Авторская аналитика от МОФТ

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 369370371372 Додано: Вів 05 чер, 2018 10:52 Евро стабилизовался на фоне снижения напряженности вокруг политической ситуации в Италии



На фоне стабилизации политической ситуации в Италии евро не оставляет попыток продолжить восстановление. Вероятность выхода страны из еврозоны остается низкой, но возникновение таких рисков вынуждает воздерживаться инвесторов от более масштабных покупок, поэтому евро, как в паре с долларом США, так и в кроссе со швейцарским франком, столкнулся с довольно прочным сопротивлением, для пробития которого может понадобиться весьма веский повод. Темпы роста экономики США и ужесточение Федрезервом монетарной политики остаются убедительными причинами для покупки доллара США, который благодаря текущей коррекции вышел из состояния перекупленности. Дифференциал процентных ставок также не оправдывает продажи доллара против японской йены и швейцарского франка.



На сегодня запланировано:



12:00 - Еврозона. Розничные продажи;

15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;

18:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;

16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;

16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit.



Публикуемая сегодня макроэкономическая статистика окажет ограниченное влияние на валютный рынок.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru На фоне стабилизации политической ситуации в Италии евро не оставляет попыток продолжить восстановление. Вероятность выхода страны из еврозоны остается низкой, но возникновение таких рисков вынуждает воздерживаться инвесторов от более масштабных покупок, поэтому евро, как в паре с долларом США, так и в кроссе со швейцарским франком, столкнулся с довольно прочным сопротивлением, для пробития которого может понадобиться весьма веский повод. Темпы роста экономики США и ужесточение Федрезервом монетарной политики остаются убедительными причинами для покупки доллара США, который благодаря текущей коррекции вышел из состояния перекупленности. Дифференциал процентных ставок также не оправдывает продажи доллара против японской йены и швейцарского франка.На сегодня запланировано:12:00 - Еврозона. Розничные продажи;15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;18:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit.Публикуемая сегодня макроэкономическая статистика окажет ограниченное влияние на валютный рынок.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3707 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 чер, 2018 13:44 Волновой обзор основных валютных пар - 05.06.2018



EUR/USD







Предполагается, что вчера валютная пара сформировала достаточно крупную коррекцию [iv] of C of (Y) of [4]. В таком случае, после этого на рынке началось построение нисходящей волны [v] of C of (Y) of [4]. Ожидается, что в ближайшие торговые дни падение цены продолжится. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Вполне возможно, что после небольшого подъёма рынка была сформирована коррекция (2). На графике видно, что волна (2) приобрела форму двойного зигзага. Скорее всего, в данный момент происходит развитие нисходящего импульса (3). Таким образом, до конца недели ожидается обновление локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







Как и ожидалось, после завершения небольшой коррекции [ii] of 5 of (1) валютная пара продолжает стремительное развитие восходящего импульса [iii] of 5 of (1). Скорее всего, на протяжении текущей недели данная волна возобновит рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Скорее всего, после крупной боковой коррекции (4) валютная пара начинает построение восходящей волны (5). Ожидается, что в ближайшее время рост цены возобновится в рамках волны (5). Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки от текущего уровня.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 05.06.2018EUR/USDПредполагается, что вчера валютная пара сформировала достаточно крупную коррекцию [iv] of C of (Y) of [4]. В таком случае, после этого на рынке началось построение нисходящей волны [v] of C of (Y) of [4]. Ожидается, что в ближайшие торговые дни падение цены продолжится. Рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDВполне возможно, что после небольшого подъёма рынка была сформирована коррекция (2). На графике видно, что волна (2) приобрела форму двойного зигзага. Скорее всего, в данный момент происходит развитие нисходящего импульса (3). Таким образом, до конца недели ожидается обновление локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.USD/JPYКак и ожидалось, после завершения небольшой коррекции [ii] of 5 of (1) валютная пара продолжает стремительное развитие восходящего импульса [iii] of 5 of (1). Скорее всего, на протяжении текущей недели данная волна возобновит рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFСкорее всего, после крупной боковой коррекции (4) валютная пара начинает построение восходящей волны (5). Ожидается, что в ближайшее время рост цены возобновится в рамках волны (5). Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки от текущего уровня.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3707 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 чер, 2018 10:31 Спекулянты избавляются от шортов в евро



Избрание нового премьер-министра положило конец политической неопределенности в Италии, ставшей поводом для распродаж евро, прежде всего за швейцарский франк и доллар США. Облегченно вздохнув, инвесторы приступили к ликвидации длинных позиций, но пробиться выше текущих максимумов евро в паре с долларом пока не в состоянии. Новоизбранный премьер заверил, что выход из еврозоны им не рассматривается, при этом он анонсировал изменения в экономической политике, которые могут противоречить условиям получения финансовой помощи.



Тем не менее, события в Италии и Испании на данном этапе отошли на задний план, и инвесторы теперь фокусируют свое внимание на предстоящем заседании Европейского центрального банка, от которого, впрочем, не ожидается никаких действий, а также на торговых войнах США с ЕС, КНР, Канадой и Мексикой. Стабилизировавшись на текущих уровнях, евро/доллар может продолжить диапазонную торговлю в краткосрочной перспективе, но любая новость может выбить его из диапазона.



На сегодня запланировано:



15:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;

15:30 - США. Торговый баланс;

17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Избрание нового премьер-министра положило конец политической неопределенности в Италии, ставшей поводом для распродаж евро, прежде всего за швейцарский франк и доллар США. Облегченно вздохнув, инвесторы приступили к ликвидации длинных позиций, но пробиться выше текущих максимумов евро в паре с долларом пока не в состоянии. Новоизбранный премьер заверил, что выход из еврозоны им не рассматривается, при этом он анонсировал изменения в экономической политике, которые могут противоречить условиям получения финансовой помощи.Тем не менее, события в Италии и Испании на данном этапе отошли на задний план, и инвесторы теперь фокусируют свое внимание на предстоящем заседании Европейского центрального банка, от которого, впрочем, не ожидается никаких действий, а также на торговых войнах США с ЕС, КНР, Канадой и Мексикой. Стабилизировавшись на текущих уровнях, евро/доллар может продолжить диапазонную торговлю в краткосрочной перспективе, но любая новость может выбить его из диапазона.На сегодня запланировано:15:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;15:30 - США. Торговый баланс;17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3707 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 чер, 2018 14:47 Волновой обзор основных валютных пар - 06.06.2018



EUR/USD







Как показано на графике, вчера валютная пара продлила построение небольшой волны (b) of [iv] of C of (Y) of [4], а так же начала развитие волны (c) of [iv] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, эта волна продолжит свое формирование до конца недели, когда и будет завершена коррекция [iv] of C of (Y) of [4]. Примерное движение цены показано на графике.



GBP/USD







Скорее всего, вчерашнее движение завершило построение волны X of (2) в форме волновой плоскости, после чего рост цены возобновился в рамках волны Y of (2). Ожидается, что уже на следующей неделе рынок сформирует коррекцию (2) и продолжит развитие нисходящего тренда. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны (2).



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, после крупной коррекции 4 of (1) на рынке продолжается построение восходящей волны [iii] of 5 of (1). Вполне возможно, что вчера была сформирована небольшая коррекция в рамках волны [iii] of 5 of (1). Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Предполагается, что вчерашнее движение продолжило построение длительной боковой коррекции (4). Похоже на то, что волна Z of (4) близка к своему завершению. В таком случае, до конца недели ожидается еще небольшое снижение цены и начало развития восходящей волны (5). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (4).



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 06.06.2018EUR/USDКак показано на графике, вчера валютная пара продлила построение небольшой волны (b) of [iv] of C of (Y) of [4], а так же начала развитие волны (c) of [iv] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, эта волна продолжит свое формирование до конца недели, когда и будет завершена коррекция [iv] of C of (Y) of [4]. Примерное движение цены показано на графике.GBP/USDСкорее всего, вчерашнее движение завершило построение волны X of (2) в форме волновой плоскости, после чего рост цены возобновился в рамках волны Y of (2). Ожидается, что уже на следующей неделе рынок сформирует коррекцию (2) и продолжит развитие нисходящего тренда. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны (2).USD/JPYВ соответствии с прогнозом, после крупной коррекции 4 of (1) на рынке продолжается построение восходящей волны [iii] of 5 of (1). Вполне возможно, что вчера была сформирована небольшая коррекция в рамках волны [iii] of 5 of (1). Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFПредполагается, что вчерашнее движение продолжило построение длительной боковой коррекции (4). Похоже на то, что волна Z of (4) близка к своему завершению. В таком случае, до конца недели ожидается еще небольшое снижение цены и начало развития восходящей волны (5). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (4).Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3707 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 369370371372 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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