Авторская аналитика от МОФТ

Додано: Вів 12 чер, 2018 14:14

Волновой обзор основных валютных пар

- 12.06.2018EUR/USDСкорее всего, вчера валютная пара продолжила построение коррекционной волны (2) of [5]. Ожидается, что в ближайшее время падение цены возобновится в рамках этой волны. В таком случае, до конца текущей недели на рынке завершится развитие коррекции (2) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (2) of [5].GBP/USDПохоже на то, что на прошлой неделе валютная пара не успела завершить построение коррекции (2), которая приобретает форму двойного зигзага. Ожидается, что до конца недели волна Y of (2) еще немного повысит цену, после чего падение рынка возобновится в рамках импульса (3). Примерное движение цены показано на графике.USD/JPYКак и ожидалось, вчера на рынке продолжилось развитие восходящего тренда в рамках импульса [iii] of 5 of (1). Предполагается, что данная волна еще далека от завершения и скоро рост цены возобновится. Таким образом, рекомендуется рассматривать дальнейшие покупки.USD/CHFВ соответствии с прогнозом, после длительного бокового движения валютная пара таки сформировала крупную волну (4). Скорее всего, в данный момент на рынке продолжается построение восходящей волны (5), а до конца недели эта волна может обновиться локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru