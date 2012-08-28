RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Forex
/
Авторская аналитика от МОФТ

Авторская аналитика от МОФТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 373374375376
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:46

Доллар США под умеренным давлением

В преддверии празднования в США Дня Независимости активность участников валютного рынка оставалась низкой. На фоне снижения политических рисков в Германии из-за разногласий по поводу миграционной политики евро пытается развить восходящую динамику в паре с долларом США, но пробить сопротивление в районе 1.1680 ему пока не удается. Тем не менее, на фиксации прибыли по коротким позициям он может пробиться в направлении 18-й фигуры, при этом говорить об улучшении его перспектив не приходится. ФРС может продолжить в этом году ужесточение монетарной политики, что, конечно же, будет оказывать поддержку доллару. Японская йена, как мы и предполагали, пользуется умеренным спросом на фоне снижения фондовых индексов, но и ее позиции все еще остаются уязвимыми.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих оживить валютный рынок, а в США – выходной день, поэтому волатильность сегодня будет оставаться низкой.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3745
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:10

Волновой обзор основных валютных пар

EUR/USD

Зображення

Скорее всего, вчера валютная пара продолжила построение небольшой коррекции в рамках импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Ожидается, что до конца недели падение цены возобновится, а такое нисходящее движение может обновить локальный минимум уже до конца недели. В таком случае, рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD

Зображення

Как показано на графике, в данный момент продолжается построение коррекции в рамках волны 3 of (3). Предполагается, что этот зигзаг практически сформирован. В таком случае, до конца текущей недели ожидается дальнейшее снижение цены до локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY

Зображення

Предполагается, что валютная пара таки завершила построение коррекционной волны [ii] of 5 of (1), после чего рост цены возобновился в рамках импульса [iii] of 5 of (1). Скорее всего, в ближайшие торговые дни этот импульс продолжит свое восходящее движение. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

Зображення

По данной валютной паре продолжается построение длительного восходящего тренда в рамках волны (5). Скорее всего, до конца текущей недели рост цены возобновится, а волна [iii] of 3 of (5) может обновить локальный максимум. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3745
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 373374375376
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB 1 ... 144, 145, 146
FOREX CLUB » Вів 28 сер, 2012 10:09
1457 198545
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лип, 2018 09:22
FOREX CLUB
Аналитика от компании ForexMart 1 ... 80, 81, 82
Maria_ForexMart » Чет 21 лип, 2016 15:32
812 52876
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лип, 2017 12:16
Maria_ForexMart

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57559)
04.07.2018 14:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.