Авторская аналитика от МОФТ

Вчерашний торговый день отметился довольно стремительным падением фондовых индексов, вызванным угрозами США ввести ограничения на инвестиции китайских компаний в технологический сектор страны. На фоне падения индексов доллар оставался под давлением японской йены, а евро смог продвинуться в район 17-й фигуры. Позже министр финансов Стивен Мнучин заявил о том, что ограничения коснуться не только китайских компаний, что добавило доллару и индексам негатива, а еще позже последовали комментарии торгового советника Дональда Трампа Питера Наварро, в которых он заявил о том, что этого всего нет в планах Белого Дома, спровоцировав кратковременный рост доллара.



Таким образом из-за противоречивых заявлений его представителей на финансовых рынках воцарилась полная неопределенность, но панических настроений и существенного всплеска волатильности по-прежнему нет. Соответствующие индикаторы показывают довольно низкие объемы торгов в течение дня, за исключением кратковременных всплесков. Динамика доллар/йены и далее будет зависеть от динамики фондовых индексов, а евро, если быкам удастся пробить текущее сопротивление, может продвинуться в направлении 18-й фигуры, но не факт, учитывая то, что торговые войны несут в себе риски и для экономик стран, входящих в еврозону.



На сегодня запланировано:



12:30 - Великобритания. Выступление члена МРС МакКафферти;

15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;

16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller.



Сегодняшний макроэкономический календарь практически пуст; на динамику британского фунта умеренное влияние может оказать выступление МакКафферти. Торговые войны остаются главной темой.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

EUR/USD







Как и ожидалось, вчера валютная пара продолжила построение крупной коррекционной волны [ii] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, рынок практически сформировал эту волновую плоскость. Таким образом, в ближайшее время ожидается разворот тренда и дальнейшее падение цены в рамках импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







На графике видно, что в данный момент на рынке продолжается построение коррекционной волны в рамках импульса 3 of (3). Ожидается, что до конца текущей недели волна 3 of (3) возобновит развитие нисходящего тренда. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







Похоже на то, что валютная пара все еще не сформировала крупную коррекцию [ii] of 5 of (1). Предполагается, что волна (c) of [ii] of 5 of (1) будет сформирована в ближайшее время, после чего рост цены возобновится в рамках импульса [iii] of 5 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны [ii] of 5 of (1).



USD/CHF







Как показано на графике, после стремительного восходящего движения of 3 of (5) на рынке началось построение коррекции [ii] of 3 of (5). Скорее всего, зигзаг [ii] of 3 of (5) будет сформирован в ближайшие торговые дни. Таким образом, на этой неделе ожидается дальнейшее повышение на рынке. Рекомендуется рассматривать покупки.



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Противоречивые заявления представителей Белого Дома внесли сумятицу на финансовые рынки. В условиях возникшей неопределенности спекулянты осторожно выкупали доллара США, что позволило ему отыграть часть понесенных потерь как в паре с евро, так и в паре с японской йеной, чему также способствовало восстановление американских фондовых индексов. Тем не менее, на фоне торговых войн США с их международными партнерами они вполне могут возобновить снижение, и доллар/йена снова окажется под давлением. Евро, в свою очередь, остается уязвимым, а его попытки роста могут использоваться для продаж.



На сегодня запланировано:



11:00 - Еврозона. Экономический бюллетень;

11:30 - Великобритания. Отчет по финансовой стабильности;

11:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;

15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;

16:00 - Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии (третий квартал);

17:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья;

22:00 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза.



Выступление главы Банка Канады сможет повлиять на динамику британского фунта, а данные по заказам на товары длительного пользования в США могут оказать влияние на динамику доллара.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

EUR/USD







В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара завершила построение коррекции [ii] of C of (Y) of [4], которая приобрела форму волновой плоскости. Скорее всего, до конца текущей недели на рынке продлится развитие нисходящего импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Предполагается, что после достаточно крупной волны 1 of (3) валютная пара начала построение коррекции 2 of (3). Вполне возможно, что данная коррекция еще не завершила свое развитие. Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейшее формирование волны 2 of (3). Примерное движение цены показано на графике.



USD/JPY







Как показано на графике, вчерашнее движение подтвердило окончание коррекции [ii] of 5 of (1). Скорее всего, в данный момент на рынке продолжается построение восходящего импульса [iii] of 5 of (1). Ожидается, что развитие этого импульса продлится как минимум до конца недели и обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Как и ожидалось, вчера валютная пара таки завершила построение коррекции [ii] of 3 of (5) в форме простого зигзага. Скорее всего, после этой коррекции на рынке началось развитие восходящего импульса [iii] of 3 of (5). Таким образом, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейший рост цены в рамках волны [iii] of 3 of (5). Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

На фоне противоречивых заявлений представителей Белого Дома фондовые индексы снова оказались под давлением, но это не помешало доллару США сохранить позитивный настрой в паре с японской йеной. Убедительным доводом в пользу его покупок как за йену, так и за евро, остается дифференциал процентных ставок, способствует его укреплению на данном этапе и развязанная Дональдом Трампом торговая война с партнерами США. Эти факторы могут и далее оказывать доллару поддержку, но тарифное противостояние может спровоцировать и его распродажи, поэтому быкам следует быть предельно осторожными. Перспективы евро остаются негативными, и пока сложно найти повод для его покупок.



На сегодня запланировано:



12:00 - Еврозона. Индикатор делового климата;

15:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;

15:00 - Германия. Индекс потребительских цен;

15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление (кв/кв) (первый квартал);

15:30 - США. Годовые данные по ВВП.



Публикуемые сегодня инфляционные данные по Германии могут оказать умеренное влияние на динамику евро; повлиять на динамику доллара могут годовые данные по ВВП США.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

EUR/USD







Как и ожидалось, на этой неделе валютная пара завершила построение коррекции [ii] of C of (Y) of [4], а также началось развитие нисходящего импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Ожидается, что в ближайшие торговые дни падение цены возобновится в рамках данного импульса. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Скорее всего, вчерашнее движение подтвердило окончание коррекции 2 of (3). Похоже на то, что в данный момент на рынке продолжается развитие нисходящего движения 3 of (3). Ожидается, что до конца недели падение цены возобновится и обновит локальный минимум. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







По данной валютной паре продолжается построение крупной восходящей волны 5 of (1). Похоже на то, что быки имеют большую силу на рынке и, таким образом, двигают цену вверх. В таком случае, в ближайшее время ожидается дальнейший подъем на рынке. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







В соответствии с прогнозом, вчера на рынке было завершено построение коррекции [ii] of 3 of (5), а также началось развитие восходящего тренда в рамках импульса [iii] of 3 of (5). Предполагается, что до конца недели данный импульс продолжит рост цены и, вполне возможно, обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

​На прошлой неделе финансовые рынки находились преимущественно под влиянием торговых войн США с Китаем, ЕС, Канадой и Мексикой, а также разногласий между европейскими странами по вопросу беженцев. На саммите ЕС были достигнуты определенные договоренности, на фоне которых евро получил стимул для укрепления, но вырваться из консолидационного диапазона в паре с долларом США он не смог. Дифференциал процентных ставок продолжает играть на руку быкам по доллару, а разногласия по поводу миграционной политики между политическими оппонентами в Германии способствуют сохранению давления на евро.



Развитие торговой войны США с Китаем способствовало довольно масштабным распродажам китайского юаня, а также распродажам на фондовых площадках. Падение индексов оказывает поддержку японской йене, но дифференциал процентных ставок остается одним из основных негативных факторов и для нее. Таким образом доллар в паре с ней в обозримом будущем может торговаться в диапазоне между 111-й и 108-й фигурами.



В ответ на действия США Канада ввела свои торговые ограничения на ряд товаров из США, но канадский доллар к концу недели смог отыграть часть утраченных позиций в паре с американским долларом. Пока влияние взаимных торговых ограничений между США и Канадой не стало поводом для панических настроений в паре доллар/луни, на которую в немалой степени по-прежнему оказывает влияние динамика цен на нефть. В целом ситуация вряд ли является благоприятной для канадца, и его снижение может сдерживаться лишь ростом нефти, но торговые войны могут в любой момент стать поводом и для распродаж американца, причем по всему спектру рынка. Пока же повода для этого нет.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 2 июля

17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе;

17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM.





Вторник, 3 июля

04:30 - Австралия. Разрешение на строительство;

07:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;

11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;

12:00 - Еврозона. Розничные продажи;

16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;

17:00 - США. Производственные заказы.



Среда, 4 июля

США. День Независимости.

04:30 - Япония. Выступление представителя Банка Японии Харады;

04:30 - Австралия. Торговый баланс;

04:30 - Австралия. Импорт/экспорт;

04:30 - Австралия. Розничные продажи;

10:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;

10:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit ;

11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit .



Четверг, 5 июля

09:00 - Германия. Производственные заказы;

10:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен;

13:00 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;

15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;

17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;

21:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.



Пятница, 6 июля

01:30 - Австралия. Индекс активности в строительном секторе от AiG;

02:30 - Япония. Расходы домохозяйств;

09:00 - Германия. Промышленное производство;

15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х (июнь);

15:30 - США. Уровень безработицы;

15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;

15:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;

15:30 - Канада. Изменение числа занятых;

15:30 - Канада. Уровень безработицы;

17:00 - США. Индекс деловой активности Ivey.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

​EUR/USD







Как и ожидалось, на прошлой неделе была сформирована коррекции [ii] of C of (Y) of [4], которая приобрела форму волновой плоскости. Ожидается, что в ближайшее время на рынке продлится построение нисходящей волны [iii] of C of (Y) of [4]. В таком случае, рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Похоже на то, что после окончания коррекции 2 of (3) на рынке началось построение нисходящего импульса 3 of (3). Предполагается, что до конца недели падение цены возобновится и, скорее всего, обновит локальный минимум. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, в данный момент на рынке продолжается построение восходящей волны [iii] of 5 of (1). Скорее всего, в ближайшие торговые дни волна [iii] of 5 of (1) возобновит развитие восходящего тренда. В таком случае, ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Как показано на графике, после окончания коррекции [ii] of 3 of (5) на рынке продолжилось развитие восходящего движения [iii] of 3 of (5). Вполне возможно, что на этой неделе рост цены возобновится и обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки в рамках волны [iii] of 3 of (5).



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

