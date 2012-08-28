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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 375376377378
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 09:44

Британский фунт остается заложником Брэкзита

Вчера рынками правили как быки по доллару США, так и быки на фондовых площадках. Оптимизм главы Федеральной резервной системы США в отношении перспектив экономики страны и приверженность к дальнейшему ужесточению монетарной политики позитивно отразились на динамике доллара, который укрепил свои позиции в парах с японской йеной, евро, британским фунтом. Последний подвергся очередной волне распродаж из-за неспособности британских сторонников евроинтеграции принять поправки, которые позволили бы Великобритании остаться в таможенном союзе.

На этом фоне фунт снижался против доллара, приближаясь к 31-й фигуре, а ее прорыв спровоцировал падение до уровня 1.3069, после тестирования которого был отскок до сопротивления 1.3148. В условиях продолжающихся «качелей» вокруг Брэкзита и растущего по всему спектру рынка доллара стабильного восстановления фунта ожидать вряд ли стоит, но торговые войны, развязанные США, могут в любой момент спровоцировать распродажи доллара, что даст фунту, а также другим валютам, развить восстановление.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Индекс розничных цен;
11:30 - Великобритания. Индекс цен производителей;
11:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - США. Динамика разрешений на строительство;
21:00 - США. Экономический обзор ФРС США "Beige book".

В случае ускорения потребительской инфляции в Великобритании фунт получит возможность отыграть часть утраченных позиций; ускорение инфляции в еврозоне позитивно отразится на динамике евро. В противном случае давление на эти валюты будет сохраняться.

Фондовые индексы снова стремительно растут, что будет способствовать росту доллара против йены, но риски масштабной коррекции на фоне торговых войн все еще сохраняются, поэтому быкам по доллар/йене следует быть предельно осторожными.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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