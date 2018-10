Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

Додано: Чет 04 жов, 2018 11:17 Доллар США продолжает победное шествие



Новость о готовности итальянских властей пойти на уступки ЕС по вопросу сокращения дефицита бюджета сраны оказала поддержку евро, но, как и следовало ожидать, ненадолго. В условиях стабильных темпов роста экономики США, что было в очередной раз подтверждено вышедшей вчера американской статистикой, дифференциала процентных ставок и роста доходности по долгосрочным американским гособлигациям доллар продолжают выкупать на спадах, что позволяет ему обновлять максимумы как в паре с евро, так и в паре с японской йеной. Дополнительную поддержку он также получил от довольно «ястребиных» комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, которые подтверждают приверженность Федрезерва к выбранной кредитно-денежной политики, т.е. к ее ужесточению.



Риски для доллара несут в себе предстоящие промежуточные выборы в Палату представителей США, поскольку в случае формирования демократами большинства реформы Трампа могут забуксовать, а доллар может подвергнуться распродаже. Кроме того, согласно последнему отчету МВФ, ряд мировых центробанков сокращают долю резервов в долларе и увеличивают долю в китайском юане, и этот процесс может набирать обороты в дальнейшем. Впрочем, речь пока идет об довольно отдаленных перспективах, поэтому в обозримом будущем этот фактор вряд ли окажет влияние на динамику доллара.



На сегодня запланировано:



15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;

17:00 - США. Производственные заказы.



Публикуемая сегодня макроэкономическая статистика не окажет существенно влияния на валютный рынок.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

EUR/USD







Скорее всего, в данный момент на рынке продолжается формирование нисходящего импульса C of (2) of [5]. Вполне возможно, что в ближайшее время крупная коррекция (2) of [5] завершит свое построение в форме волновой плоскости. В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (2) of [5].



GBP/USD







Похоже на то, что вчера валютная пара продолжила построение крупной коррекции [ii] of 3 of (1) of [C]. Скорее всего, в ближайшие торговые дни эта коррекция еще немного снизит цену. Таким образом, уже на следующей неделе ожидается дальнейший рост цены в рамках импульса [iii] of 3 of (1) of [C]. Примерное движение рынка показано на графике.



USD/JPY







Как и ожидалось, вчерашнее движение завершило построение небольшой боковой коррекции в рамках волны 3 of (3). На графике видно, что после такой коррекции на рынке возобновился стремительный восходящий тренд и продолжил развитие импульса 3 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Как показано на графике, после небольшого бокового движения импульс 3 of (C) продолжает свое стремительное восходящее развитие. Ожидается, что как минимум до конца текущей недели на рынке продлится рост цены в рамках волны 3 of (С). Таким образом, рекомендуется рассматривать дальнейшие покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Оттолкнувшись от поддержки в районе 1.1538 в паре с американским долларом, евро вчера попытался пробиться к 16-й фигуре, но от уровня 1.1592 был продан, что привело к пробитию 1.1538 и падению до уровня 1.1464. Потеря этой поддержки предполагает падение евро/доллара в направлении 13-й фигуры; возвращение выше 1.1538 может сигнализировать о формировании основания.









Фунт/доллар протестировал 1.2922



Откат британского фунта после падения против американского доллара привлек свежий интерес на продажу немногим выше психологической отметки 1.3000. Таким образом ему не удалось закрепиться над этим уровнем, и после его повторного пробития он снизился до уровня 1.2922. Откаты вверх незначительны, что свидетельствует о высокой вероятности падения в направлении 28-й фигуры. Возвращение выше 1.3000 и пробитие сопротивления в районе 1.3018-1.3047 даст быкам надежду на развитие более масштабной коррекции.









Доллар/франк продолжил рост



На фоне сохраняющегося спроса американский доллар продолжает рост против швейцарского франка, вследствие чего им были пробиты сопротивления в районе 0.9850 и в районе 99-й фигуры и протестирован уровень 0.9924. Прохождение 99-й фигуры существенно повышает шансы на тестирование и пробитие сопротивления в районе 0.9978, что позволит быкам испытать на прочность психологический уровень 1.0000. Потеря 0.9873/50 приведет к снижению в район 98-й фигуры.









Доллар/йена пробил 114.00



Откат американского доллара в паре с японской йеной к поддержке в районе 113.53 был использован для его покупок, на фоне которых им было пробито сопротивление в районе 114-й фигуры и протестирован уровень 114.54. Откаты на данном этапе ограничены поддержкой в районе 114.30/22, что сохраняет шансы на тестирование и пробитие текущего сопротивления, в случае чего следует ожидать тестирования 115-й фигуры. Потеря текущей поддержки и 114-й фигуры приведет к снижению в направлении 113.80-113.53.



Вчера быки по доллару США решили взять паузу, и его конкуренты, пользуясь случаем, отыгрывали утраченные ранее позиции. На этом фоне евро в паре с долларом смог протестировать уровень 1.1540, британский фунт – 1.3040, а японская йена подвинула доллар до поддержки в районе 113.63. Падение фондовых индексов способствовало ее восстановлению, но об ослаблении давления на нее говорить пока не приходится. В случае выхода сегодня сильных данных по рынку труда США доллар/йена может попытаться вернуться к максимумам и пробить их, при этом возможно дальнейшее развитие нисходящей коррекции на фондовых площадках будет способствовать укреплению йены.



На сегодня запланировано:



15:30 - США. Торговый баланс;

15:30 - США. Уровень безработицы;

15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;

15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;

15:30 - Канада. Изменение числа занятых;

15:30 - Канада. Уровень безработицы;

15:30 - Канада. Импорт/экспорт;

22:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.



Сильные данные по рынку труда и/или заработным платам будут способствовать возобновлению роста доллара, а в случае выхода откровенно слабых данных он может подвергнуться распродаже. Вполне возможно, что влияние события на его динамику не будет продолжительным.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

EUR/USD







Предполагается, что после длительного нисходящего движения валютная пара таки завершила построение крупной коррекции (2) of [5]. Похоже на то, что в данный момент на рынке только начинается формирование новой восходящей волны (3) of [5]. В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







В соответствии с прогнозом, на этой неделе валютная пара таки завершила построение крупной коррекции [ii] of 3 of (1) of [C]. На графике видно, что после этого импульс [iii] of 3 of (1) of [C] сразу начал стремительный рост цены в направлении локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/JPY







Вполне возможно, вчерашнее движение подтвердило окончание длительного импульса 3 of (3). Таким образом, после этого импульса на рынке началось построение боковой коррекции 4 of (3). Ожидается, что в ближайшие торговые дни на рынке продлится такое боковое движение в рамках волны 4 of (3). Примерное движение цены показано на графике.



USD/CHF







По данной валютной паре продолжается формирование стремительной восходящей волны 3 of (C). Похоже на то, что данный импульс все еще далек от завершения. В таком случае, в ближайшее время на рынке ожидается дальнейший рост цены в рамках импульса 3 of (C). Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Продолжив падение против американского доллара после пробития поддержки в районе 1.1538, евро достиг уровня 1.1465, который смог сдержать натиск медведей. Фиксация прибыли по коротким позициям позволила евро вернуться выше 15-й фигуры и протестировать теперь уже сопротивление в районе 1.1538, где его, что вполне логично, продолжают продавать. Ниже этого уровня вероятная цель медведей в виде 13-й фигуры остается актуальной; пробитие сопротивления приведет к росту в направлении 16-й фигуры.









Фунт/доллар восстановился до 1.3040



Падение британского фунта против американского доллара к поддержке в районе 1.2923 тоже было использовано для фиксации прибыли по коротким позициям, на фоне которой он смог восстановиться до уровня 1.3040. Возвращение выше 1.3000 можно рассматривать как позитивный фактор, но для ослабления давления фунт/доллару необходимо закрепиться выше 1.3020/00, что на данном этапе выглядит маловероятным. Потеря 1.3000 приведет к снижению к поддержке 1.2960, а ее пробитие позволит медведям протестировать текущие минимумы. Пробитие 1.3040/47 приведет к росту в район 31-й фигуры.









Доллар/франк пользуется спросом



Распродажи швейцарского франка, о чем мы неоднократно предупреждали ранее, продолжаются. Вчера медведи по нему взяли паузу, и американский доллар вчера так и не смог пробить сопротивление в районе 0.9925 в паре с ним. На спадах в район 99-й фигуры спрос сохраняется, и сегодня доллару удалось протестировать отметку 0.9939, которая на текущий момент сдержала натиск быков. Уверенное пробитие 99-й фигуры позволит протестировать сопротивление в районе 0.9978, а его прохождение – психологический уровень 1.0000. На откатах в направлении 0.9900-0.9860 доллар могут выкупать, потеря последнего уровня приведет к снижению в направлении 0.9825-0.9800.









Доллар/йена ниже 114.00



Пробитие 114-й фигуры обеспечило рост американского доллара против японской йены до сопротивления в районе 114.54. После его тестирования доллар на фоне фиксации прибыли по длинным позициям снова оказался ниже 114-й фигуры, протестировав уровень 113.63. Попытки роста теперь ограничена сопротивлением 114.00/09, пробитие которого необходимо для возвращения к текущим максимумам; неспособность быков пробить это сопротивление повлечет за собой падение в направлении 113.52-113.32.



