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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 373374375376
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:46

Доллар США под умеренным давлением

В преддверии празднования в США Дня Независимости активность участников валютного рынка оставалась низкой. На фоне снижения политических рисков в Германии из-за разногласий по поводу миграционной политики евро пытается развить восходящую динамику в паре с долларом США, но пробить сопротивление в районе 1.1680 ему пока не удается. Тем не менее, на фиксации прибыли по коротким позициям он может пробиться в направлении 18-й фигуры, при этом говорить об улучшении его перспектив не приходится. ФРС может продолжить в этом году ужесточение монетарной политики, что, конечно же, будет оказывать поддержку доллару. Японская йена, как мы и предполагали, пользуется умеренным спросом на фоне снижения фондовых индексов, но и ее позиции все еще остаются уязвимыми.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих оживить валютный рынок, а в США – выходной день, поэтому волатильность сегодня будет оставаться низкой.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:10

Волновой обзор основных валютных пар

EUR/USD

Зображення

Скорее всего, вчера валютная пара продолжила построение небольшой коррекции в рамках импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Ожидается, что до конца недели падение цены возобновится, а такое нисходящее движение может обновить локальный минимум уже до конца недели. В таком случае, рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD

Зображення

Как показано на графике, в данный момент продолжается построение коррекции в рамках волны 3 of (3). Предполагается, что этот зигзаг практически сформирован. В таком случае, до конца текущей недели ожидается дальнейшее снижение цены до локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY

Зображення

Предполагается, что валютная пара таки завершила построение коррекционной волны [ii] of 5 of (1), после чего рост цены возобновился в рамках импульса [iii] of 5 of (1). Скорее всего, в ближайшие торговые дни этот импульс продолжит свое восходящее движение. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

Зображення

По данной валютной паре продолжается построение длительного восходящего тренда в рамках волны (5). Скорее всего, до конца текущей недели рост цены возобновится, а волна [iii] of 3 of (5) может обновить локальный максимум. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:32

Евро пытается развить восходящую динамику

Поскольку вчера в связи с празднованием Дня Независимости торговые площадки в США не работали, торговая активность на валютном рынке, в том числе в европейскую сессию, была низкой. Основные валютные паре торговались в узких диапазонах, а сегодня рынки оживились, а евро пытается развить восходящую динамику в паре с долларом США, поднявшись до уровня 1.1710. Его росту способствовало сообщение о том, что некоторые члены Европейского центрального банка считают возможным повышение процентной ставки осенью этого года, что, конечно же, зависит от ряда факторов, в частности от экономических прогнозов. Не исключено, что оптимизма быков по евро будет достаточно, чтобы протолкнуть его в направлении 18-й фигуры, но для масштабного роста евро/доллара этой новости будет недостаточно.

На сегодня запланировано:

15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;
21:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

На динамику доллара США может оказать умеренное влияние протокол заседания FOMC.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлень: 3747
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:42

Волновой обзор основных валютных пар - 05.07.2018

EUR/USD

Зображення

Предполагается, что вчерашнее движение продолжило усложнение волновой плоскости [ii] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, в ближайшие торговые дни волна (c) of [ii] of C of (Y) of [4] еще немного повысит цену, а уже на следующей неделе падение рынка возобновится в рамках импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD

Зображення

На графике видно, что в данный момент продолжается построение коррекции 2 of (3), которая приобретает форму простого зигзага. Ожидается, что в ближайшее время будет завершено формирование волны [c] of 2 of (3), после чего развитие нисходящего тренда возобновится в рамках волны 3 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны 2 of (3).

USD/JPY

Зображення

В соответствии с прогнозом, после завершения стремительной волны (i) of [iii] of 5 of (1) на рынке началось построение коррекции (ii) of [iii] of 5 of (1). На графике видно, что в ближайшее время будет окончание коррекции (ii) of [iii] of 5 of (1), а рост цены возобновится в рамках импульса (iii) of [iii] of 5 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

Зображення

Похоже на то, что на этой неделе была действительно сформирована коррекция [ii] of 3 of (5). В таком случае, в данный момент на рынке продолжается развитие восходящей волны [iii] of 3 of (5). Ожидается, что уже на следующей неделе рост цены в рамках данного импульса обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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  #<1 ... 373374375376
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