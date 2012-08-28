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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 372373374375
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:40

Доллар снижался вслед за фондовыми индексами

Вчерашний торговый день отметился довольно стремительным падением фондовых индексов, вызванным угрозами США ввести ограничения на инвестиции китайских компаний в технологический сектор страны. На фоне падения индексов доллар оставался под давлением японской йены, а евро смог продвинуться в район 17-й фигуры. Позже министр финансов Стивен Мнучин заявил о том, что ограничения коснуться не только китайских компаний, что добавило доллару и индексам негатива, а еще позже последовали комментарии торгового советника Дональда Трампа Питера Наварро, в которых он заявил о том, что этого всего нет в планах Белого Дома, спровоцировав кратковременный рост доллара.

Таким образом из-за противоречивых заявлений его представителей на финансовых рынках воцарилась полная неопределенность, но панических настроений и существенного всплеска волатильности по-прежнему нет. Соответствующие индикаторы показывают довольно низкие объемы торгов в течение дня, за исключением кратковременных всплесков. Динамика доллар/йены и далее будет зависеть от динамики фондовых индексов, а евро, если быкам удастся пробить текущее сопротивление, может продвинуться в направлении 18-й фигуры, но не факт, учитывая то, что торговые войны несут в себе риски и для экономик стран, входящих в еврозону.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Выступление члена МРС МакКафферти;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller.

Сегодняшний макроэкономический календарь практически пуст; на динамику британского фунта умеренное влияние может оказать выступление МакКафферти. Торговые войны остаются главной темой.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:43

Волновой обзор основных валютных пар - 26.06.2018

EUR/USD

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Как и ожидалось, вчера валютная пара продолжила построение крупной коррекционной волны [ii] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, рынок практически сформировал эту волновую плоскость. Таким образом, в ближайшее время ожидается разворот тренда и дальнейшее падение цены в рамках импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD

Зображення

На графике видно, что в данный момент на рынке продолжается построение коррекционной волны в рамках импульса 3 of (3). Ожидается, что до конца текущей недели волна 3 of (3) возобновит развитие нисходящего тренда. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY

Зображення

Похоже на то, что валютная пара все еще не сформировала крупную коррекцию [ii] of 5 of (1). Предполагается, что волна (c) of [ii] of 5 of (1) будет сформирована в ближайшее время, после чего рост цены возобновится в рамках импульса [iii] of 5 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны [ii] of 5 of (1).

USD/CHF

Зображення

Как показано на графике, после стремительного восходящего движения of 3 of (5) на рынке началось построение коррекции [ii] of 3 of (5). Скорее всего, зигзаг [ii] of 3 of (5) будет сформирован в ближайшие торговые дни. Таким образом, на этой неделе ожидается дальнейшее повышение на рынке. Рекомендуется рассматривать покупки.

[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3735
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 372373374375
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