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Авторская аналитика от МОФТ

Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 371372373374
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:17

Торговая война США с КНР набирает обороты – рынок сохраняет спокойствие

Пекин намерен дать зеркальный ответ на введенные США тарифы на товары из Китая, на что Вашингтон пообещал ответить своими зеркальными мерами. Таким образом торговая война США с КНР набирает обороты, рискуя перерасти в валютные войны и повлечь за собой замедление экономик вовлеченных сторон и мировой экономики в целом. Впрочем, вполне возможно, что у Дональда Трампа такая тактика – «закрутить гайки», а потом переговорами их постепенно «раскручивать», как, например, в случае с КНДР.

Как бы там ни было, на фондовых рынках наблюдаются медвежьи настроения, и на фоне снижения индексов умеренным спросом пользуется японская йена и продается евро. В целом панических настроений по-прежнему нет - как рост йены, так и снижение евро происходит медленно и скучно, и это сильно усложняет прогнозирование ситуации. Тем не менее, в условиях ужесточения ФРС США монетарной политики доллар остается в более выгодном положении, чем его основные конкуренты, но для его дальнейшего роста могут понадобиться свежие стимулы.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Объем производства в строительном секторе;
15:30 - США. Изменение числа разрешений на строительство;
15:30 - США. Начатые строительства домов;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих повлиять на валютный рынок.

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Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:51

Волновой обзор основных валютных пар - 19.06.2018

EUR/USD

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В соответствии с прогнозом, вчера на рынке продолжилось построение небольшой коррекции в рамках волны C of (Y) of [4]. Ожидается, что в ближайшие торговые дни эта коррекция будет сформирована, после чего волна C of (Y) of [4] возобновит свое нисходящее движение. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD

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Скорее всего, в данный момент валютная пара продолжает построение небольшой коррекции в рамках импульса (3). Похоже на то, что в ближайшее время цена еще немного вырастет, после чего развитие нисходящего тренда возобновится. В таком случае, рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY

Зображення

Предполагается, что вчерашнее движение подтвердило окончание импульса of 5 of (1), а также начало коррекции [ii] of 5 of (1). Ожидается, что до конца недели валютная пара завершит построение волны (c) of [ii] of 5 of (1), после чего рост цены возобновится в рамках волны [iii] of 5 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны [ii] of 5 of (1).

USD/CHF

Зображення

Как и ожидалось, после стремительного восходящего движения валютная пара сформировала небольшую коррекцию в рамках импульса 3 of (5). Скорее всего, в ближайшие торговые дни рынок возобновит развитие тренда и может обновить локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3725
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 371372373374
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