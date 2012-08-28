Авторская аналитика от МОФТ

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 372373374375 Додано: Вів 26 чер, 2018 10:40 Доллар снижался вслед за фондовыми индексами



Вчерашний торговый день отметился довольно стремительным падением фондовых индексов, вызванным угрозами США ввести ограничения на инвестиции китайских компаний в технологический сектор страны. На фоне падения индексов доллар оставался под давлением японской йены, а евро смог продвинуться в район 17-й фигуры. Позже министр финансов Стивен Мнучин заявил о том, что ограничения коснуться не только китайских компаний, что добавило доллару и индексам негатива, а еще позже последовали комментарии торгового советника Дональда Трампа Питера Наварро, в которых он заявил о том, что этого всего нет в планах Белого Дома, спровоцировав кратковременный рост доллара.



Таким образом из-за противоречивых заявлений его представителей на финансовых рынках воцарилась полная неопределенность, но панических настроений и существенного всплеска волатильности по-прежнему нет. Соответствующие индикаторы показывают довольно низкие объемы торгов в течение дня, за исключением кратковременных всплесков. Динамика доллар/йены и далее будет зависеть от динамики фондовых индексов, а евро, если быкам удастся пробить текущее сопротивление, может продвинуться в направлении 18-й фигуры, но не факт, учитывая то, что торговые войны несут в себе риски и для экономик стран, входящих в еврозону.



На сегодня запланировано:



12:30 - Великобритания. Выступление члена МРС МакКафферти;

15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;

16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller.



Сегодняшний макроэкономический календарь практически пуст; на динамику британского фунта умеренное влияние может оказать выступление МакКафферти. Торговые войны остаются главной темой.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Вчерашний торговый день отметился довольно стремительным падением фондовых индексов, вызванным угрозами США ввести ограничения на инвестиции китайских компаний в технологический сектор страны. На фоне падения индексов доллар оставался под давлением японской йены, а евро смог продвинуться в район 17-й фигуры. Позже министр финансов Стивен Мнучин заявил о том, что ограничения коснуться не только китайских компаний, что добавило доллару и индексам негатива, а еще позже последовали комментарии торгового советника Дональда Трампа Питера Наварро, в которых он заявил о том, что этого всего нет в планах Белого Дома, спровоцировав кратковременный рост доллара.Таким образом из-за противоречивых заявлений его представителей на финансовых рынках воцарилась полная неопределенность, но панических настроений и существенного всплеска волатильности по-прежнему нет. Соответствующие индикаторы показывают довольно низкие объемы торгов в течение дня, за исключением кратковременных всплесков. Динамика доллар/йены и далее будет зависеть от динамики фондовых индексов, а евро, если быкам удастся пробить текущее сопротивление, может продвинуться в направлении 18-й фигуры, но не факт, учитывая то, что торговые войны несут в себе риски и для экономик стран, входящих в еврозону.На сегодня запланировано:12:30 - Великобритания. Выступление члена МРС МакКафферти;15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller.Сегодняшний макроэкономический календарь практически пуст; на динамику британского фунта умеренное влияние может оказать выступление МакКафферти. Торговые войны остаются главной темой.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3735 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 чер, 2018 14:43 Волновой обзор основных валютных пар - 26.06.2018



EUR/USD







Как и ожидалось, вчера валютная пара продолжила построение крупной коррекционной волны [ii] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, рынок практически сформировал эту волновую плоскость. Таким образом, в ближайшее время ожидается разворот тренда и дальнейшее падение цены в рамках импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







На графике видно, что в данный момент на рынке продолжается построение коррекционной волны в рамках импульса 3 of (3). Ожидается, что до конца текущей недели волна 3 of (3) возобновит развитие нисходящего тренда. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







Похоже на то, что валютная пара все еще не сформировала крупную коррекцию [ii] of 5 of (1). Предполагается, что волна (c) of [ii] of 5 of (1) будет сформирована в ближайшее время, после чего рост цены возобновится в рамках импульса [iii] of 5 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны [ii] of 5 of (1).



USD/CHF







Как показано на графике, после стремительного восходящего движения of 3 of (5) на рынке началось построение коррекции [ii] of 3 of (5). Скорее всего, зигзаг [ii] of 3 of (5) будет сформирован в ближайшие торговые дни. Таким образом, на этой неделе ожидается дальнейшее повышение на рынке. Рекомендуется рассматривать покупки.



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 26.06.2018EUR/USDКак и ожидалось, вчера валютная пара продолжила построение крупной коррекционной волны [ii] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, рынок практически сформировал эту волновую плоскость. Таким образом, в ближайшее время ожидается разворот тренда и дальнейшее падение цены в рамках импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDНа графике видно, что в данный момент на рынке продолжается построение коррекционной волны в рамках импульса 3 of (3). Ожидается, что до конца текущей недели волна 3 of (3) возобновит развитие нисходящего тренда. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.USD/JPYПохоже на то, что валютная пара все еще не сформировала крупную коррекцию [ii] of 5 of (1). Предполагается, что волна (c) of [ii] of 5 of (1) будет сформирована в ближайшее время, после чего рост цены возобновится в рамках импульса [iii] of 5 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны [ii] of 5 of (1).USD/CHFКак показано на графике, после стремительного восходящего движения of 3 of (5) на рынке началось построение коррекции [ii] of 3 of (5). Скорее всего, зигзаг [ii] of 3 of (5) будет сформирован в ближайшие торговые дни. Таким образом, на этой неделе ожидается дальнейшее повышение на рынке. Рекомендуется рассматривать покупки.[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3735 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 372373374375 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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