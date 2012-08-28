Авторская аналитика от МОФТ

Додано: Вів 19 чер, 2018 10:17

Торговая война США с КНР набирает обороты – рынок сохраняет спокойствие

Пекин намерен дать зеркальный ответ на введенные США тарифы на товары из Китая, на что Вашингтон пообещал ответить своими зеркальными мерами. Таким образом торговая война США с КНР набирает обороты, рискуя перерасти в валютные войны и повлечь за собой замедление экономик вовлеченных сторон и мировой экономики в целом. Впрочем, вполне возможно, что у Дональда Трампа такая тактика – «закрутить гайки», а потом переговорами их постепенно «раскручивать», как, например, в случае с КНДР.Как бы там ни было, на фондовых рынках наблюдаются медвежьи настроения, и на фоне снижения индексов умеренным спросом пользуется японская йена и продается евро. В целом панических настроений по-прежнему нет - как рост йены, так и снижение евро происходит медленно и скучно, и это сильно усложняет прогнозирование ситуации. Тем не менее, в условиях ужесточения ФРС США монетарной политики доллар остается в более выгодном положении, чем его основные конкуренты, но для его дальнейшего роста могут понадобиться свежие стимулы.На сегодня запланировано:12:00 - Еврозона. Объем производства в строительном секторе;15:30 - США. Изменение числа разрешений на строительство;15:30 - США. Начатые строительства домов;15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих повлиять на валютный рынок.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru