Авторская аналитика от МОФТ

Додано: Вів 05 чер, 2018 13:44

Волновой обзор основных валютных пар

- 05.06.2018EUR/USDПредполагается, что вчера валютная пара сформировала достаточно крупную коррекцию [iv] of C of (Y) of [4]. В таком случае, после этого на рынке началось построение нисходящей волны [v] of C of (Y) of [4]. Ожидается, что в ближайшие торговые дни падение цены продолжится. Рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDВполне возможно, что после небольшого подъёма рынка была сформирована коррекция (2). На графике видно, что волна (2) приобрела форму двойного зигзага. Скорее всего, в данный момент происходит развитие нисходящего импульса (3). Таким образом, до конца недели ожидается обновление локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.USD/JPYКак и ожидалось, после завершения небольшой коррекции [ii] of 5 of (1) валютная пара продолжает стремительное развитие восходящего импульса [iii] of 5 of (1). Скорее всего, на протяжении текущей недели данная волна возобновит рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFСкорее всего, после крупной боковой коррекции (4) валютная пара начинает построение восходящей волны (5). Ожидается, что в ближайшее время рост цены возобновится в рамках волны (5). Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки от текущего уровня.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru