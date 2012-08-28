Авторская аналитика от МОФТ

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 387388389390 Додано: Вів 09 жов, 2018 14:32 Волновой обзор основных валютных пар - 09.10.2018



EUR/USD







Предполагается, что вчерашнее движение еще немного снизило цену и завершило построение коррекции (2) of [5]. В таком случае, в ближайшее время ожидается дальнейший восходящий тренд в рамках нового импульса (3) of [5]. Вполне возможно, что до конца недели этот импульс продлится до локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







В соответствии с прогнозом, на этой неделе на рынке продолжается развитие восходящего импульса [iii] of 3 of (1) of [C]. Скорее всего, в ближайшие торговые дни восходящее движение возобновит свое движение, а также обновит установленный ранее локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки в рамках волны [iii] of 3 of (1) of [C].



USD/JPY







Как и ожидалось, после окончания длительного импульса 3 of (3) на рынке началось построение коррекции 4 of (3). На графике видно, что данная коррекция все еще не сформирована. В таком случае в ближайшее время ожидается дальнейшее формирование волны 4 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны 4 of (3).



USD/CHF







По данной валютной паре продолжается построение небольшой боковой коррекции в рамках импульса 3 of (C). Ожидается, что в ближайшее время на рынке продлится такое боковое движение. В таком случае, до конца недели рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать дальнейший покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 09.10.2018EUR/USDПредполагается, что вчерашнее движение еще немного снизило цену и завершило построение коррекции (2) of [5]. В таком случае, в ближайшее время ожидается дальнейший восходящий тренд в рамках нового импульса (3) of [5]. Вполне возможно, что до конца недели этот импульс продлится до локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.GBP/USDВ соответствии с прогнозом, на этой неделе на рынке продолжается развитие восходящего импульса [iii] of 3 of (1) of [C]. Скорее всего, в ближайшие торговые дни восходящее движение возобновит свое движение, а также обновит установленный ранее локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки в рамках волны [iii] of 3 of (1) of [C].USD/JPYКак и ожидалось, после окончания длительного импульса 3 of (3) на рынке началось построение коррекции 4 of (3). На графике видно, что данная коррекция все еще не сформирована. В таком случае в ближайшее время ожидается дальнейшее формирование волны 4 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны 4 of (3).USD/CHFПо данной валютной паре продолжается построение небольшой боковой коррекции в рамках импульса 3 of (C). Ожидается, что в ближайшее время на рынке продлится такое боковое движение. В таком случае, до конца недели рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать дальнейший покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3885 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 жов, 2018 14:51 Евро/доллар пытается развить восстановление после падения



Начало новой торговой недели сопровождалось очередной волной распродаж евро за американский доллар, вследствие которой была пробита поддержка в районе 15-й фигуры и протестирована поддержка 1.1463. После пробития нижней границы консолидационного диапазона, проходившей в районе уровня 1.1538 в качестве потенциальной цели медведей можно рассматривать 13-ю фигуру, при этом ближайшая поддержка в случае пробития текущей просматривается в районе 1.1444-1.1400; прохождение 1.1538/50 приведет к росту в направлении 1.1600-1.1645, и это, несмотря на негативную картину в целом, вполне может произойти.







Фунт/доллар продают на росте



Пятничный рост британского фунта против американского доллара вчера был использован для продаж, на фоне которых он снизился к поддержке в районе 1.3030. Вблизи психологической отметки его выкупают, но продвинуться выше 31-й фигуры ему на этот раз не удалось. Таким образом риски пробития 1.3030-1.3000 и снижения в направлении 28-й фигуры по-прежнему сохраняются; прохождение 1.3100/20 обеспечит рост в район 32-й фигуры.







Доллар/франк пытается пробиться к 1.0000



Выкупая американский доллар за швейцарский франк от поддержки в районе 0.9910, быки не оставляют попыток пробить сопротивление в районе 0.9940, но поглотить офера, размещенные выше, им пока не удается. Тем не менее, перспективы доллар/франка на данный момент выглядят конструктивными, а пробитие сопротивления позволит быкам испытать на прочность психологический уровень 1.0000. Потеря поддержки приведет к снижению в направлении 0.9873-0.9850.







Доллар/йена пытается восстановиться после падения



На фоне распродаж на мировых фондовых площадках американский доллар вчера снижался против японской йены, вследствие чего была пробита поддержка в районе 113.60, 113-я фигура, и протестирован уровень 112.82. Отскоки вверх пока ограничены сопротивлением в районе 113.23. Его пробитие приведет к росту в направлении 113.60; в случае возобновления распродаж фондовых индексов возможно повторное тестирование вчерашнего минимума.



Начало новой торговой недели сопровождалось очередной волной распродаж евро за американский доллар, вследствие которой была пробита поддержка в районе 15-й фигуры и протестирована поддержка 1.1463. После пробития нижней границы консолидационного диапазона, проходившей в районе уровня 1.1538 в качестве потенциальной цели медведей можно рассматривать 13-ю фигуру, при этом ближайшая поддержка в случае пробития текущей просматривается в районе 1.1444-1.1400; прохождение 1.1538/50 приведет к росту в направлении 1.1600-1.1645, и это, несмотря на негативную картину в целом, вполне может произойти.Пятничный рост британского фунта против американского доллара вчера был использован для продаж, на фоне которых он снизился к поддержке в районе 1.3030. Вблизи психологической отметки его выкупают, но продвинуться выше 31-й фигуры ему на этот раз не удалось. Таким образом риски пробития 1.3030-1.3000 и снижения в направлении 28-й фигуры по-прежнему сохраняются; прохождение 1.3100/20 обеспечит рост в район 32-й фигуры.Выкупая американский доллар за швейцарский франк от поддержки в районе 0.9910, быки не оставляют попыток пробить сопротивление в районе 0.9940, но поглотить офера, размещенные выше, им пока не удается. Тем не менее, перспективы доллар/франка на данный момент выглядят конструктивными, а пробитие сопротивления позволит быкам испытать на прочность психологический уровень 1.0000. Потеря поддержки приведет к снижению в направлении 0.9873-0.9850.На фоне распродаж на мировых фондовых площадках американский доллар вчера снижался против японской йены, вследствие чего была пробита поддержка в районе 113.60, 113-я фигура, и протестирован уровень 112.82. Отскоки вверх пока ограничены сопротивлением в районе 113.23. Его пробитие приведет к росту в направлении 113.60; в случае возобновления распродаж фондовых индексов возможно повторное тестирование вчерашнего минимума. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3885 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 387388389390 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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