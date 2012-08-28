Авторская аналитика от МОФТ

Додано: Вів 12 чер, 2018 10:21

Евро ищет повода для роста

Приступив к своим обязанностям, новый министр финансов Италии поспешил заверить всех в том, что страна продолжит членство в еврозоне, а также пообещал не допустить финансовой нестабильности. Успокоившись, инвесторы, тем не менее, не продолжили выкупать евро, который так и не пробил текущие максимумы в паре с долларом США. Макроэкономические факторы и дифференциал процентных ставок не на стороне единой валюты и быков по ней, а ожидания скорого сворачивания Европейским центральным банком программы покупки активов могут оказаться завышенными, поэтому сложно на данном этапе найти оправдания для дальнейших покупок евро/доллара. Поскольку и для возобновления распродаж повода нет, до объявления результатов заседания ЕЦБ пара может торговаться в диапазоне.На сегодня запланировано:11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата;11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (апрель);12:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.Публикуемые сегодня данные по безработице и заработным платам в Великобритании могут повлиять на динамику британского фунта; данные по потребительской инфляции в США могут вызвать умеренный всплеск волатильности в парах с долларом.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru