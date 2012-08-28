Авторская аналитика от МОФТ

Марио Драги не поддержал евро
В отсутствие конкретики по сделке США и Европейским союзом о перемирии в торговом конфликте и дальнейших перспектив в плане взаимной тарификации импортируемых обеими сторонами товаров спекулянты осторожно выкупали просевший ранее доллар, что позволило ему отыграть часть понесенных ранее потерь. Решение ЕЦБ оставить процентную ставку без изменений было ожидаемым, и не вызвало никакой реакции рынка. Комментарии Марио Драги, в свою очередь, не смогли придать евро бычьего импульса, и лишь усилили давление на него.
В результате евро/доллар снизился к поддержке в районе 1.1640, рискуя продолжить снижение к 16-й фигуре. В целом рыночная активность остается низкой, поэтому пара может продолжить торговаться в пределах консолидационного диапазона. Судя по довольно вялой реакции на вчерашние события, особенно если сравнивать с характерными для подобных событий колебаниями порядка 100-150 пунктов за кратчайший период времени, причем в разные стороны, которые наблюдались ранее, то можно предположить весьма скучные сегодняшние европейскую и американскую сессии.
На сегодня запланировано:
15:30 - США. ВВП (кв/кв) (2 кв.);
15:30 - США. Дефлятор ВВП (кв/кв) (2 кв.);
17:00 - США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета.
Публикуемые сегодня данные по ВВП США могут оказать умеренное влияние на динамику доллара, но серьезных и интересных движений ожидать не стоит.
Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru