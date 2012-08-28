RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Forex
/
Авторская аналитика от МОФТ

Авторская аналитика от МОФТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 369370371372
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:52

Евро стабилизовался на фоне снижения напряженности вокруг политической ситуации в Италии

На фоне стабилизации политической ситуации в Италии евро не оставляет попыток продолжить восстановление. Вероятность выхода страны из еврозоны остается низкой, но возникновение таких рисков вынуждает воздерживаться инвесторов от более масштабных покупок, поэтому евро, как в паре с долларом США, так и в кроссе со швейцарским франком, столкнулся с довольно прочным сопротивлением, для пробития которого может понадобиться весьма веский повод. Темпы роста экономики США и ужесточение Федрезервом монетарной политики остаются убедительными причинами для покупки доллара США, который благодаря текущей коррекции вышел из состояния перекупленности. Дифференциал процентных ставок также не оправдывает продажи доллара против японской йены и швейцарского франка.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Розничные продажи;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
18:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit.

Публикуемая сегодня макроэкономическая статистика окажет ограниченное влияние на валютный рынок.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3706
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:44

Волновой обзор основных валютных пар - 05.06.2018

EUR/USD

Зображення

Предполагается, что вчера валютная пара сформировала достаточно крупную коррекцию [iv] of C of (Y) of [4]. В таком случае, после этого на рынке началось построение нисходящей волны [v] of C of (Y) of [4]. Ожидается, что в ближайшие торговые дни падение цены продолжится. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD

Зображення

Вполне возможно, что после небольшого подъёма рынка была сформирована коррекция (2). На графике видно, что волна (2) приобрела форму двойного зигзага. Скорее всего, в данный момент происходит развитие нисходящего импульса (3). Таким образом, до конца недели ожидается обновление локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY

Зображення

Как и ожидалось, после завершения небольшой коррекции [ii] of 5 of (1) валютная пара продолжает стремительное развитие восходящего импульса [iii] of 5 of (1). Скорее всего, на протяжении текущей недели данная волна возобновит рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

Зображення

Скорее всего, после крупной боковой коррекции (4) валютная пара начинает построение восходящей волны (5). Ожидается, что в ближайшее время рост цены возобновится в рамках волны (5). Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки от текущего уровня.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3706
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:31

Спекулянты избавляются от шортов в евро

Избрание нового премьер-министра положило конец политической неопределенности в Италии, ставшей поводом для распродаж евро, прежде всего за швейцарский франк и доллар США. Облегченно вздохнув, инвесторы приступили к ликвидации длинных позиций, но пробиться выше текущих максимумов евро в паре с долларом пока не в состоянии. Новоизбранный премьер заверил, что выход из еврозоны им не рассматривается, при этом он анонсировал изменения в экономической политике, которые могут противоречить условиям получения финансовой помощи.

Тем не менее, события в Италии и Испании на данном этапе отошли на задний план, и инвесторы теперь фокусируют свое внимание на предстоящем заседании Европейского центрального банка, от которого, впрочем, не ожидается никаких действий, а также на торговых войнах США с ЕС, КНР, Канадой и Мексикой. Стабилизировавшись на текущих уровнях, евро/доллар может продолжить диапазонную торговлю в краткосрочной перспективе, но любая новость может выбить его из диапазона.

На сегодня запланировано:

15:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;
15:30 - США. Торговый баланс;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3706
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 369370371372
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB 1 ... 142, 143, 144
FOREX CLUB » Вів 28 сер, 2012 10:09
1437 195196
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 09:47
FOREX CLUB
Аналитика от компании ForexMart 1 ... 80, 81, 82
Maria_ForexMart » Чет 21 лип, 2016 15:32
812 52077
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лип, 2017 12:16
Maria_ForexMart

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10045)
06.06.2018 12:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.