Авторская аналитика от МОФТ

Додано: Сер 04 лип, 2018 11:46

Доллар США под умеренным давлением

В преддверии празднования в США Дня Независимости активность участников валютного рынка оставалась низкой. На фоне снижения политических рисков в Германии из-за разногласий по поводу миграционной политики евро пытается развить восходящую динамику в паре с долларом США, но пробить сопротивление в районе 1.1680 ему пока не удается. Тем не менее, на фиксации прибыли по коротким позициям он может пробиться в направлении 18-й фигуры, при этом говорить об улучшении его перспектив не приходится. ФРС может продолжить в этом году ужесточение монетарной политики, что, конечно же, будет оказывать поддержку доллару. Японская йена, как мы и предполагали, пользуется умеренным спросом на фоне снижения фондовых индексов, но и ее позиции все еще остаются уязвимыми.Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих оживить валютный рынок, а в США – выходной день, поэтому волатильность сегодня будет оставаться низкой.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru