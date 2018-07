Авторская аналитика от МОФТ

Додано: Сер 04 лип, 2018 12:10

Волновой обзор основных валютных пар

EUR/USDСкорее всего, вчера валютная пара продолжила построение небольшой коррекции в рамках импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Ожидается, что до конца недели падение цены возобновится, а такое нисходящее движение может обновить локальный минимум уже до конца недели. В таком случае, рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDКак показано на графике, в данный момент продолжается построение коррекции в рамках волны 3 of (3). Предполагается, что этот зигзаг практически сформирован. В таком случае, до конца текущей недели ожидается дальнейшее снижение цены до локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.USD/JPYПредполагается, что валютная пара таки завершила построение коррекционной волны [ii] of 5 of (1), после чего рост цены возобновился в рамках импульса [iii] of 5 of (1). Скорее всего, в ближайшие торговые дни этот импульс продолжит свое восходящее движение. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFПо данной валютной паре продолжается построение длительного восходящего тренда в рамках волны (5). Скорее всего, до конца текущей недели рост цены возобновится, а волна [iii] of 3 of (5) может обновить локальный максимум. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru