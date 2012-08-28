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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 388389390391
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:19

Евро/доллар продолжает рост

После пробития сопротивления в районе 1.1538 евро демонстрирует позитивную динамику в паре с американским долларом. Закрепившись выше этого уровня и продолжив рост, он на текущий момент достиг уровня 1.1610, но после его тестирования откатился к поддержке 1.1587. Выше 1.1538 перспективы евро/доллара будут оставаться конструктивными, а следующей целью быков может стать сопротивление в районе 1.1645, пробитие которого приведет к росту в район 17-й фигуры; потеря 1.1538 может сигнализировать о возобновлении нисходящей динамики.

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Фунт/доллар штурмует сопротивление

Спрос на британский фунт в паре с американским долларом сохраняется, но все попытки быков пробить сопротивление в районе 1.3238 до сих пор остаются безуспешными. Вчерашние откаты к поддержке в районе 1.3185 привлекали интерес на покупку, а в азиатскую сессию ниже 1.3226 фунт/доллар не опускался. Перспективы пары выглядят конструктивными, следующим быки могут протестировать сопротивление в районе 1.3275-1.3300; потеря 32-й фигуры ослабит восходящий импульс.

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Доллар/франк торгуется разнонаправленно

Будучи под давлением евро и британского фунта, американский доллар, тем не менее, сохранял позитивный настрой в паре со швейцарским франком, на фоне чего он, оттолкнувшись от уровня 0.9857, смог подняться до уровня 0.9921. Закрепиться выше 99-й фигуры ему снова не удалось, что указывает на риски тестирования и пробития поддержки в районе 0.9872-0.9857, в случае чего следует ожидать тестирования 98-й фигуры. Прохождение 0.9921/31 позволит протестировать сопротивление в районе 0.9950.

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Доллар/йена остается под давлением

Распродажи на фондовых рынках снова оказывали поддержку японской йене. Таким образом американский доллар был продан против нее на откате к сопротивлению в районе 112.50, после тестирования которого он снизился до уровня 111.84. Тем не менее, ему удалось вернуться выше 112-й фигуры, но на росте его продолжают продавать, что сохраняет риски ее пробития и снижения в направлении 111-й; прохождение сопротивления приведет к росту в направлении 112.80-113.00.

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С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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