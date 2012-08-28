Авторская аналитика от МОФТ

Волновой обзор основных валютных пар - 09.10.2018
EUR/USD
Предполагается, что вчерашнее движение еще немного снизило цену и завершило построение коррекции (2) of [5]. В таком случае, в ближайшее время ожидается дальнейший восходящий тренд в рамках нового импульса (3) of [5]. Вполне возможно, что до конца недели этот импульс продлится до локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.
GBP/USD
В соответствии с прогнозом, на этой неделе на рынке продолжается развитие восходящего импульса [iii] of 3 of (1) of [C]. Скорее всего, в ближайшие торговые дни восходящее движение возобновит свое движение, а также обновит установленный ранее локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки в рамках волны [iii] of 3 of (1) of [C].
USD/JPY
Как и ожидалось, после окончания длительного импульса 3 of (3) на рынке началось построение коррекции 4 of (3). На графике видно, что данная коррекция все еще не сформирована. В таком случае в ближайшее время ожидается дальнейшее формирование волны 4 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны 4 of (3).
USD/CHF
По данной валютной паре продолжается построение небольшой боковой коррекции в рамках импульса 3 of (C). Ожидается, что в ближайшее время на рынке продлится такое боковое движение. В таком случае, до конца недели рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать дальнейший покупки.
Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru