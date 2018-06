Авторская аналитика от МОФТ

Додано: Вів 19 чер, 2018 14:51

Волновой обзор основных валютных пар

of 5 of (1), а также начало коррекции [ii] of 5 of (1). Ожидается, что до конца недели валютная пара завершит построение волны (c) of [ii] of 5 of (1), после чего рост цены возобновится в рамках волны [iii] of 5 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны [ii] of 5 of (1).



USD/CHF







Как и ожидалось, после стремительного восходящего движения валютная пара сформировала небольшую коррекцию в рамках импульса 3 of (5). Скорее всего, в ближайшие торговые дни рынок возобновит развитие тренда и может обновить локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru

