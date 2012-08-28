Авторская аналитика от МОФТ

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 386387388389 Додано: Чет 04 жов, 2018 11:17 Доллар США продолжает победное шествие



Новость о готовности итальянских властей пойти на уступки ЕС по вопросу сокращения дефицита бюджета сраны оказала поддержку евро, но, как и следовало ожидать, ненадолго. В условиях стабильных темпов роста экономики США, что было в очередной раз подтверждено вышедшей вчера американской статистикой, дифференциала процентных ставок и роста доходности по долгосрочным американским гособлигациям доллар продолжают выкупать на спадах, что позволяет ему обновлять максимумы как в паре с евро, так и в паре с японской йеной. Дополнительную поддержку он также получил от довольно «ястребиных» комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, которые подтверждают приверженность Федрезерва к выбранной кредитно-денежной политики, т.е. к ее ужесточению.



Риски для доллара несут в себе предстоящие промежуточные выборы в Палату представителей США, поскольку в случае формирования демократами большинства реформы Трампа могут забуксовать, а доллар может подвергнуться распродаже. Кроме того, согласно последнему отчету МВФ, ряд мировых центробанков сокращают долю резервов в долларе и увеличивают долю в китайском юане, и этот процесс может набирать обороты в дальнейшем. Впрочем, речь пока идет об довольно отдаленных перспективах, поэтому в обозримом будущем этот фактор вряд ли окажет влияние на динамику доллара.



На сегодня запланировано:



15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;

17:00 - США. Производственные заказы.



Публикуемая сегодня макроэкономическая статистика не окажет существенно влияния на валютный рынок.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Новость о готовности итальянских властей пойти на уступки ЕС по вопросу сокращения дефицита бюджета сраны оказала поддержку евро, но, как и следовало ожидать, ненадолго. В условиях стабильных темпов роста экономики США, что было в очередной раз подтверждено вышедшей вчера американской статистикой, дифференциала процентных ставок и роста доходности по долгосрочным американским гособлигациям доллар продолжают выкупать на спадах, что позволяет ему обновлять максимумы как в паре с евро, так и в паре с японской йеной. Дополнительную поддержку он также получил от довольно «ястребиных» комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, которые подтверждают приверженность Федрезерва к выбранной кредитно-денежной политики, т.е. к ее ужесточению.Риски для доллара несут в себе предстоящие промежуточные выборы в Палату представителей США, поскольку в случае формирования демократами большинства реформы Трампа могут забуксовать, а доллар может подвергнуться распродаже. Кроме того, согласно последнему отчету МВФ, ряд мировых центробанков сокращают долю резервов в долларе и увеличивают долю в китайском юане, и этот процесс может набирать обороты в дальнейшем. Впрочем, речь пока идет об довольно отдаленных перспективах, поэтому в обозримом будущем этот фактор вряд ли окажет влияние на динамику доллара.На сегодня запланировано:15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;17:00 - США. Производственные заказы.Публикуемая сегодня макроэкономическая статистика не окажет существенно влияния на валютный рынок.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3874 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 386387388389 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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