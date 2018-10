Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

#<1 ... 387388389390 Додано: Вів 09 жов, 2018 14:32 Волновой обзор основных валютных пар - 09.10.2018



EUR/USD







Предполагается, что вчерашнее движение еще немного снизило цену и завершило построение коррекции (2) of [5]. В таком случае, в ближайшее время ожидается дальнейший восходящий тренд в рамках нового импульса (3) of [5]. Вполне возможно, что до конца недели этот импульс продлится до локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







В соответствии с прогнозом, на этой неделе на рынке продолжается развитие восходящего импульса [iii] of 3 of (1) of [C]. Скорее всего, в ближайшие торговые дни восходящее движение возобновит свое движение, а также обновит установленный ранее локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки в рамках волны [iii] of 3 of (1) of [C].



USD/JPY







Как и ожидалось, после окончания длительного импульса 3 of (3) на рынке началось построение коррекции 4 of (3). На графике видно, что данная коррекция все еще не сформирована. В таком случае в ближайшее время ожидается дальнейшее формирование волны 4 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны 4 of (3).



USD/CHF







По данной валютной паре продолжается построение небольшой боковой коррекции в рамках импульса 3 of (C). Ожидается, что в ближайшее время на рынке продлится такое боковое движение. В таком случае, до конца недели рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать дальнейший покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: Вів 09 жов, 2018 14:51 Евро/доллар пытается развить восстановление после падения



Начало новой торговой недели сопровождалось очередной волной распродаж евро за американский доллар, вследствие которой была пробита поддержка в районе 15-й фигуры и протестирована поддержка 1.1463. После пробития нижней границы консолидационного диапазона, проходившей в районе уровня 1.1538 в качестве потенциальной цели медведей можно рассматривать 13-ю фигуру, при этом ближайшая поддержка в случае пробития текущей просматривается в районе 1.1444-1.1400; прохождение 1.1538/50 приведет к росту в направлении 1.1600-1.1645, и это, несмотря на негативную картину в целом, вполне может произойти.







Фунт/доллар продают на росте



Пятничный рост британского фунта против американского доллара вчера был использован для продаж, на фоне которых он снизился к поддержке в районе 1.3030. Вблизи психологической отметки его выкупают, но продвинуться выше 31-й фигуры ему на этот раз не удалось. Таким образом риски пробития 1.3030-1.3000 и снижения в направлении 28-й фигуры по-прежнему сохраняются; прохождение 1.3100/20 обеспечит рост в район 32-й фигуры.







Доллар/франк пытается пробиться к 1.0000



Выкупая американский доллар за швейцарский франк от поддержки в районе 0.9910, быки не оставляют попыток пробить сопротивление в районе 0.9940, но поглотить офера, размещенные выше, им пока не удается. Тем не менее, перспективы доллар/франка на данный момент выглядят конструктивными, а пробитие сопротивления позволит быкам испытать на прочность психологический уровень 1.0000. Потеря поддержки приведет к снижению в направлении 0.9873-0.9850.







Доллар/йена пытается восстановиться после падения



На фоне распродаж на мировых фондовых площадках американский доллар вчера снижался против японской йены, вследствие чего была пробита поддержка в районе 113.60, 113-я фигура, и протестирован уровень 112.82. Отскоки вверх пока ограничены сопротивлением в районе 113.23. Его пробитие приведет к росту в направлении 113.60; в случае возобновления распродаж фондовых индексов возможно повторное тестирование вчерашнего минимума.



Додано: Сер 10 жов, 2018 11:03 Фунт снова растет на новостях по Брэкзиту



В отсутствие свежих драйверов восходящее ралли доллара США застопорилось. На данном этапе спекулянты предпочитают фиксировать прибыль по длинным позициям на пиках, благодаря чему евро смог вернуться в район 15-й фигуры, а британский фунт пробился на текущий момент до уровня 1.3172. Его восстановлению, и евро в том числе, способствовала новость о том, что уже в понедельник ЕС и Великобритания могут прийти к соглашению по Брэкзиту. Таким образом фунт может сохранять позитивный настрой как минимум до понедельника, а его дальнейшая динамика может зависеть от того, будет ли достигнуто соглашение, и какие условия для Великобритании будут прописаны в нем. Давлению на доллар также способствует очередная порция критики ФРС за повышение ставок со стороны Трампа.



На сегодня запланировано:



11:30 - Великобритания. ВВП (м/м) (август);

11:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;

15:30 - США. Индекс цен производителей;

16:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR (кв) (сентябрь).



Публикуемые сегодня данные по ВВП Великобритании и производству в секторе обрабатывающей промышленности могут повлиять на динамику фунта. На сильных данных он может продолжить восстановление, а на слабых окажется под давлением, но на снижении он, скорее всего, будет выкуплен.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Додано: Сер 10 жов, 2018 15:00 Волновой обзор основных валютных пар - 10.10.2018



EUR/USD







На графике видно, что после длительного нисходящего движения валютная пара таки завершила построение крупной коррекции (2) of [5]. В таком случае, в данный момент только начинается построение нового восходящего движения (3) of [5] в форме стремительного импульса. Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







Как и ожидалось, на протяжении последней недели валютная пара продолжает развитие стремительного импульса [iii] of 3 of (1) of [C]. Скорее всего, в ближайшие торговые дни на рынке продлится дальнейший рост цены в рамках данного импульса. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.



USD/JPY







Похоже на то, что в данный момент валютная пара продолжает развитие достаточно крупной коррекции 4 of (3). Предполагается, что эта волна не сформирована и, таким образом, еще немного снизит цену. Ожидается, что уже на следующей неделе рост цены возобновится в рамках волны 5 of (3). Примерное движение рынка показано на графике.



USD/CHF







По данной валютной паре продолжается развитие боковой коррекции в рамках волны 3 of (C). На графике видно, что эта коррекция будет сформирована в ближайшее время. В таком случае, уже до конца недели на рынке может возобновиться дальнейший рост цены, а также развитие восходящего импульса 3 of (C). Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: Сер 10 жов, 2018 15:21 Евро/доллар отскочил от 1.1435



Евро, будучи проданным за американский доллар от 15-й фигуры, снова протестировал поддержку в районе 1.1465. На этот раз она оказалась пробитой, но биды, размещенные от уровня 1.1435, вернули пару к 15-й фигуре. Более того, быкам в азиатскую сессию удалось пробиться выше и протестировать уровень 1.1514, где евро опять столкнулся с интересом на продажу. Его перспективы остаются негативными, и медведи могут снова попытаться пробить вышеуказанную поддержку, что в случае успеха приведет к снижению как минимум в район 14-й фигуры; пробитие 1.1520/38 даст повод предполагать формирование основания.









Фунт/доллар вырос



Спрос на британский фунт в районе уровня 1.3030 в паре с американским долларом не дал медведям пробиться к психологической отметке 1.3000. Вместо этого быки снова атаковали 31-ю фигуру, пробили ее и протестировали уровень 1.3173. Следующим они могут протестировать сопротивление в районе 1.3000-1.3020, пробитие которого приведет к росту в район 33-й фигуры; потеря 1.3100 повысит риски тестирования и пробития 1.3000.









Доллар/франк не в состоянии пробиться к 1.0000



Быкам по американскому доллару так и не удалось пробиться к психологическому уровню 1.0000 в паре со швейцарским франком. Офера, размещенные выше 0.9950, создали прочное сопротивление, от которого пара снова была вынуждена отступить к поддержке вблизи 99-й фигуры. Быки все еще могут попытаться пробить текущее сопротивление, но потеря 99-й фигуры вынудит доллар продолжить отступление и протестировать поддержку в районе 0.9872-0.9850.









Доллар/йена остается под давлением



После пробития поддержки в районе 113.60 американский доллар остается под давлением японской йены, при этом поддержка в районе 112.93 пока справляется со своей задачей. Попытки роста ограничены сопротивлением в районе 113.32, что сохраняет риски пробития поддержки и снижения в направлении 112.60-112.40; прохождение сопротивления позволит быкам протестировать 113.60, а прохождение этого уровня обеспечит рост в район 114-й фигуры.



Додано: Чет 11 жов, 2018 11:28 Обвал на фондовых способствовал продолжению роста йены



Главным событием вчерашнего дня был, конечно же, обвал на мировых фондовых площадках, ставший поводом для более масштабных покупок японской йены. В этих условиях доллар протестировал довольно важную поддержку в паре с ней, пробитие которой может существенно ухудшить его перспективы. Британский фунт и евро, пользуясь слабостью доллара и позитивным новостями касательно Брэкзита, продолжили рост, но в целом на валютном рынке повышенной нервозности все еще не наблюдается, хотя всплеск волатильности на фондовом может перекинуться и на валютный.



Не стоит исключать того, что акции снова будут выкуплены на падении, а индексы останутся в русле восходящего тренда, но вчерашний обвал вполне может быть началом развития полномасштабной долгосрочной коррекции, что будет и далее оказывать поддержу йене. Кроме того, критика Дональдом Трампом действий Федрезерва будет способствовать давлению на доллар, хотя повода для его масштабных распродаж по-прежнему нет.



На сегодня запланировано:



14:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 - Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке;

15:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;

15:30 - США. Индекс потребительских цен.



В случае ускорения потребительской инфляции в США доллар может быть выкуплен, но на слабых данных давление на него может усилиться.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Додано: Чет 11 жов, 2018 14:37 Волновой обзор основных валютных пар - 11.10.2018



EUR/USD







Скорее всего, вчерашнее движение подтвердило окончание крупной коррекции (2) of [5]. В таком случае, в данный момент валютная пара только начинает развитие восходящего импульса (3) of [5]. Ожидается, что в дальнейшем рост цены продлится в рамках волны (3) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







В соответствии с прогнозом, на этой неделе валютная пара продолжает развитие стремительного восходящего движения [iii] of 3 of (1) of [C]. Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены, а также обновление локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/JPY







Как и ожидалось, на рынке продолжается формирование крупной коррекции 4 of (3). Предполагается, что в ближайшие торговые валютная пара таки завершит построение данной коррекции. Таким образом, уже на следующей неделе волна 5 of (3) возобновит свой рост. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны 4 of (3).



USD/CHF







Как показано на графике, в данный момент на рынке продолжается развитие боковой коррекции в рамках волны 3 of (C). Вполне возможно, что в ближайшие торговые дни валютная пара таки завершит построение этой коррекции. В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: Чет 11 жов, 2018 15:08 Евро/доллар продолжил восстановление



Вчера спекулянты продолжили ликвидацию коротких позиций в евро, на фоне чего он восстанавливался против американского доллара. В результате им было пробито сопротивление в районе 1.1538 и протестирован уровень 1.1571. Следующим евро/доллар может протестировать сопротивление 1.1500-1.1620, а пробитие последнего уровня позволит протестировать 1.1645. Потеря 1.1538 может сигнализировать о возобновлении снижения.









Фунт/доллар протестировал 1.3242



Откат британского фунта от сопротивления в районе 1.3175 в паре с американским долларом к поддержке в районе 1.3138 привлек свежий интерес на покупку, на фоне которого фунт пробил сопротивление и понялся до уровня 1.3242, от которого откатился на данный момент до отметки 1.3212. Пробитие 32-й фигуры предполагает рост в направлении 33-й, но неспособность закрепиться выше приведет к снижению в направлении 1.3120-1.3100.









Доллар/франк под давлением



Оказавшись под давлением швейцарского франка, американский доллар скатился к поддержке в районе 99-й фигуры, пробил ее и снизился до уровня 0.9857, после тестирования которого откатился до отметки 0.9877. На фоне дифференциала процентных ставок распродажи доллара за франк по-прежнему не оправданы, поэтому исключать возобновления роста пары все еще не стоит, но в случае всплеска «антирисковых» настроений франк может пользоваться спросом, и доллар будет снижаться в направлении 98-й фигуры.









Доллар/йена рухнул в район 112.00



На фоне масштабного обвала на фондовых площадках японская йена продолжила пользоваться спросом, и американский доллар, возобновив падение против нее, рухнул в район 112-й фигуры. Здесь возможна активизация быков, но уверенное пробитие этой поддержки приведет к снижению в направлении 111.50-111.00.



Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:07 Нервозность на фондовых передалась доллар/йене



Вчера динамика фондовых индексов тоже задавала тон торгам на валютном рынке. На фоне продолжившихся распродаж акций спрос на японскую йену сохранялся, а довольно слабые данные по потребительской инфляции в США усилили давление на доллар. В этих условиях он снижался как против йены, так и против евро. Последнему на данный момент удалось пробиться выше 16-й фигуры и протестировать уровень 1.1610, а йена на какое–то время смогла протолкнуть доллар ниже 112-й фигуры.



В азиатскую сессию индексы активно восстанавливались, и доллар/йена вернулся выше 112.00. Следует отметить, что вчера в паре наблюдался рост «нервозности», чего не было уже весьма длительное время, и это дает повод предполагать выход валютного рынка из спящего режима, но утверждать это пока преждевременно. Стабилизация на фондовых площадках вернет низкую волатильность, но в условиях резких движений на них следует ожидать и увеличение волатильности как минимум в паре доллар/йена.

Ближайшие торговые дни покажут, вошли рынки в новую фазу, или нет.



На сегодня запланировано:



12:00 - Еврозона. Промышленное производство;

17:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета;

21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета (сентябрь).



Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит событий, могущих спровоцировать масштабные движения на валютном рынке. Все внимание будет сфокусировано на динамике фондовых индексов.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

