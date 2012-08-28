Авторская аналитика от МОФТ

Додано: Сер 06 чер, 2018 10:31

Спекулянты избавляются от шортов в евро

Избрание нового премьер-министра положило конец политической неопределенности в Италии, ставшей поводом для распродаж евро, прежде всего за швейцарский франк и доллар США. Облегченно вздохнув, инвесторы приступили к ликвидации длинных позиций, но пробиться выше текущих максимумов евро в паре с долларом пока не в состоянии. Новоизбранный премьер заверил, что выход из еврозоны им не рассматривается, при этом он анонсировал изменения в экономической политике, которые могут противоречить условиям получения финансовой помощи.Тем не менее, события в Италии и Испании на данном этапе отошли на задний план, и инвесторы теперь фокусируют свое внимание на предстоящем заседании Европейского центрального банка, от которого, впрочем, не ожидается никаких действий, а также на торговых войнах США с ЕС, КНР, Канадой и Мексикой. Стабилизировавшись на текущих уровнях, евро/доллар может продолжить диапазонную торговлю в краткосрочной перспективе, но любая новость может выбить его из диапазона.На сегодня запланировано:15:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;15:30 - США. Торговый баланс;17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru