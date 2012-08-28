RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Forex
/
Авторская аналитика от МОФТ

Авторская аналитика от МОФТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 373374375376
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:46

Доллар США под умеренным давлением

В преддверии празднования в США Дня Независимости активность участников валютного рынка оставалась низкой. На фоне снижения политических рисков в Германии из-за разногласий по поводу миграционной политики евро пытается развить восходящую динамику в паре с долларом США, но пробить сопротивление в районе 1.1680 ему пока не удается. Тем не менее, на фиксации прибыли по коротким позициям он может пробиться в направлении 18-й фигуры, при этом говорить об улучшении его перспектив не приходится. ФРС может продолжить в этом году ужесточение монетарной политики, что, конечно же, будет оказывать поддержку доллару. Японская йена, как мы и предполагали, пользуется умеренным спросом на фоне снижения фондовых индексов, но и ее позиции все еще остаются уязвимыми.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих оживить валютный рынок, а в США – выходной день, поэтому волатильность сегодня будет оставаться низкой.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3749
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:10

Волновой обзор основных валютных пар

EUR/USD

Зображення

Скорее всего, вчера валютная пара продолжила построение небольшой коррекции в рамках импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Ожидается, что до конца недели падение цены возобновится, а такое нисходящее движение может обновить локальный минимум уже до конца недели. В таком случае, рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD

Зображення

Как показано на графике, в данный момент продолжается построение коррекции в рамках волны 3 of (3). Предполагается, что этот зигзаг практически сформирован. В таком случае, до конца текущей недели ожидается дальнейшее снижение цены до локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY

Зображення

Предполагается, что валютная пара таки завершила построение коррекционной волны [ii] of 5 of (1), после чего рост цены возобновился в рамках импульса [iii] of 5 of (1). Скорее всего, в ближайшие торговые дни этот импульс продолжит свое восходящее движение. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

Зображення

По данной валютной паре продолжается построение длительного восходящего тренда в рамках волны (5). Скорее всего, до конца текущей недели рост цены возобновится, а волна [iii] of 3 of (5) может обновить локальный максимум. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3749
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:32

Евро пытается развить восходящую динамику

Поскольку вчера в связи с празднованием Дня Независимости торговые площадки в США не работали, торговая активность на валютном рынке, в том числе в европейскую сессию, была низкой. Основные валютные паре торговались в узких диапазонах, а сегодня рынки оживились, а евро пытается развить восходящую динамику в паре с долларом США, поднявшись до уровня 1.1710. Его росту способствовало сообщение о том, что некоторые члены Европейского центрального банка считают возможным повышение процентной ставки осенью этого года, что, конечно же, зависит от ряда факторов, в частности от экономических прогнозов. Не исключено, что оптимизма быков по евро будет достаточно, чтобы протолкнуть его в направлении 18-й фигуры, но для масштабного роста евро/доллара этой новости будет недостаточно.

На сегодня запланировано:

15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;
21:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

На динамику доллара США может оказать умеренное влияние протокол заседания FOMC.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3749
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:42

Волновой обзор основных валютных пар - 05.07.2018

EUR/USD

Зображення

Предполагается, что вчерашнее движение продолжило усложнение волновой плоскости [ii] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, в ближайшие торговые дни волна (c) of [ii] of C of (Y) of [4] еще немного повысит цену, а уже на следующей неделе падение рынка возобновится в рамках импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD

Зображення

На графике видно, что в данный момент продолжается построение коррекции 2 of (3), которая приобретает форму простого зигзага. Ожидается, что в ближайшее время будет завершено формирование волны [c] of 2 of (3), после чего развитие нисходящего тренда возобновится в рамках волны 3 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны 2 of (3).

USD/JPY

Зображення

В соответствии с прогнозом, после завершения стремительной волны (i) of [iii] of 5 of (1) на рынке началось построение коррекции (ii) of [iii] of 5 of (1). На графике видно, что в ближайшее время будет окончание коррекции (ii) of [iii] of 5 of (1), а рост цены возобновится в рамках импульса (iii) of [iii] of 5 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

Зображення

Похоже на то, что на этой неделе была действительно сформирована коррекция [ii] of 3 of (5). В таком случае, в данный момент на рынке продолжается развитие восходящей волны [iii] of 3 of (5). Ожидается, что уже на следующей неделе рост цены в рамках данного импульса обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3749
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:21

Рынки сохраняют спокойствие, несмотря на торговую войну между США и КНР

«Официальное» начало торговой войны между США и КНР спровоцировало … абсолютно ничего. Валютный рынок продолжает находится в безмятежном состоянии, а основные валютные пары торгуются в довольно узких диапазонах. Рынки уже длительное время остаются резистентными к важным событиям, а соответствующие индикаторы по-прежнему показывают относительно низкие объемы.

Опубликованный вчера протокол последнего заседания FOMC тоже не стал поводом для серьезного всплеска волатильности. В целом доллар США находится под умеренным давлением японской йены и евро. Последний все еще пытается отыграть позитив из Германии, но его явно недостаточно, чтобы евро/доллар смог протестировать 18-ю фигуру. Пара остается в уязвимом положении, но в случае выхода сегодня слабых данных по рынку труда США она может достичь 1.1800.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х (июнь);
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
15:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
17:00 - США. Индекс деловой активности Ivey.

Данные по занятости, безработице и заработным платам в США могут вызвать традиционный всплеск волатильности, но их влияние может оказаться непродолжительным. На слабых данных доллар подвергнется распродаже, сильные окажут ему поддержку, но масштабного роста ожидать вряд ли стоит.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3749
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:25

Волновой обзор основных валютных пар - 06.07.2018

EUR/USD

Зображення

В соответствии с прогнозом, вчера на рынке продолжилось построение восходящей волны (c) of [ii] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, до конца текущей недели продлится дальнейшее развитие волновой плоскости [ii] of C of (Y) of [4]. В таком случае, уже на следующей неделе импульс [iii] of C of (Y) of [4] возобновит падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD

Зображення

Вполне возможно, что вчерашний рост цены оказался завершающим для зигзага 2 of (3). Таким образом, в данный момент на рынке начинается развитие нисходящего импульса 3 of (3). Более того, данный импульс может начать достаточно стремительное снижение на рынке и обновить локальный минимум уже на следующей неделе. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY

Зображення

Как показано на графике, в данный момент валютная пара продолжает построение коррекционной волны (ii) of [iii] of 5 of (1), которая приобретает форму простого зигзага. Ожидается, что этот зигзага будет сформирован в ближайшие торговые дни, после чего рост цены возобновится в рамках импульса (iii) of [iii] of 5 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (ii) of [iii] of 5 of (1).

USD/CHF

Зображення

По данной валютной паре продолжается построение восходящей волны 3 of (5). Предполагается, что в ближайшее время будет сформирована боковая коррекция в рамках волны [iii] of 3 of (5), а также возобновится развитие восходящего тренда. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3749
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 373374375376
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB 1 ... 144, 145, 146
FOREX CLUB » Вів 28 сер, 2012 10:09
1459 198687
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лип, 2018 09:23
FOREX CLUB
Аналитика от компании ForexMart 1 ... 80, 81, 82
Maria_ForexMart » Чет 21 лип, 2016 15:32
812 52910
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лип, 2017 12:16
Maria_ForexMart

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.