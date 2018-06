Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

#<1 ... 371372373374 Додано: Вів 19 чер, 2018 10:17 Торговая война США с КНР набирает обороты – рынок сохраняет спокойствие



Пекин намерен дать зеркальный ответ на введенные США тарифы на товары из Китая, на что Вашингтон пообещал ответить своими зеркальными мерами. Таким образом торговая война США с КНР набирает обороты, рискуя перерасти в валютные войны и повлечь за собой замедление экономик вовлеченных сторон и мировой экономики в целом. Впрочем, вполне возможно, что у Дональда Трампа такая тактика – «закрутить гайки», а потом переговорами их постепенно «раскручивать», как, например, в случае с КНДР.



Как бы там ни было, на фондовых рынках наблюдаются медвежьи настроения, и на фоне снижения индексов умеренным спросом пользуется японская йена и продается евро. В целом панических настроений по-прежнему нет - как рост йены, так и снижение евро происходит медленно и скучно, и это сильно усложняет прогнозирование ситуации. Тем не менее, в условиях ужесточения ФРС США монетарной политики доллар остается в более выгодном положении, чем его основные конкуренты, но для его дальнейшего роста могут понадобиться свежие стимулы.



На сегодня запланировано:



12:00 - Еврозона. Объем производства в строительном секторе;

15:30 - США. Изменение числа разрешений на строительство;

15:30 - США. Начатые строительства домов;

15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.



Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих повлиять на валютный рынок.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

EUR/USD







В соответствии с прогнозом, вчера на рынке продолжилось построение небольшой коррекции в рамках волны C of (Y) of [4]. Ожидается, что в ближайшие торговые дни эта коррекция будет сформирована, после чего волна C of (Y) of [4] возобновит свое нисходящее движение. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Скорее всего, в данный момент валютная пара продолжает построение небольшой коррекции в рамках импульса (3). Похоже на то, что в ближайшее время цена еще немного вырастет, после чего развитие нисходящего тренда возобновится. В таком случае, рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







Предполагается, что вчерашнее движение подтвердило окончание импульса of 5 of (1), а также начало коррекции [ii] of 5 of (1). Ожидается, что до конца недели валютная пара завершит построение волны (c) of [ii] of 5 of (1), после чего рост цены возобновится в рамках волны [iii] of 5 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны [ii] of 5 of (1).



USD/CHF







Как и ожидалось, после стремительного восходящего движения валютная пара сформировала небольшую коррекцию в рамках импульса 3 of (5). Скорее всего, в ближайшие торговые дни рынок возобновит развитие тренда и может обновить локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Тема торговой войны США с КНР сохраняет свою актуальность, а финансовые рынки сохраняют относительное спокойствие. Фондовые индексы вчера снижались, а на этом фоне американский доллар находился под давлением японской йены, но панических настроений по-прежнему не наблюдается, и американские индексы смогли под конец американской сессии отыграть часть потерь, что позволило восстановиться и доллар/йене. «Антирисковые» настроения традиционно способствуют укреплению йены, но дифференциал процентных ставок никак не оправдывает ее покупки, поэтому ее укрепление несет неустойчивый характер, а продавцы могут активизироваться в любой момент. Это же фактор способствует сохранению давления и на евро, который снова может протестировать текущий минимум.



На сегодня запланировано:



16:00 - Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии;

16:30 - Австралия. Выступление главы РБА Филипа Лоу;

16:30 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;

16:30 - Выступление Дж. Пауэлла.



Сегодня внимание участников финансовых рынков будет сосредоточено на выступлении президента ЕЦБ Марио Драги, хотя от него не ожидается ничего нового. Тем не менее, любой намек на сворачивание стимулирующих мер ранее декабря этого года может поддержать восстановление единой валюты. Доллар/йена в случае возобновления распродаж на фондовых площадках может протестировать поддержку в районе 119.60.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

EUR/USD







Как и ожидалось, вчера валютная пара сформировала небольшой зигзаг [ii] of C of (Y) of [4], после чего падение цены возобновилось в рамках импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, в ближайшие торговые дни на рынке продолжится развитие нисходящего тренда. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Предполагается, что после окончания крупного зигзага (2) валютная пара таки начала построение нисходящего импульса (3). Похоже на то, что в данный момент происходит развитие крупной волны 3 of (3), которая только начинает свое формирование. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, вчера на рынке была окончательно сформирована небольшая коррекционная волна [ii] of 5 of (1), которая приобрела форму простого зигзага. Ожидается, что в ближайшее время волна [iii] of 5 of (1) возобновит рост и обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Как показано на графике, валютная пара продолжает построение восходящего тренда и волны 3 of (5). Предполагается, что импульс 3 of (5) еще не сформирован. Таким образом, до конца недели ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

