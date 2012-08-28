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Авторская аналитика от МОФТ

Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 376377378379
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:49

Марио Драги не поддержал евро

В отсутствие конкретики по сделке США и Европейским союзом о перемирии в торговом конфликте и дальнейших перспектив в плане взаимной тарификации импортируемых обеими сторонами товаров спекулянты осторожно выкупали просевший ранее доллар, что позволило ему отыграть часть понесенных ранее потерь. Решение ЕЦБ оставить процентную ставку без изменений было ожидаемым, и не вызвало никакой реакции рынка. Комментарии Марио Драги, в свою очередь, не смогли придать евро бычьего импульса, и лишь усилили давление на него.

В результате евро/доллар снизился к поддержке в районе 1.1640, рискуя продолжить снижение к 16-й фигуре. В целом рыночная активность остается низкой, поэтому пара может продолжить торговаться в пределах консолидационного диапазона. Судя по довольно вялой реакции на вчерашние события, особенно если сравнивать с характерными для подобных событий колебаниями порядка 100-150 пунктов за кратчайший период времени, причем в разные стороны, которые наблюдались ранее, то можно предположить весьма скучные сегодняшние европейскую и американскую сессии.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. ВВП (кв/кв) (2 кв.);
15:30 - США. Дефлятор ВВП (кв/кв) (2 кв.);
17:00 - США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета.

Публикуемые сегодня данные по ВВП США могут оказать умеренное влияние на динамику доллара, но серьезных и интересных движений ожидать не стоит.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:08

Волновой обзор основных валютных пар - 27.07.2018

EUR/USD

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По данной валютной паре продолжается построение длительной боковой коррекции B of (Y), которая приобретает форму двойной тройки. Ожидается что в ближайшие торговые дни рост цены возобновится в рамках волны (y) of [y] of B of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD

Зображення

В соответствии с прогнозом, вчерашнее движение подтвердило окончание небольшой коррекции [ii] of 3 of (3). На графике видно, что после данного зигзага на рынке началось построение нисходящего импульса [iii] of 3 of (3). Скорее всего, дальнейшее снижение цены начнется уже на следующей неделе. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY

Зображення

Как показано на графике, в данный момент валютная пара продолжает построение небольшой боковой коррекции [iv] of A of (2). Ожидается, что эта коррекция будет сформирована уже в ближайшее время, после чего падение цены возобновится в рамках волны [v] of A of (2). Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF

Зображення

Похоже на то, что на этой неделе валютная пара таки завершила построение крупного зигзага [ii] of 3 of (5). Таким образом, после окончания этой коррекции на рынке началось развитие восходящего тренда, а также импульса [iii] of 3 of (5), который продолжает свое движение в направлении локального максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3775
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 376377378379
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