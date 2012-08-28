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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 386387388389
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:17

Доллар США продолжает победное шествие

Новость о готовности итальянских властей пойти на уступки ЕС по вопросу сокращения дефицита бюджета сраны оказала поддержку евро, но, как и следовало ожидать, ненадолго. В условиях стабильных темпов роста экономики США, что было в очередной раз подтверждено вышедшей вчера американской статистикой, дифференциала процентных ставок и роста доходности по долгосрочным американским гособлигациям доллар продолжают выкупать на спадах, что позволяет ему обновлять максимумы как в паре с евро, так и в паре с японской йеной. Дополнительную поддержку он также получил от довольно «ястребиных» комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, которые подтверждают приверженность Федрезерва к выбранной кредитно-денежной политики, т.е. к ее ужесточению.

Риски для доллара несут в себе предстоящие промежуточные выборы в Палату представителей США, поскольку в случае формирования демократами большинства реформы Трампа могут забуксовать, а доллар может подвергнуться распродаже. Кроме того, согласно последнему отчету МВФ, ряд мировых центробанков сокращают долю резервов в долларе и увеличивают долю в китайском юане, и этот процесс может набирать обороты в дальнейшем. Впрочем, речь пока идет об довольно отдаленных перспективах, поэтому в обозримом будущем этот фактор вряд ли окажет влияние на динамику доллара.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
17:00 - США. Производственные заказы.

Публикуемая сегодня макроэкономическая статистика не окажет существенно влияния на валютный рынок.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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