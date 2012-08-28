Авторская аналитика от МОФТ

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 26 чер, 2018 10:40
Доллар снижался вслед за фондовыми индексами
Вчерашний торговый день отметился довольно стремительным падением фондовых индексов, вызванным угрозами США ввести ограничения на инвестиции китайских компаний в технологический сектор страны. На фоне падения индексов доллар оставался под давлением японской йены, а евро смог продвинуться в район 17-й фигуры. Позже министр финансов Стивен Мнучин заявил о том, что ограничения коснуться не только китайских компаний, что добавило доллару и индексам негатива, а еще позже последовали комментарии торгового советника Дональда Трампа Питера Наварро, в которых он заявил о том, что этого всего нет в планах Белого Дома, спровоцировав кратковременный рост доллара.
Таким образом из-за противоречивых заявлений его представителей на финансовых рынках воцарилась полная неопределенность, но панических настроений и существенного всплеска волатильности по-прежнему нет. Соответствующие индикаторы показывают довольно низкие объемы торгов в течение дня, за исключением кратковременных всплесков. Динамика доллар/йены и далее будет зависеть от динамики фондовых индексов, а евро, если быкам удастся пробить текущее сопротивление, может продвинуться в направлении 18-й фигуры, но не факт, учитывая то, что торговые войны несут в себе риски и для экономик стран, входящих в еврозону.
На сегодня запланировано:
12:30 - Великобритания. Выступление члена МРС МакКафферти;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller.
Сегодняшний макроэкономический календарь практически пуст; на динамику британского фунта умеренное влияние может оказать выступление МакКафферти. Торговые войны остаются главной темой.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Вів 26 чер, 2018 14:43
Волновой обзор основных валютных пар
- 26.06.2018
EUR/USD
Как и ожидалось, вчера валютная пара продолжила построение крупной коррекционной волны [ii] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, рынок практически сформировал эту волновую плоскость. Таким образом, в ближайшее время ожидается разворот тренда и дальнейшее падение цены в рамках импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.
GBP/USD
На графике видно, что в данный момент на рынке продолжается построение коррекционной волны в рамках импульса 3 of (3). Ожидается, что до конца текущей недели волна 3 of (3) возобновит развитие нисходящего тренда. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.
USD/JPY
Похоже на то, что валютная пара все еще не сформировала крупную коррекцию [ii] of 5 of (1). Предполагается, что волна (c) of [ii] of 5 of (1) будет сформирована в ближайшее время, после чего рост цены возобновится в рамках импульса [iii] of 5 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны [ii] of 5 of (1).
USD/CHF
Как показано на графике, после стремительного восходящего движения of 3 of (5) на рынке началось построение коррекции [ii] of 3 of (5). Скорее всего, зигзаг [ii] of 3 of (5) будет сформирован в ближайшие торговые дни. Таким образом, на этой неделе ожидается дальнейшее повышение на рынке. Рекомендуется рассматривать покупки.
[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Сер 27 чер, 2018 09:45
Рынки не могут определиться с реакцией на торговые войны
Противоречивые заявления представителей Белого Дома внесли сумятицу на финансовые рынки. В условиях возникшей неопределенности спекулянты осторожно выкупали доллара США, что позволило ему отыграть часть понесенных потерь как в паре с евро, так и в паре с японской йеной, чему также способствовало восстановление американских фондовых индексов. Тем не менее, на фоне торговых войн США с их международными партнерами они вполне могут возобновить снижение, и доллар/йена снова окажется под давлением. Евро, в свою очередь, остается уязвимым, а его попытки роста могут использоваться для продаж.
На сегодня запланировано:
11:00 - Еврозона. Экономический бюллетень;
11:30 - Великобритания. Отчет по финансовой стабильности;11:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
16:00 - Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии (третий квартал);
17:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья;22:00 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза.
Выступление главы Банка Канады сможет повлиять на динамику британского фунта, а данные по заказам на товары длительного пользования в США могут оказать влияние на динамику доллара.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:13
Волновой обзор основных валютных пар
- 27.06.2018
EUR/USD
В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара завершила построение коррекции [ii] of C of (Y) of [4], которая приобрела форму волновой плоскости. Скорее всего, до конца текущей недели на рынке продлится развитие нисходящего импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.
GBP/USD
Предполагается, что после достаточно крупной волны 1 of (3) валютная пара начала построение коррекции 2 of (3). Вполне возможно, что данная коррекция еще не завершила свое развитие. Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейшее формирование волны 2 of (3). Примерное движение цены показано на графике.
USD/JPY
Как показано на графике, вчерашнее движение подтвердило окончание коррекции [ii] of 5 of (1). Скорее всего, в данный момент на рынке продолжается построение восходящего импульса [iii] of 5 of (1). Ожидается, что развитие этого импульса продлится как минимум до конца недели и обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/CHF
Как и ожидалось, вчера валютная пара таки завершила построение коррекции [ii] of 3 of (5) в форме простого зигзага. Скорее всего, после этой коррекции на рынке началось развитие восходящего импульса [iii] of 3 of (5). Таким образом, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейший рост цены в рамках волны [iii] of 3 of (5). Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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- Повідомлень: 3738
- З нами з: 19.09.12
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Додано: Чет 28 чер, 2018 10:23
Спекулянты все еще покупают доллар США
На фоне противоречивых заявлений представителей Белого Дома фондовые индексы снова оказались под давлением, но это не помешало доллару США сохранить позитивный настрой в паре с японской йеной. Убедительным доводом в пользу его покупок как за йену, так и за евро, остается дифференциал процентных ставок, способствует его укреплению на данном этапе и развязанная Дональдом Трампом торговая война с партнерами США. Эти факторы могут и далее оказывать доллару поддержку, но тарифное противостояние может спровоцировать и его распродажи, поэтому быкам следует быть предельно осторожными. Перспективы евро остаются негативными, и пока сложно найти повод для его покупок.
На сегодня запланировано:
12:00 - Еврозона. Индикатор делового климата;15:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
15:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление (кв/кв) (первый квартал);
15:30 - США. Годовые данные по ВВП.
Публикуемые сегодня инфляционные данные по Германии могут оказать умеренное влияние на динамику евро; повлиять на динамику доллара могут годовые данные по ВВП США.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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- Повідомлень: 3738
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