Авторская аналитика от МОФТ

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 09 жов, 2018 14:32
Волновой обзор основных валютных пар
- 09.10.2018
EUR/USD
Предполагается, что вчерашнее движение еще немного снизило цену и завершило построение коррекции (2) of [5]. В таком случае, в ближайшее время ожидается дальнейший восходящий тренд в рамках нового импульса (3) of [5]. Вполне возможно, что до конца недели этот импульс продлится до локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.
GBP/USD
В соответствии с прогнозом, на этой неделе на рынке продолжается развитие восходящего импульса [iii] of 3 of (1) of [C]. Скорее всего, в ближайшие торговые дни восходящее движение возобновит свое движение, а также обновит установленный ранее локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки в рамках волны [iii] of 3 of (1) of [C].
USD/JPY
Как и ожидалось, после окончания длительного импульса 3 of (3) на рынке началось построение коррекции 4 of (3). На графике видно, что данная коррекция все еще не сформирована. В таком случае в ближайшее время ожидается дальнейшее формирование волны 4 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны 4 of (3).
USD/CHF
По данной валютной паре продолжается построение небольшой боковой коррекции в рамках импульса 3 of (C). Ожидается, что в ближайшее время на рынке продлится такое боковое движение. В таком случае, до конца недели рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать дальнейший покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Вів 09 жов, 2018 14:51
Евро/доллар пытается развить восстановление после падения
Начало новой торговой недели сопровождалось очередной волной распродаж евро за американский доллар, вследствие которой была пробита поддержка в районе 15-й фигуры и протестирована поддержка 1.1463. После пробития нижней границы консолидационного диапазона, проходившей в районе уровня 1.1538 в качестве потенциальной цели медведей можно рассматривать 13-ю фигуру, при этом ближайшая поддержка в случае пробития текущей просматривается в районе 1.1444-1.1400; прохождение 1.1538/50 приведет к росту в направлении 1.1600-1.1645, и это, несмотря на негативную картину в целом, вполне может произойти.Фунт/доллар продают на росте
Пятничный рост британского фунта против американского доллара вчера был использован для продаж, на фоне которых он снизился к поддержке в районе 1.3030. Вблизи психологической отметки его выкупают, но продвинуться выше 31-й фигуры ему на этот раз не удалось. Таким образом риски пробития 1.3030-1.3000 и снижения в направлении 28-й фигуры по-прежнему сохраняются; прохождение 1.3100/20 обеспечит рост в район 32-й фигуры.Доллар/франк пытается пробиться к 1.0000
Выкупая американский доллар за швейцарский франк от поддержки в районе 0.9910, быки не оставляют попыток пробить сопротивление в районе 0.9940, но поглотить офера, размещенные выше, им пока не удается. Тем не менее, перспективы доллар/франка на данный момент выглядят конструктивными, а пробитие сопротивления позволит быкам испытать на прочность психологический уровень 1.0000. Потеря поддержки приведет к снижению в направлении 0.9873-0.9850. Доллар/йена пытается восстановиться после падения
На фоне распродаж на мировых фондовых площадках американский доллар вчера снижался против японской йены, вследствие чего была пробита поддержка в районе 113.60, 113-я фигура, и протестирован уровень 112.82. Отскоки вверх пока ограничены сопротивлением в районе 113.23. Его пробитие приведет к росту в направлении 113.60; в случае возобновления распродаж фондовых индексов возможно повторное тестирование вчерашнего минимума.
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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- Повідомлень: 3886
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 11:03
Фунт снова растет на новостях по Брэкзиту
В отсутствие свежих драйверов восходящее ралли доллара США застопорилось. На данном этапе спекулянты предпочитают фиксировать прибыль по длинным позициям на пиках, благодаря чему евро смог вернуться в район 15-й фигуры, а британский фунт пробился на текущий момент до уровня 1.3172. Его восстановлению, и евро в том числе, способствовала новость о том, что уже в понедельник ЕС и Великобритания могут прийти к соглашению по Брэкзиту. Таким образом фунт может сохранять позитивный настрой как минимум до понедельника, а его дальнейшая динамика может зависеть от того, будет ли достигнуто соглашение, и какие условия для Великобритании будут прописаны в нем. Давлению на доллар также способствует очередная порция критики ФРС за повышение ставок со стороны Трампа.
На сегодня запланировано:11:30 - Великобритания. ВВП (м/м) (август);
11:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
15:30 - США. Индекс цен производителей;
16:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR (кв) (сентябрь).
Публикуемые сегодня данные по ВВП Великобритании и производству в секторе обрабатывающей промышленности могут повлиять на динамику фунта. На сильных данных он может продолжить восстановление, а на слабых окажется под давлением, но на снижении он, скорее всего, будет выкуплен.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3886
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
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