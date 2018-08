Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

В отсутствие конкретики по сделке США и Европейским союзом о перемирии в торговом конфликте и дальнейших перспектив в плане взаимной тарификации импортируемых обеими сторонами товаров спекулянты осторожно выкупали просевший ранее доллар, что позволило ему отыграть часть понесенных ранее потерь. Решение ЕЦБ оставить процентную ставку без изменений было ожидаемым, и не вызвало никакой реакции рынка. Комментарии Марио Драги, в свою очередь, не смогли придать евро бычьего импульса, и лишь усилили давление на него.



В результате евро/доллар снизился к поддержке в районе 1.1640, рискуя продолжить снижение к 16-й фигуре. В целом рыночная активность остается низкой, поэтому пара может продолжить торговаться в пределах консолидационного диапазона. Судя по довольно вялой реакции на вчерашние события, особенно если сравнивать с характерными для подобных событий колебаниями порядка 100-150 пунктов за кратчайший период времени, причем в разные стороны, которые наблюдались ранее, то можно предположить весьма скучные сегодняшние европейскую и американскую сессии.



На сегодня запланировано:



15:30 - США. ВВП (кв/кв) (2 кв.);

15:30 - США. Дефлятор ВВП (кв/кв) (2 кв.);

17:00 - США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета.



Публикуемые сегодня данные по ВВП США могут оказать умеренное влияние на динамику доллара, но серьезных и интересных движений ожидать не стоит.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Повідомлень: 3782 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:08 Волновой обзор основных валютных пар - 27.07.2018



EUR/USD







По данной валютной паре продолжается построение длительной боковой коррекции B of (Y), которая приобретает форму двойной тройки. Ожидается что в ближайшие торговые дни рост цены возобновится в рамках волны (y) of [y] of B of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







В соответствии с прогнозом, вчерашнее движение подтвердило окончание небольшой коррекции [ii] of 3 of (3). На графике видно, что после данного зигзага на рынке началось построение нисходящего импульса [iii] of 3 of (3). Скорее всего, дальнейшее снижение цены начнется уже на следующей неделе. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







Как показано на графике, в данный момент валютная пара продолжает построение небольшой боковой коррекции [iv] of A of (2). Ожидается, что эта коррекция будет сформирована уже в ближайшее время, после чего падение цены возобновится в рамках волны [v] of A of (2). Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/CHF







Похоже на то, что на этой неделе валютная пара таки завершила построение крупного зигзага [ii] of 3 of (5). Таким образом, после окончания этой коррекции на рынке началось развитие восходящего тренда, а также импульса [iii] of 3 of (5), который продолжает свое движение в направлении локального максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Повідомлень: 3782 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лип, 2018 13:11 Желающих покупать евро на максимумах недели не нашлось - недельный обзор



В связи с негативными высказываниями президента США Дональда Трампа в адрес крепнущего доллара давление на него на прошлой неделе сохранялось. Евро в паре с ним в преддверии заседания Европейского центрального банка пытался развить восходящую динамику, но добиться каких-либо ощутимых результатов ему так и не удалось, и это несмотря на то, что Трамп и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер договорились повременить с взаимным введением дополнительных импортных пошлин и поработать над устранением существующих.



На относительном прогрессе переговоров США и ЕС евро/доллар не оставлял попыток пробить сопротивление в районе 1.1740, но в отсутствие конкретики по дальнейшему развитию событий вокруг торгового конфликта между США и ЕС у быков не хватило энтузиазма для пробития этого уровня. Не стимулировали покупки евро и итоги заседания ЕЦБ вместе с комментариями его президента Марио Драги, поскольку уровень процентной ставки ожидаемо остался без изменений, а комментарии главы центробанка не были достаточно «ястребиными», чтобы вдохнуть силы быкам.



В отсутствие стимулов к покупкам спекулянты приняли решение продавать, вследствие чего евро/доллар снизился к поддержке в районе 1.1620, вблизи которой состоялось недельное закрытие. Снижением против доллара США завершил неделю и британский фунт, над которым продолжает висеть «дамоклов меч» в виде Брэкзита. В то же время, на фоне падения фондовых индексов доллар остается под давлением японской йены, хотя дифференциал процентных ставок по-прежнему никоим образом не оправдывает распродажи доллар/йены. В парах с евро и фунтом доллар в краткосрочной перспективе может пользоваться умеренным спросом, а в паре с йеной – оставаться под давлением.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 30 июля

15:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;

15:00 - Германия. Индекс потребительских цен;

17:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья.



Вторник, 31 июля

01:45 - Новая Зеландия. Разрешения на строительство;

02:30 - Япония. Промышленное производство;

02:30 - Япония. Уровень безработицы;

02:30 - Япония. Соотношение числа вакансий/претендентов;

04:00 - КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;

04:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS;

04:00 - Австралия. Продажи новых домов;

04:30 - Австралия. Разрешения на строительство;

05:00 - Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;

05:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;

05:00 - Япония. Пресс-конференция Банка Японии;

09:00 - Германия. Розничные продажи;

11:00 - Германия. Уровень безработицы;

11:00 - Германия. Изменение числа безработных;

12:00 - Еврозона. Уровень безработицы;

12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;

12:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;

15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;

15:30 - США. Расходы на личное потребление;

15:30 - США. Личные доходы/доходы;

16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (май);

16:45 - США. Индекс PMI Чикаго.



Среда, 1 августа

01:30 - Австралия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;

01:45 - Новая Зеландия. Уровень безработицы;

01:45 - Новая Зеландия. Изменение уровня занятости (второй квартал);

04:45 - КНР. 2 Индекс PMI Caixin в производстве;

10:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;

16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;

17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;

21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;

22:00 - США. Темпы покупок ФРС активов.



Четверг, 2 августа

02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;

02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;

04:30 - Австралия. Торговый баланс;

04:30 - Австралия. Экспорт/импорт;

11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;

14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;

14:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;

14:00 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии по инфляции;

14:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;

15:30 - США. Число повторных заявок на пособия по безработице;

17:00 - США. Производственные заказы.



Пятница, 3 августа

02:50 - Япония. Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии;

04:30 - Австралия. Розничные продажи;

04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в секторе услуг;

10:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;

11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

12:00 - Еврозона. Розничные продажи;

15:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;

15:30 - США. Торговый баланс;

15:30 - США. Уровень безработицы;

15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;

15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;

17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Повідомлень: 3782 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лип, 2018 14:45 Волновой обзор основных валютных пар - 30.07.2018



EUR/USD







Скорее всего, в данный момент валютная пара продолжает построение длительной боковой коррекции B of (Y) of [4], которая приобретает форму двойной тройки. В таком случае, до конца текущей недели ожидается дальнейший рост цены в рамках волны [y] of B of (Y) of [3]. Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







Как показано на графике, после окончания зигзага [ii] of 3 of (3) на рынке возобновилось развитие нисходящего движения [iii] of 3 of (3). Ожидается, что данный импульс продолжит падение цены в ближайшее время и, таким образом, обновит локальный минимум. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, на прошлой неделе валютная пара завершила построение волны [iii] of A of (2), а также началось развитие бокового движения [iv] of A of (2). Скорее всего, данная коррекция будет окончательно сформирована в ближайшие торговые дни, после чего падение цены возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/CHF







Как и ожидалось, после окончания крупной коррекции [ii] of 3 of (5) в форме простого зигзага на рынке началось построение восходящего импульса [iii] of 3 of (5). Предполагается, что этот импульс только начинает свое развитие и, таким образом, продолжает рост цены до конца недели. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Повідомлень: 3782 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 лип, 2018 10:04 Йена отреагировала снижением на решение Банка Японии



В преддверии решения Банка Японии по процентной ставке доллар США в паре с японской йеной застыл в узком диапазоне, и оставался обездвиженным вплоть до события. Банк Японии, как и прогнозировалось, не внес никаких изменений в кредитно-денежную политику, кроме как введения распространенной среди мировых центробанков практики "forward guidance", что подразумевает информирование о своих намерениях. Кроме того, ЦБ заявил о более гибком подходе к операциям с гособлигациями, что вызовет их колебания вверх-вниз. Явно ожидая чего-то большего, спекулянты продали йену, но масштабного движения на событии так и не произошло, и доллар, протестировав уровень 111.42, вернулся в район 111-й фигуры. Пара, скорее всего, до очередного события снова застрянет в узком диапазоне; пробитие 111-й фигуры может усилить давление.



На сегодня запланировано:



12:00 - Еврозона. Уровень безработицы;

12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;

12:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;

15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;

15:30 - США. Расходы на личное потребление;

15:30 - США. Личные доходы/доходы;

16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (май);

16:45 - США. Индекс PMI Чикаго.



Данные по потребительской инфляции и ВВП еврозоны могут вызвать умеренный всплеск волатильности.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Повідомлень: 3782 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 лип, 2018 12:45 Волновой обзор основных валютных пар - 31.07.2018



EUR/USD







В соответствии с прогнозом, на рынке продолжается построение восходящей волны (y) of [y] of B of (Y) of [4]. Ожидается, что в данный момент валютная пара только начинает свой рост в рамках волны [y] of B of (Y) of [4], который продлится до конца недели. Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







По данной валютной паре продолжается развитие крупного нисходящего тренда в рамках волны (3). Вполне возможно, что в ближайшие торговые дни импульс [iii] of 3 of (3) таки сформирует небольшую коррекцию, после чего падение цены возобновится в направлении локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







Похоже на то, что на рынке продолжается построение боковой коррекции [iv] of A of (2). В таком случае, данная коррекция уже близка к своему окончанию. Ожидается, что до конца недели развитие нисходящего движения возобновится в рамках волны [v] of A of (2). Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/CHF







Как показано на графике, вчерашнее движение продолжило развитие крупной коррекционной волны [ii] of 3 of (5). Предполагается, что волна (c) of [ii] of 3 of (5) уже завершила свое построение и, таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены в рамках импульса [iii] of 3 of (5). Примерное движение цены показано на графике.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Повідомлень: 3782 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 сер, 2018 10:59 Рынки в ожидании решения FOMC



С началом новой торговой недели доллар США испытывал на себе давление со стороны основных конкурентов, но вчера он снова пользовался спросом, чему способствовала новость о том, что США и Китай возобновят дискуссию по поводу торговых разногласий. На этом фоне доллар снова рос против японской йены, и на данный момент торгуется в пределах 112-й фигуры. Позже появилось сообщение, что президент США Дональд Трамп намерен ввести 25% импортную пошлину на китайские товары общей стоимостью 200 млрд. долларов, но, несмотря на снижение фондовых индексов, доллар упорно пытается пробить текущее сопротивление.



Тем не менее, в случае агрессивных распродаж индексов доллар/йена будет испытывать на себе давление; что касается евро/доллара – то затянувшаяся консолидация в диапазоне и неспособность медведей пробить минимумы повышает риски пробития диапазона в восходящем направлении. Возможно, поводом для этого станут результаты заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, которые будут объявлены сегодня.



На сегодня запланировано:



15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;

16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;

17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;

21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;

22:00 - США. Темпы покупок ФРС активов.



Внимание участников финансовых рынков сегодня будет приковано к FOMC. Очередное повышение процентной ставки и «ястребиные» комментарии ФРС поддержат доллар. Бездействие и «мягкие» комментарии могут спровоцировать распродажи доллара, поскольку инвесторы могут воспринять их как уступки Трампу после его негативных высказываний в отношении политики Федрезерва и укрепляющегося доллара, и это существенно понизит прогнозы по дальнейшим повышениям ставки. Вполне возможно, что и это событие не вернет волатильность на валютный рынок.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Повідомлень: 3782 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 сер, 2018 13:28 Волновой обзор основных валютных пар - 01.08.2018



EUR/USD







По данной валютной паре продолжается развитие крупного двойного зигзага B of (Y) of [4]. Скорее всего, в ближайшие торговые дни рост цены возобновится в рамках волны (y) of [y] of B of (Y) of [4] и, таким образом, рынок сформирует данную волну. Примерное движение цены показано на графике.



GBP/USD







В соответствии с прогнозом, вчера на рынке продолжилось развитие нисходящего движения [iii] of 3 of (3). Похоже на то, что до конца недели валютная пара может обновить локальный минимум. Таким образом, вплоть до следующей недели ожидается дальнейшее снижение цены в рамках импульса [iii] of 3 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







Предполагается, что на этой неделе валютная пара завершила построение волны A of (2), а также начала развитие волны-связки B of (2). На графике видно, что зигзаг B of (2) практически сформирован. Таким образом, в ближайшее время ожидается нисходящее движение в рамках волны C of (2). Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны B of (2).



USD/CHF







Как и ожидалось, вчерашнее движение подтвердило окончание крупной коррекции [ii] of 3 of (5). Скорее всего, после этого зигзага на рынке началось построение восходящего импульса [iii] of 3 of (5). В таком случае, до конца текущей недели ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Повідомлень: 3782 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 сер, 2018 12:48 Федрезерв не стал повышать ставку



В преддверии объявления результатов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США евро оставался под давлением американского доллара, а доллар – под давлением японской йены, но существенных движений отмечено не было. Федрезерв, как и ожидалось, на этот раз оставил уровень процентной ставки без изменений, но сопроводительное заявление было достаточно «ястребиным», чтобы сохранить ожидания повышений в этом году и, следовательно, не дать повода для масштабных распродаж доллара.



В целом, как мы и прогнозировали, реакция рынка на событие была весьма вялой, и на данный момент рыночная активность остается низкой. Доллар пользуется умеренным спросом, но в краткосрочной перспективе значительного падения евро против него ожидать вряд ли стоит, а в случае продолжения падения фондовых индексов он останется под давлением японской йены.



На сегодня запланировано:



14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;

14:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;

14:00 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии по инфляции;

14:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;

15:30 - США. Число повторных заявок на пособия по безработице;

17:00 - США. Производственные заказы.



Итогом заседания Банка может стать повышение процентной ставки, что может оказать поддержку британскому фунту, но на фоне сохраняющегося негатива в связи с Брэкзитом его рост вряд ли будет устойчивым.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

