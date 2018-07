Авторская аналитика от МОФТ

Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:08

Волновой обзор основных валютных пар

- 27.07.2018EUR/USDПо данной валютной паре продолжается построение длительной боковой коррекции B of (Y), которая приобретает форму двойной тройки. Ожидается что в ближайшие торговые дни рост цены возобновится в рамках волны (y) of [y] of B of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.GBP/USDВ соответствии с прогнозом, вчерашнее движение подтвердило окончание небольшой коррекции [ii] of 3 of (3). На графике видно, что после данного зигзага на рынке началось построение нисходящего импульса [iii] of 3 of (3). Скорее всего, дальнейшее снижение цены начнется уже на следующей неделе. Рекомендуется рассматривать продажи.USD/JPYКак показано на графике, в данный момент валютная пара продолжает построение небольшой боковой коррекции [iv] of A of (2). Ожидается, что эта коррекция будет сформирована уже в ближайшее время, после чего падение цены возобновится в рамках волны [v] of A of (2). Рекомендуется рассматривать продажи.USD/CHFПохоже на то, что на этой неделе валютная пара таки завершила построение крупного зигзага [ii] of 3 of (5). Таким образом, после окончания этой коррекции на рынке началось развитие восходящего тренда, а также импульса [iii] of 3 of (5), который продолжает свое движение в направлении локального максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru