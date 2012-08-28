Авторская аналитика от МОФТ

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:52
Евро стабилизовался на фоне снижения напряженности вокруг политической ситуации в Италии
На фоне стабилизации политической ситуации в Италии евро не оставляет попыток продолжить восстановление. Вероятность выхода страны из еврозоны остается низкой, но возникновение таких рисков вынуждает воздерживаться инвесторов от более масштабных покупок, поэтому евро, как в паре с долларом США, так и в кроссе со швейцарским франком, столкнулся с довольно прочным сопротивлением, для пробития которого может понадобиться весьма веский повод. Темпы роста экономики США и ужесточение Федрезервом монетарной политики остаются убедительными причинами для покупки доллара США, который благодаря текущей коррекции вышел из состояния перекупленности. Дифференциал процентных ставок также не оправдывает продажи доллара против японской йены и швейцарского франка.
На сегодня запланировано:
12:00 - Еврозона. Розничные продажи;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
18:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit.
Публикуемая сегодня макроэкономическая статистика окажет ограниченное влияние на валютный рынок.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Вів 05 чер, 2018 13:44
Волновой обзор основных валютных пар
- 05.06.2018
EUR/USD
Предполагается, что вчера валютная пара сформировала достаточно крупную коррекцию [iv] of C of (Y) of [4]. В таком случае, после этого на рынке началось построение нисходящей волны [v] of C of (Y) of [4]. Ожидается, что в ближайшие торговые дни падение цены продолжится. Рекомендуется рассматривать продажи.
GBP/USD
Вполне возможно, что после небольшого подъёма рынка была сформирована коррекция (2). На графике видно, что волна (2) приобрела форму двойного зигзага. Скорее всего, в данный момент происходит развитие нисходящего импульса (3). Таким образом, до конца недели ожидается обновление локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.
USD/JPY
Как и ожидалось, после завершения небольшой коррекции [ii] of 5 of (1) валютная пара продолжает стремительное развитие восходящего импульса [iii] of 5 of (1). Скорее всего, на протяжении текущей недели данная волна возобновит рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/CHF
Скорее всего, после крупной боковой коррекции (4) валютная пара начинает построение восходящей волны (5). Ожидается, что в ближайшее время рост цены возобновится в рамках волны (5). Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки от текущего уровня.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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- Повідомлень: 3707
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Додано: Сер 06 чер, 2018 10:31
Спекулянты избавляются от шортов в евро
Избрание нового премьер-министра положило конец политической неопределенности в Италии, ставшей поводом для распродаж евро, прежде всего за швейцарский франк и доллар США. Облегченно вздохнув, инвесторы приступили к ликвидации длинных позиций, но пробиться выше текущих максимумов евро в паре с долларом пока не в состоянии. Новоизбранный премьер заверил, что выход из еврозоны им не рассматривается, при этом он анонсировал изменения в экономической политике, которые могут противоречить условиям получения финансовой помощи.
Тем не менее, события в Италии и Испании на данном этапе отошли на задний план, и инвесторы теперь фокусируют свое внимание на предстоящем заседании Европейского центрального банка, от которого, впрочем, не ожидается никаких действий, а также на торговых войнах США с ЕС, КНР, Канадой и Мексикой. Стабилизировавшись на текущих уровнях, евро/доллар может продолжить диапазонную торговлю в краткосрочной перспективе, но любая новость может выбить его из диапазона.
На сегодня запланировано:
15:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;
15:30 - США. Торговый баланс;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3707
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:47
Волновой обзор основных валютных пар
- 06.06.2018
EUR/USD
Как показано на графике, вчера валютная пара продлила построение небольшой волны (b) of [iv] of C of (Y) of [4], а так же начала развитие волны (c) of [iv] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, эта волна продолжит свое формирование до конца недели, когда и будет завершена коррекция [iv] of C of (Y) of [4]. Примерное движение цены показано на графике.
GBP/USD
Скорее всего, вчерашнее движение завершило построение волны X of (2) в форме волновой плоскости, после чего рост цены возобновился в рамках волны Y of (2). Ожидается, что уже на следующей неделе рынок сформирует коррекцию (2) и продолжит развитие нисходящего тренда. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны (2).
USD/JPY
В соответствии с прогнозом, после крупной коррекции 4 of (1) на рынке продолжается построение восходящей волны [iii] of 5 of (1). Вполне возможно, что вчера была сформирована небольшая коррекция в рамках волны [iii] of 5 of (1). Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/CHF
Предполагается, что вчерашнее движение продолжило построение длительной боковой коррекции (4). Похоже на то, что волна Z of (4) близка к своему завершению. В таком случае, до конца недели ожидается еще небольшое снижение цены и начало развития восходящей волны (5). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (4).Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3707
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
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