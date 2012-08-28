Авторская аналитика от МОФТ

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 375376377378 Додано: Сер 18 лип, 2018 09:44 Британский фунт остается заложником Брэкзита



Вчера рынками правили как быки по доллару США, так и быки на фондовых площадках. Оптимизм главы Федеральной резервной системы США в отношении перспектив экономики страны и приверженность к дальнейшему ужесточению монетарной политики позитивно отразились на динамике доллара, который укрепил свои позиции в парах с японской йеной, евро, британским фунтом. Последний подвергся очередной волне распродаж из-за неспособности британских сторонников евроинтеграции принять поправки, которые позволили бы Великобритании остаться в таможенном союзе.



На этом фоне фунт снижался против доллара, приближаясь к 31-й фигуре, а ее прорыв спровоцировал падение до уровня 1.3069, после тестирования которого был отскок до сопротивления 1.3148. В условиях продолжающихся «качелей» вокруг Брэкзита и растущего по всему спектру рынка доллара стабильного восстановления фунта ожидать вряд ли стоит, но торговые войны, развязанные США, могут в любой момент спровоцировать распродажи доллара, что даст фунту, а также другим валютам, развить восстановление.



На сегодня запланировано:



11:30 - Великобритания. Индекс розничных цен;

11:30 - Великобритания. Индекс цен производителей;

11:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;

11:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;

12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;

12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;

15:30 - США. Динамика разрешений на строительство;

21:00 - США. Экономический обзор ФРС США "Beige book".



В случае ускорения потребительской инфляции в Великобритании фунт получит возможность отыграть часть утраченных позиций; ускорение инфляции в еврозоне позитивно отразится на динамике евро. В противном случае давление на эти валюты будет сохраняться.



Фондовые индексы снова стремительно растут, что будет способствовать росту доллара против йены, но риски масштабной коррекции на фоне торговых войн все еще сохраняются, поэтому быкам по доллар/йене следует быть предельно осторожными.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Вчера рынками правили как быки по доллару США, так и быки на фондовых площадках. Оптимизм главы Федеральной резервной системы США в отношении перспектив экономики страны и приверженность к дальнейшему ужесточению монетарной политики позитивно отразились на динамике доллара, который укрепил свои позиции в парах с японской йеной, евро, британским фунтом. Последний подвергся очередной волне распродаж из-за неспособности британских сторонников евроинтеграции принять поправки, которые позволили бы Великобритании остаться в таможенном союзе.На этом фоне фунт снижался против доллара, приближаясь к 31-й фигуре, а ее прорыв спровоцировал падение до уровня 1.3069, после тестирования которого был отскок до сопротивления 1.3148. В условиях продолжающихся «качелей» вокруг Брэкзита и растущего по всему спектру рынка доллара стабильного восстановления фунта ожидать вряд ли стоит, но торговые войны, развязанные США, могут в любой момент спровоцировать распродажи доллара, что даст фунту, а также другим валютам, развить восстановление.На сегодня запланировано:11:30 - Великобритания. Индекс розничных цен;11:30 - Великобритания. Индекс цен производителей;15:30 - США. Динамика разрешений на строительство;21:00 - США. Экономический обзор ФРС США "Beige book".В случае ускорения потребительской инфляции в Великобритании фунт получит возможность отыграть часть утраченных позиций; ускорение инфляции в еврозоне позитивно отразится на динамике евро. В противном случае давление на эти валюты будет сохраняться.Фондовые индексы снова стремительно растут, что будет способствовать росту доллара против йены, но риски масштабной коррекции на фоне торговых войн все еще сохраняются, поэтому быкам по доллар/йене следует быть предельно осторожными.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3768 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лип, 2018 15:15 Волновой обзор основных валютных пар - 18.07.2018



EUR/USD







Как и ожидалось, вчерашнее движение подтвердило окончание коррекции в рамках волны [iii] of C of (Y) of [4]. Таким образом, в данный момент нисходящий импульс [iii] of C of (Y) of [4] продолжает падение цены в направлении локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Скорее всего, после окончания зигзага 2 of (3) на рынке началось построение нисходящего импульса 3 of (3). На графике видно, что данная волна только начинает свое развитие. В таком случае, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейшее снижение цены в рамках волны 3 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







Предполагается, что вчерашнее движение подтвердило окончание небольшой боковой коррекции (iv) of [iii] of 5 of (1), а также начало построения волны (v) of [iii] of 5 of (1). Ожидается, что до конца недели на рынке продлится рост цены в рамках завершающей волны импульса [iii] of 5 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара завершила построение стремительной коррекции [ii] of 3 of (5). Скорее всего, в данный момент на рынке продолжается развитие восходящего тренда и волны [iii] of 3 of (5). Ожидается, что в ближайшие торговые дни данный импульс может обновить локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 18.07.2018EUR/USDКак и ожидалось, вчерашнее движение подтвердило окончание коррекции в рамках волны [iii] of C of (Y) of [4]. Таким образом, в данный момент нисходящий импульс [iii] of C of (Y) of [4] продолжает падение цены в направлении локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDСкорее всего, после окончания зигзага 2 of (3) на рынке началось построение нисходящего импульса 3 of (3). На графике видно, что данная волна только начинает свое развитие. В таком случае, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейшее снижение цены в рамках волны 3 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи.USD/JPYПредполагается, что вчерашнее движение подтвердило окончание небольшой боковой коррекции (iv) of [iii] of 5 of (1), а также начало построения волны (v) of [iii] of 5 of (1). Ожидается, что до конца недели на рынке продлится рост цены в рамках завершающей волны импульса [iii] of 5 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFВ соответствии с прогнозом, вчера валютная пара завершила построение стремительной коррекции [ii] of 3 of (5). Скорее всего, в данный момент на рынке продолжается развитие восходящего тренда и волны [iii] of 3 of (5). Ожидается, что в ближайшие торговые дни данный импульс может обновить локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3768 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лип, 2018 09:22 Доллар США все еще выкупают на снижении



Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл во вчерашнем выступлении подтвердил свой оптимизм в отношении перспектив экономики страны, а также перспектив дальнейших повышений процентной ставки, что смогло оказать поддержку американскому доллару, но его укрепление было использовано для умеренной фиксации прибыли по длинным позициям, что позволило его основным конкурентом скорректироваться от минимумов торговой сессии. Тем не менее, ослабление доллара все еще используется для его покупок, при этом быкам следует быть предельно осторожными, поскольку любые риски для роста экономики США на фоне торговых войн могут вызвать его распродажи. В краткосрочной перспективе основные валютные пары могут консолидироваться в диапазонах. После выхода далеко не лучших инфляционных данных по Великобритании и еврозоне фунт и единая валюта могут оставаться под давлением.



На сегодня запланировано:



11:30 - Великобритания. Розничные продажи;

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии.



В случае выхода сильных данных по розничным продажам в Великобритании фунт может скорректироваться выше, но его рост может быть использован для продажи.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл во вчерашнем выступлении подтвердил свой оптимизм в отношении перспектив экономики страны, а также перспектив дальнейших повышений процентной ставки, что смогло оказать поддержку американскому доллару, но его укрепление было использовано для умеренной фиксации прибыли по длинным позициям, что позволило его основным конкурентом скорректироваться от минимумов торговой сессии. Тем не менее, ослабление доллара все еще используется для его покупок, при этом быкам следует быть предельно осторожными, поскольку любые риски для роста экономики США на фоне торговых войн могут вызвать его распродажи. В краткосрочной перспективе основные валютные пары могут консолидироваться в диапазонах. После выхода далеко не лучших инфляционных данных по Великобритании и еврозоне фунт и единая валюта могут оставаться под давлением.На сегодня запланировано:11:30 - Великобритания. Розничные продажи;15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии.В случае выхода сильных данных по розничным продажам в Великобритании фунт может скорректироваться выше, но его рост может быть использован для продажи.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3768 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лип, 2018 16:00 Волновой обзор основных валютных пар - 19.07.2018



EUR/USD







Как показано на графике, на этой неделе валютная пара завершила построение небольшой коррекции в рамках импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, после данной коррекции началось дальнейшее развитие нисходящего тренда и волны [iii] of C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Как и ожидалось, после окончания стремительной коррекции импульс 3 of (3) продолжил развитие нисходящего тренда. Ожидается, что до конца недели продлится падение цены. Таким образом, импульс 3 of (3) может обновить локальный минимум уже в ближайшие торговые дни. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, в данный момент валютная пара продолжает построение восходящей волны (v) of [iii] of 5 of (1) после окончания боковой коррекции (iv) of [iii] of 5 of (1). В таком случае, до конца недели волна (v) of [iii] of 5 of (1) еще немного повысит цену. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Похоже на то, что на этой неделе валютная пара таки сформировала коррекционную волну [ii] of 3 of (5). Ожидается, что в ближайшее время продолжится развитие импульса [iii] of 3 of (5) и, вполне возможно, обновит локальный максимум. В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки в рамках волны [iii] of 3 of (5).



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 19.07.2018EUR/USDКак показано на графике, на этой неделе валютная пара завершила построение небольшой коррекции в рамках импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, после данной коррекции началось дальнейшее развитие нисходящего тренда и волны [iii] of C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDКак и ожидалось, после окончания стремительной коррекции импульс 3 of (3) продолжил развитие нисходящего тренда. Ожидается, что до конца недели продлится падение цены. Таким образом, импульс 3 of (3) может обновить локальный минимум уже в ближайшие торговые дни. Рекомендуется рассматривать продажи.USD/JPYВ соответствии с прогнозом, в данный момент валютная пара продолжает построение восходящей волны (v) of [iii] of 5 of (1) после окончания боковой коррекции (iv) of [iii] of 5 of (1). В таком случае, до конца недели волна (v) of [iii] of 5 of (1) еще немного повысит цену. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFПохоже на то, что на этой неделе валютная пара таки сформировала коррекционную волну [ii] of 3 of (5). Ожидается, что в ближайшее время продолжится развитие импульса [iii] of 3 of (5) и, вполне возможно, обновит локальный максимум. В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки в рамках волны [iii] of 3 of (5).Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3768 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:29 Дональд Трамп продолжает нервировать рынки



Пока президент США Дональд Трамп активно борется с торговыми дисбалансами, китайский юань продолжает падение, а доллар США – рост, что ставит страну в невыгодное положение. Об этом вчера заявил в интервью сам Дональд Трамп, выразив, при этом, также и недовольство политикой Федеральной резервной системы, а именно повышением процентной ставки. Его заявления вырвали финансовые рынки из относительно спокойного состояния и вынудили быков по доллару фиксировать прибыль по длинным позициям.



На этом фоне доллар вчера снижался против своих основных конкурентов, в том числе евро и японской йены. В Белом Доме поспешили успокоить рынки, заявив, что президент не намерен вмешиваться в работу Федрезерва, но укрепление доллара было недолгим. Это уже не первое выражение Трампом недовольства укреплением национальной валюты, поэтому его вчерашние комментарии вряд ли окажут продолжительный эффект и приведут к развороту тренда. Тем не менее, быкам по доллару следует быть предельно осторожными.



На сегодня запланировано:



15:30 - Канада. Индекс потребительских цен;

15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;

15:30 - Канада. Розничные продажи.



В случае выхода сегодня сильных данных по потребительской инфляции в Канаде канадский доллар может отыграть часть потерь; на откровенно слабых данных он может продолжить снижение.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Пока президент США Дональд Трамп активно борется с торговыми дисбалансами, китайский юань продолжает падение, а доллар США – рост, что ставит страну в невыгодное положение. Об этом вчера заявил в интервью сам Дональд Трамп, выразив, при этом, также и недовольство политикой Федеральной резервной системы, а именно повышением процентной ставки. Его заявления вырвали финансовые рынки из относительно спокойного состояния и вынудили быков по доллару фиксировать прибыль по длинным позициям.На этом фоне доллар вчера снижался против своих основных конкурентов, в том числе евро и японской йены. В Белом Доме поспешили успокоить рынки, заявив, что президент не намерен вмешиваться в работу Федрезерва, но укрепление доллара было недолгим. Это уже не первое выражение Трампом недовольства укреплением национальной валюты, поэтому его вчерашние комментарии вряд ли окажут продолжительный эффект и приведут к развороту тренда. Тем не менее, быкам по доллару следует быть предельно осторожными.На сегодня запланировано:15:30 - Канада. Розничные продажи.В случае выхода сегодня сильных данных по потребительской инфляции в Канаде канадский доллар может отыграть часть потерь; на откровенно слабых данных он может продолжить снижение.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3768 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 375376377378 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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