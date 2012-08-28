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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 370371372373
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:21

Евро ищет повода для роста

Приступив к своим обязанностям, новый министр финансов Италии поспешил заверить всех в том, что страна продолжит членство в еврозоне, а также пообещал не допустить финансовой нестабильности. Успокоившись, инвесторы, тем не менее, не продолжили выкупать евро, который так и не пробил текущие максимумы в паре с долларом США. Макроэкономические факторы и дифференциал процентных ставок не на стороне единой валюты и быков по ней, а ожидания скорого сворачивания Европейским центральным банком программы покупки активов могут оказаться завышенными, поэтому сложно на данном этапе найти оправдания для дальнейших покупок евро/доллара. Поскольку и для возобновления распродаж повода нет, до объявления результатов заседания ЕЦБ пара может торговаться в диапазоне.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата;
11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (апрель);
12:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
15:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.

Публикуемые сегодня данные по безработице и заработным платам в Великобритании могут повлиять на динамику британского фунта; данные по потребительской инфляции в США могут вызвать умеренный всплеск волатильности в парах с долларом.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:14

Волновой обзор основных валютных пар - 12.06.2018

EUR/USD

Зображення

Скорее всего, вчера валютная пара продолжила построение коррекционной волны (2) of [5]. Ожидается, что в ближайшее время падение цены возобновится в рамках этой волны. В таком случае, до конца текущей недели на рынке завершится развитие коррекции (2) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (2) of [5].

GBP/USD

Зображення

Похоже на то, что на прошлой неделе валютная пара не успела завершить построение коррекции (2), которая приобретает форму двойного зигзага. Ожидается, что до конца недели волна Y of (2) еще немного повысит цену, после чего падение рынка возобновится в рамках импульса (3). Примерное движение цены показано на графике.

USD/JPY

Зображення

Как и ожидалось, вчера на рынке продолжилось развитие восходящего тренда в рамках импульса [iii] of 5 of (1). Предполагается, что данная волна еще далека от завершения и скоро рост цены возобновится. Таким образом, рекомендуется рассматривать дальнейшие покупки.

USD/CHF

Зображення

В соответствии с прогнозом, после длительного бокового движения валютная пара таки сформировала крупную волну (4). Скорее всего, в данный момент на рынке продолжается построение восходящей волны (5), а до конца недели эта волна может обновиться локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:46

Евро продолжают продавать

Улучшение политической ситуации в Италии отыграно, и евро, в отсутствие свежих драйверов роста и при наличии негативных для него факторов, в частности дифференциала монетарных политик ФРС и ЕЦБ, снова находится под давлением. Практически весь вчерашний торговый день он в паре с долларом США провел в вялых попытках пробить 18-ю фигуру, но в позднюю американскую сессию упал до поддержки в районе 1.1734. На данном этапе все внимание инвесторов сосредоточено на итогах заседаний ФРС и ЕЦБ, которые могут спровоцировать всплеск волатильности на финансовых рынках. Федрезерв может в очередной раз поднять процентную ставку на 0.25%, но большее влияние на рынки может оказать прогноз по дальнейшим повышениям ставки.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Промышленное производство;
12:00 - Еврозона. Уровень занятости;
21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;
21:00 - США. Выступление Дж. Пауэлла;
21:00 - США. Сводка экономических прогнозов от Комитета по открытому рынку ФРС США;
21:30 - США. Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США.

Итоги заседания ФРС, скорее всего, позитивно отразятся на динамике доллара США.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3716
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 370371372373
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