|
|
|
Авторская аналитика от МОФТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 04 лип, 2018 11:46
Доллар США под умеренным давлением
В преддверии празднования в США Дня Независимости активность участников валютного рынка оставалась низкой. На фоне снижения политических рисков в Германии из-за разногласий по поводу миграционной политики евро пытается развить восходящую динамику в паре с долларом США, но пробить сопротивление в районе 1.1680 ему пока не удается. Тем не менее, на фиксации прибыли по коротким позициям он может пробиться в направлении 18-й фигуры, при этом говорить об улучшении его перспектив не приходится. ФРС может продолжить в этом году ужесточение монетарной политики, что, конечно же, будет оказывать поддержку доллару. Японская йена, как мы и предполагали, пользуется умеренным спросом на фоне снижения фондовых индексов, но и ее позиции все еще остаются уязвимыми.
Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих оживить валютный рынок, а в США – выходной день, поэтому волатильность сегодня будет оставаться низкой.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3747
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 лип, 2018 12:10
Волновой обзор основных валютных пар
EUR/USD
Скорее всего, вчера валютная пара продолжила построение небольшой коррекции в рамках импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Ожидается, что до конца недели падение цены возобновится, а такое нисходящее движение может обновить локальный минимум уже до конца недели. В таком случае, рекомендуется рассматривать продажи.
GBP/USD
Как показано на графике, в данный момент продолжается построение коррекции в рамках волны 3 of (3). Предполагается, что этот зигзаг практически сформирован. В таком случае, до конца текущей недели ожидается дальнейшее снижение цены до локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.
USD/JPY
Предполагается, что валютная пара таки завершила построение коррекционной волны [ii] of 5 of (1), после чего рост цены возобновился в рамках импульса [iii] of 5 of (1). Скорее всего, в ближайшие торговые дни этот импульс продолжит свое восходящее движение. Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/CHF
По данной валютной паре продолжается построение длительного восходящего тренда в рамках волны (5). Скорее всего, до конца текущей недели рост цены возобновится, а волна [iii] of 3 of (5) может обновить локальный максимум. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3747
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лип, 2018 13:32
Евро пытается развить восходящую динамику
Поскольку вчера в связи с празднованием Дня Независимости торговые площадки в США не работали, торговая активность на валютном рынке, в том числе в европейскую сессию, была низкой. Основные валютные паре торговались в узких диапазонах, а сегодня рынки оживились, а евро пытается развить восходящую динамику в паре с долларом США, поднявшись до уровня 1.1710. Его росту способствовало сообщение о том, что некоторые члены Европейского центрального банка считают возможным повышение процентной ставки осенью этого года, что, конечно же, зависит от ряда факторов, в частности от экономических прогнозов. Не исключено, что оптимизма быков по евро будет достаточно, чтобы протолкнуть его в направлении 18-й фигуры, но для масштабного роста евро/доллара этой новости будет недостаточно.
На сегодня запланировано:
15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;21:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.
На динамику доллара США может оказать умеренное влияние протокол заседания FOMC.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3747
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лип, 2018 13:42
Волновой обзор основных валютных пар
- 05.07.2018
EUR/USD
Предполагается, что вчерашнее движение продолжило усложнение волновой плоскости [ii] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, в ближайшие торговые дни волна (c) of [ii] of C of (Y) of [4] еще немного повысит цену, а уже на следующей неделе падение рынка возобновится в рамках импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.
GBP/USD
На графике видно, что в данный момент продолжается построение коррекции 2 of (3), которая приобретает форму простого зигзага. Ожидается, что в ближайшее время будет завершено формирование волны [c] of 2 of (3), после чего развитие нисходящего тренда возобновится в рамках волны 3 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны 2 of (3).
USD/JPY
В соответствии с прогнозом, после завершения стремительной волны (i) of [iii] of 5 of (1) на рынке началось построение коррекции (ii) of [iii] of 5 of (1). На графике видно, что в ближайшее время будет окончание коррекции (ii) of [iii] of 5 of (1), а рост цены возобновится в рамках импульса (iii) of [iii] of 5 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/CHF
Похоже на то, что на этой неделе была действительно сформирована коррекция [ii] of 3 of (5). В таком случае, в данный момент на рынке продолжается развитие восходящей волны [iii] of 3 of (5). Ожидается, что уже на следующей неделе рост цены в рамках данного импульса обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3747
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1458
|198612
|
|
|812
|52892
|
|