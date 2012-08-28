Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

тему Відповісти

на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 388389390391 Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:19 Евро/доллар продолжает рост



После пробития сопротивления в районе 1.1538 евро демонстрирует позитивную динамику в паре с американским долларом. Закрепившись выше этого уровня и продолжив рост, он на текущий момент достиг уровня 1.1610, но после его тестирования откатился к поддержке 1.1587. Выше 1.1538 перспективы евро/доллара будут оставаться конструктивными, а следующей целью быков может стать сопротивление в районе 1.1645, пробитие которого приведет к росту в район 17-й фигуры; потеря 1.1538 может сигнализировать о возобновлении нисходящей динамики.









Фунт/доллар штурмует сопротивление



Спрос на британский фунт в паре с американским долларом сохраняется, но все попытки быков пробить сопротивление в районе 1.3238 до сих пор остаются безуспешными. Вчерашние откаты к поддержке в районе 1.3185 привлекали интерес на покупку, а в азиатскую сессию ниже 1.3226 фунт/доллар не опускался. Перспективы пары выглядят конструктивными, следующим быки могут протестировать сопротивление в районе 1.3275-1.3300; потеря 32-й фигуры ослабит восходящий импульс.









Доллар/франк торгуется разнонаправленно



Будучи под давлением евро и британского фунта, американский доллар, тем не менее, сохранял позитивный настрой в паре со швейцарским франком, на фоне чего он, оттолкнувшись от уровня 0.9857, смог подняться до уровня 0.9921. Закрепиться выше 99-й фигуры ему снова не удалось, что указывает на риски тестирования и пробития поддержки в районе 0.9872-0.9857, в случае чего следует ожидать тестирования 98-й фигуры. Прохождение 0.9921/31 позволит протестировать сопротивление в районе 0.9950.









Доллар/йена остается под давлением



Распродажи на фондовых рынках снова оказывали поддержку японской йене. Таким образом американский доллар был продан против нее на откате к сопротивлению в районе 112.50, после тестирования которого он снизился до уровня 111.84. Тем не менее, ему удалось вернуться выше 112-й фигуры, но на росте его продолжают продавать, что сохраняет риски ее пробития и снижения в направлении 111-й; прохождение сопротивления приведет к росту в направлении 112.80-113.00.



После пробития сопротивления в районе 1.1538 евро демонстрирует позитивную динамику в паре с американским долларом. Закрепившись выше этого уровня и продолжив рост, он на текущий момент достиг уровня 1.1610, но после его тестирования откатился к поддержке 1.1587. Выше 1.1538 перспективы евро/доллара будут оставаться конструктивными, а следующей целью быков может стать сопротивление в районе 1.1645, пробитие которого приведет к росту в район 17-й фигуры; потеря 1.1538 может сигнализировать о возобновлении нисходящей динамики.Спрос на британский фунт в паре с американским долларом сохраняется, но все попытки быков пробить сопротивление в районе 1.3238 до сих пор остаются безуспешными. Вчерашние откаты к поддержке в районе 1.3185 привлекали интерес на покупку, а в азиатскую сессию ниже 1.3226 фунт/доллар не опускался. Перспективы пары выглядят конструктивными, следующим быки могут протестировать сопротивление в районе 1.3275-1.3300; потеря 32-й фигуры ослабит восходящий импульс.Будучи под давлением евро и британского фунта, американский доллар, тем не менее, сохранял позитивный настрой в паре со швейцарским франком, на фоне чего он, оттолкнувшись от уровня 0.9857, смог подняться до уровня 0.9921. Закрепиться выше 99-й фигуры ему снова не удалось, что указывает на риски тестирования и пробития поддержки в районе 0.9872-0.9857, в случае чего следует ожидать тестирования 98-й фигуры. Прохождение 0.9921/31 позволит протестировать сопротивление в районе 0.9950.Распродажи на фондовых рынках снова оказывали поддержку японской йене. Таким образом американский доллар был продан против нее на откате к сопротивлению в районе 112.50, после тестирования которого он снизился до уровня 111.84. Тем не менее, ему удалось вернуться выше 112-й фигуры, но на росте его продолжают продавать, что сохраняет риски ее пробития и снижения в направлении 111-й; прохождение сопротивления приведет к росту в направлении 112.80-113.00. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3894 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 388389390391 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB 1 ... 151 , 152 , 153

FOREX CLUB » Вів 28 сер, 2012 10:09 1524 208685

FOREX CLUB П'ят 12 жов, 2018 07:57