Авторская аналитика от МОФТ

Доллар снижался вслед за фондовыми индексами
Вчерашний торговый день отметился довольно стремительным падением фондовых индексов, вызванным угрозами США ввести ограничения на инвестиции китайских компаний в технологический сектор страны. На фоне падения индексов доллар оставался под давлением японской йены, а евро смог продвинуться в район 17-й фигуры. Позже министр финансов Стивен Мнучин заявил о том, что ограничения коснуться не только китайских компаний, что добавило доллару и индексам негатива, а еще позже последовали комментарии торгового советника Дональда Трампа Питера Наварро, в которых он заявил о том, что этого всего нет в планах Белого Дома, спровоцировав кратковременный рост доллара.
Таким образом из-за противоречивых заявлений его представителей на финансовых рынках воцарилась полная неопределенность, но панических настроений и существенного всплеска волатильности по-прежнему нет. Соответствующие индикаторы показывают довольно низкие объемы торгов в течение дня, за исключением кратковременных всплесков. Динамика доллар/йены и далее будет зависеть от динамики фондовых индексов, а евро, если быкам удастся пробить текущее сопротивление, может продвинуться в направлении 18-й фигуры, но не факт, учитывая то, что торговые войны несут в себе риски и для экономик стран, входящих в еврозону.
На сегодня запланировано:
12:30 - Великобритания. Выступление члена МРС МакКафферти;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller.
Сегодняшний макроэкономический календарь практически пуст; на динамику британского фунта умеренное влияние может оказать выступление МакКафферти. Торговые войны остаются главной темой.
Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru