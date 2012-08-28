Авторская аналитика от МОФТ

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 376377378379 Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:49 Марио Драги не поддержал евро



В отсутствие конкретики по сделке США и Европейским союзом о перемирии в торговом конфликте и дальнейших перспектив в плане взаимной тарификации импортируемых обеими сторонами товаров спекулянты осторожно выкупали просевший ранее доллар, что позволило ему отыграть часть понесенных ранее потерь. Решение ЕЦБ оставить процентную ставку без изменений было ожидаемым, и не вызвало никакой реакции рынка. Комментарии Марио Драги, в свою очередь, не смогли придать евро бычьего импульса, и лишь усилили давление на него.



В результате евро/доллар снизился к поддержке в районе 1.1640, рискуя продолжить снижение к 16-й фигуре. В целом рыночная активность остается низкой, поэтому пара может продолжить торговаться в пределах консолидационного диапазона. Судя по довольно вялой реакции на вчерашние события, особенно если сравнивать с характерными для подобных событий колебаниями порядка 100-150 пунктов за кратчайший период времени, причем в разные стороны, которые наблюдались ранее, то можно предположить весьма скучные сегодняшние европейскую и американскую сессии.



На сегодня запланировано:



15:30 - США. ВВП (кв/кв) (2 кв.);

15:30 - США. Дефлятор ВВП (кв/кв) (2 кв.);

17:00 - США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета.



Публикуемые сегодня данные по ВВП США могут оказать умеренное влияние на динамику доллара, но серьезных и интересных движений ожидать не стоит.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru В отсутствие конкретики по сделке США и Европейским союзом о перемирии в торговом конфликте и дальнейших перспектив в плане взаимной тарификации импортируемых обеими сторонами товаров спекулянты осторожно выкупали просевший ранее доллар, что позволило ему отыграть часть понесенных ранее потерь. Решение ЕЦБ оставить процентную ставку без изменений было ожидаемым, и не вызвало никакой реакции рынка. Комментарии Марио Драги, в свою очередь, не смогли придать евро бычьего импульса, и лишь усилили давление на него.В результате евро/доллар снизился к поддержке в районе 1.1640, рискуя продолжить снижение к 16-й фигуре. В целом рыночная активность остается низкой, поэтому пара может продолжить торговаться в пределах консолидационного диапазона. Судя по довольно вялой реакции на вчерашние события, особенно если сравнивать с характерными для подобных событий колебаниями порядка 100-150 пунктов за кратчайший период времени, причем в разные стороны, которые наблюдались ранее, то можно предположить весьма скучные сегодняшние европейскую и американскую сессии.На сегодня запланировано:15:30 - США. ВВП (кв/кв) (2 кв.);15:30 - США. Дефлятор ВВП (кв/кв) (2 кв.);17:00 - США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета.Публикуемые сегодня данные по ВВП США могут оказать умеренное влияние на динамику доллара, но серьезных и интересных движений ожидать не стоит.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3776 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:08 Волновой обзор основных валютных пар - 27.07.2018



EUR/USD







По данной валютной паре продолжается построение длительной боковой коррекции B of (Y), которая приобретает форму двойной тройки. Ожидается что в ближайшие торговые дни рост цены возобновится в рамках волны (y) of [y] of B of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







В соответствии с прогнозом, вчерашнее движение подтвердило окончание небольшой коррекции [ii] of 3 of (3). На графике видно, что после данного зигзага на рынке началось построение нисходящего импульса [iii] of 3 of (3). Скорее всего, дальнейшее снижение цены начнется уже на следующей неделе. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







Как показано на графике, в данный момент валютная пара продолжает построение небольшой боковой коррекции [iv] of A of (2). Ожидается, что эта коррекция будет сформирована уже в ближайшее время, после чего падение цены возобновится в рамках волны [v] of A of (2). Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/CHF







Похоже на то, что на этой неделе валютная пара таки завершила построение крупного зигзага [ii] of 3 of (5). Таким образом, после окончания этой коррекции на рынке началось развитие восходящего тренда, а также импульса [iii] of 3 of (5), который продолжает свое движение в направлении локального максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 27.07.2018EUR/USDПо данной валютной паре продолжается построение длительной боковой коррекции B of (Y), которая приобретает форму двойной тройки. Ожидается что в ближайшие торговые дни рост цены возобновится в рамках волны (y) of [y] of B of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.GBP/USDВ соответствии с прогнозом, вчерашнее движение подтвердило окончание небольшой коррекции [ii] of 3 of (3). На графике видно, что после данного зигзага на рынке началось построение нисходящего импульса [iii] of 3 of (3). Скорее всего, дальнейшее снижение цены начнется уже на следующей неделе. Рекомендуется рассматривать продажи.USD/JPYКак показано на графике, в данный момент валютная пара продолжает построение небольшой боковой коррекции [iv] of A of (2). Ожидается, что эта коррекция будет сформирована уже в ближайшее время, после чего падение цены возобновится в рамках волны [v] of A of (2). Рекомендуется рассматривать продажи.USD/CHFПохоже на то, что на этой неделе валютная пара таки завершила построение крупного зигзага [ii] of 3 of (5). Таким образом, после окончания этой коррекции на рынке началось развитие восходящего тренда, а также импульса [iii] of 3 of (5), который продолжает свое движение в направлении локального максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3776 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лип, 2018 13:11 Желающих покупать евро на максимумах недели не нашлось - недельный обзор



В связи с негативными высказываниями президента США Дональда Трампа в адрес крепнущего доллара давление на него на прошлой неделе сохранялось. Евро в паре с ним в преддверии заседания Европейского центрального банка пытался развить восходящую динамику, но добиться каких-либо ощутимых результатов ему так и не удалось, и это несмотря на то, что Трамп и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер договорились повременить с взаимным введением дополнительных импортных пошлин и поработать над устранением существующих.



На относительном прогрессе переговоров США и ЕС евро/доллар не оставлял попыток пробить сопротивление в районе 1.1740, но в отсутствие конкретики по дальнейшему развитию событий вокруг торгового конфликта между США и ЕС у быков не хватило энтузиазма для пробития этого уровня. Не стимулировали покупки евро и итоги заседания ЕЦБ вместе с комментариями его президента Марио Драги, поскольку уровень процентной ставки ожидаемо остался без изменений, а комментарии главы центробанка не были достаточно «ястребиными», чтобы вдохнуть силы быкам.



В отсутствие стимулов к покупкам спекулянты приняли решение продавать, вследствие чего евро/доллар снизился к поддержке в районе 1.1620, вблизи которой состоялось недельное закрытие. Снижением против доллара США завершил неделю и британский фунт, над которым продолжает висеть «дамоклов меч» в виде Брэкзита. В то же время, на фоне падения фондовых индексов доллар остается под давлением японской йены, хотя дифференциал процентных ставок по-прежнему никоим образом не оправдывает распродажи доллар/йены. В парах с евро и фунтом доллар в краткосрочной перспективе может пользоваться умеренным спросом, а в паре с йеной – оставаться под давлением.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 30 июля

15:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;

15:00 - Германия. Индекс потребительских цен;

17:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья.



Вторник, 31 июля

01:45 - Новая Зеландия. Разрешения на строительство;

02:30 - Япония. Промышленное производство;

02:30 - Япония. Уровень безработицы;

02:30 - Япония. Соотношение числа вакансий/претендентов;

04:00 - КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;

04:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS;

04:00 - Австралия. Продажи новых домов;

04:30 - Австралия. Разрешения на строительство;

05:00 - Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;

05:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;

05:00 - Япония. Пресс-конференция Банка Японии;

09:00 - Германия. Розничные продажи;

11:00 - Германия. Уровень безработицы;

11:00 - Германия. Изменение числа безработных;

12:00 - Еврозона. Уровень безработицы;

12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;

12:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;

15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;

15:30 - США. Расходы на личное потребление;

15:30 - США. Личные доходы/доходы;

16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (май);

16:45 - США. Индекс PMI Чикаго.



Среда, 1 августа

01:30 - Австралия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;

01:45 - Новая Зеландия. Уровень безработицы;

01:45 - Новая Зеландия. Изменение уровня занятости (второй квартал);

04:45 - КНР. 2 Индекс PMI Caixin в производстве;

10:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;

16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;

17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;

21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;

22:00 - США. Темпы покупок ФРС активов.



Четверг, 2 августа

02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;

02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;

04:30 - Австралия. Торговый баланс;

04:30 - Австралия. Экспорт/импорт;

11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;

14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;

14:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;

14:00 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии по инфляции;

14:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;

15:30 - США. Число повторных заявок на пособия по безработице;

17:00 - США. Производственные заказы.



Пятница, 3 августа

02:50 - Япония. Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии;

04:30 - Австралия. Розничные продажи;

04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в секторе услуг;

10:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;

11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

12:00 - Еврозона. Розничные продажи;

15:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;

15:30 - США. Торговый баланс;

15:30 - США. Уровень безработицы;

15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;

15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;

17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - недельный обзорВ связи с негативными высказываниями президента США Дональда Трампа в адрес крепнущего доллара давление на него на прошлой неделе сохранялось. Евро в паре с ним в преддверии заседания Европейского центрального банка пытался развить восходящую динамику, но добиться каких-либо ощутимых результатов ему так и не удалось, и это несмотря на то, что Трамп и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер договорились повременить с взаимным введением дополнительных импортных пошлин и поработать над устранением существующих.На относительном прогрессе переговоров США и ЕС евро/доллар не оставлял попыток пробить сопротивление в районе 1.1740, но в отсутствие конкретики по дальнейшему развитию событий вокруг торгового конфликта между США и ЕС у быков не хватило энтузиазма для пробития этого уровня. Не стимулировали покупки евро и итоги заседания ЕЦБ вместе с комментариями его президента Марио Драги, поскольку уровень процентной ставки ожидаемо остался без изменений, а комментарии главы центробанка не были достаточно «ястребиными», чтобы вдохнуть силы быкам.В отсутствие стимулов к покупкам спекулянты приняли решение продавать, вследствие чего евро/доллар снизился к поддержке в районе 1.1620, вблизи которой состоялось недельное закрытие. Снижением против доллара США завершил неделю и британский фунт, над которым продолжает висеть «дамоклов меч» в виде Брэкзита. В то же время, на фоне падения фондовых индексов доллар остается под давлением японской йены, хотя дифференциал процентных ставок по-прежнему никоим образом не оправдывает распродажи доллар/йены. В парах с евро и фунтом доллар в краткосрочной перспективе может пользоваться умеренным спросом, а в паре с йеной – оставаться под давлением.На этой неделе запланировано:Понедельник, 30 июля15:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;15:00 - Германия. Индекс потребительских цен;17:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья.Вторник, 31 июля01:45 - Новая Зеландия. Разрешения на строительство;02:30 - Япония. Промышленное производство;02:30 - Япония. Уровень безработицы;02:30 - Япония. Соотношение числа вакансий/претендентов;04:00 - КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;04:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS;04:00 - Австралия. Продажи новых домов;04:30 - Австралия. Разрешения на строительство;09:00 - Германия. Розничные продажи;11:00 - Германия. Уровень безработицы;11:00 - Германия. Изменение числа безработных;12:00 - Еврозона. Уровень безработицы;15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;15:30 - США. Расходы на личное потребление;15:30 - США. Личные доходы/доходы;16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (май);16:45 - США. Индекс PMI Чикаго.Среда, 1 августа01:30 - Австралия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;01:45 - Новая Зеландия. Уровень безработицы;01:45 - Новая Зеландия. Изменение уровня занятости (второй квартал);04:45 - КНР. 2 Индекс PMI Caixin в производстве;10:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;Четверг, 2 августа02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;04:30 - Австралия. Торговый баланс;04:30 - Австралия. Экспорт/импорт;11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;14:00 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии по инфляции;15:30 - США. Число повторных заявок на пособия по безработице;17:00 - США. Производственные заказы.Пятница, 3 августа02:50 - Япония. Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии;04:30 - Австралия. Розничные продажи;04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в секторе услуг;10:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;12:00 - Еврозона. Розничные продажи;15:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;15:30 - США. Торговый баланс;17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3776 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 376377378379 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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