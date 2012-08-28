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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:19
Евро/доллар продолжает рост
После пробития сопротивления в районе 1.1538 евро демонстрирует позитивную динамику в паре с американским долларом. Закрепившись выше этого уровня и продолжив рост, он на текущий момент достиг уровня 1.1610, но после его тестирования откатился к поддержке 1.1587. Выше 1.1538 перспективы евро/доллара будут оставаться конструктивными, а следующей целью быков может стать сопротивление в районе 1.1645, пробитие которого приведет к росту в район 17-й фигуры; потеря 1.1538 может сигнализировать о возобновлении нисходящей динамики.Фунт/доллар штурмует сопротивление
Спрос на британский фунт в паре с американским долларом сохраняется, но все попытки быков пробить сопротивление в районе 1.3238 до сих пор остаются безуспешными. Вчерашние откаты к поддержке в районе 1.3185 привлекали интерес на покупку, а в азиатскую сессию ниже 1.3226 фунт/доллар не опускался. Перспективы пары выглядят конструктивными, следующим быки могут протестировать сопротивление в районе 1.3275-1.3300; потеря 32-й фигуры ослабит восходящий импульс.Доллар/франк торгуется разнонаправленно
Будучи под давлением евро и британского фунта, американский доллар, тем не менее, сохранял позитивный настрой в паре со швейцарским франком, на фоне чего он, оттолкнувшись от уровня 0.9857, смог подняться до уровня 0.9921. Закрепиться выше 99-й фигуры ему снова не удалось, что указывает на риски тестирования и пробития поддержки в районе 0.9872-0.9857, в случае чего следует ожидать тестирования 98-й фигуры. Прохождение 0.9921/31 позволит протестировать сопротивление в районе 0.9950.Доллар/йена остается под давлением
Распродажи на фондовых рынках снова оказывали поддержку японской йене. Таким образом американский доллар был продан против нее на откате к сопротивлению в районе 112.50, после тестирования которого он снизился до уровня 111.84. Тем не менее, ему удалось вернуться выше 112-й фигуры, но на росте его продолжают продавать, что сохраняет риски ее пробития и снижения в направлении 111-й; прохождение сопротивления приведет к росту в направлении 112.80-113.00.
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Вів 16 жов, 2018 10:22
Тревожная тишина на финансовых рынках – грядет буря?
Начало новой торговой недели на финансовых рынках в целом было спокойным. Фондовые индексы пытались вернуться в русло восходящего тренда, что способствовало некоторому восстановлению доллара США в паре с японской йеной, но очередные угрозы Дональда Трампа снова повысить импортные пошлины на китайские товары, предупреждение директора МВФ Кристин Лагард о растущей волатильности, политическая ситуация в Германии и ситуация вокруг бюджета Италии – все это способствует сохранению напряженности на рынках, в условиях которой фондовые индексы в позднюю американскую сессию снова обвалились, а доллар/йена продолжает флиртовать с 112-й фигурой. Нисходящая коррекция на фондовых вполне может продолжиться, а с ней будет сохраняться давление на доллар/йену.
Евро, игнорируя политические и экономические риски в Германии и Италии, не оставляет попыток пробиться выше, но его способность развить масштабный рост весьма сомнительна. Таким же образом, игнорируя паузу в переговорах ЕС с Великобританией по Брэкзиту и отсутствие прогресса, британский фунт пытается отыграть потери прошлой недели, хотя его покупки на данный момент вряд ли можно назвать оправданными. Завтра и послезавтра пройдет саммит ЕС по вопросам Брэкзита, и от его итогов может зависеть дальнейшая динамика фунта.
На сегодня запланировано:
11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г) (август);
11:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице
11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (август);
12:00 - Еврозона. Торговый баланс без учета сезонных колебаний;
12:00 - Еврозона. Торговый баланс;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
16:15 - США. Промышленное производство;
16:15 - США. Использование производственных мощностей.
Публикуемые сегодня макроэкономические показатели Великобритании, еврозоны и США могут вызвать умеренный всплеск волатильности, но вряд ли станут поводом для масштабных движений. Рынки в целом сохраняют спокойствие, упрямо игнорируя происходящее в мире, при этом вполне возможно, что они находятся в состоянии «затишья перед бурей». Но не факт.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Вів 16 жов, 2018 12:52
Волновой обзор основных валютных пар
- 16.10.2018
EUR/USD
Как показано на графике, в данный момент на рынке продолжается развитие восходящего тренда после окончания коррекции (2) of [5]. Скорее всего, вчера была сформирована небольшая коррекция в рамках волны (3) of [5]. Ожидается, что до конца недели продлится дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.
GBP/USD
По данной валютной паре продолжается построение стремительной восходящей волны [iii] of 3 of (1) of [C]. Вполне возможно, то вчера была сформирована небольшая коррекция в рамках этого импульса. Таким образом, в дальнейшем ожидается рост цены в направлении локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/JPY
Предполагается, что вчерашнее движение подтвердило окончание крупной коррекции 4 of (3). Таким образом, в данный момент на рынке происходит формирование волны 5 of (3). Ожидается, что до конца текущей недели продлится дальнейшее восходящее движение. Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/CHF
В соответствии с прогнозом, в данный момент на рынке продолжается развитие длительной боковой коррекции в рамках волны 3 of (C). Скорее всего, в ближайшее время валютная пара возобновит свой рост, а также может обновить локальный максимум. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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-
- Повідомлень: 3897
- З нами з: 19.09.12
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Додано: Вів 16 жов, 2018 13:13
Евро/доллар не в состоянии пробить 1.1605
Евро вчера снова был выкуплен за американский доллар вблизи поддержки в районе 1.1538, и быки осуществили еще одну попытку пробить сопротивление в районе 1.1605. Поглотить офера, размещенные выше, им по-прежнему не удается, что повышает риски потери поддержки и снижения в направлении 1.1500-1.1480. Пробитие сопротивления обеспечит рост евро/доллара в направлении 1.1645-1.1700.Фунт/доллар закрыл гэп, но риски снижения сохраняются
Выкупив британский фунт за американский доллар на гэпе к 1.3081, спекулянты вернули его выше пятничного минимума и протестировали сопротивление в районе 1.3180. Откаты теперь ограничены поддержкой 1.3146/37, но в отсутствие сделки между ЕС и Великобританией она может быть пробита и фунт/доллар продолжит снижение в направлении психологического уровня 1.3000. Прохождение вышеуказанного сопротивления обеспечит тестирование 1.3200-1.3220.Доллар/франк снова ниже 0.9900
В районе 99-й фигуры спекулянты вчера продали американский доллар за швейцарский франк, вследствие чего им была протестирована поддержка в районе 0.9850. Спрос от этого уровня вернул пару на данный момент к 0.9898, но ниже 99-й фигуры давление будет сохраняться; пробитие 0.9900/10 повысит шансы на пробитие сопротивления 0.9930 и рост в направлении 0.9970-1.0000.Риски снижения доллар/йены сохраняются
Оставаясь под прессингом продавцов, американский доллар пробил вчера поддержку в районе 112-й фигуры и снизился до уровня 111.64, где активизировались покупатели, вернувшие его выше 112.00. Тем не менее, ниже 112.20/50 риски пробития 112.00 и тестирования вчерашнего минимума будут сохраняться; прохождение этого сопротивления приведет к росту в район 113-й фигуры.
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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