Авторская аналитика от МОФТ

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 19 чер, 2018 10:17
Торговая война США с КНР набирает обороты – рынок сохраняет спокойствие
Пекин намерен дать зеркальный ответ на введенные США тарифы на товары из Китая, на что Вашингтон пообещал ответить своими зеркальными мерами. Таким образом торговая война США с КНР набирает обороты, рискуя перерасти в валютные войны и повлечь за собой замедление экономик вовлеченных сторон и мировой экономики в целом. Впрочем, вполне возможно, что у Дональда Трампа такая тактика – «закрутить гайки», а потом переговорами их постепенно «раскручивать», как, например, в случае с КНДР.
Как бы там ни было, на фондовых рынках наблюдаются медвежьи настроения, и на фоне снижения индексов умеренным спросом пользуется японская йена и продается евро. В целом панических настроений по-прежнему нет - как рост йены, так и снижение евро происходит медленно и скучно, и это сильно усложняет прогнозирование ситуации. Тем не менее, в условиях ужесточения ФРС США монетарной политики доллар остается в более выгодном положении, чем его основные конкуренты, но для его дальнейшего роста могут понадобиться свежие стимулы.
На сегодня запланировано:
12:00 - Еврозона. Объем производства в строительном секторе;
15:30 - США. Изменение числа разрешений на строительство;
15:30 - США. Начатые строительства домов;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.
Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих повлиять на валютный рынок.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Вів 19 чер, 2018 14:51
Волновой обзор основных валютных пар
- 19.06.2018
EUR/USD
В соответствии с прогнозом, вчера на рынке продолжилось построение небольшой коррекции в рамках волны C of (Y) of [4]. Ожидается, что в ближайшие торговые дни эта коррекция будет сформирована, после чего волна C of (Y) of [4] возобновит свое нисходящее движение. Рекомендуется рассматривать продажи.
GBP/USD
Скорее всего, в данный момент валютная пара продолжает построение небольшой коррекции в рамках импульса (3). Похоже на то, что в ближайшее время цена еще немного вырастет, после чего развитие нисходящего тренда возобновится. В таком случае, рекомендуется рассматривать продажи.
USD/JPY
Предполагается, что вчерашнее движение подтвердило окончание импульса of 5 of (1), а также начало коррекции [ii] of 5 of (1). Ожидается, что до конца недели валютная пара завершит построение волны (c) of [ii] of 5 of (1), после чего рост цены возобновится в рамках волны [iii] of 5 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны [ii] of 5 of (1).
USD/CHF
Как и ожидалось, после стремительного восходящего движения валютная пара сформировала небольшую коррекцию в рамках импульса 3 of (5). Скорее всего, в ближайшие торговые дни рынок возобновит развитие тренда и может обновить локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.
[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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- Повідомлень: 3726
- З нами з: 19.09.12
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Додано: Сер 20 чер, 2018 10:14
Йена укреплялась на фоне торговых войн
Тема торговой войны США с КНР сохраняет свою актуальность, а финансовые рынки сохраняют относительное спокойствие. Фондовые индексы вчера снижались, а на этом фоне американский доллар находился под давлением японской йены, но панических настроений по-прежнему не наблюдается, и американские индексы смогли под конец американской сессии отыграть часть потерь, что позволило восстановиться и доллар/йене. «Антирисковые» настроения традиционно способствуют укреплению йены, но дифференциал процентных ставок никак не оправдывает ее покупки, поэтому ее укрепление несет неустойчивый характер, а продавцы могут активизироваться в любой момент. Это же фактор способствует сохранению давления и на евро, который снова может протестировать текущий минимум.
На сегодня запланировано:
16:00 - Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии;
16:30 - Австралия. Выступление главы РБА Филипа Лоу;
16:30 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
16:30 - Выступление Дж. Пауэлла.
Сегодня внимание участников финансовых рынков будет сосредоточено на выступлении президента ЕЦБ Марио Драги, хотя от него не ожидается ничего нового. Тем не менее, любой намек на сворачивание стимулирующих мер ранее декабря этого года может поддержать восстановление единой валюты. Доллар/йена в случае возобновления распродаж на фондовых площадках может протестировать поддержку в районе 119.60.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3726
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
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