по ВВП;

15:30 - США. Ценовой индекс ВВП;

17:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;

17:45 - Швейцария. Выступление главы Национального банка Швейцарии Джордана.



Четверг, 31 мая

04:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS;

04:00 - КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;

12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;

12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;

15:30 - США. Расходы на личное потребление;

15:30 - Канада. Годовые данные по ВВП;

20:00 - США. Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Лэл Брейнард.



Пятница, 1 июня

01:30 - Австралия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;

03:00 - Австралия. Продажи новых домов;

04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в производстве;

10:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

15:30 - Еврозона. Уровень занятости;

15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;

15:30 - США. Уровень безработицы;

15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;

16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;

17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;

17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - недельный обзорНа прошлой неделе восходящее ралли доллара США несколько замедлилось, преимущественно из-за масштабных покупок инвесторами швейцарского франка и японской йены, и это при том, что Банк Японии и Швейцарский Национальный Банк весьма далеки от того, чтобы приступить к ужесточению монетарной политики. Если рост йены не совсем понятен, учитывая дифференциал процентных ставок и ослабление напряженности вокруг ядерной программы Северной Кореи, то в условиях политических рисков в Италии спрос на франк, особенно в паре с евро, вполне оправдан.Новое коалиционное правительство Италии выступает за стимулирование темпов роста экономики страны путем увеличения государственных расходов, что противоречит правилам Европейского союза и является одним из условий получения финансовой помощи. На этом фоне инвесторы предпочитают избавляться от итальянских гособлигаций, следствием чего стал рост их доходности, а евро находится под устойчивым прессингом медведей, снижаясь как против франка, так и против доллара США.Его перспективы на данном этапе выглядят однозначно негативными, но следует все же отметить, что предпринимаемые Европейским центральным банком меры позволяют инвесторам не опасаться панических настроений на финансовых рынках, в частности в отношении итальянских гособлигаций, поэтому медведям по евро и быкам по франку следует быть предельно осторожными. Пока же риски снижения евро/доллара в район 16-й фигуры выглядят высокими, а отскоки пары в направлении 18-й могут быть использованы для продаж.На этой неделе запланировано:Вторник, 29 мая13:30 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Мерша;16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (март).Среда, 30 мая00:00 - Новая Зеландия. Отчет РБНЗ по финансовой стабильности;01:45 - Новая Зеландия. Разрешение на строительство;02:50 - Япония. Розничные продажи;03:00 - Япония. Выступление главы Банка Японии Куроды;04:10 - Новая Зеландия. Выступление будущего главы РБНЗ Орра;04:30 - Австралия. Разрешение на строительство;09:00 - Германия. Розничные продажи;11:00 - Германия. Уровень безработицы;11:00 - Германия. Изменение числа безработных;15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;15:30 - США. Ценовой индекс ВВП;17:45 - Швейцария. Выступление главы Национального банка Швейцарии Джордана.Четверг, 31 мая04:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS;04:00 - КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;20:00 - США. Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Лэл Брейнард.Пятница, 1 июня01:30 - Австралия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;03:00 - Австралия. Продажи новых домов;04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в производстве;10:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;15:30 - Еврозона. Уровень занятости;16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3703 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 тра, 2018 13:41 Волновой обзор основных валютных пар - 29.05.2018



EUR/USD







В соответствии с прогнозом, после окончания небольшой коррекции (ii) of [v] of C of (Y) of [4] валютная пара продолжила развитие нисходящего тренда. Предполагается, что до конца текущей недели продлится дальнейшее падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Как показано на графике, вчерашнее движение подтвердило окончание коррекции 2 of (1), а также продолжение развития нисходящей волны 3 of (1). Ожидается, что на этом построение волны [iii] of 3 of (1) не закончилось и в ближайшее время падение цены возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







На графике видно, что в данный момент на рынке продолжается построение коррекционной волны 4 of (1), которая приобретает форму зигзага. Похоже на то, что волна [c] of 4 of (1) еще не завершена и скоро возобновит свое нисходящее движение. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.



USD/CHF







Как и ожидалось, под конец прошлой недели валютная пара таки завершила построение крупной боковой коррекции [iv] of 3 of (3). Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены в рамках волны [v] of 3 of (3), а также обновление локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 29.05.2018EUR/USDВ соответствии с прогнозом, после окончания небольшой коррекции (ii) of [v] of C of (Y) of [4] валютная пара продолжила развитие нисходящего тренда. Предполагается, что до конца текущей недели продлится дальнейшее падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDКак показано на графике, вчерашнее движение подтвердило окончание коррекции 2 of (1), а также продолжение развития нисходящей волны 3 of (1). Ожидается, что на этом построение волны [iii] of 3 of (1) не закончилось и в ближайшее время падение цены возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи.USD/JPYНа графике видно, что в данный момент на рынке продолжается построение коррекционной волны 4 of (1), которая приобретает форму зигзага. Похоже на то, что волна [c] of 4 of (1) еще не завершена и скоро возобновит свое нисходящее движение. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.USD/CHFКак и ожидалось, под конец прошлой недели валютная пара таки завершила построение крупной боковой коррекции [iv] of 3 of (3). Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены в рамках волны [v] of 3 of (3), а также обновление локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3703 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 тра, 2018 09:56 Евро остается уязвимым



Усугубляющийся политический кризис в Италии, где коалиционное большинство не в состоянии сформировать правительство, и чему активно мешает президент страны, может привести к новым выборам осенью и, что еще хуже, к проведению референдума о членстве в еврозоне. Даже в случае такого развития событий инвесторы на данном этапе не опасаются распространения подобных настроений среди других стран еврозоны, но наличие таких рисков само по себе вынуждает их избавляться от длинных позиций в евро. На этом фоне его падение по всему спектру рынка продолжается, и каких-либо факторов, способных развернуть тренд, пока не видать. Негативной для евро является и политическая ситуация в Испании.



На сегодня запланировано:



11:00 - Германия. Уровень безработицы;

11:00 - Германия. Изменение числа безработных;

15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;

15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;

15:30 - США. Годовые данные по ВВП;

15:30 - США. Ценовой индекс ВВП;

17:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;

17:45 - Швейцария. Выступление главы Национального банка Швейцарии Джордана.



В случае выхода сильных данных по рынку труда Германии евро может получить умеренную поддержку, но его рост будет использован для продаж. Для американского и канадского доллара важными будут данные по ВВП США и решение Банка Канады по процентной ставке соответственно.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Усугубляющийся политический кризис в Италии, где коалиционное большинство не в состоянии сформировать правительство, и чему активно мешает президент страны, может привести к новым выборам осенью и, что еще хуже, к проведению референдума о членстве в еврозоне. Даже в случае такого развития событий инвесторы на данном этапе не опасаются распространения подобных настроений среди других стран еврозоны, но наличие таких рисков само по себе вынуждает их избавляться от длинных позиций в евро. На этом фоне его падение по всему спектру рынка продолжается, и каких-либо факторов, способных развернуть тренд, пока не видать. Негативной для евро является и политическая ситуация в Испании.На сегодня запланировано:11:00 - Германия. Уровень безработицы;11:00 - Германия. Изменение числа безработных;15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;15:30 - США. Ценовой индекс ВВП;17:45 - Швейцария. Выступление главы Национального банка Швейцарии Джордана.В случае выхода сильных данных по рынку труда Германии евро может получить умеренную поддержку, но его рост будет использован для продаж. Для американского и канадского доллара важными будут данные по ВВП США и решение Банка Канады по процентной ставке соответственно.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3703 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 тра, 2018 13:08 Волновой обзор основных валютных пар - 30.05.2018



EUR/USD







Как показано на графике, вчера валютная пара продолжила построение нисходящего тренда в рамках крупной волны [v] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, импульс (iii) of [v] of C of (Y) of [4] все еще не завершен. Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейшее падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Как и ожидалось, после окончания небольшой коррекции 2 of (1) на рынке продолжилось построение нисходящего тренда и волны 3 of (1). Похоже на то, что в данный момент на рынке происходит развитие импульса [iii] of 3 of (1), которое может продлиться до конца текущей недели. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара обновила локальный минимум и начала построение волны [c] of 4 of (1). Вполне возможно, что волна [c] of 4 of (1) будет сформирована до конца недели. Таким образом, скоро ожидается возобновление роста цены в рамках волны 5 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны 4 of (1).



USD/CHF







Предполагается, что вчерашнее движение продолжило усложнять длительную боковую коррекцию [iv] of 3 of (3). Как показано на графике, эта коррекция уже сформирована. Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены в рамках волны [v] of 3 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 30.05.2018EUR/USDКак показано на графике, вчера валютная пара продолжила построение нисходящего тренда в рамках крупной волны [v] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, импульс (iii) of [v] of C of (Y) of [4] все еще не завершен. Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейшее падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDКак и ожидалось, после окончания небольшой коррекции 2 of (1) на рынке продолжилось построение нисходящего тренда и волны 3 of (1). Похоже на то, что в данный момент на рынке происходит развитие импульса [iii] of 3 of (1), которое может продлиться до конца текущей недели. Рекомендуется рассматривать продажи.USD/JPYВ соответствии с прогнозом, вчера валютная пара обновила локальный минимум и начала построение волны [c] of 4 of (1). Вполне возможно, что волна [c] of 4 of (1) будет сформирована до конца недели. Таким образом, скоро ожидается возобновление роста цены в рамках волны 5 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны 4 of (1).USD/CHFПредполагается, что вчерашнее движение продолжило усложнять длительную боковую коррекцию [iv] of 3 of (3). Как показано на графике, эта коррекция уже сформирована. Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены в рамках волны [v] of 3 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3703 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 10:27 Кризис в Италии не миновал, но евро восстанавливался



Лидеры коалиционного большинства в Италии пытаются не допустить развитие политического кризиса, на фоне чего доходность по итальянским гособлигациям снижалась, и евро смог развить довольно впечатляющую коррекцию. Тем не менее, быкам по нему все же следует быть на стороже, а текущие уровни в евро/долларе и евро/франке могут быть использованы для открытия коротких позиций, поскольку до разрешения кризиса все еще далеко, а сама ситуация грозит довольно серьезными последствиями как для Италии, так и для еврозоны в целом. Вышедшие вчера данные по ВВП США не дотянули до прогнозного и предыдущего значений, что лишь усилило давление на доллар.



На сегодня запланировано:



12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;

12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;

15:30 - США. Расходы на личное потребление;

15:30 - Канада. Годовые данные по ВВП;

20:00 - США. Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Лэл Брейнард.



На слабых данных по потребительской инфляции по еврозоне евро может оказаться под давлением, на динамику американского и канадского доллара могут повлиять данные по расходам на личное потребление в США и ВВП Канады соответственно.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Лидеры коалиционного большинства в Италии пытаются не допустить развитие политического кризиса, на фоне чего доходность по итальянским гособлигациям снижалась, и евро смог развить довольно впечатляющую коррекцию. Тем не менее, быкам по нему все же следует быть на стороже, а текущие уровни в евро/долларе и евро/франке могут быть использованы для открытия коротких позиций, поскольку до разрешения кризиса все еще далеко, а сама ситуация грозит довольно серьезными последствиями как для Италии, так и для еврозоны в целом. Вышедшие вчера данные по ВВП США не дотянули до прогнозного и предыдущего значений, что лишь усилило давление на доллар.На сегодня запланировано:15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;20:00 - США. Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Лэл Брейнард.На слабых данных по потребительской инфляции по еврозоне евро может оказаться под давлением, на динамику американского и канадского доллара могут повлиять данные по расходам на личное потребление в США и ВВП Канады соответственно.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3703 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 11:07 Волновой обзор основных валютных пар - 31.05.2018



EUR/USD







Предполагается, что вчера валютная пара завершила построение крупной нисходящей волны [iii] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, коррекция [iv] of C of (Y) of [4], которая начала свое развитие после волны [iii] of C of (Y) of [4], еще не завершена. Таким образом, до конца недели ожидается рост цены в рамках данной коррекции. Примерное движение рынка показано на графике.



GBP/USD







Как показано на графике, вчерашнее движение подтвердило завершение волны of 3 of (1), а также начало коррекции [ii] of 3 of (1). Ожидается, что в ближайшие торговые дни будет сформирована волна [ii] of 3 of (1), после чего падение цены возобновится в рамках импульса [iii] of 3 of (1). Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны [ii] of 3 of (1).



USD/JPY







Похоже на то, что вчера валютная пара завершила построение крупного зигзага 4 of (1). В таком случае, в данный момент на рынке продолжается развитие восходящего тренда в рамках волны 5 of (1), а уже до конца недели ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







По данной валютной паре в последнее время продолжается построение длительного бокового движения [iv] of 3 of (3). Скорее всего, коррекция [iv] of 3 of (3) сформирована. Таким образом, уже в ближайшее время ожидается рост цены в рамках волны [v] of 3 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 31.05.2018EUR/USDПредполагается, что вчера валютная пара завершила построение крупной нисходящей волны [iii] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, коррекция [iv] of C of (Y) of [4], которая начала свое развитие после волны [iii] of C of (Y) of [4], еще не завершена. Таким образом, до конца недели ожидается рост цены в рамках данной коррекции. Примерное движение рынка показано на графике.GBP/USDКак показано на графике, вчерашнее движение подтвердило завершение волны С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3703 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:22 Напряженность на рынках ослабла, но следует быть начеку



В Италии лидеры партий «Движение 5 звезд» и «лига» заявили о решении провести переговоры по формированию правительства, что может положить конец политическому кризису, вызвавшему волнения на финансовых рынках, а в Испании кандидат на должность премьер-министра Педро Санчес может набрать достаточно голосов. Таким образом напряженность на рынках спала, а евро смог отыграть часть понесенных ранее потерь, но в центре внимания участников рынков теперь введение Соединенными Штатами Америки пошлин на товары, ввозимые из ЕС, Канады и Мексики, на что уже заявлены ответные меры.



Чрезмерного всплеска волатильности на данном этапе не наблюдается, и пока сложно спрогнозировать, следует ли ожидать резких движений на фоне торговых войн, или рынки вернуться в привычное нынче для них сонное состояние, поэтому трейдерам следует не забывать о мерах предосторожности чтобы избежать невосполнимых потерь. Кроме того, следует внимательно следить за новостями из Италии и Испании, где провал в формировании правительства и/или назначение премьера может спровоцировать панические настроения.



На сегодня запланировано:



15:30 - Еврозона. Уровень занятости;

15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;

15:30 - США. Уровень безработицы;

15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;

16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;

17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;

17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе.



Сегодня на динамику доллара могут повлиять данные по рынку труда США, но их влияние, скорее всего, не будет продолжительным. На откровенно слабых данных он может оказаться под интенсивным прессингом.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru В Италии лидеры партий «Движение 5 звезд» и «лига» заявили о решении провести переговоры по формированию правительства, что может положить конец политическому кризису, вызвавшему волнения на финансовых рынках, а в Испании кандидат на должность премьер-министра Педро Санчес может набрать достаточно голосов. Таким образом напряженность на рынках спала, а евро смог отыграть часть понесенных ранее потерь, но в центре внимания участников рынков теперь введение Соединенными Штатами Америки пошлин на товары, ввозимые из ЕС, Канады и Мексики, на что уже заявлены ответные меры.Чрезмерного всплеска волатильности на данном этапе не наблюдается, и пока сложно спрогнозировать, следует ли ожидать резких движений на фоне торговых войн, или рынки вернуться в привычное нынче для них сонное состояние, поэтому трейдерам следует не забывать о мерах предосторожности чтобы избежать невосполнимых потерь. Кроме того, следует внимательно следить за новостями из Италии и Испании, где провал в формировании правительства и/или назначение премьера может спровоцировать панические настроения.На сегодня запланировано:15:30 - Еврозона. Уровень занятости;16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе.Сегодня на динамику доллара могут повлиять данные по рынку труда США, но их влияние, скорее всего, не будет продолжительным. На откровенно слабых данных он может оказаться под интенсивным прессингом.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3703 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:22 Волновой обзор основных валютных пар - 01.06.2018



EUR/USD







Как показано на графике, после длительной волны [iii] of C of (Y) of [4] на рынке началось построение крупной коррекции [iv] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, в ближайшее время цена еще немного вырастет и завершит построение волны [iv] of C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании коррекции[iv] of C of (Y) of [4].



GBP/USD







Предполагается, что в данный момент на рынке происходит построение коррекции [ii] of 3 of (1). Скорее всего, эта волна приобретает форму зигзага, а также продолжит свое развитие и на следующей неделе. В таком случае, ожидается дальнейший рост цены. Примерное движение цены показано на графике.



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, вчерашнее движение подтвердило окончание крупного зигзага 4 of (1) и начало развитие восходящей волны 5 of (1). Ожидается, что в ближайшие торговые дни рост цены продолжится и обновит локальный максимум. В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







На графике видно, что валютная пара продолжает развитие крупной боковой коррекции [iv] of 3 of (3). Позже на то, что построение этой волны продлится минимум до конца недели. Таким образом, в ближайшие торговые дни ожидается разворот рынка и формирование восходящей волны [v] of 3 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны [iv] of 3 of (3).



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 01.06.2018EUR/USDКак показано на графике, после длительной волны [iii] of C of (Y) of [4] на рынке началось построение крупной коррекции [iv] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, в ближайшее время цена еще немного вырастет и завершит построение волны [iv] of C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании коррекции[iv] of C of (Y) of [4].GBP/USDПредполагается, что в данный момент на рынке происходит построение коррекции [ii] of 3 of (1). Скорее всего, эта волна приобретает форму зигзага, а также продолжит свое развитие и на следующей неделе. В таком случае, ожидается дальнейший рост цены. Примерное движение цены показано на графике.USD/JPYВ соответствии с прогнозом, вчерашнее движение подтвердило окончание крупного зигзага 4 of (1) и начало развитие восходящей волны 5 of (1). Ожидается, что в ближайшие торговые дни рост цены продолжится и обновит локальный максимум. В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFНа графике видно, что валютная пара продолжает развитие крупной боковой коррекции [iv] of 3 of (3). Позже на то, что построение этой волны продлится минимум до конца недели. Таким образом, в ближайшие торговые дни ожидается разворот рынка и формирование восходящей волны [v] of 3 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны [iv] of 3 of (3).Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3703 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 чер, 2018 11:14 Евро облегченно выдохнул - недельный обзор



Одним из основных факторов, влиявших на динамику основных валютных пар на прошлой неделе, оставался политический кризис в Италии и голосование за отставку премьер-министра Испании на фоне коррупционного скандала. Безусловно, инвесторы были сфокусированы прежде всего на ситуации в Италии, поскольку неспособность коалиционного большинства создать правительство может повлечь за собой новые выборы, а также референдум по вопросу выхода страны из еврозоны. Хотя вероятность этого события на данном этапе оценивается как весьма низкая, инвесторы предпочитали избавляться от итальянских долгосрочных гособлигаций.



На этом фоне евро оставался под устойчивым прессингом медведей, продолжив падение как против швейцарского франка, так и против американского доллара, достигнув уровней 1.1368 и 1.1510 соответственно. Вскоре на помощь единой валюте пришла новость о том, что лидеры победивших партий намерены осуществить еще одну попытку создать правительство и покончить, таким образом, с политической неопределенностью в стране, что спровоцировало ликвидацию коротких позиций и восстановление евро по всему спектру рынка.



Тем не менее, с политического кризиса в Италии инвесторы переместили фокус на ввод США импортных пошлин на сталь и алюминий из Европейского Союза, а также на товары, ввозимые из Китая, на фоне чего возникла угроза полномасштабных торговых войн, вследствие которых возможно и развитие войн валютных. Как правило, в таких войнах «победителей» нет, поэтому на данном этапе сложно спрогнозировать дальнейшее развитие событий на финансовых рынках. В краткосрочной перспективе евро может снова оказаться под давлением, а доллар пользоваться спросом в ряде пар, при этом как быкам по нему, так и медведям следует быть предельно осторожными.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 4 июня

17:00 - США. Производственные заказы.



Вторник, 5 июня

04:00 - Австралия. Продажи новых домов;

07:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;

10:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

10:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

12:00 - Еврозона. Розничные продажи;

15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;

16:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;

16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;

16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit.



Среда, 6 июня

04:30 - Австралия. Валовой внутренний продукт;

10:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен;

15:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;

15:30 - США. Торговый баланс;

17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.



Четверг, 7 июня

04:30 - Австралия. Торговый баланс;

04:30 - Австралия. Импорт/экспорт;

12:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

18:15 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза.



Пятница, 8 июня

02:50 - Япония. Годовые данные по ВВП;

05:00 - КНР. Торговый баланс;

05:00 - КНР. Импорт/экспорт;

09:00 - Германия. Торговый баланс;

09:00 - Германия. Промышленное производство;

15:30 - Канада. Уровень безработицы;

15:30 - Канада. Изменение числа занятых.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - недельный обзорОдним из основных факторов, влиявших на динамику основных валютных пар на прошлой неделе, оставался политический кризис в Италии и голосование за отставку премьер-министра Испании на фоне коррупционного скандала. Безусловно, инвесторы были сфокусированы прежде всего на ситуации в Италии, поскольку неспособность коалиционного большинства создать правительство может повлечь за собой новые выборы, а также референдум по вопросу выхода страны из еврозоны. Хотя вероятность этого события на данном этапе оценивается как весьма низкая, инвесторы предпочитали избавляться от итальянских долгосрочных гособлигаций.На этом фоне евро оставался под устойчивым прессингом медведей, продолжив падение как против швейцарского франка, так и против американского доллара, достигнув уровней 1.1368 и 1.1510 соответственно. Вскоре на помощь единой валюте пришла новость о том, что лидеры победивших партий намерены осуществить еще одну попытку создать правительство и покончить, таким образом, с политической неопределенностью в стране, что спровоцировало ликвидацию коротких позиций и восстановление евро по всему спектру рынка.Тем не менее, с политического кризиса в Италии инвесторы переместили фокус на ввод США импортных пошлин на сталь и алюминий из Европейского Союза, а также на товары, ввозимые из Китая, на фоне чего возникла угроза полномасштабных торговых войн, вследствие которых возможно и развитие войн валютных. Как правило, в таких войнах «победителей» нет, поэтому на данном этапе сложно спрогнозировать дальнейшее развитие событий на финансовых рынках. В краткосрочной перспективе евро может снова оказаться под давлением, а доллар пользоваться спросом в ряде пар, при этом как быкам по нему, так и медведям следует быть предельно осторожными.На этой неделе запланировано:Понедельник, 4 июня17:00 - США. Производственные заказы.Вторник, 5 июня04:00 - Австралия. Продажи новых домов;10:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;10:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;12:00 - Еврозона. Розничные продажи;15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit.Среда, 6 июня10:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен;15:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;15:30 - США. Торговый баланс;17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.Четверг, 7 июня04:30 - Австралия. Торговый баланс;04:30 - Австралия. Импорт/экспорт;12:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;Пятница, 8 июня02:50 - Япония. Годовые данные по ВВП;05:00 - КНР. Торговый баланс;05:00 - КНР. Импорт/экспорт;09:00 - Германия. Торговый баланс;09:00 - Германия. Промышленное производство;15:30 - Канада. Уровень безработицы;15:30 - Канада. Изменение числа занятых.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3703 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 чер, 2018 14:20 Волновой обзор основных валютных пар - 04.06.2018



EUR/USD







Как и ожидалось, на прошлой неделе была сформирована коррекция (b) of [iv] of C of (Y) of [4] и началось построение волны (c) of [iv] of C of (Y) of [4]. Ожидается, что зигзаг [iv] of C of (Y) of [4] завершит свое развитие до конца недели, после чего падение цены возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Предполагается, что на прошлой неделе была сформирована волна 5 of (1), которая приобрела форму конечной диагонали. В таком случае, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейшее построение коррекции (2). Скорее всего, двойной зигзаг (2) будет завершен ближе к концу недели. Примерное движение цены показано на графике.



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, после крупной коррекционной волны 4 of (1) валютная пара таки продолжила развитие восходящего тренда в рамках волны 5 of (1). Похоже на то, что эта волна только начинает свое построение и скоро обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Как показано на графике, в последнее время на рынке продолжалось построение боковой волны (4). Вполне возможно, что эта волна приобрела форму тройной тройки и была окончательно сформирована. Таким образом, в ближайшее время ожидается рост цены в рамках волны (5). Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 04.06.2018EUR/USDКак и ожидалось, на прошлой неделе была сформирована коррекция (b) of [iv] of C of (Y) of [4] и началось построение волны (c) of [iv] of C of (Y) of [4]. Ожидается, что зигзаг [iv] of C of (Y) of [4] завершит свое развитие до конца недели, после чего падение цены возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDПредполагается, что на прошлой неделе была сформирована волна 5 of (1), которая приобрела форму конечной диагонали. В таком случае, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейшее построение коррекции (2). Скорее всего, двойной зигзаг (2) будет завершен ближе к концу недели. Примерное движение цены показано на графике.USD/JPYВ соответствии с прогнозом, после крупной коррекционной волны 4 of (1) валютная пара таки продолжила развитие восходящего тренда в рамках волны 5 of (1). Похоже на то, что эта волна только начинает свое построение и скоро обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFКак показано на графике, в последнее время на рынке продолжалось построение боковой волны (4). Вполне возможно, что эта волна приобрела форму тройной тройки и была окончательно сформирована. Таким образом, в ближайшее время ожидается рост цены в рамках волны (5). Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3703 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 368369370371 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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