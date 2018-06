Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

Додано: Вів 12 чер, 2018 10:21 Евро ищет повода для роста



Приступив к своим обязанностям, новый министр финансов Италии поспешил заверить всех в том, что страна продолжит членство в еврозоне, а также пообещал не допустить финансовой нестабильности. Успокоившись, инвесторы, тем не менее, не продолжили выкупать евро, который так и не пробил текущие максимумы в паре с долларом США. Макроэкономические факторы и дифференциал процентных ставок не на стороне единой валюты и быков по ней, а ожидания скорого сворачивания Европейским центральным банком программы покупки активов могут оказаться завышенными, поэтому сложно на данном этапе найти оправдания для дальнейших покупок евро/доллара. Поскольку и для возобновления распродаж повода нет, до объявления результатов заседания ЕЦБ пара может торговаться в диапазоне.



На сегодня запланировано:



11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата;

11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (апрель);

12:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;

12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;

15:30 - США. Индекс потребительских цен;

15:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;

15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;

21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.



Публикуемые сегодня данные по безработице и заработным платам в Великобритании могут повлиять на динамику британского фунта; данные по потребительской инфляции в США могут вызвать умеренный всплеск волатильности в парах с долларом.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

EUR/USD







Скорее всего, вчера валютная пара продолжила построение коррекционной волны (2) of [5]. Ожидается, что в ближайшее время падение цены возобновится в рамках этой волны. В таком случае, до конца текущей недели на рынке завершится развитие коррекции (2) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (2) of [5].



GBP/USD







Похоже на то, что на прошлой неделе валютная пара не успела завершить построение коррекции (2), которая приобретает форму двойного зигзага. Ожидается, что до конца недели волна Y of (2) еще немного повысит цену, после чего падение рынка возобновится в рамках импульса (3). Примерное движение цены показано на графике.



USD/JPY







Как и ожидалось, вчера на рынке продолжилось развитие восходящего тренда в рамках импульса [iii] of 5 of (1). Предполагается, что данная волна еще далека от завершения и скоро рост цены возобновится. Таким образом, рекомендуется рассматривать дальнейшие покупки.



USD/CHF







В соответствии с прогнозом, после длительного бокового движения валютная пара таки сформировала крупную волну (4). Скорее всего, в данный момент на рынке продолжается построение восходящей волны (5), а до конца недели эта волна может обновиться локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Улучшение политической ситуации в Италии отыграно, и евро, в отсутствие свежих драйверов роста и при наличии негативных для него факторов, в частности дифференциала монетарных политик ФРС и ЕЦБ, снова находится под давлением. Практически весь вчерашний торговый день он в паре с долларом США провел в вялых попытках пробить 18-ю фигуру, но в позднюю американскую сессию упал до поддержки в районе 1.1734. На данном этапе все внимание инвесторов сосредоточено на итогах заседаний ФРС и ЕЦБ, которые могут спровоцировать всплеск волатильности на финансовых рынках. Федрезерв может в очередной раз поднять процентную ставку на 0.25%, но большее влияние на рынки может оказать прогноз по дальнейшим повышениям ставки.



На сегодня запланировано:



12:00 - Еврозона. Промышленное производство;

12:00 - Еврозона. Уровень занятости;

21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;

21:00 - США. Выступление Дж. Пауэлла;

21:00 - США. Сводка экономических прогнозов от Комитета по открытому рынку ФРС США;

21:30 - США. Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США.



Итоги заседания ФРС, скорее всего, позитивно отразятся на динамике доллара США.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

