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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 370371372373
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:21

Евро ищет повода для роста

Приступив к своим обязанностям, новый министр финансов Италии поспешил заверить всех в том, что страна продолжит членство в еврозоне, а также пообещал не допустить финансовой нестабильности. Успокоившись, инвесторы, тем не менее, не продолжили выкупать евро, который так и не пробил текущие максимумы в паре с долларом США. Макроэкономические факторы и дифференциал процентных ставок не на стороне единой валюты и быков по ней, а ожидания скорого сворачивания Европейским центральным банком программы покупки активов могут оказаться завышенными, поэтому сложно на данном этапе найти оправдания для дальнейших покупок евро/доллара. Поскольку и для возобновления распродаж повода нет, до объявления результатов заседания ЕЦБ пара может торговаться в диапазоне.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата;
11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (апрель);
12:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
15:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.

Публикуемые сегодня данные по безработице и заработным платам в Великобритании могут повлиять на динамику британского фунта; данные по потребительской инфляции в США могут вызвать умеренный всплеск волатильности в парах с долларом.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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