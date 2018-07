Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

Вчера рынками правили как быки по доллару США, так и быки на фондовых площадках. Оптимизм главы Федеральной резервной системы США в отношении перспектив экономики страны и приверженность к дальнейшему ужесточению монетарной политики позитивно отразились на динамике доллара, который укрепил свои позиции в парах с японской йеной, евро, британским фунтом. Последний подвергся очередной волне распродаж из-за неспособности британских сторонников евроинтеграции принять поправки, которые позволили бы Великобритании остаться в таможенном союзе.



На этом фоне фунт снижался против доллара, приближаясь к 31-й фигуре, а ее прорыв спровоцировал падение до уровня 1.3069, после тестирования которого был отскок до сопротивления 1.3148. В условиях продолжающихся «качелей» вокруг Брэкзита и растущего по всему спектру рынка доллара стабильного восстановления фунта ожидать вряд ли стоит, но торговые войны, развязанные США, могут в любой момент спровоцировать распродажи доллара, что даст фунту, а также другим валютам, развить восстановление.



На сегодня запланировано:



11:30 - Великобритания. Индекс розничных цен;

11:30 - Великобритания. Индекс цен производителей;

11:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;

11:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;

12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;

12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;

15:30 - США. Динамика разрешений на строительство;

21:00 - США. Экономический обзор ФРС США "Beige book".



В случае ускорения потребительской инфляции в Великобритании фунт получит возможность отыграть часть утраченных позиций; ускорение инфляции в еврозоне позитивно отразится на динамике евро. В противном случае давление на эти валюты будет сохраняться.



Фондовые индексы снова стремительно растут, что будет способствовать росту доллара против йены, но риски масштабной коррекции на фоне торговых войн все еще сохраняются, поэтому быкам по доллар/йене следует быть предельно осторожными.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

EUR/USD







Как и ожидалось, вчерашнее движение подтвердило окончание коррекции в рамках волны [iii] of C of (Y) of [4]. Таким образом, в данный момент нисходящий импульс [iii] of C of (Y) of [4] продолжает падение цены в направлении локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Скорее всего, после окончания зигзага 2 of (3) на рынке началось построение нисходящего импульса 3 of (3). На графике видно, что данная волна только начинает свое развитие. В таком случае, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейшее снижение цены в рамках волны 3 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







Предполагается, что вчерашнее движение подтвердило окончание небольшой боковой коррекции (iv) of [iii] of 5 of (1), а также начало построения волны (v) of [iii] of 5 of (1). Ожидается, что до конца недели на рынке продлится рост цены в рамках завершающей волны импульса [iii] of 5 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара завершила построение стремительной коррекции [ii] of 3 of (5). Скорее всего, в данный момент на рынке продолжается развитие восходящего тренда и волны [iii] of 3 of (5). Ожидается, что в ближайшие торговые дни данный импульс может обновить локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл во вчерашнем выступлении подтвердил свой оптимизм в отношении перспектив экономики страны, а также перспектив дальнейших повышений процентной ставки, что смогло оказать поддержку американскому доллару, но его укрепление было использовано для умеренной фиксации прибыли по длинным позициям, что позволило его основным конкурентом скорректироваться от минимумов торговой сессии. Тем не менее, ослабление доллара все еще используется для его покупок, при этом быкам следует быть предельно осторожными, поскольку любые риски для роста экономики США на фоне торговых войн могут вызвать его распродажи. В краткосрочной перспективе основные валютные пары могут консолидироваться в диапазонах. После выхода далеко не лучших инфляционных данных по Великобритании и еврозоне фунт и единая валюта могут оставаться под давлением.



На сегодня запланировано:



11:30 - Великобритания. Розничные продажи;

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии.



В случае выхода сильных данных по розничным продажам в Великобритании фунт может скорректироваться выше, но его рост может быть использован для продажи.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

EUR/USD







Как показано на графике, на этой неделе валютная пара завершила построение небольшой коррекции в рамках импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, после данной коррекции началось дальнейшее развитие нисходящего тренда и волны [iii] of C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Как и ожидалось, после окончания стремительной коррекции импульс 3 of (3) продолжил развитие нисходящего тренда. Ожидается, что до конца недели продлится падение цены. Таким образом, импульс 3 of (3) может обновить локальный минимум уже в ближайшие торговые дни. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, в данный момент валютная пара продолжает построение восходящей волны (v) of [iii] of 5 of (1) после окончания боковой коррекции (iv) of [iii] of 5 of (1). В таком случае, до конца недели волна (v) of [iii] of 5 of (1) еще немного повысит цену. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Похоже на то, что на этой неделе валютная пара таки сформировала коррекционную волну [ii] of 3 of (5). Ожидается, что в ближайшее время продолжится развитие импульса [iii] of 3 of (5) и, вполне возможно, обновит локальный максимум. В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки в рамках волны [iii] of 3 of (5).



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Пока президент США Дональд Трамп активно борется с торговыми дисбалансами, китайский юань продолжает падение, а доллар США – рост, что ставит страну в невыгодное положение. Об этом вчера заявил в интервью сам Дональд Трамп, выразив, при этом, также и недовольство политикой Федеральной резервной системы, а именно повышением процентной ставки. Его заявления вырвали финансовые рынки из относительно спокойного состояния и вынудили быков по доллару фиксировать прибыль по длинным позициям.



На этом фоне доллар вчера снижался против своих основных конкурентов, в том числе евро и японской йены. В Белом Доме поспешили успокоить рынки, заявив, что президент не намерен вмешиваться в работу Федрезерва, но укрепление доллара было недолгим. Это уже не первое выражение Трампом недовольства укреплением национальной валюты, поэтому его вчерашние комментарии вряд ли окажут продолжительный эффект и приведут к развороту тренда. Тем не менее, быкам по доллару следует быть предельно осторожными.



На сегодня запланировано:



15:30 - Канада. Индекс потребительских цен;

15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;

15:30 - Канада. Розничные продажи.



В случае выхода сегодня сильных данных по потребительской инфляции в Канаде канадский доллар может отыграть часть потерь; на откровенно слабых данных он может продолжить снижение.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

EUR/USD







В соответствии с прогнозом, вчерашнее движение продолжило построение нисходящей волны [iii] of C of (Y) of [4]. На графике видно, что в ближайшие торговые дни будет сформирована небольшая коррекция в рамках данного импульса, после чего падение цены возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







По данной валютной паре продолжается развитие нисходящего тренда в рамках импульса 3 of (3). Ожидается, что падение цены возобновится уже в начале следующей недели. Таким образом, в ближайшее время медведи так и будут толкать рынок вниз. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







Предполагается, что вчерашнее движение подтвердило окончание крупного импульса (iii) of [iii] of 5 of (1), а также начало построения крупной коррекции (iv) of [iii] of 5 of (1). Скорее всего, после данной коррекции на рынке начнется развитие восходящей волны (v) of [iii] of 5 of (1), которая обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки после завершения волны (iv) of [iii] of 5 of (1).



USD/CHF







На графике видно, что в данный момент валютная пара продолжает развитие волны [iii] of 3 of (5). Ожидается, что скоро на рынке будет сформирована небольшая коррекция, после чего рост цены возобновится в рамках импульса [iii] of 3 of (5). Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

На прошлой неделе основные валютные пары, за некоторым исключением британского фунта, торговались преимущественно под влиянием комментариев главы ФРС США Джерома Пауэлла и президента страны Дональда Трампа. Фунт остается под негативным влиянием Брэкзита, а очередной волне распродаж он подвергся после выхода слабых инфляционных данных, омрачивших перспективы повышения Банком Англии процентной ставки. Позже фунт смог отыграть часть утраченных позиций, но это было связано скорее со слабостью доллара, чем с появлением масштабного интереса к его покупкам, поэтому его рост может быть снова использован для продаж.



Развязанные Дональдом Трампом торговые войны с ЕС и Китаем могут привести к полномасштабных валютным войнам. Падение юаня не вызвало практически никакой реакции китайского центробанка, поскольку ослабление национальной валюты способно нивелировать негативный эффект для экономики от повышения США импортных пошлин на китайские товары. В свою очередь, укрепление доллара, чему способствует повышения ФРС процентной ставки, может негативно повлиять на темпы роста экономики Соединенных Штатов, и свою озабоченность этим Трамп выразил в своих комментариях.



Федрезерв является независимым органом, но есть все же вероятность, что члены FOMC учтут беспокойство президента страны и воздержатся от дальнейшего ужесточения монетарной политики. На этом фоне инвесторы избавлялись от длинных позиций в долларе, который снизился против многих своих конкурентов под конец недели. Тем не менее, панических настроений на рынках все еще нет, и доллар может попытаться вернуть утраченное как в паре с фунтом, так и в паре с евро, но возможное падение на фондовых рынках потянет за собой доллар в паре с японской йеной.



На этой неделе запланировано:



Вторник, 24 июля

03:30 - Япония. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности;

10:30 - Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности;

10:30 - Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг;

11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности;

11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг;

16:00 - США. Индекс цен на жилье FHFA;

16:45 - США. Индекс деловой активности PMI Markit в обрабатывающей промышленности;

16:45 - США. Индекс деловой активности PMI Markit в секторе услуг;

17:00 - США. ндекс деловой активности ФРБ Ричмонда в обрабатывающей промышленности.



Среда, 25 июля

04:30 - Австралия. Индекс цен потребителей;

11:00 - Германия. Индекс делового климата Ifo;

11:00 - Германия. Индекс текущих условий Ifo;

11:30 - Великобритания. Число одобренных ипотечных кредитов;

17:00 - США. Продажи новых домов.



Четверг, 26 июля

04:30 - Австралия. Индекс импортных/экспортных цен;

09:00 - Германия. Индекс потребительского доверия Gfk;

14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;

15:30 - Еврозона. Пресс-конференция ЕЦБ;

15:30 - США. Сальдо торгового баланса;

15:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;

15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования.



Пятница, 27 июля

04:30 - Австралия. Индекс цен производителей;

15:30 - США. ВВП (кв/кв) (2 кв.);

15:30 - США. Дефлятор ВВП (кв/кв) (2 кв.);

17:00 - США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

EUR/USD







Предполагается, что на прошлой неделе валютная пара продолжила усложнение крупной боковой коррекции B of (Y). Скорее всего, в ближайшие торговые дни рост цены возобновится в рамках волны [y] of B of (Y). Более того, на этой неделе на рынке может быть сформирована данная коррекция. Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







Как показано на графике, в данный момент на рынке продолжается построение стремительной коррекции [ii] of 3 of (3). Вполне возможно, что уже в ближайшие дни эта коррекция будет сформирована, после чего возобновится развитие нисходящего тренда. Примерное движение цены показано на графике.



USD/JPY







Вполне возможно, что на прошлой неделе валютная пара завершила построение крупного импульса (1), а также начала развитие коррекции (2). На графике видно, что данная коррекция может приобрести форму зигзага. Таким образом, ожидается дальнейшее падение цены в рамках волны A of (2). Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/CHF







После окончания небольшого импульса of 3 of (5) на рынке продолжается развитие коррекции [ii] of 3 of (5). Предполагается, что данная коррекция практически сформирована. В таком случае, в ближайшее время ожидается новое повышение цены в рамках импульса [iii] of 3 of (5). Рекомендуется рассматривать покупки.



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

В ожидании встречи президента США Дональда Трампа и председателя Европейской комиссии Жан-Клод Юнкера Валютный рынок сохранял абсолютное спокойствие, а основные валютные пары торговались в узких диапазонах. Евро на опасениях раскручивания торговой войны США с ЕС находился под давлением доллара, но после совместного заявления, согласно которому стороны договорились о совместной работе над устранением каких-либо барьеров в торговых отношениях, евро вырвался из узкого диапазона и поднялся до уровня 1.1738. Тем не менее, в преддверии объявления ЕЦБ решения по процентной ставке и пресс-конференции Марио Драги спекулянты не спешат с покупками евро на текущих уровнях, но итоги встречи Трампа с Юнкером можно рассматривать как позитивный фактор, на фоне которого он может продолжить восстановление.



На сегодня запланировано:



14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;

15:30 - Еврозона. Пресс-конференция ЕЦБ;

15:30 - США. Сальдо торгового баланса;

15:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;

15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования.



Ключевым событием дня является объявление ЕЦБ решения по процентной ставке. От центробанка не ожидается никаких действий, поэтому в центре внимания участников финансовых рынков будут комментарии Марио Драги, где любой намек на скорое начало нормализации монетарной политики будет способствовать дальнейшему восстановлению евро, а «мягкий» тон может вернуть давление. В целом всплеск волатильности на событии вряд ли будет продолжительным, и после некоторой встряски она, скорее всего, снова будет относительно низкой.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

EUR/USD







Как показано на графике, вчера валютная пара продолжила построение волны (y) of [y] of B of (Y) of [4]. Ожидается, что в ближайшее время данная волна еще немного поднимет цену и сформирует небольшой зигзаг. В таком случае, уже на следующей неделе падение цены возобновится в рамках волны C of (Y) of [4]. Примерное движение цены показано на графике.



GBP/USD







Как и ожидалось, вчера валютная пара продолжила развитие стремительного зигзага [ii] of 3 of (3). Скорее всего, данная коррекционная волна будет сформирована уже до конца текущей недели. Таким образом, в ближайшее время ожидается возобновление нисходящего тренда в рамках импульса [iii] of 3 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны [ii] of 3 of (3).



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, на рынке продолжается развитие нисходящего движения A of (2). Вполне возможно, что эта волна все еще не сформирована и, таким образом, двигает цену вниз. Похоже на то, что в ближайшие торговые дни ожидается дальнейшее падение рынка. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/CHF







Предполагается, что на этой неделе валютная пара таки завершила построение крупного зигзага [ii] of 3 of (5). Скорее всего, вчера рынок сформировал небольшую коррекцию в рамках восходящего импульса [iii] of 3 of (5), который возобновит рост цены в ближайшее время. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

