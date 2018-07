Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

Додано: Сер 04 лип, 2018 11:46 Доллар США под умеренным давлением



В преддверии празднования в США Дня Независимости активность участников валютного рынка оставалась низкой. На фоне снижения политических рисков в Германии из-за разногласий по поводу миграционной политики евро пытается развить восходящую динамику в паре с долларом США, но пробить сопротивление в районе 1.1680 ему пока не удается. Тем не менее, на фиксации прибыли по коротким позициям он может пробиться в направлении 18-й фигуры, при этом говорить об улучшении его перспектив не приходится. ФРС может продолжить в этом году ужесточение монетарной политики, что, конечно же, будет оказывать поддержку доллару. Японская йена, как мы и предполагали, пользуется умеренным спросом на фоне снижения фондовых индексов, но и ее позиции все еще остаются уязвимыми.



Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих оживить валютный рынок, а в США – выходной день, поэтому волатильность сегодня будет оставаться низкой.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Додано: Сер 04 лип, 2018 12:10 Волновой обзор основных валютных пар



EUR/USD







Скорее всего, вчера валютная пара продолжила построение небольшой коррекции в рамках импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Ожидается, что до конца недели падение цены возобновится, а такое нисходящее движение может обновить локальный минимум уже до конца недели. В таком случае, рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Как показано на графике, в данный момент продолжается построение коррекции в рамках волны 3 of (3). Предполагается, что этот зигзаг практически сформирован. В таком случае, до конца текущей недели ожидается дальнейшее снижение цены до локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







Предполагается, что валютная пара таки завершила построение коррекционной волны [ii] of 5 of (1), после чего рост цены возобновился в рамках импульса [iii] of 5 of (1). Скорее всего, в ближайшие торговые дни этот импульс продолжит свое восходящее движение. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







По данной валютной паре продолжается построение длительного восходящего тренда в рамках волны (5). Скорее всего, до конца текущей недели рост цены возобновится, а волна [iii] of 3 of (5) может обновить локальный максимум. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: Чет 05 лип, 2018 13:32 Евро пытается развить восходящую динамику



Поскольку вчера в связи с празднованием Дня Независимости торговые площадки в США не работали, торговая активность на валютном рынке, в том числе в европейскую сессию, была низкой. Основные валютные паре торговались в узких диапазонах, а сегодня рынки оживились, а евро пытается развить восходящую динамику в паре с долларом США, поднявшись до уровня 1.1710. Его росту способствовало сообщение о том, что некоторые члены Европейского центрального банка считают возможным повышение процентной ставки осенью этого года, что, конечно же, зависит от ряда факторов, в частности от экономических прогнозов. Не исключено, что оптимизма быков по евро будет достаточно, чтобы протолкнуть его в направлении 18-й фигуры, но для масштабного роста евро/доллара этой новости будет недостаточно.



На сегодня запланировано:



15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;

17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;

21:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.



На динамику доллара США может оказать умеренное влияние протокол заседания FOMC.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Додано: Чет 05 лип, 2018 13:42 Волновой обзор основных валютных пар - 05.07.2018



EUR/USD







Предполагается, что вчерашнее движение продолжило усложнение волновой плоскости [ii] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, в ближайшие торговые дни волна (c) of [ii] of C of (Y) of [4] еще немного повысит цену, а уже на следующей неделе падение рынка возобновится в рамках импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







На графике видно, что в данный момент продолжается построение коррекции 2 of (3), которая приобретает форму простого зигзага. Ожидается, что в ближайшее время будет завершено формирование волны [c] of 2 of (3), после чего развитие нисходящего тренда возобновится в рамках волны 3 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны 2 of (3).



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, после завершения стремительной волны (i) of [iii] of 5 of (1) на рынке началось построение коррекции (ii) of [iii] of 5 of (1). На графике видно, что в ближайшее время будет окончание коррекции (ii) of [iii] of 5 of (1), а рост цены возобновится в рамках импульса (iii) of [iii] of 5 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Похоже на то, что на этой неделе была действительно сформирована коррекция [ii] of 3 of (5). В таком случае, в данный момент на рынке продолжается развитие восходящей волны [iii] of 3 of (5). Ожидается, что уже на следующей неделе рост цены в рамках данного импульса обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:21 Рынки сохраняют спокойствие, несмотря на торговую войну между США и КНР



«Официальное» начало торговой войны между США и КНР спровоцировало … абсолютно ничего. Валютный рынок продолжает находится в безмятежном состоянии, а основные валютные пары торгуются в довольно узких диапазонах. Рынки уже длительное время остаются резистентными к важным событиям, а соответствующие индикаторы по-прежнему показывают относительно низкие объемы.



Опубликованный вчера протокол последнего заседания FOMC тоже не стал поводом для серьезного всплеска волатильности. В целом доллар США находится под умеренным давлением японской йены и евро. Последний все еще пытается отыграть позитив из Германии, но его явно недостаточно, чтобы евро/доллар смог протестировать 18-ю фигуру. Пара остается в уязвимом положении, но в случае выхода сегодня слабых данных по рынку труда США она может достичь 1.1800.



На сегодня запланировано:



15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х (июнь);

15:30 - США. Уровень безработицы;

15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;

15:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;

15:30 - Канада. Изменение числа занятых;

15:30 - Канада. Уровень безработицы;

17:00 - США. Индекс деловой активности Ivey.



Данные по занятости, безработице и заработным платам в США могут вызвать традиционный всплеск волатильности, но их влияние может оказаться непродолжительным. На слабых данных доллар подвергнется распродаже, сильные окажут ему поддержку, но масштабного роста ожидать вряд ли стоит.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:25 Волновой обзор основных валютных пар - 06.07.2018



EUR/USD







В соответствии с прогнозом, вчера на рынке продолжилось построение восходящей волны (c) of [ii] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, до конца текущей недели продлится дальнейшее развитие волновой плоскости [ii] of C of (Y) of [4]. В таком случае, уже на следующей неделе импульс [iii] of C of (Y) of [4] возобновит падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Вполне возможно, что вчерашний рост цены оказался завершающим для зигзага 2 of (3). Таким образом, в данный момент на рынке начинается развитие нисходящего импульса 3 of (3). Более того, данный импульс может начать достаточно стремительное снижение на рынке и обновить локальный минимум уже на следующей неделе. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







Как показано на графике, в данный момент валютная пара продолжает построение коррекционной волны (ii) of [iii] of 5 of (1), которая приобретает форму простого зигзага. Ожидается, что этот зигзага будет сформирован в ближайшие торговые дни, после чего рост цены возобновится в рамках импульса (iii) of [iii] of 5 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (ii) of [iii] of 5 of (1).



USD/CHF







По данной валютной паре продолжается построение восходящей волны 3 of (5). Предполагается, что в ближайшее время будет сформирована боковая коррекция в рамках волны [iii] of 3 of (5), а также возобновится развитие восходящего тренда. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: Пон 09 лип, 2018 11:08 Евро завершил неделю восстановлением в паре с долларом США - недельный обзор



Макроэкономический календарь минувшей недели был насыщен важными событиями, но активность участников валютного рынка была довольно низкой. Не смогло оживить их и приближение даты начала действия повышенных импортных пошлин США на ряд товаров из КНР, на что китайское руководство обещало тут же ответить аналогичными мерами. Справедливости ради следует отметить, что 4-го юля американские торговые площадки не работали в связи с празднованием Дня Независимости, но с возобновлением их работы волатильность так и осталась низкой.



Вдохновленные прогрессом Ангелы Меркель в решении проблем, связанных с нелегальной иммиграцией, спекулянты выкупали евро, благодаря чему он смог восстановиться против доллара США до сопротивления в районе 1.1760. Кроме того, поддержку он получил от анонимных источников из Европейского центрального банка, давших надежду на начало ужесточения монетарной политики уже осенью этого года. Тем не менее, дифференциал процентных ставок и ожидания очередных повышений Федрезервом процентной ставки в этом году никоим образом не оправдывают покупки евро/доллара, поэтому быкам следует быть предельно осторожными.



Вышедшие на прошлой неделе статистические данные по США в целом были позитивными для доллара, который, впрочем, так и не смог продолжить рост против японской йены. Распродажи на фондовых площадках на фоне развязанных Штатами торговых войн способствовали появлению аппетита к покупкам йены, но падение индексов оказалось непродолжительным, и вскоре они уже демонстрировали позитивную динамику, но и это не смогло вернуть доллар/йену к 111-й фигуре и способствовать ее пробитию. Это создает риски более масштабного коррекционного снижения, при этом и быкам по йене следует страховаться от потерь, поскольку дифференциал ставок также не оправдывает распродажи доллара в паре с ней.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 9 июля

16:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;

16:10 - США. Выступление представителя ФРС Кашкари;

22:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования (май).



Вторник, 10 июля

04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;

04:30 - КНР. Индекс цен производителей;

11:30 - Великобритания. ВВП (м/м) (май);

11:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;

11:30 - Великобритания. Промышленное производство;

12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;

15:15 - Канада. Начатые строительства домов;

15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.



Среда, 11 июля

03:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;

03:30 - Австралия. Ипотечные кредиты;

15:30 - США. Индекс цен производителей;

17:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;

18:00 - Канада. Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады;

18:15 - Канада. Пресс-конференция Банка Канады;

18:35 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни.



Четверг, 12 июля

02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;

02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;

04:00 - Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;

05:15 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;

09:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;

09:00 - Германия. Индекс потребительских цен;

12:00 - Еврозона. Промышленное производство;

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

15:30 - США. Индекс потребительских цен

15:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;

19:15 - США. Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Патрика Харкера.



Пятница, 13 июля

05:00 - КНР. Валовой внутренний продукт;

05:00 - КНР. Торговый баланс;

05:00 - КНР. Импорт/экспорт;

17:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета;

18:00 - США. Отчет ФРС по монетарной политике.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Додано: Пон 09 лип, 2018 14:22 Волновой обзор основных валютных пар - 09.07.2018



EUR/USD







Как и ожидалось, на прошлой неделе валютная пара продолжила построение крупной коррекционной волны [ii] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, до конца текущей недели будет сформирована волна (c) of [ii] of C of (Y) of [4], а также начнется развитие нисходящего импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Предполагается, что после завершения нисходящей волны 1 of (3) на рынке началось построение крупной коррекции 2 of (3). На графике видно, что данная коррекция приобретает форму простого зигзага и завершит свое построение в ближайшие дни. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны 2 of (3).



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, на прошлой неделе валютная пара продолжила построение коррекции (ii) of [iii] of 5 of (1). Ожидается, что в ближайшие торговые дни данная коррекция приобретет форму простого зигзага, после чего рост цены возобновится в рамках (iii) of [iii] of 5 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Как показано на графике, в данный момент на рынке продолжается построение крупного бокового движения. Скорее всего, в ближайшее время рост цены возобновится и продолжит развитие восходящего импульса [iii] of 3 of (5). Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: Вів 10 лип, 2018 09:42 Британский фунт подвергся распродаже



Вчерашний торговый день был ожидаемо спокойным. Евро пользовался умеренным спросом благодаря комментариям президента Европейского центрального банка Марио Драги, в которых он выразил уверенность в усилении в будущем базовой инфляции, а также росте потребительских цен. Впрочем, от его слов у быков по евро так и не хватило оптимизма для пробития сопротивления в районе 18-й фигуры в паре с долларом США, и после тестирования уровня 1.1790 евро отступил к поддержке в районе 1.1735. Его позиции остаются уязвимыми, и для более масштабного роста необходимы более убедительные причины.



Самым активным среди основных конкурентов доллара вчера был британский фунт. На фоне ожиданий возможного скорого повышения Банком Англии процентной ставки он демонстрировал позитивный настрой, но новость об отставке министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона спровоцировала его распродажи, на фоне которых он растратил немалую часть отыгранных позиций. Ранее он оказался под давлением после новости об отставке министра по делам Брэкзита Дэвида Дэвиса. Таким образом проблемы, сопровождающие процедуру прекращения Великобритании членства в ЕС, продолжают негативно сказываться на динамике фунта, и ее улучшения в обозримом будущем ожидать вряд ли стоит, разве что Банк Англии поднимет ставку, и это может стать поводом для покупок. Пока же давление на фунт может сохраниться.



На сегодня запланировано:



11:30 - Великобритания. ВВП (м/м) (май);

11:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;

11:30 - Великобритания. Промышленное производство;

12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;

15:15 - Канада. Начатые строительства домов;

15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.



В случае выхода сегодня сильной статистики по Великобритании, в частности данных по ВВП, фунт может отыграть вчерашние потери, но пробитие текущих максимумов маловероятно.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Додано: Вів 10 лип, 2018 15:59 Волновой обзор основных валютных пар - 10.07.2018



EUR/USD







По данной валютной паре продолжается построение коррекционной волны [ii] of C of (Y) of [4]. Ожидается, что в ближайшие торговые дни будет сформирована эта коррекция, после чего падение цены возобновится в рамках импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







В соответствии с прогнозом, вчера на рынке была сформирована коррекционная волна 2 of (3). Скорее всего, эта волна приобрела форму простого зигзага. В таком случае, до конца текущей недели ожидается дальнейшее снижение в рамках нисходящего импульса 3 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







Предполагается, что вчерашнее движение подтвердило окончание коррекции (ii) of [iii] of 5 of (1). На графике видно, что в данный момент на рынке продолжается развитие восходящего тренда в рамках импульса (iii) of [iii] of 5 of (1). Таким образом, ожидается дальнейшее повышение цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Как показано на графике, на протяжении последней недели валютная пара продолжает построение бокового движения. Ожидается, что в ближайшее время рост цены возобновится в рамках импульса [iii] of 3 of (5) и, скорее всего, обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

