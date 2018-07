Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

#<1 ... 374375376377 Додано: Сер 11 лип, 2018 14:27 Новые тарифы США на китайские товары стали поводом для непродолжительной встряски



Вчерашний торговый день оказался таким же скучным, как и позавчерашний. Спекулянты напрочь забыли о торговых войнах, Брэкзите, и т.д., оставив в покое основные (и не только) валютные пары, которые торговались в узких диапазонах. Под конец американской торговой сессии рынки неожиданно оживились, что было вызвано сообщением о подготовке США нового перечня китайских товаров, к которым будут применены дополнительные таможенные пошлины. На этом фоне индексы поверглись распродаже, а вслед за ними упал и доллар США против японской йены.



Сегодня, как и следовало ожидать, спокойствие вернулось на валютный рынок, а доллар/йена продолжает совершать ленивые колебания в пределах 111-й фигуры. Несмотря на сохраняющуюся низкой торговую активность, над фондовыми индексами нависла реальная угроза развития масштабной нисходящей коррекции, что будет оказывать давление на доллар/йену. Впрочем, оглядываясь назад, можно смело предположить, что волатильность и сегодня будет оставаться низкой; возможен ее всплеск в случае объявления Китаем ответных мер, но любая встряска, скорее всего, будет непродолжительной.



На сегодня запланировано:



15:30 - США. Индекс цен производителей;

17:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;

18:00 - Канада. Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады;

18:15 - Канада. Пресс-конференция Банка Канады;

18:35 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни.



В случае повышения Банком Канады процентной ставки канадский доллар может вырасти по всему спектру рынка, но сохранение позитивной динамики может зависеть от тональности сопроводительного заявления/комментариев ЦБ.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

EUR/USD







Как и ожидалось, вчера валютная пара завершила построение крупной волновой плоскости [ii] of C of (Y) of [4]. В таком случае, в данный момент начинается развитие нисходящего импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, до конца текущей недели продлится снижение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Похоже на то, что вчера на рынке продолжилось развитие небольшой коррекции в рамках волны 3 of (3). Предполагается, что данная коррекция практически сформирована. Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейшее падение цены вплоть до локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







По данной валютной паре продолжается построение крупного восходящего движения [iii] of 5 of (1). На графике видно, что импульс (iii) of [iii] of 5 of (1) только начинает свое развитие. В таком случае, в ближайшие торговые дни ожидается повышение цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Скорее всего, после завершения крупной коррекции (4) на рынке действительно началось построение восходящего движения (5). На графике видно, что в данный момент продолжается развитие небольшой коррекции в рамках волны [iii] of 3 of (5). Примерное движение цены показано на графике.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Развязанная США торговая война с Китаем пока не отбивает у инвесторов охоту покупать доллар, и он продолжает свой рост против своих основных конкурентов. Рост цен производителей в США, о чем свидетельствовали вышедшие вчера данные, оказали ему поддержку, при этом реакция рынка на сами данные практически отсутствовала. Позже в американскую сессию быки по доллару добились прогресса в паре с японской йеной, пробив ряд важных уровней, и протестировав на текущий момент сопротивление в районе 112.40.



Ожидания очередного повышения Федрезервом процентной ставки остается убедительным поводом для роста доллар/йены, а также снижения евро в паре с ним. Вчера им была пробита поддержка в районе 17-й фигуры, что лишний раз подтверждает его уязвимость и риски снижения в направлении минимумов. Снижается против доллара и британский фунт, давление на который продолжают оказывать проблемы, сопровождающие процедуру Брэкзита, и пока нет факторов, которые способствовали бы развороту тренда.



На сегодня запланировано:



12:00 - Еврозона. Промышленное производство;

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

15:30 - США. Индекс потребительских цен;

15:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;

19:15 - США. Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Патрика Харкера.



В случае ускорения потребительской инфляции в США доллар может продолжить рост против своих конкурентов, в частности против йены; слабые данные могут стать поводом для некоторой фиксации прибыли.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

EUR/USD







Как показано на графике, вчерашнее движение подтвердило окончание крупной коррекционной волны [ii] of C of (Y) of [4]. В таком случае, в данный момент на рынке происходит построение нисходящего импульса [iii] of C of (Y) of [4], который может начать крупное снижение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Похоже на то, что валютная пара продолжает построение нисходящего импульса 3 of (3). Скорее всего, в ближайшие торговые дни данный импульс возобновит падение цены, а также может обновить локальный минимум уже до конца недели. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, вчера на рынке продолжилось построение восходящего тренда в рамках импульса [iii] of 5 of (1). Скорее всего, этот импульс все еще не завершен. В таком случае, в ближайшее время ожидается дальнейшее построение восходящего движения. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Как и ожидалось, после длительного бокового движения валютная пара продолжила построение восходящей волны [iii] of 3 of (5). Вполне возможно, что такой тренд продлится до конца недели и может обновить локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Развязанная США торговая война с Китаем пока никак не вредит американскому доллару. Опубликованные вчера инфляционные данные по США спровоцировали его распродажи, но его снижение не было устойчивым и продолжительным. Более того, оно было использовано для добавления длинных позиций, на фоне чего он возобновил рост против ряда своих основных конкурентов. Участники финансовых рынков все еще ожидают не менее двух повышений процентной ставки Федеральной резервной системой США, и это способствует укреплению американской валюты. Здесь также следует отметить, что фондовые индексы упорно возвращаются на путь роста, что способствует сохранению давления на японскую йену и, следовательно, росту доллара против нее. Пока его позиции выглядят довольно прочными, но торговые войны могут нести определенные риски как для экономики США, так и для доллара.



На сегодня запланировано:



17:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета;

18:00 - США. Отчет ФРС по монетарной политике.



Сегодняшний макроэкономический календарь практически пуст, поэтому в отсутствие важных новостей нас может ожидать еще один относительно скучный торговый день.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

EUR/USD







По данной валютной паре продолжается построение нисходящего движения [iii] of C of (Y) of [4]. Вполне возможно, что в ближайшие торговые дни импульс [iii] of C of (Y) of [4] возобновит падение цены, а также может обновить локальный минимум. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







На графике видно, что после завершения зигзага 2 of (3) на рынке началось развитие нисходящей волны 3 of (3). Предполагается, что данный импульс только начинает свое построение. Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейшее снижение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







Как и ожидалось, в последние дни импульс (iii) of [iii] of 5 of (1) продолжил развитие стремительного восходящего движения. Скорее всего, данный импульс еще не завершил свое построение. Таким образом, уже на следующей неделе ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







В соответствии с прогнозом, валютная пара действительно продолжает рост цены в рамках волны [iii] of 3 of (5). Предполагается, что на этом развитие восходящего тренда не завершено. В таком случае, в ближайшее время импульс [iii] of 3 of (5) возобновит свое построение. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

В условиях относительно низкой торговой активности минувшая неделя была относительно спокойной. Доллар США преимущественно демонстрировал позитивный настрой, обновив текущие максимумы в парах с японской йеной и швейцарским франком, но оставаясь в торговом диапазоне в парах с евро и британским фунтом. Последний остается уязвимым на фоне сопутствующих процедуре выхода Великобритании из Европейского союза проблем, но возможное повышение Банком Англии процентной ставки оказывает ему поддержку.



Торговая война с ЕС, развязанная президентом США Дональдом Трампом, способствует сохранению давления на евро. Негативным для него фактором остается и дифференциал процентных ставок, на фоне чего он находится под устойчивым прессингом медведей, которым, тем не менее, не удалось на прошлой неделе пробиться к минимумам в паре с американским долларом. В техническом плане их неспособность пробить 16-ю фигуру повышает шансы на возвращение к коррекционным максимумам, но фундаментальные факторы пока не оправдывают масштабные покупки евро/доллара.



Снижение геополитических рисков и приверженность японского центробанка к стимулирующей политике способствуют сохранению негативного настроя по отношению к японской йене, которая всю прошедшую неделю была под полным контролем медведей. Падение фондовых индексов на фоне торговой войны США с КНР не было продолжительным, поэтому ее попытки восстановления были неустойчивыми и в целом незначительными. Тем не менее, риски более масштабной коррекции на фондовых площадках растут, что существенно ограничит потенциал роста доллара против йены, поэтому быкам следует быть предельно осторожными.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 16 июля

12:00 - Еврозона. Торговый баланс;

15:30 - США. Розничные продажи;

15:30 - США. "Розничная контрольная группа".



Вторник, 17 июля

01:45 - Новая Зеландия. Индекс потребительских цен;

04:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;

11:00 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;

11:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице;

11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата;

11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (май);

16:15 - США. Использование производственных мощностей;

16:15 - США. Промышленное производство;

17:00 - США. Выступление Дж. Пауэлла.



Среда, 18 июля

11:30 - Великобритания. Индекс розничных цен;

11:30 - Великобритания. Индекс цен производителей;

11:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;

11:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;

12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;

12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;

15:30 - США. Динамика разрешений на строительство;

21:00 - США. Экономический обзор ФРС США "Beige book" .



Четверг, 19 июля

02:50 - Япония. Общее сальдо торгового баланса;

02:50 - Япония. Импорт/экспорт;

04:30 - Австралия. Уровень безработицы;

04:30 - Австралия. Уровень занятости;

11:30 - Великобритания. Розничные продажи;

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии.



Пятница, 20 июля

02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;

02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;

02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;

15:30 - Канада. Индекс потребительских цен;

15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;

15:30 - Канада. Розничные продажи.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

EUR/USD







Как показано на графике, на прошлой неделе валютная пара завершила построение крупной коррекции [ii] of C of (Y) of [4]. Таким образом, в данный момент продолжается развитие нисходящего импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Ожидается, что в ближайшее время падение цены возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Скорее всего, после завершения простого зигзага 2 of (3) на рынке началось построение нисходящего импульса 3 of (3). Предполагается, что данный импульс только начинает свое развитие. Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейшее снижение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, на прошлой неделе валютная пара действительно завершила построение стремительного импульса (iii) of [iii] of 5 of (1), после чего началось развитие небольшой коррекции (iv) of [iii] of 5 of (1). Скорее всего, в ближайшие торговые дни на рынке продлится формирование данной коррекции. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Похоже на то, что в данный момент валютная пара продолжает построение коррекции [ii] of 3 of (5). Предполагается, что эта волна все еще не сформирована. Таким образом, до конца недели ожидается завершение волны [ii] of 3 of (5) и возобновление роста цены в рамках импульса [iii] of 3 of (5). Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Как мы и предполагали, вчерашний торговый день на валютном рынке был скучным. Пресс-конференция президентов США и РФ после их довольно продолжительной встречи не стала поводом для встрясок, и основные валютные пары продолжали торговаться в пределах узких диапазонов. Сегодня евро демонстрирует позитивный настрой в паре с долларом США, но движение вверх сложно назвать восходящим ралли, как, собственно, и движением. Тем не менее, ему удалось продвинуться, хоть и незначительно, выше, протестировав на данный момент отметку 1.1735. Его рост является исключительно коррекционным, поскольку для разворота текущего тренда нет никаких оснований, как фундаментальных, так и технических, и он может быть использован для открытия коротких позиций.



На сегодня запланировано:



11:00 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;

11:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице;

11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата;

11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (май);

16:15 - США. Использование производственных мощностей;

16:15 - США. Промышленное производство;

17:00 - США. Выступление Дж. Пауэлла.



Сегодня внимание участников финансовых рынков будет сосредоточено на выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла. Его комментарии интересны в свете торговой войны США с КНР, т.е. будет ли он и далее «ястребом» в плане монетарной политики, или их тональность станет более «мягкой» с целью ослабления доллара. В последнем случае ситуация в американской валюте может поменяться.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

