Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

тему Відповісти

на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 370371372373 Додано: Вів 12 чер, 2018 10:21 Евро ищет повода для роста



Приступив к своим обязанностям, новый министр финансов Италии поспешил заверить всех в том, что страна продолжит членство в еврозоне, а также пообещал не допустить финансовой нестабильности. Успокоившись, инвесторы, тем не менее, не продолжили выкупать евро, который так и не пробил текущие максимумы в паре с долларом США. Макроэкономические факторы и дифференциал процентных ставок не на стороне единой валюты и быков по ней, а ожидания скорого сворачивания Европейским центральным банком программы покупки активов могут оказаться завышенными, поэтому сложно на данном этапе найти оправдания для дальнейших покупок евро/доллара. Поскольку и для возобновления распродаж повода нет, до объявления результатов заседания ЕЦБ пара может торговаться в диапазоне.



На сегодня запланировано:



11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата;

11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (апрель);

12:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;

12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;

15:30 - США. Индекс потребительских цен;

15:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;

15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;

21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.



Публикуемые сегодня данные по безработице и заработным платам в Великобритании могут повлиять на динамику британского фунта; данные по потребительской инфляции в США могут вызвать умеренный всплеск волатильности в парах с долларом.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Приступив к своим обязанностям, новый министр финансов Италии поспешил заверить всех в том, что страна продолжит членство в еврозоне, а также пообещал не допустить финансовой нестабильности. Успокоившись, инвесторы, тем не менее, не продолжили выкупать евро, который так и не пробил текущие максимумы в паре с долларом США. Макроэкономические факторы и дифференциал процентных ставок не на стороне единой валюты и быков по ней, а ожидания скорого сворачивания Европейским центральным банком программы покупки активов могут оказаться завышенными, поэтому сложно на данном этапе найти оправдания для дальнейших покупок евро/доллара. Поскольку и для возобновления распродаж повода нет, до объявления результатов заседания ЕЦБ пара может торговаться в диапазоне.На сегодня запланировано:11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата;11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (апрель);12:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.Публикуемые сегодня данные по безработице и заработным платам в Великобритании могут повлиять на динамику британского фунта; данные по потребительской инфляции в США могут вызвать умеренный всплеск волатильности в парах с долларом.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3723 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 чер, 2018 14:14 Волновой обзор основных валютных пар - 12.06.2018



EUR/USD







Скорее всего, вчера валютная пара продолжила построение коррекционной волны (2) of [5]. Ожидается, что в ближайшее время падение цены возобновится в рамках этой волны. В таком случае, до конца текущей недели на рынке завершится развитие коррекции (2) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (2) of [5].



GBP/USD







Похоже на то, что на прошлой неделе валютная пара не успела завершить построение коррекции (2), которая приобретает форму двойного зигзага. Ожидается, что до конца недели волна Y of (2) еще немного повысит цену, после чего падение рынка возобновится в рамках импульса (3). Примерное движение цены показано на графике.



USD/JPY







Как и ожидалось, вчера на рынке продолжилось развитие восходящего тренда в рамках импульса [iii] of 5 of (1). Предполагается, что данная волна еще далека от завершения и скоро рост цены возобновится. Таким образом, рекомендуется рассматривать дальнейшие покупки.



USD/CHF







В соответствии с прогнозом, после длительного бокового движения валютная пара таки сформировала крупную волну (4). Скорее всего, в данный момент на рынке продолжается построение восходящей волны (5), а до конца недели эта волна может обновиться локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 12.06.2018EUR/USDСкорее всего, вчера валютная пара продолжила построение коррекционной волны (2) of [5]. Ожидается, что в ближайшее время падение цены возобновится в рамках этой волны. В таком случае, до конца текущей недели на рынке завершится развитие коррекции (2) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (2) of [5].GBP/USDПохоже на то, что на прошлой неделе валютная пара не успела завершить построение коррекции (2), которая приобретает форму двойного зигзага. Ожидается, что до конца недели волна Y of (2) еще немного повысит цену, после чего падение рынка возобновится в рамках импульса (3). Примерное движение цены показано на графике.USD/JPYКак и ожидалось, вчера на рынке продолжилось развитие восходящего тренда в рамках импульса [iii] of 5 of (1). Предполагается, что данная волна еще далека от завершения и скоро рост цены возобновится. Таким образом, рекомендуется рассматривать дальнейшие покупки.USD/CHFВ соответствии с прогнозом, после длительного бокового движения валютная пара таки сформировала крупную волну (4). Скорее всего, в данный момент на рынке продолжается построение восходящей волны (5), а до конца недели эта волна может обновиться локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3723 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 чер, 2018 10:46 Евро продолжают продавать



Улучшение политической ситуации в Италии отыграно, и евро, в отсутствие свежих драйверов роста и при наличии негативных для него факторов, в частности дифференциала монетарных политик ФРС и ЕЦБ, снова находится под давлением. Практически весь вчерашний торговый день он в паре с долларом США провел в вялых попытках пробить 18-ю фигуру, но в позднюю американскую сессию упал до поддержки в районе 1.1734. На данном этапе все внимание инвесторов сосредоточено на итогах заседаний ФРС и ЕЦБ, которые могут спровоцировать всплеск волатильности на финансовых рынках. Федрезерв может в очередной раз поднять процентную ставку на 0.25%, но большее влияние на рынки может оказать прогноз по дальнейшим повышениям ставки.



На сегодня запланировано:



12:00 - Еврозона. Промышленное производство;

12:00 - Еврозона. Уровень занятости;

21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;

21:00 - США. Выступление Дж. Пауэлла;

21:00 - США. Сводка экономических прогнозов от Комитета по открытому рынку ФРС США;

21:30 - США. Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США.



Итоги заседания ФРС, скорее всего, позитивно отразятся на динамике доллара США.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Улучшение политической ситуации в Италии отыграно, и евро, в отсутствие свежих драйверов роста и при наличии негативных для него факторов, в частности дифференциала монетарных политик ФРС и ЕЦБ, снова находится под давлением. Практически весь вчерашний торговый день он в паре с долларом США провел в вялых попытках пробить 18-ю фигуру, но в позднюю американскую сессию упал до поддержки в районе 1.1734. На данном этапе все внимание инвесторов сосредоточено на итогах заседаний ФРС и ЕЦБ, которые могут спровоцировать всплеск волатильности на финансовых рынках. Федрезерв может в очередной раз поднять процентную ставку на 0.25%, но большее влияние на рынки может оказать прогноз по дальнейшим повышениям ставки.На сегодня запланировано:12:00 - Еврозона. Промышленное производство;12:00 - Еврозона. Уровень занятости;Итоги заседания ФРС, скорее всего, позитивно отразятся на динамике доллара США.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3723 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 чер, 2018 14:25 Волновой обзор основных валютных пар - 13.06.2018



EUR/USD







Похоже на то, что на рынке продолжается развитие длительной коррекции (2) of [5]. Предполагается, что эта волна еще не завершила свое построение и в ближайшее время возобновит свое нисходящее движение. Таким образом, уже до конца недели рост цены может начать формирование импульса (3) of [5]. Примерное движение цены показано на графике.



GBP/USD







Предполагается, что вчерашнее движение подтвердило окончание крупного зигзага W of (2) и длительной боковой коррекции X of (2). Ожидается, что в ближайшие торговые дни рынок начнет построение восходящей волны Y of (2). Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.



USD/JPY







По данной валютной паре продолжается построение крупного импульсного движения [iii] of 5 of (1). На графике видно, что эта волна еще далека от своего завершения. Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены в рамках волны 5 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Как и ожидалось, на днях рынок завершил построение длительной боковой коррекции (4). Как показано на графике, в данный момент продолжается развитие восходящей волны (5). Вполне возможно, что до конца недели рост цены возобновится и обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 13.06.2018EUR/USDПохоже на то, что на рынке продолжается развитие длительной коррекции (2) of [5]. Предполагается, что эта волна еще не завершила свое построение и в ближайшее время возобновит свое нисходящее движение. Таким образом, уже до конца недели рост цены может начать формирование импульса (3) of [5]. Примерное движение цены показано на графике.GBP/USDПредполагается, что вчерашнее движение подтвердило окончание крупного зигзага W of (2) и длительной боковой коррекции X of (2). Ожидается, что в ближайшие торговые дни рынок начнет построение восходящей волны Y of (2). Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.USD/JPYПо данной валютной паре продолжается построение крупного импульсного движения [iii] of 5 of (1). На графике видно, что эта волна еще далека от своего завершения. Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены в рамках волны 5 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFКак и ожидалось, на днях рынок завершил построение длительной боковой коррекции (4). Как показано на графике, в данный момент продолжается развитие восходящей волны (5). Вполне возможно, что до конца недели рост цены возобновится и обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3723 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 чер, 2018 11:35 Доллар не смог вырасти на FOMC



Заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США состоялось. На нем, как и ожидалось, в очередной раз была повышена процентная ставка на 0.25%, и американский доллар после безуспешной попытки развить восходящую динамику растерял все свои достижения на фоне этого события. Приверженность регулятора к устойчивому ужесточению монетарной политики и довольно «ястребиные» комментарии и прогнозы по темпам дальнейших повышений ставки следует рассматривать как позитивный фактор для доллара, но эти факторы так и не смогли вернуть интерес к его покупкам, а в центре внимания спекулянтов теперь итоги заседания Европейского центрального банка и комментарии Марио Драги. Вполне возможно, что после этого они вспомнят о вчерашнем событии и выкупят доллар, но не факт.



На сегодня запланировано:



14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;

15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;

15:30 - США. Розничные продажи;

15:30 - США. "Розничная контрольная группа".



Важным событием сегодняшнего дня, конечно же, является объявление результатов заседания ЕЦБ и пресс-конференция Марио Драги. От центробанка не ожидается никаких действий, зато рынки полны ожиданий указания сроков начала сворачивания программы покупки активов, что может вызвать рост евро, но есть вероятность, что этот рост будет использован для продаж.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США состоялось. На нем, как и ожидалось, в очередной раз была повышена процентная ставка на 0.25%, и американский доллар после безуспешной попытки развить восходящую динамику растерял все свои достижения на фоне этого события. Приверженность регулятора к устойчивому ужесточению монетарной политики и довольно «ястребиные» комментарии и прогнозы по темпам дальнейших повышений ставки следует рассматривать как позитивный фактор для доллара, но эти факторы так и не смогли вернуть интерес к его покупкам, а в центре внимания спекулянтов теперь итоги заседания Европейского центрального банка и комментарии Марио Драги. Вполне возможно, что после этого они вспомнят о вчерашнем событии и выкупят доллар, но не факт.На сегодня запланировано:15:30 - США. Розничные продажи;15:30 - США. "Розничная контрольная группа".Важным событием сегодняшнего дня, конечно же, является объявление результатов заседания ЕЦБ и пресс-конференция Марио Драги. От центробанка не ожидается никаких действий, зато рынки полны ожиданий указания сроков начала сворачивания программы покупки активов, что может вызвать рост евро, но есть вероятность, что этот рост будет использован для продаж.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3723 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 чер, 2018 14:37 Волновой обзор основных валютных пар - 14.06.2018



EUR/USD







Как показано на графике, вчерашнее движение завершило построение небольшой боковой коррекции (2) of [5]. Предполагается, что в ближайшее время валютная пара продолжит развитие восходящего тренда в рамках импульса (3) of [5]. В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара завершила построение коррекционной волны-связки X of (2), а также начала развитие восходящей волны Y of (2). Скорее всего, в ближайшие торговые дни волна Y of (2) окончательно сформирует двойной зигзаг (2). Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/JPY







На графике видно, что вчера на рынке началось построение небольшой коррекции в рамках импульса [iii] of 5 of (1). Ожидается, что в ближайшее время данная коррекция будет сформирована, после чего валютная пара возобновит дальнейший рост цены и развитие волны [iii] of 5 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







По данной валютной паре продолжается построение восходящей волны (5) после окончания крупного тройного зигзага (4). Предполагается, в ближайшие торговые дни рост цены возобновится, а волна (5) обновит локальный максимум. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 14.06.2018EUR/USDКак показано на графике, вчерашнее движение завершило построение небольшой боковой коррекции (2) of [5]. Предполагается, что в ближайшее время валютная пара продолжит развитие восходящего тренда в рамках импульса (3) of [5]. В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки.GBP/USDВ соответствии с прогнозом, вчера валютная пара завершила построение коррекционной волны-связки X of (2), а также начала развитие восходящей волны Y of (2). Скорее всего, в ближайшие торговые дни волна Y of (2) окончательно сформирует двойной зигзаг (2). Рекомендуется рассматривать покупки.USD/JPYНа графике видно, что вчера на рынке началось построение небольшой коррекции в рамках импульса [iii] of 5 of (1). Ожидается, что в ближайшее время данная коррекция будет сформирована, после чего валютная пара возобновит дальнейший рост цены и развитие волны [iii] of 5 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFПо данной валютной паре продолжается построение восходящей волны (5) после окончания крупного тройного зигзага (4). Предполагается, в ближайшие торговые дни рост цены возобновится, а волна (5) обновит локальный максимум. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3723 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:07 ЕЦБ разочаровал быков по евро



Проигнорировав в целом итоги заседания Федерального комитата по операциям на открытом рынке ФРС США и продав доллар, спекулянты дождались результатове заседания Европейского центрального банка и… продали евро. Регулятор, как и ожидалось, оставил уровень процентной ставки без изменений и объявил об окончании программы покупки активов. И здесь инвесторов, которые в ожидании этого события, покупали евро, подстерегал неприятный сюрприз – выход из QE состоится лишь в конце этого года, на что участники валютного рынка и отреагировали распродажами евро.



На этом фоне он рухнул против американского доллара до поддержки в районе 1.1550, которая пока сдерживает натиск медведей. Вероятнее всего евро будет оставаться под давлением, а его попытки роста будут использоваться для продаж; единственные риски для доллара на данный момент представляют валютные войны США, в частности с Китаем. Сегодня будет объявлено решение (по всей видимости положительное) по введению тарификации китайских товаров, что может негативно отразиться на динамике доллара.



На сегодня запланировано:



12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;

12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;

16:15 - США. Использование производственных мощностей;

16:15 - США. Промышленное производство;

17:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.



Публикуемые сегодня инфляционные данные по еврозоне вряд ли изменят настрой по отношению к евро; на доллар умеренное влияние могут оказать данные по промышленному производству в США.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Проигнорировав в целом итоги заседания Федерального комитата по операциям на открытом рынке ФРС США и продав доллар, спекулянты дождались результатове заседания Европейского центрального банка и… продали евро. Регулятор, как и ожидалось, оставил уровень процентной ставки без изменений и объявил об окончании программы покупки активов. И здесь инвесторов, которые в ожидании этого события, покупали евро, подстерегал неприятный сюрприз – выход из QE состоится лишь в конце этого года, на что участники валютного рынка и отреагировали распродажами евро.На этом фоне он рухнул против американского доллара до поддержки в районе 1.1550, которая пока сдерживает натиск медведей. Вероятнее всего евро будет оставаться под давлением, а его попытки роста будут использоваться для продаж; единственные риски для доллара на данный момент представляют валютные войны США, в частности с Китаем. Сегодня будет объявлено решение (по всей видимости положительное) по введению тарификации китайских товаров, что может негативно отразиться на динамике доллара.На сегодня запланировано:16:15 - США. Использование производственных мощностей;16:15 - США. Промышленное производство;17:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.Публикуемые сегодня инфляционные данные по еврозоне вряд ли изменят настрой по отношению к евро; на доллар умеренное влияние могут оказать данные по промышленному производству в США.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3723 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:13 Волновой обзор основных валютных пар - 15.06.2018



EUR/USD







Предполагается, что вчерашнее движение подтвердило окончание крупной коррекции B of (Y) of [4], которая приобрела форму зигзага. Скорее всего, в данный момент на рынке продолжается развитие нисходящей волны C of (Y) of [4]. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Как показано на графике, после длительной коррекционной волны (2) валютная пара начала построение нисходящего импульса (3). Ожидается, что в ближайшие торговые дни данный импульс возобновит падение цены. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи в рамках волны (3).



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, вчера на рынке продолжилось построение восходящей волны [iii] of 5 of (1). Вполне возможно, что уже до конца текущей недели рост цены возобновится в рамках импульса [iii] of 5 of (1), а также обновится локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Как и ожидалось, вчера валютная пара сформировала коррекцию 2 of (5), после чего началось построение восходящего импульса 3 of (5). Скорее всего, рост цены в рамках волны 3 of (5) только начинается. Таким образом, уже на следующей неделе ожидается дальнейший подъем на рынке. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 15.06.2018EUR/USDПредполагается, что вчерашнее движение подтвердило окончание крупной коррекции B of (Y) of [4], которая приобрела форму зигзага. Скорее всего, в данный момент на рынке продолжается развитие нисходящей волны C of (Y) of [4]. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDКак показано на графике, после длительной коррекционной волны (2) валютная пара начала построение нисходящего импульса (3). Ожидается, что в ближайшие торговые дни данный импульс возобновит падение цены. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи в рамках волны (3).USD/JPYВ соответствии с прогнозом, вчера на рынке продолжилось построение восходящей волны [iii] of 5 of (1). Вполне возможно, что уже до конца текущей недели рост цены возобновится в рамках импульса [iii] of 5 of (1), а также обновится локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFКак и ожидалось, вчера валютная пара сформировала коррекцию 2 of (5), после чего началось построение восходящего импульса 3 of (5). Скорее всего, рост цены в рамках волны 3 of (5) только начинается. Таким образом, уже на следующей неделе ожидается дальнейший подъем на рынке. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3723 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 чер, 2018 10:52 Евро оказался в затруднительном положении - недельный обзор



Прошедшая неделя была насыщена важными для финансовых рынков событиями, среди которых следует выделить заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, Европейского центрального банка и Банка Японии. Кроме того, к важным событиям можно отнести выход инфляционных данных как по США, так и по Германии, но поскольку ожидать их влияния на итоги заседаний центробанков не стоило, реакция рынка на них была относительно вялой. Помимо этих событий внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на торговых войнах между США, КНР и ЕС.



По итогам заседания FOMC в очередной раз был повышен уровень процентной ставки на 0.25%, что наряду с довольно «ястребиными» комментариями ФРС должно было поддержать рост доллара. Тем не менее, давление на него, несмотря на эти факторы, сохранялось, а основные его конкуренты, в частности евро, продолжали попытки продвинуться выше. На фоне ожиданий скорого завершения ЕЦБ программы покупки активов инвесторы игнорировали бычьи для доллара факторы, пока центробанк не преподнес им неприятный сюрприз.



В полном соответствии с рыночными ожиданиями процентная ставка была сохранена на прежнем уровне, но, как оказалось, регулятор не намерен сворачивать количественное ослабление ранее декабря этого года. Это спровоцировало бурные распродажи единой валюты, вследствие чего она растратила почти все отыгранные у доллара США позиции, рухнув до уровня 1.1543. Таким образом ее перспективы остаются негативными, и в случае пробития этого уровня, а также 15-й фигуры, она может продолжить снижение в направлении 1.1000.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 18 июня

15:45 - США. Выступление представителя ФРС США Уильяма Дадли;

20:30 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги.



Вторник, 19 июня

04:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;

04:30 - Австралия. Индекс цен на жилье (кв/кв) (первый квартал);

12:00 - Еврозона. Объем производства в строительном секторе;

15:30 - США. Изменение числа разрешений на строительство;

15:30 - США. Начатые строительства домов;

15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.



Среда, 20 июня

02:50 - Япония. Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии;

09:00 - Германия. Индекс цен производителей;

09:30 - Япония. Выступление главы Банка Японии Куроды;

16:00 - Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии;

16:30 - Австралия. Выступление главы РБА Филипа Лоу;

16:30 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;

16:30 - Выступление Дж. Пауэлла.



Четверг, 21 июня

00:45 - Новая Зеландия. Валовой внутренний продукт;

Австрия. Заседание ОПЕК;

04:30 - Австралия. Бюллетень Резервного Банка Австралии;

07:30 - Швейцария. Отчет Национального банка Швейцарии по финансовой стабильности;

07:30 - Япония. Индекс активности во всех отраслях;

10:30 - Швейцария. Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке;

12:00 - Швейцария. Пресс-конференция Национального банка Швейцарии;

14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;

14:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;

14:00 - Великобритания. Отчет по денежно-кредитной политике;

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

16:00 - США. Индекс цен на жилье.



Пятница, 22 июня

02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;

Австрия. Заседание ОПЕК;

10:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

10:30 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

15:30 - Канада. Индекс потребительских цен;

15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады;

15:30 - Канада. Розничные продажи;

16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - недельный обзорПрошедшая неделя была насыщена важными для финансовых рынков событиями, среди которых следует выделить заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, Европейского центрального банка и Банка Японии. Кроме того, к важным событиям можно отнести выход инфляционных данных как по США, так и по Германии, но поскольку ожидать их влияния на итоги заседаний центробанков не стоило, реакция рынка на них была относительно вялой. Помимо этих событий внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на торговых войнах между США, КНР и ЕС.По итогам заседания FOMC в очередной раз был повышен уровень процентной ставки на 0.25%, что наряду с довольно «ястребиными» комментариями ФРС должно было поддержать рост доллара. Тем не менее, давление на него, несмотря на эти факторы, сохранялось, а основные его конкуренты, в частности евро, продолжали попытки продвинуться выше. На фоне ожиданий скорого завершения ЕЦБ программы покупки активов инвесторы игнорировали бычьи для доллара факторы, пока центробанк не преподнес им неприятный сюрприз.В полном соответствии с рыночными ожиданиями процентная ставка была сохранена на прежнем уровне, но, как оказалось, регулятор не намерен сворачивать количественное ослабление ранее декабря этого года. Это спровоцировало бурные распродажи единой валюты, вследствие чего она растратила почти все отыгранные у доллара США позиции, рухнув до уровня 1.1543. Таким образом ее перспективы остаются негативными, и в случае пробития этого уровня, а также 15-й фигуры, она может продолжить снижение в направлении 1.1000.На этой неделе запланировано:Понедельник, 18 июня15:45 - США. Выступление представителя ФРС США Уильяма Дадли;Вторник, 19 июня04:30 - Австралия. Индекс цен на жилье (кв/кв) (первый квартал);12:00 - Еврозона. Объем производства в строительном секторе;15:30 - США. Изменение числа разрешений на строительство;15:30 - США. Начатые строительства домов;15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.Среда, 20 июня02:50 - Япония. Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии;09:00 - Германия. Индекс цен производителей;09:30 - Япония. Выступление главы Банка Японии Куроды;16:00 - Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии;16:30 - Австралия. Выступление главы РБА Филипа Лоу;16:30 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;16:30 - Выступление Дж. Пауэлла.Четверг, 21 июня00:45 - Новая Зеландия. Валовой внутренний продукт;04:30 - Австралия. Бюллетень Резервного Банка Австралии;07:30 - Швейцария. Отчет Национального банка Швейцарии по финансовой стабильности;07:30 - Япония. Индекс активности во всех отраслях;15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;16:00 - США. Индекс цен на жилье.Пятница, 22 июня02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;10:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;10:30 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;15:30 - Канада. Розничные продажи;16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3723 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 чер, 2018 13:44 Волновой обзор основных валютных пар - 18.06.2018



EUR/USD







Как показано на графике, на прошлой неделе валютная пара завершила построение крупной коррекции B of (Y) of [4], после чего началось построение нисходящей волны C of (Y) of [4]. Ожидается, что в ближайшее время падение цены возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Как и ожидалось, на прошлой неделе было завершено построение коррекции (2), а также началось развитие нисходящего импульса (3). Скорее всего, в ближайшее время будет сформирована небольшая коррекция в рамках волны (3). Таким образом, до конца недели ожидается дальнейшее снижение на рынке. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







По данной валютной паре продолжается построение восходящего импульса [iii] of 5 of (1). Ожидается, что до конца недели рост цены возобновится в рамках волны [iii] of 5 of (1) и обновит локальный максимум. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







В соответствии с прогнозом, на прошлой неделе была окончательно сформирована коррекция 2 of (5), после чего началось построение восходящего импульса 3 of (5). В таком случае, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 18.06.2018EUR/USDКак показано на графике, на прошлой неделе валютная пара завершила построение крупной коррекции B of (Y) of [4], после чего началось построение нисходящей волны C of (Y) of [4]. Ожидается, что в ближайшее время падение цены возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDКак и ожидалось, на прошлой неделе было завершено построение коррекции (2), а также началось развитие нисходящего импульса (3). Скорее всего, в ближайшее время будет сформирована небольшая коррекция в рамках волны (3). Таким образом, до конца недели ожидается дальнейшее снижение на рынке. Рекомендуется рассматривать продажи.USD/JPYПо данной валютной паре продолжается построение восходящего импульса [iii] of 5 of (1). Ожидается, что до конца недели рост цены возобновится в рамках волны [iii] of 5 of (1) и обновит локальный максимум. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFВ соответствии с прогнозом, на прошлой неделе была окончательно сформирована коррекция 2 of (5), после чего началось построение восходящего импульса 3 of (5). В таком случае, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3723 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 370371372373 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB 1 ... 143 , 144 , 145

FOREX CLUB » Вів 28 сер, 2012 10:09 1445 196606

FOREX CLUB Пон 18 чер, 2018 08:50 Аналитика от компании ForexMart 1 ... 80 , 81 , 82

Maria_ForexMart » Чет 21 лип, 2016 15:32 812 52499

Maria_ForexMart Вів 25 лип, 2017 12:16