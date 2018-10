Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

тему Відповісти

на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 388389390391 Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:19 Евро/доллар продолжает рост



После пробития сопротивления в районе 1.1538 евро демонстрирует позитивную динамику в паре с американским долларом. Закрепившись выше этого уровня и продолжив рост, он на текущий момент достиг уровня 1.1610, но после его тестирования откатился к поддержке 1.1587. Выше 1.1538 перспективы евро/доллара будут оставаться конструктивными, а следующей целью быков может стать сопротивление в районе 1.1645, пробитие которого приведет к росту в район 17-й фигуры; потеря 1.1538 может сигнализировать о возобновлении нисходящей динамики.









Фунт/доллар штурмует сопротивление



Спрос на британский фунт в паре с американским долларом сохраняется, но все попытки быков пробить сопротивление в районе 1.3238 до сих пор остаются безуспешными. Вчерашние откаты к поддержке в районе 1.3185 привлекали интерес на покупку, а в азиатскую сессию ниже 1.3226 фунт/доллар не опускался. Перспективы пары выглядят конструктивными, следующим быки могут протестировать сопротивление в районе 1.3275-1.3300; потеря 32-й фигуры ослабит восходящий импульс.









Доллар/франк торгуется разнонаправленно



Будучи под давлением евро и британского фунта, американский доллар, тем не менее, сохранял позитивный настрой в паре со швейцарским франком, на фоне чего он, оттолкнувшись от уровня 0.9857, смог подняться до уровня 0.9921. Закрепиться выше 99-й фигуры ему снова не удалось, что указывает на риски тестирования и пробития поддержки в районе 0.9872-0.9857, в случае чего следует ожидать тестирования 98-й фигуры. Прохождение 0.9921/31 позволит протестировать сопротивление в районе 0.9950.









Доллар/йена остается под давлением



Распродажи на фондовых рынках снова оказывали поддержку японской йене. Таким образом американский доллар был продан против нее на откате к сопротивлению в районе 112.50, после тестирования которого он снизился до уровня 111.84. Тем не менее, ему удалось вернуться выше 112-й фигуры, но на росте его продолжают продавать, что сохраняет риски ее пробития и снижения в направлении 111-й; прохождение сопротивления приведет к росту в направлении 112.80-113.00.



После пробития сопротивления в районе 1.1538 евро демонстрирует позитивную динамику в паре с американским долларом. Закрепившись выше этого уровня и продолжив рост, он на текущий момент достиг уровня 1.1610, но после его тестирования откатился к поддержке 1.1587. Выше 1.1538 перспективы евро/доллара будут оставаться конструктивными, а следующей целью быков может стать сопротивление в районе 1.1645, пробитие которого приведет к росту в район 17-й фигуры; потеря 1.1538 может сигнализировать о возобновлении нисходящей динамики.Спрос на британский фунт в паре с американским долларом сохраняется, но все попытки быков пробить сопротивление в районе 1.3238 до сих пор остаются безуспешными. Вчерашние откаты к поддержке в районе 1.3185 привлекали интерес на покупку, а в азиатскую сессию ниже 1.3226 фунт/доллар не опускался. Перспективы пары выглядят конструктивными, следующим быки могут протестировать сопротивление в районе 1.3275-1.3300; потеря 32-й фигуры ослабит восходящий импульс.Будучи под давлением евро и британского фунта, американский доллар, тем не менее, сохранял позитивный настрой в паре со швейцарским франком, на фоне чего он, оттолкнувшись от уровня 0.9857, смог подняться до уровня 0.9921. Закрепиться выше 99-й фигуры ему снова не удалось, что указывает на риски тестирования и пробития поддержки в районе 0.9872-0.9857, в случае чего следует ожидать тестирования 98-й фигуры. Прохождение 0.9921/31 позволит протестировать сопротивление в районе 0.9950.Распродажи на фондовых рынках снова оказывали поддержку японской йене. Таким образом американский доллар был продан против нее на откате к сопротивлению в районе 112.50, после тестирования которого он снизился до уровня 111.84. Тем не менее, ему удалось вернуться выше 112-й фигуры, но на росте его продолжают продавать, что сохраняет риски ее пробития и снижения в направлении 111-й; прохождение сопротивления приведет к росту в направлении 112.80-113.00. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3897 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 жов, 2018 10:22 Тревожная тишина на финансовых рынках – грядет буря?



Начало новой торговой недели на финансовых рынках в целом было спокойным. Фондовые индексы пытались вернуться в русло восходящего тренда, что способствовало некоторому восстановлению доллара США в паре с японской йеной, но очередные угрозы Дональда Трампа снова повысить импортные пошлины на китайские товары, предупреждение директора МВФ Кристин Лагард о растущей волатильности, политическая ситуация в Германии и ситуация вокруг бюджета Италии – все это способствует сохранению напряженности на рынках, в условиях которой фондовые индексы в позднюю американскую сессию снова обвалились, а доллар/йена продолжает флиртовать с 112-й фигурой. Нисходящая коррекция на фондовых вполне может продолжиться, а с ней будет сохраняться давление на доллар/йену.



Евро, игнорируя политические и экономические риски в Германии и Италии, не оставляет попыток пробиться выше, но его способность развить масштабный рост весьма сомнительна. Таким же образом, игнорируя паузу в переговорах ЕС с Великобританией по Брэкзиту и отсутствие прогресса, британский фунт пытается отыграть потери прошлой недели, хотя его покупки на данный момент вряд ли можно назвать оправданными. Завтра и послезавтра пройдет саммит ЕС по вопросам Брэкзита, и от его итогов может зависеть дальнейшая динамика фунта.



На сегодня запланировано:



11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г) (август);

11:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице

11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (август);

12:00 - Еврозона. Торговый баланс без учета сезонных колебаний;

12:00 - Еврозона. Торговый баланс;

15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;

16:15 - США. Промышленное производство;

16:15 - США. Использование производственных мощностей.



Публикуемые сегодня макроэкономические показатели Великобритании, еврозоны и США могут вызвать умеренный всплеск волатильности, но вряд ли станут поводом для масштабных движений. Рынки в целом сохраняют спокойствие, упрямо игнорируя происходящее в мире, при этом вполне возможно, что они находятся в состоянии «затишья перед бурей». Но не факт.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Начало новой торговой недели на финансовых рынках в целом было спокойным. Фондовые индексы пытались вернуться в русло восходящего тренда, что способствовало некоторому восстановлению доллара США в паре с японской йеной, но очередные угрозы Дональда Трампа снова повысить импортные пошлины на китайские товары, предупреждение директора МВФ Кристин Лагард о растущей волатильности, политическая ситуация в Германии и ситуация вокруг бюджета Италии – все это способствует сохранению напряженности на рынках, в условиях которой фондовые индексы в позднюю американскую сессию снова обвалились, а доллар/йена продолжает флиртовать с 112-й фигурой. Нисходящая коррекция на фондовых вполне может продолжиться, а с ней будет сохраняться давление на доллар/йену.Евро, игнорируя политические и экономические риски в Германии и Италии, не оставляет попыток пробиться выше, но его способность развить масштабный рост весьма сомнительна. Таким же образом, игнорируя паузу в переговорах ЕС с Великобританией по Брэкзиту и отсутствие прогресса, британский фунт пытается отыграть потери прошлой недели, хотя его покупки на данный момент вряд ли можно назвать оправданными. Завтра и послезавтра пройдет саммит ЕС по вопросам Брэкзита, и от его итогов может зависеть дальнейшая динамика фунта.На сегодня запланировано:11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г) (август);11:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (август);12:00 - Еврозона. Торговый баланс без учета сезонных колебаний;12:00 - Еврозона. Торговый баланс;15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;16:15 - США. Промышленное производство;16:15 - США. Использование производственных мощностей.Публикуемые сегодня макроэкономические показатели Великобритании, еврозоны и США могут вызвать умеренный всплеск волатильности, но вряд ли станут поводом для масштабных движений. Рынки в целом сохраняют спокойствие, упрямо игнорируя происходящее в мире, при этом вполне возможно, что они находятся в состоянии «затишья перед бурей». Но не факт.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3897 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 жов, 2018 12:52 Волновой обзор основных валютных пар - 16.10.2018



EUR/USD







Как показано на графике, в данный момент на рынке продолжается развитие восходящего тренда после окончания коррекции (2) of [5]. Скорее всего, вчера была сформирована небольшая коррекция в рамках волны (3) of [5]. Ожидается, что до конца недели продлится дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







По данной валютной паре продолжается построение стремительной восходящей волны [iii] of 3 of (1) of [C]. Вполне возможно, то вчера была сформирована небольшая коррекция в рамках этого импульса. Таким образом, в дальнейшем ожидается рост цены в направлении локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/JPY







Предполагается, что вчерашнее движение подтвердило окончание крупной коррекции 4 of (3). Таким образом, в данный момент на рынке происходит формирование волны 5 of (3). Ожидается, что до конца текущей недели продлится дальнейшее восходящее движение. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







В соответствии с прогнозом, в данный момент на рынке продолжается развитие длительной боковой коррекции в рамках волны 3 of (C). Скорее всего, в ближайшее время валютная пара возобновит свой рост, а также может обновить локальный максимум. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 16.10.2018EUR/USDКак показано на графике, в данный момент на рынке продолжается развитие восходящего тренда после окончания коррекции (2) of [5]. Скорее всего, вчера была сформирована небольшая коррекция в рамках волны (3) of [5]. Ожидается, что до конца недели продлится дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.GBP/USDПо данной валютной паре продолжается построение стремительной восходящей волны [iii] of 3 of (1) of [C]. Вполне возможно, то вчера была сформирована небольшая коррекция в рамках этого импульса. Таким образом, в дальнейшем ожидается рост цены в направлении локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/JPYПредполагается, что вчерашнее движение подтвердило окончание крупной коррекции 4 of (3). Таким образом, в данный момент на рынке происходит формирование волны 5 of (3). Ожидается, что до конца текущей недели продлится дальнейшее восходящее движение. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFВ соответствии с прогнозом, в данный момент на рынке продолжается развитие длительной боковой коррекции в рамках волны 3 of (C). Скорее всего, в ближайшее время валютная пара возобновит свой рост, а также может обновить локальный максимум. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3897 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 жов, 2018 13:13 Евро/доллар не в состоянии пробить 1.1605



Евро вчера снова был выкуплен за американский доллар вблизи поддержки в районе 1.1538, и быки осуществили еще одну попытку пробить сопротивление в районе 1.1605. Поглотить офера, размещенные выше, им по-прежнему не удается, что повышает риски потери поддержки и снижения в направлении 1.1500-1.1480. Пробитие сопротивления обеспечит рост евро/доллара в направлении 1.1645-1.1700.









Фунт/доллар закрыл гэп, но риски снижения сохраняются



Выкупив британский фунт за американский доллар на гэпе к 1.3081, спекулянты вернули его выше пятничного минимума и протестировали сопротивление в районе 1.3180. Откаты теперь ограничены поддержкой 1.3146/37, но в отсутствие сделки между ЕС и Великобританией она может быть пробита и фунт/доллар продолжит снижение в направлении психологического уровня 1.3000. Прохождение вышеуказанного сопротивления обеспечит тестирование 1.3200-1.3220.









Доллар/франк снова ниже 0.9900



В районе 99-й фигуры спекулянты вчера продали американский доллар за швейцарский франк, вследствие чего им была протестирована поддержка в районе 0.9850. Спрос от этого уровня вернул пару на данный момент к 0.9898, но ниже 99-й фигуры давление будет сохраняться; пробитие 0.9900/10 повысит шансы на пробитие сопротивления 0.9930 и рост в направлении 0.9970-1.0000.









Риски снижения доллар/йены сохраняются



Оставаясь под прессингом продавцов, американский доллар пробил вчера поддержку в районе 112-й фигуры и снизился до уровня 111.64, где активизировались покупатели, вернувшие его выше 112.00. Тем не менее, ниже 112.20/50 риски пробития 112.00 и тестирования вчерашнего минимума будут сохраняться; прохождение этого сопротивления приведет к росту в район 113-й фигуры.



Евро вчера снова был выкуплен за американский доллар вблизи поддержки в районе 1.1538, и быки осуществили еще одну попытку пробить сопротивление в районе 1.1605. Поглотить офера, размещенные выше, им по-прежнему не удается, что повышает риски потери поддержки и снижения в направлении 1.1500-1.1480. Пробитие сопротивления обеспечит рост евро/доллара в направлении 1.1645-1.1700.Выкупив британский фунт за американский доллар на гэпе к 1.3081, спекулянты вернули его выше пятничного минимума и протестировали сопротивление в районе 1.3180. Откаты теперь ограничены поддержкой 1.3146/37, но в отсутствие сделки между ЕС и Великобританией она может быть пробита и фунт/доллар продолжит снижение в направлении психологического уровня 1.3000. Прохождение вышеуказанного сопротивления обеспечит тестирование 1.3200-1.3220.В районе 99-й фигуры спекулянты вчера продали американский доллар за швейцарский франк, вследствие чего им была протестирована поддержка в районе 0.9850. Спрос от этого уровня вернул пару на данный момент к 0.9898, но ниже 99-й фигуры давление будет сохраняться; пробитие 0.9900/10 повысит шансы на пробитие сопротивления 0.9930 и рост в направлении 0.9970-1.0000.Оставаясь под прессингом продавцов, американский доллар пробил вчера поддержку в районе 112-й фигуры и снизился до уровня 111.64, где активизировались покупатели, вернувшие его выше 112.00. Тем не менее, ниже 112.20/50 риски пробития 112.00 и тестирования вчерашнего минимума будут сохраняться; прохождение этого сопротивления приведет к росту в район 113-й фигуры. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3897 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 388389390391 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Антон Харитонов і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB 1 ... 151 , 152 , 153

FOREX CLUB » Вів 28 сер, 2012 10:09 1527 208967

gelo21 Вів 16 жов, 2018 08:38