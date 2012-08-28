Авторская аналитика от МОФТ

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 369370371372 Додано: Вів 05 чер, 2018 10:52 Евро стабилизовался на фоне снижения напряженности вокруг политической ситуации в Италии



На фоне стабилизации политической ситуации в Италии евро не оставляет попыток продолжить восстановление. Вероятность выхода страны из еврозоны остается низкой, но возникновение таких рисков вынуждает воздерживаться инвесторов от более масштабных покупок, поэтому евро, как в паре с долларом США, так и в кроссе со швейцарским франком, столкнулся с довольно прочным сопротивлением, для пробития которого может понадобиться весьма веский повод. Темпы роста экономики США и ужесточение Федрезервом монетарной политики остаются убедительными причинами для покупки доллара США, который благодаря текущей коррекции вышел из состояния перекупленности. Дифференциал процентных ставок также не оправдывает продажи доллара против японской йены и швейцарского франка.



На сегодня запланировано:



12:00 - Еврозона. Розничные продажи;

15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;

18:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;

16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;

16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit.



Публикуемая сегодня макроэкономическая статистика окажет ограниченное влияние на валютный рынок.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru На фоне стабилизации политической ситуации в Италии евро не оставляет попыток продолжить восстановление. Вероятность выхода страны из еврозоны остается низкой, но возникновение таких рисков вынуждает воздерживаться инвесторов от более масштабных покупок, поэтому евро, как в паре с долларом США, так и в кроссе со швейцарским франком, столкнулся с довольно прочным сопротивлением, для пробития которого может понадобиться весьма веский повод. Темпы роста экономики США и ужесточение Федрезервом монетарной политики остаются убедительными причинами для покупки доллара США, который благодаря текущей коррекции вышел из состояния перекупленности. Дифференциал процентных ставок также не оправдывает продажи доллара против японской йены и швейцарского франка.На сегодня запланировано:12:00 - Еврозона. Розничные продажи;15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;18:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit.Публикуемая сегодня макроэкономическая статистика окажет ограниченное влияние на валютный рынок.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3711 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 чер, 2018 13:44 Волновой обзор основных валютных пар - 05.06.2018



EUR/USD







Предполагается, что вчера валютная пара сформировала достаточно крупную коррекцию [iv] of C of (Y) of [4]. В таком случае, после этого на рынке началось построение нисходящей волны [v] of C of (Y) of [4]. Ожидается, что в ближайшие торговые дни падение цены продолжится. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Вполне возможно, что после небольшого подъёма рынка была сформирована коррекция (2). На графике видно, что волна (2) приобрела форму двойного зигзага. Скорее всего, в данный момент происходит развитие нисходящего импульса (3). Таким образом, до конца недели ожидается обновление локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







Как и ожидалось, после завершения небольшой коррекции [ii] of 5 of (1) валютная пара продолжает стремительное развитие восходящего импульса [iii] of 5 of (1). Скорее всего, на протяжении текущей недели данная волна возобновит рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Скорее всего, после крупной боковой коррекции (4) валютная пара начинает построение восходящей волны (5). Ожидается, что в ближайшее время рост цены возобновится в рамках волны (5). Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки от текущего уровня.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 05.06.2018EUR/USDПредполагается, что вчера валютная пара сформировала достаточно крупную коррекцию [iv] of C of (Y) of [4]. В таком случае, после этого на рынке началось построение нисходящей волны [v] of C of (Y) of [4]. Ожидается, что в ближайшие торговые дни падение цены продолжится. Рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDВполне возможно, что после небольшого подъёма рынка была сформирована коррекция (2). На графике видно, что волна (2) приобрела форму двойного зигзага. Скорее всего, в данный момент происходит развитие нисходящего импульса (3). Таким образом, до конца недели ожидается обновление локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.USD/JPYКак и ожидалось, после завершения небольшой коррекции [ii] of 5 of (1) валютная пара продолжает стремительное развитие восходящего импульса [iii] of 5 of (1). Скорее всего, на протяжении текущей недели данная волна возобновит рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFСкорее всего, после крупной боковой коррекции (4) валютная пара начинает построение восходящей волны (5). Ожидается, что в ближайшее время рост цены возобновится в рамках волны (5). Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки от текущего уровня.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3711 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 чер, 2018 10:31 Спекулянты избавляются от шортов в евро



Избрание нового премьер-министра положило конец политической неопределенности в Италии, ставшей поводом для распродаж евро, прежде всего за швейцарский франк и доллар США. Облегченно вздохнув, инвесторы приступили к ликвидации длинных позиций, но пробиться выше текущих максимумов евро в паре с долларом пока не в состоянии. Новоизбранный премьер заверил, что выход из еврозоны им не рассматривается, при этом он анонсировал изменения в экономической политике, которые могут противоречить условиям получения финансовой помощи.



Тем не менее, события в Италии и Испании на данном этапе отошли на задний план, и инвесторы теперь фокусируют свое внимание на предстоящем заседании Европейского центрального банка, от которого, впрочем, не ожидается никаких действий, а также на торговых войнах США с ЕС, КНР, Канадой и Мексикой. Стабилизировавшись на текущих уровнях, евро/доллар может продолжить диапазонную торговлю в краткосрочной перспективе, но любая новость может выбить его из диапазона.



На сегодня запланировано:



15:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;

15:30 - США. Торговый баланс;

17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Избрание нового премьер-министра положило конец политической неопределенности в Италии, ставшей поводом для распродаж евро, прежде всего за швейцарский франк и доллар США. Облегченно вздохнув, инвесторы приступили к ликвидации длинных позиций, но пробиться выше текущих максимумов евро в паре с долларом пока не в состоянии. Новоизбранный премьер заверил, что выход из еврозоны им не рассматривается, при этом он анонсировал изменения в экономической политике, которые могут противоречить условиям получения финансовой помощи.Тем не менее, события в Италии и Испании на данном этапе отошли на задний план, и инвесторы теперь фокусируют свое внимание на предстоящем заседании Европейского центрального банка, от которого, впрочем, не ожидается никаких действий, а также на торговых войнах США с ЕС, КНР, Канадой и Мексикой. Стабилизировавшись на текущих уровнях, евро/доллар может продолжить диапазонную торговлю в краткосрочной перспективе, но любая новость может выбить его из диапазона.На сегодня запланировано:15:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;15:30 - США. Торговый баланс;17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3711 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 чер, 2018 14:47 Волновой обзор основных валютных пар - 06.06.2018



EUR/USD







Как показано на графике, вчера валютная пара продлила построение небольшой волны (b) of [iv] of C of (Y) of [4], а так же начала развитие волны (c) of [iv] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, эта волна продолжит свое формирование до конца недели, когда и будет завершена коррекция [iv] of C of (Y) of [4]. Примерное движение цены показано на графике.



GBP/USD







Скорее всего, вчерашнее движение завершило построение волны X of (2) в форме волновой плоскости, после чего рост цены возобновился в рамках волны Y of (2). Ожидается, что уже на следующей неделе рынок сформирует коррекцию (2) и продолжит развитие нисходящего тренда. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны (2).



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, после крупной коррекции 4 of (1) на рынке продолжается построение восходящей волны [iii] of 5 of (1). Вполне возможно, что вчера была сформирована небольшая коррекция в рамках волны [iii] of 5 of (1). Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Предполагается, что вчерашнее движение продолжило построение длительной боковой коррекции (4). Похоже на то, что волна Z of (4) близка к своему завершению. В таком случае, до конца недели ожидается еще небольшое снижение цены и начало развития восходящей волны (5). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (4).



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 06.06.2018EUR/USDКак показано на графике, вчера валютная пара продлила построение небольшой волны (b) of [iv] of C of (Y) of [4], а так же начала развитие волны (c) of [iv] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, эта волна продолжит свое формирование до конца недели, когда и будет завершена коррекция [iv] of C of (Y) of [4]. Примерное движение цены показано на графике.GBP/USDСкорее всего, вчерашнее движение завершило построение волны X of (2) в форме волновой плоскости, после чего рост цены возобновился в рамках волны Y of (2). Ожидается, что уже на следующей неделе рынок сформирует коррекцию (2) и продолжит развитие нисходящего тренда. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны (2).USD/JPYВ соответствии с прогнозом, после крупной коррекции 4 of (1) на рынке продолжается построение восходящей волны [iii] of 5 of (1). Вполне возможно, что вчера была сформирована небольшая коррекция в рамках волны [iii] of 5 of (1). Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFПредполагается, что вчерашнее движение продолжило построение длительной боковой коррекции (4). Похоже на то, что волна Z of (4) близка к своему завершению. В таком случае, до конца недели ожидается еще небольшое снижение цены и начало развития восходящей волны (5). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (4).Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3711 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 чер, 2018 10:56 Евро продолжает рост



Избрание в Италии нового премьер-министра способствовало фиксации прибыли по коротким позициям в евро, на фоне чего он активно восстанавливался по всему спектру рынка. В паре с долларом США он на данный момент достиг сопротивления в районе 18-й фигуры, чему также способствовало заявление главного экономиста Европейского центрального банка Питера Прайета, которым он подтвердил намерение регулятора решить вопрос с программой покупки активов, а именно определиться со сроками ее завершения.



Таким образом инвесторы получили повод для покупок евро, хотя этот повод можно считать спорным, поскольку дифференциал процентных ставок по-прежнему играет на руку быкам по доллару. На текущем энтузиазме евро/доллар может продвинуться и до 1.1850, но более масштабного роста до заседания ЕЦБ ожидать вряд ли стоит.



На сегодня запланировано:



12:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

18:15 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза.



Публикуемые сегодня данные по ВВП еврозоны окажут ограниченное влияние на динамику евро. На динамику канадского доллара может повлиять выступление главы Стивена Полоза, где любой намек на предстоящее повышение процентной ставки окажет луни поддержку.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Избрание в Италии нового премьер-министра способствовало фиксации прибыли по коротким позициям в евро, на фоне чего он активно восстанавливался по всему спектру рынка. В паре с долларом США он на данный момент достиг сопротивления в районе 18-й фигуры, чему также способствовало заявление главного экономиста Европейского центрального банка Питера Прайета, которым он подтвердил намерение регулятора решить вопрос с программой покупки активов, а именно определиться со сроками ее завершения.Таким образом инвесторы получили повод для покупок евро, хотя этот повод можно считать спорным, поскольку дифференциал процентных ставок по-прежнему играет на руку быкам по доллару. На текущем энтузиазме евро/доллар может продвинуться и до 1.1850, но более масштабного роста до заседания ЕЦБ ожидать вряд ли стоит.На сегодня запланировано:12:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;Публикуемые сегодня данные по ВВП еврозоны окажут ограниченное влияние на динамику евро. На динамику канадского доллара может повлиять выступление главы Стивена Полоза, где любой намек на предстоящее повышение процентной ставки окажет луни поддержку.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3711 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 чер, 2018 14:31 Волновой обзор основных валютных пар - 07.06.2018



EUR/USD







В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара подтвердила окончание коррекции (b) of [iv] of C of (Y) of [4]. В таком случае, в дынный момент на рынке продолжается развитие восходящей волны (c) of [iv] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, до конца недели рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







Как показано на графике, после крупной волны (1) валютная пара таки начала построение коррекции (2) в форму двойного зигзага. Скорее всего, волна X of (2) уже сформирована, а восходящая волна Y of (2) только начинает свое развитие. Таким образом, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется присмотреться к покупкам.



USD/JPY







По данной валютной паре продолжается построение восходящего тренда в рамках волны 5 of (1). Похоже на то, что в данный момент на рынке происходит развитие крупного импульса [iii] of 5 of (1). Ожидается, что до конца недели эта волна может обновить локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Как и предполагалось, валютная пара все еще не завершила построение крупной боковой коррекции (4), которая продолжает свое нисходящее движение. Скорее всего, волна Z of (4) еще немного снизит цену в ближайшее время. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи в рамках волны Z of (4).



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 07.06.2018EUR/USDВ соответствии с прогнозом, вчера валютная пара подтвердила окончание коррекции (b) of [iv] of C of (Y) of [4]. В таком случае, в дынный момент на рынке продолжается развитие восходящей волны (c) of [iv] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, до конца недели рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.GBP/USDКак показано на графике, после крупной волны (1) валютная пара таки начала построение коррекции (2) в форму двойного зигзага. Скорее всего, волна X of (2) уже сформирована, а восходящая волна Y of (2) только начинает свое развитие. Таким образом, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется присмотреться к покупкам.USD/JPYПо данной валютной паре продолжается построение восходящего тренда в рамках волны 5 of (1). Похоже на то, что в данный момент на рынке происходит развитие крупного импульса [iii] of 5 of (1). Ожидается, что до конца недели эта волна может обновить локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFКак и предполагалось, валютная пара все еще не завершила построение крупной боковой коррекции (4), которая продолжает свое нисходящее движение. Скорее всего, волна Z of (4) еще немного снизит цену в ближайшее время. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи в рамках волны Z of (4).Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3711 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:31 Позитив в отношении евро сохраняется



Оптимизм главного экономиста Европейского центрального банка Питера Прайета в отношении темпов роста экономики и инфляции в еврозоне вернул надежды на скорое сворачивание регулятором стимулирующих мер. Его оптимизм, тем не менее, идет вразрез с довольно слабой макроэкономической статистикой, как по Германии, так и по еврозоне, поэтому перспективы завершения центробанком программы покупки активов могут оказаться не такими «скорыми», как это закладывается в текущий курс евро, что может вернуть продавцов на рынок. Пока же его позиции выглядят куда лучше, чем во время политического кризиса в Италии, и он в паре с долларом США может попытаться пробиться к сопротивлению в районе 1.1860.



На сегодня запланировано:



15:30 - Канада. Уровень безработицы;

15:30 - Канада. Изменение числа занятых.



Сегодня данные по рынку труда Канады могут повлиять на динамику канадского доллара, но в центре внимания инвесторов будет саммит «Большой семерки», где будут обсуждаться торговые противоречия между участвующими в нем странами, и это событие может вызвать всплеск волатильности на финансовых рынках.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Оптимизм главного экономиста Европейского центрального банка Питера Прайета в отношении темпов роста экономики и инфляции в еврозоне вернул надежды на скорое сворачивание регулятором стимулирующих мер. Его оптимизм, тем не менее, идет вразрез с довольно слабой макроэкономической статистикой, как по Германии, так и по еврозоне, поэтому перспективы завершения центробанком программы покупки активов могут оказаться не такими «скорыми», как это закладывается в текущий курс евро, что может вернуть продавцов на рынок. Пока же его позиции выглядят куда лучше, чем во время политического кризиса в Италии, и он в паре с долларом США может попытаться пробиться к сопротивлению в районе 1.1860.На сегодня запланировано:15:30 - Канада. Уровень безработицы;15:30 - Канада. Изменение числа занятых.Сегодня данные по рынку труда Канады могут повлиять на динамику канадского доллара, но в центре внимания инвесторов будет саммит «Большой семерки», где будут обсуждаться торговые противоречия между участвующими в нем странами, и это событие может вызвать всплеск волатильности на финансовых рынках.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3711 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:35 Волновой обзор основных валютных пар - 08.06.2018



EUR/USD







Как показано на графике, после крупного роста цены в рамках волны (c) of [iv] of C of (Y) of [4] валютная пара сформировала небольшую коррекцию. Скорее всего, построение восходящей волны (c) of [iv] of C of (Y) of [4] еще не завешено. Таким образом, до конца недели продлится развитие коррекции [iv] of C of (Y) of [4]. Примерное движение цены показано на графике.



GBP/USD







Как и ожидалось, вчера на рынке продолжилось построение волны Y of (2). Ожидается, что в ближайшие торговые дни данная волна будет сформирована, после чего начнется развитие нисходящего импульса (3). Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны Y of (2).



USD/JPY







Предполагается, что вчера рынок продолжил построение коррекции в рамках импульса [iii] of 5 of (1). Скорее всего, в ближайшее время данная коррекция будет сформирована, а волна [iii] of 5 of (1) возобновит развитие восходящего тренда. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара продолжила построение нисходящей волны Z of (4). Вполне возможно, что в ближайшее время цена еще немного снизится в рамках коррекции (4). В таком случае, уже на следующей неделе начнется развитие восходящей волны (5). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны Z of (4).



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 08.06.2018EUR/USDКак показано на графике, после крупного роста цены в рамках волны (c) of [iv] of C of (Y) of [4] валютная пара сформировала небольшую коррекцию. Скорее всего, построение восходящей волны (c) of [iv] of C of (Y) of [4] еще не завешено. Таким образом, до конца недели продлится развитие коррекции [iv] of C of (Y) of [4]. Примерное движение цены показано на графике.GBP/USDКак и ожидалось, вчера на рынке продолжилось построение волны Y of (2). Ожидается, что в ближайшие торговые дни данная волна будет сформирована, после чего начнется развитие нисходящего импульса (3). Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны Y of (2).USD/JPYПредполагается, что вчера рынок продолжил построение коррекции в рамках импульса [iii] of 5 of (1). Скорее всего, в ближайшее время данная коррекция будет сформирована, а волна [iii] of 5 of (1) возобновит развитие восходящего тренда. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFВ соответствии с прогнозом, вчера валютная пара продолжила построение нисходящей волны Z of (4). Вполне возможно, что в ближайшее время цена еще немного снизится в рамках коррекции (4). В таком случае, уже на следующей неделе начнется развитие восходящей волны (5). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны Z of (4).Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3711 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 369370371372 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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