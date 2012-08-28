Авторская аналитика от МОФТ

Желающих покупать евро на максимумах недели не нашлось
- недельный обзор
В связи с негативными высказываниями президента США Дональда Трампа в адрес крепнущего доллара давление на него на прошлой неделе сохранялось. Евро в паре с ним в преддверии заседания Европейского центрального банка пытался развить восходящую динамику, но добиться каких-либо ощутимых результатов ему так и не удалось, и это несмотря на то, что Трамп и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер договорились повременить с взаимным введением дополнительных импортных пошлин и поработать над устранением существующих.
На относительном прогрессе переговоров США и ЕС евро/доллар не оставлял попыток пробить сопротивление в районе 1.1740, но в отсутствие конкретики по дальнейшему развитию событий вокруг торгового конфликта между США и ЕС у быков не хватило энтузиазма для пробития этого уровня. Не стимулировали покупки евро и итоги заседания ЕЦБ вместе с комментариями его президента Марио Драги, поскольку уровень процентной ставки ожидаемо остался без изменений, а комментарии главы центробанка не были достаточно «ястребиными», чтобы вдохнуть силы быкам.
В отсутствие стимулов к покупкам спекулянты приняли решение продавать, вследствие чего евро/доллар снизился к поддержке в районе 1.1620, вблизи которой состоялось недельное закрытие. Снижением против доллара США завершил неделю и британский фунт, над которым продолжает висеть «дамоклов меч» в виде Брэкзита. В то же время, на фоне падения фондовых индексов доллар остается под давлением японской йены, хотя дифференциал процентных ставок по-прежнему никоим образом не оправдывает распродажи доллар/йены. В парах с евро и фунтом доллар в краткосрочной перспективе может пользоваться умеренным спросом, а в паре с йеной – оставаться под давлением.
На этой неделе запланировано:
Понедельник, 30 июля
15:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
15:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
17:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья.
Вторник, 31 июля
01:45 - Новая Зеландия. Разрешения на строительство;
02:30 - Япония. Промышленное производство;
02:30 - Япония. Уровень безработицы;
02:30 - Япония. Соотношение числа вакансий/претендентов;
04:00 - КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;
04:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS;
04:00 - Австралия. Продажи новых домов;
04:30 - Австралия. Разрешения на строительство;05:00 - Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;
05:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
05:00 - Япония. Пресс-конференция Банка Японии;
09:00 - Германия. Розничные продажи;
11:00 - Германия. Уровень безработицы;
11:00 - Германия. Изменение числа безработных;
12:00 - Еврозона. Уровень безработицы;12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
15:30 - США. Расходы на личное потребление;
15:30 - США. Личные доходы/доходы;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (май);
16:45 - США. Индекс PMI Чикаго.
Среда, 1 августа
01:30 - Австралия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;
01:45 - Новая Зеландия. Уровень безработицы;
01:45 - Новая Зеландия. Изменение уровня занятости (второй квартал);
04:45 - КНР. 2 Индекс PMI Caixin в производстве;
10:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;
17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;
22:00 - США. Темпы покупок ФРС активов.
Четверг, 2 августа
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
04:30 - Австралия. Торговый баланс;
04:30 - Австралия. Экспорт/импорт;
11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
14:00 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии по инфляции;14:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
15:30 - США. Число повторных заявок на пособия по безработице;
17:00 - США. Производственные заказы.
Пятница, 3 августа
02:50 - Япония. Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии;
04:30 - Австралия. Розничные продажи;
04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в секторе услуг;
10:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;
11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Розничные продажи;
15:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;
15:30 - США. Торговый баланс;15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru