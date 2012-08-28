Авторская аналитика от МОФТ

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 388389390391 Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:19 Евро/доллар продолжает рост



После пробития сопротивления в районе 1.1538 евро демонстрирует позитивную динамику в паре с американским долларом. Закрепившись выше этого уровня и продолжив рост, он на текущий момент достиг уровня 1.1610, но после его тестирования откатился к поддержке 1.1587. Выше 1.1538 перспективы евро/доллара будут оставаться конструктивными, а следующей целью быков может стать сопротивление в районе 1.1645, пробитие которого приведет к росту в район 17-й фигуры; потеря 1.1538 может сигнализировать о возобновлении нисходящей динамики.









Фунт/доллар штурмует сопротивление



Спрос на британский фунт в паре с американским долларом сохраняется, но все попытки быков пробить сопротивление в районе 1.3238 до сих пор остаются безуспешными. Вчерашние откаты к поддержке в районе 1.3185 привлекали интерес на покупку, а в азиатскую сессию ниже 1.3226 фунт/доллар не опускался. Перспективы пары выглядят конструктивными, следующим быки могут протестировать сопротивление в районе 1.3275-1.3300; потеря 32-й фигуры ослабит восходящий импульс.









Доллар/франк торгуется разнонаправленно



Будучи под давлением евро и британского фунта, американский доллар, тем не менее, сохранял позитивный настрой в паре со швейцарским франком, на фоне чего он, оттолкнувшись от уровня 0.9857, смог подняться до уровня 0.9921. Закрепиться выше 99-й фигуры ему снова не удалось, что указывает на риски тестирования и пробития поддержки в районе 0.9872-0.9857, в случае чего следует ожидать тестирования 98-й фигуры. Прохождение 0.9921/31 позволит протестировать сопротивление в районе 0.9950.









Доллар/йена остается под давлением



Распродажи на фондовых рынках снова оказывали поддержку японской йене. Таким образом американский доллар был продан против нее на откате к сопротивлению в районе 112.50, после тестирования которого он снизился до уровня 111.84. Тем не менее, ему удалось вернуться выше 112-й фигуры, но на росте его продолжают продавать, что сохраняет риски ее пробития и снижения в направлении 111-й; прохождение сопротивления приведет к росту в направлении 112.80-113.00.



После пробития сопротивления в районе 1.1538 евро демонстрирует позитивную динамику в паре с американским долларом. Закрепившись выше этого уровня и продолжив рост, он на текущий момент достиг уровня 1.1610, но после его тестирования откатился к поддержке 1.1587. Выше 1.1538 перспективы евро/доллара будут оставаться конструктивными, а следующей целью быков может стать сопротивление в районе 1.1645, пробитие которого приведет к росту в район 17-й фигуры; потеря 1.1538 может сигнализировать о возобновлении нисходящей динамики.Спрос на британский фунт в паре с американским долларом сохраняется, но все попытки быков пробить сопротивление в районе 1.3238 до сих пор остаются безуспешными. Вчерашние откаты к поддержке в районе 1.3185 привлекали интерес на покупку, а в азиатскую сессию ниже 1.3226 фунт/доллар не опускался. Перспективы пары выглядят конструктивными, следующим быки могут протестировать сопротивление в районе 1.3275-1.3300; потеря 32-й фигуры ослабит восходящий импульс.Будучи под давлением евро и британского фунта, американский доллар, тем не менее, сохранял позитивный настрой в паре со швейцарским франком, на фоне чего он, оттолкнувшись от уровня 0.9857, смог подняться до уровня 0.9921. Закрепиться выше 99-й фигуры ему снова не удалось, что указывает на риски тестирования и пробития поддержки в районе 0.9872-0.9857, в случае чего следует ожидать тестирования 98-й фигуры. Прохождение 0.9921/31 позволит протестировать сопротивление в районе 0.9950.Распродажи на фондовых рынках снова оказывали поддержку японской йене. Таким образом американский доллар был продан против нее на откате к сопротивлению в районе 112.50, после тестирования которого он снизился до уровня 111.84. Тем не менее, ему удалось вернуться выше 112-й фигуры, но на росте его продолжают продавать, что сохраняет риски ее пробития и снижения в направлении 111-й; прохождение сопротивления приведет к росту в направлении 112.80-113.00. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3903 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 жов, 2018 10:22 Тревожная тишина на финансовых рынках – грядет буря?



Начало новой торговой недели на финансовых рынках в целом было спокойным. Фондовые индексы пытались вернуться в русло восходящего тренда, что способствовало некоторому восстановлению доллара США в паре с японской йеной, но очередные угрозы Дональда Трампа снова повысить импортные пошлины на китайские товары, предупреждение директора МВФ Кристин Лагард о растущей волатильности, политическая ситуация в Германии и ситуация вокруг бюджета Италии – все это способствует сохранению напряженности на рынках, в условиях которой фондовые индексы в позднюю американскую сессию снова обвалились, а доллар/йена продолжает флиртовать с 112-й фигурой. Нисходящая коррекция на фондовых вполне может продолжиться, а с ней будет сохраняться давление на доллар/йену.



Евро, игнорируя политические и экономические риски в Германии и Италии, не оставляет попыток пробиться выше, но его способность развить масштабный рост весьма сомнительна. Таким же образом, игнорируя паузу в переговорах ЕС с Великобританией по Брэкзиту и отсутствие прогресса, британский фунт пытается отыграть потери прошлой недели, хотя его покупки на данный момент вряд ли можно назвать оправданными. Завтра и послезавтра пройдет саммит ЕС по вопросам Брэкзита, и от его итогов может зависеть дальнейшая динамика фунта.



На сегодня запланировано:



11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г) (август);

11:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице

11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (август);

12:00 - Еврозона. Торговый баланс без учета сезонных колебаний;

12:00 - Еврозона. Торговый баланс;

15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;

16:15 - США. Промышленное производство;

16:15 - США. Использование производственных мощностей.



Публикуемые сегодня макроэкономические показатели Великобритании, еврозоны и США могут вызвать умеренный всплеск волатильности, но вряд ли станут поводом для масштабных движений. Рынки в целом сохраняют спокойствие, упрямо игнорируя происходящее в мире, при этом вполне возможно, что они находятся в состоянии «затишья перед бурей». Но не факт.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Начало новой торговой недели на финансовых рынках в целом было спокойным. Фондовые индексы пытались вернуться в русло восходящего тренда, что способствовало некоторому восстановлению доллара США в паре с японской йеной, но очередные угрозы Дональда Трампа снова повысить импортные пошлины на китайские товары, предупреждение директора МВФ Кристин Лагард о растущей волатильности, политическая ситуация в Германии и ситуация вокруг бюджета Италии – все это способствует сохранению напряженности на рынках, в условиях которой фондовые индексы в позднюю американскую сессию снова обвалились, а доллар/йена продолжает флиртовать с 112-й фигурой. Нисходящая коррекция на фондовых вполне может продолжиться, а с ней будет сохраняться давление на доллар/йену.Евро, игнорируя политические и экономические риски в Германии и Италии, не оставляет попыток пробиться выше, но его способность развить масштабный рост весьма сомнительна. Таким же образом, игнорируя паузу в переговорах ЕС с Великобританией по Брэкзиту и отсутствие прогресса, британский фунт пытается отыграть потери прошлой недели, хотя его покупки на данный момент вряд ли можно назвать оправданными. Завтра и послезавтра пройдет саммит ЕС по вопросам Брэкзита, и от его итогов может зависеть дальнейшая динамика фунта.На сегодня запланировано:11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г) (август);11:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (август);12:00 - Еврозона. Торговый баланс без учета сезонных колебаний;12:00 - Еврозона. Торговый баланс;15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;16:15 - США. Промышленное производство;16:15 - США. Использование производственных мощностей.Публикуемые сегодня макроэкономические показатели Великобритании, еврозоны и США могут вызвать умеренный всплеск волатильности, но вряд ли станут поводом для масштабных движений. Рынки в целом сохраняют спокойствие, упрямо игнорируя происходящее в мире, при этом вполне возможно, что они находятся в состоянии «затишья перед бурей». Но не факт.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3903 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 жов, 2018 12:52 Волновой обзор основных валютных пар - 16.10.2018



EUR/USD







Как показано на графике, в данный момент на рынке продолжается развитие восходящего тренда после окончания коррекции (2) of [5]. Скорее всего, вчера была сформирована небольшая коррекция в рамках волны (3) of [5]. Ожидается, что до конца недели продлится дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







По данной валютной паре продолжается построение стремительной восходящей волны [iii] of 3 of (1) of [C]. Вполне возможно, то вчера была сформирована небольшая коррекция в рамках этого импульса. Таким образом, в дальнейшем ожидается рост цены в направлении локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/JPY







Предполагается, что вчерашнее движение подтвердило окончание крупной коррекции 4 of (3). Таким образом, в данный момент на рынке происходит формирование волны 5 of (3). Ожидается, что до конца текущей недели продлится дальнейшее восходящее движение. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







В соответствии с прогнозом, в данный момент на рынке продолжается развитие длительной боковой коррекции в рамках волны 3 of (C). Скорее всего, в ближайшее время валютная пара возобновит свой рост, а также может обновить локальный максимум. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 16.10.2018EUR/USDКак показано на графике, в данный момент на рынке продолжается развитие восходящего тренда после окончания коррекции (2) of [5]. Скорее всего, вчера была сформирована небольшая коррекция в рамках волны (3) of [5]. Ожидается, что до конца недели продлится дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.GBP/USDПо данной валютной паре продолжается построение стремительной восходящей волны [iii] of 3 of (1) of [C]. Вполне возможно, то вчера была сформирована небольшая коррекция в рамках этого импульса. Таким образом, в дальнейшем ожидается рост цены в направлении локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/JPYПредполагается, что вчерашнее движение подтвердило окончание крупной коррекции 4 of (3). Таким образом, в данный момент на рынке происходит формирование волны 5 of (3). Ожидается, что до конца текущей недели продлится дальнейшее восходящее движение. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFВ соответствии с прогнозом, в данный момент на рынке продолжается развитие длительной боковой коррекции в рамках волны 3 of (C). Скорее всего, в ближайшее время валютная пара возобновит свой рост, а также может обновить локальный максимум. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3903 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 жов, 2018 13:13 Евро/доллар не в состоянии пробить 1.1605



Евро вчера снова был выкуплен за американский доллар вблизи поддержки в районе 1.1538, и быки осуществили еще одну попытку пробить сопротивление в районе 1.1605. Поглотить офера, размещенные выше, им по-прежнему не удается, что повышает риски потери поддержки и снижения в направлении 1.1500-1.1480. Пробитие сопротивления обеспечит рост евро/доллара в направлении 1.1645-1.1700.









Фунт/доллар закрыл гэп, но риски снижения сохраняются



Выкупив британский фунт за американский доллар на гэпе к 1.3081, спекулянты вернули его выше пятничного минимума и протестировали сопротивление в районе 1.3180. Откаты теперь ограничены поддержкой 1.3146/37, но в отсутствие сделки между ЕС и Великобританией она может быть пробита и фунт/доллар продолжит снижение в направлении психологического уровня 1.3000. Прохождение вышеуказанного сопротивления обеспечит тестирование 1.3200-1.3220.









Доллар/франк снова ниже 0.9900



В районе 99-й фигуры спекулянты вчера продали американский доллар за швейцарский франк, вследствие чего им была протестирована поддержка в районе 0.9850. Спрос от этого уровня вернул пару на данный момент к 0.9898, но ниже 99-й фигуры давление будет сохраняться; пробитие 0.9900/10 повысит шансы на пробитие сопротивления 0.9930 и рост в направлении 0.9970-1.0000.









Риски снижения доллар/йены сохраняются



Оставаясь под прессингом продавцов, американский доллар пробил вчера поддержку в районе 112-й фигуры и снизился до уровня 111.64, где активизировались покупатели, вернувшие его выше 112.00. Тем не менее, ниже 112.20/50 риски пробития 112.00 и тестирования вчерашнего минимума будут сохраняться; прохождение этого сопротивления приведет к росту в район 113-й фигуры.



Евро вчера снова был выкуплен за американский доллар вблизи поддержки в районе 1.1538, и быки осуществили еще одну попытку пробить сопротивление в районе 1.1605. Поглотить офера, размещенные выше, им по-прежнему не удается, что повышает риски потери поддержки и снижения в направлении 1.1500-1.1480. Пробитие сопротивления обеспечит рост евро/доллара в направлении 1.1645-1.1700.Выкупив британский фунт за американский доллар на гэпе к 1.3081, спекулянты вернули его выше пятничного минимума и протестировали сопротивление в районе 1.3180. Откаты теперь ограничены поддержкой 1.3146/37, но в отсутствие сделки между ЕС и Великобританией она может быть пробита и фунт/доллар продолжит снижение в направлении психологического уровня 1.3000. Прохождение вышеуказанного сопротивления обеспечит тестирование 1.3200-1.3220.В районе 99-й фигуры спекулянты вчера продали американский доллар за швейцарский франк, вследствие чего им была протестирована поддержка в районе 0.9850. Спрос от этого уровня вернул пару на данный момент к 0.9898, но ниже 99-й фигуры давление будет сохраняться; пробитие 0.9900/10 повысит шансы на пробитие сопротивления 0.9930 и рост в направлении 0.9970-1.0000.Оставаясь под прессингом продавцов, американский доллар пробил вчера поддержку в районе 112-й фигуры и снизился до уровня 111.64, где активизировались покупатели, вернувшие его выше 112.00. Тем не менее, ниже 112.20/50 риски пробития 112.00 и тестирования вчерашнего минимума будут сохраняться; прохождение этого сопротивления приведет к росту в район 113-й фигуры. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3903 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 жов, 2018 09:58 Индексы растут, йена под давлением



Вдохновившись сильными квартальными отчетами и забыв о потенциальных угрозах, инвесторы снова выкупили акции, что привело к масштабному восходящему ралли, на фоне которого доллар США отыграл часть потерь в паре с японской йеной. Евро и британский фунт сохраняли позитивный настрой в парах с долларом, но на росте их продолжают продавать, поскольку на данный момент все еще нет фундаментальных факторов, которые смогли бы оправдать разворот существующего тренда. Тем не менее, доллар подвержен рискам на фоне развязанных Дональдом Трампом торговых войн и вводимых против некоторых стран санкций, которые вынуждают их отказываться от расчетов в американской валюте.



На сегодня запланировано:



Евросоюз. Саммит ЕС по Брэкзиту;

11:30 - Великобритания. Индекс розничных цен;

11:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;

11:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;

12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;

12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;

15:30 - США. Динамика разрешений на строительство;

15:30 - США. Начатые строительства домов;

21:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.



На сильных данных по потребительской инфляции в Великобритании и/или еврозоне фунт и/или евро могут укрепиться, на слабых возможна активизация медведей. На динамику доллара повлиять может протокол заседания FOMC. Влияние этих событий скорее всего не будет продолжительным.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Вдохновившись сильными квартальными отчетами и забыв о потенциальных угрозах, инвесторы снова выкупили акции, что привело к масштабному восходящему ралли, на фоне которого доллар США отыграл часть потерь в паре с японской йеной. Евро и британский фунт сохраняли позитивный настрой в парах с долларом, но на росте их продолжают продавать, поскольку на данный момент все еще нет фундаментальных факторов, которые смогли бы оправдать разворот существующего тренда. Тем не менее, доллар подвержен рискам на фоне развязанных Дональдом Трампом торговых войн и вводимых против некоторых стран санкций, которые вынуждают их отказываться от расчетов в американской валюте.На сегодня запланировано:11:30 - Великобритания. Индекс розничных цен;15:30 - США. Начатые строительства домов;На сильных данных по потребительской инфляции в Великобритании и/или еврозоне фунт и/или евро могут укрепиться, на слабых возможна активизация медведей. На динамику доллара повлиять может протокол заседания FOMC. Влияние этих событий скорее всего не будет продолжительным.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3903 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 жов, 2018 13:16 Волновой обзор основных валютных пар - 17.10.2018



EUR/USD







Похоже на то, что в данный момент на рынке продолжается развитие небольшого бокового движения в рамках нового восходящего импульса (3) of [5]. Скорее всего, в ближайшие торговые дни этот импульс возобновит свой рост в направлении локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







В соответствии с прогнозом, в данный момент на рынке продолжается развитие восходящего импульса [iii] of 3 of (1) of [C]. Ожидается, что до конца недели будет сформирована небольшая коррекция, а также возобновится дальнейший рост цены в рамках волны [iii] of 3 of (1) of [C]. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/JPY







Как и ожидалось, вчерашнее движение продолжает подтверждать окончание крупной коррекции 4 of (3). В таком случае, в данный момент начинается построение восходящего тренда в рамках волны 5 of (3). Ожидается, что в ближайшее время рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Как показано на графике, на протяжении последней недели на рынке продолжается построение длительной боковой коррекции в рамках волны 3 of (C). Предполагается, что данная коррекция практически сформирована. Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 17.10.2018EUR/USDПохоже на то, что в данный момент на рынке продолжается развитие небольшого бокового движения в рамках нового восходящего импульса (3) of [5]. Скорее всего, в ближайшие торговые дни этот импульс возобновит свой рост в направлении локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.GBP/USDВ соответствии с прогнозом, в данный момент на рынке продолжается развитие восходящего импульса [iii] of 3 of (1) of [C]. Ожидается, что до конца недели будет сформирована небольшая коррекция, а также возобновится дальнейший рост цены в рамках волны [iii] of 3 of (1) of [C]. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/JPYКак и ожидалось, вчерашнее движение продолжает подтверждать окончание крупной коррекции 4 of (3). В таком случае, в данный момент начинается построение восходящего тренда в рамках волны 5 of (3). Ожидается, что в ближайшее время рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFКак показано на графике, на протяжении последней недели на рынке продолжается построение длительной боковой коррекции в рамках волны 3 of (C). Предполагается, что данная коррекция практически сформирована. Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3903 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 жов, 2018 13:46 Евро/доллар консолидируется в диапазоне



Евро вчера сохранял позитивный настрой, но пробить сопротивление в районе 1.1605 в паре с американским долларом он не смог. В районе уровня 1.1566 его упорно выкупали, а в азиатскую сессию этот уровень был пробит, и медведи на данный момент протестировали отметку 1.1548. Ниже 1.1605 перспективы пары остаются негативными, где потеря поддержки 1.1538/00 приведет к снижению как минимум в район 14-й фигуры; прохождение 1.1505/45 откроет путь в направлении 1.1700-1.1750.









Фунт/доллар торгуется разнонаправленно



Не желая расставаться с надеждами на урегулирование спорных вопросов между ЕС и Великобританией в процедуре Брэкзита, спекулянты вчера выкупили британский фунт за американский доллар, на фоне чего им было пробито сопротивление в районе 1.3175 и протестирован уровень 1.3234. Его рост по-прежнему используется для продаж, и фунт был вынужден отступить до уровня 1.3160. Сегодня-завтра пройдет саммит ЕС по вопросам Брэкзита, итоги которого могут повлиять на динамику фунта, а пока лучше воздержаться от активных действий в парах с ним.









Доллар/франк вернулся выше 0.9900



Американский доллар был выкуплен за швейцарский франк на снижении к поддержке в районе 0.9850. Оттолкнувшись от нее, доллар смог вернуться выше 99-й фигуры и протестировать уровень 0.9917, что позволяет предполагать его рост в направлении 0.9970. Пробитие этого сопротивления приведет к росту в район психологического уровня 1.0000; неспособность закрепиться выше 99-й фигуры повлечет за собой снижение к 0.9850.









Доллар/йена восстанавливается после падения



На фоне мощного восходящего ралли на фондовых рынках американский доллар вчера восстанавливался в паре с японской йеной. Пробив сопротивление в районе 112-й фигуры, он поднялся до уровня 112.40, который пока сдерживает натиск быков. Дальнейший рост фондовых будет способствовать продвижению доллар/йены в направлении 113-й фигуры, для чего быкам необходимо пробить сопротивление в районе 112.40/50; потеря 112-й фигуры может сигнализировать о возобновлении нисходящей динамики.



Евро вчера сохранял позитивный настрой, но пробить сопротивление в районе 1.1605 в паре с американским долларом он не смог. В районе уровня 1.1566 его упорно выкупали, а в азиатскую сессию этот уровень был пробит, и медведи на данный момент протестировали отметку 1.1548. Ниже 1.1605 перспективы пары остаются негативными, где потеря поддержки 1.1538/00 приведет к снижению как минимум в район 14-й фигуры; прохождение 1.1505/45 откроет путь в направлении 1.1700-1.1750.Не желая расставаться с надеждами на урегулирование спорных вопросов между ЕС и Великобританией в процедуре Брэкзита, спекулянты вчера выкупили британский фунт за американский доллар, на фоне чего им было пробито сопротивление в районе 1.3175 и протестирован уровень 1.3234. Его рост по-прежнему используется для продаж, и фунт был вынужден отступить до уровня 1.3160. Сегодня-завтра пройдет саммит ЕС по вопросам Брэкзита, итоги которого могут повлиять на динамику фунта, а пока лучше воздержаться от активных действий в парах с ним.Американский доллар был выкуплен за швейцарский франк на снижении к поддержке в районе 0.9850. Оттолкнувшись от нее, доллар смог вернуться выше 99-й фигуры и протестировать уровень 0.9917, что позволяет предполагать его рост в направлении 0.9970. Пробитие этого сопротивления приведет к росту в район психологического уровня 1.0000; неспособность закрепиться выше 99-й фигуры повлечет за собой снижение к 0.9850.На фоне мощного восходящего ралли на фондовых рынках американский доллар вчера восстанавливался в паре с японской йеной. Пробив сопротивление в районе 112-й фигуры, он поднялся до уровня 112.40, который пока сдерживает натиск быков. Дальнейший рост фондовых будет способствовать продвижению доллар/йены в направлении 113-й фигуры, для чего быкам необходимо пробить сопротивление в районе 112.40/50; потеря 112-й фигуры может сигнализировать о возобновлении нисходящей динамики. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3903 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 жов, 2018 10:18 Доллар США снова пользуется умеренным спросом



После встрясок на фондовых площадках на валютном рынке сохраняется спокойствие, а волатильность остается вблизи минимальных значений. Поддерживаемый ростом фондовых индексов, доллар США демонстрировал позитивную динамику в паре с японской йеной, поднявшись до сопротивления 112.68. Также веским поводом для его покупок остается дифференциал процентных ставок, что также является негативным фактором и для евро, который, будучи под давлением, уже торгуется ниже 15-й фигуры и рискует снизиться в направлении 14-й. Инфляционные данные по еврозоне не смогли оказать ему поддержку.



Британский фунт остается под тяжестью тупиковой ситуации с переговорами ЕС с Великобританией по Брэкзиту, а слабые инфляционные данные лишь добавили ему негатива. США не стали объявлять Китай валютным манипулятором, а протокол заседания FOMC отражает намерение членов Комитета придерживаться выбранной на данном этапе монетарной политики, поэтому причин для распродаж доллара на сегодняшний день нет.



На сегодня запланировано:



Евросоюз. Саммит ЕС по Брэкзиту;

11:30 - Великобритания. Розничные продажи;

11:30 - Великобритания. Розничные продажи без учета топлива;

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии (октябрь);

16:00 - США. Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда.



В случае выхода сильных данных по розничным продажам в Великобритании британский фунт может откатиться вверх, но все его попытки роста в отсутствие прогресса в переговорах ЕС с Великобританией могут использоваться для продаж.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru После встрясок на фондовых площадках на валютном рынке сохраняется спокойствие, а волатильность остается вблизи минимальных значений. Поддерживаемый ростом фондовых индексов, доллар США демонстрировал позитивную динамику в паре с японской йеной, поднявшись до сопротивления 112.68. Также веским поводом для его покупок остается дифференциал процентных ставок, что также является негативным фактором и для евро, который, будучи под давлением, уже торгуется ниже 15-й фигуры и рискует снизиться в направлении 14-й. Инфляционные данные по еврозоне не смогли оказать ему поддержку.Британский фунт остается под тяжестью тупиковой ситуации с переговорами ЕС с Великобританией по Брэкзиту, а слабые инфляционные данные лишь добавили ему негатива. США не стали объявлять Китай валютным манипулятором, а протокол заседания FOMC отражает намерение членов Комитета придерживаться выбранной на данном этапе монетарной политики, поэтому причин для распродаж доллара на сегодняшний день нет.На сегодня запланировано:11:30 - Великобритания. Розничные продажи;11:30 - Великобритания. Розничные продажи без учета топлива;15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии (октябрь);16:00 - США. Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда.В случае выхода сильных данных по розничным продажам в Великобритании британский фунт может откатиться вверх, но все его попытки роста в отсутствие прогресса в переговорах ЕС с Великобританией могут использоваться для продаж.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3903 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 жов, 2018 13:22 Волновой обзор основных валютных пар - 18.10.2018



EUR/USD







Предполагается, что после крупного восходящего движения в рамках нового импульса (3) of [5] началось построение стремительной коррекции. Скорее всего, эта коррекция практически сформирована. В таком случае, уже на следующей неделе ожидается дальнейшее развитие импульса (3) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







Как показано на графике, в данный момент на рынке продолжается построение небольшой коррекции в рамках волны [iii] of 3 of (1) of [C]. Ожидается, что в ближайшее время цена будет еще немного снижена. Таким образом, в дальнейшем импульс [iii] of 3 of (1) of [C] возобновит свой рост. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании этой коррекции.



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, на протяжении последних дней на рынке продолжается стремительный рост цены вместе с волной 5 of (3). Вполне возможно, что в ближайшее время валютная пара возобновит свой рост, а волна 5 of (3) может обновить локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Скорее всего, вчерашнее движение подтвердило окончание длительной боковой коррекции в рамках волны 3 of (C). В таком случае, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены в направлении новых максимумов. Более того, импульс 3 of (C) может начать достаточно стремительный восходящий тренд. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 18.10.2018EUR/USDПредполагается, что после крупного восходящего движения в рамках нового импульса (3) of [5] началось построение стремительной коррекции. Скорее всего, эта коррекция практически сформирована. В таком случае, уже на следующей неделе ожидается дальнейшее развитие импульса (3) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.GBP/USDКак показано на графике, в данный момент на рынке продолжается построение небольшой коррекции в рамках волны [iii] of 3 of (1) of [C]. Ожидается, что в ближайшее время цена будет еще немного снижена. Таким образом, в дальнейшем импульс [iii] of 3 of (1) of [C] возобновит свой рост. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании этой коррекции.USD/JPYВ соответствии с прогнозом, на протяжении последних дней на рынке продолжается стремительный рост цены вместе с волной 5 of (3). Вполне возможно, что в ближайшее время валютная пара возобновит свой рост, а волна 5 of (3) может обновить локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFСкорее всего, вчерашнее движение подтвердило окончание длительной боковой коррекции в рамках волны 3 of (C). В таком случае, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены в направлении новых максимумов. Более того, импульс 3 of (C) может начать достаточно стремительный восходящий тренд. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3903 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 жов, 2018 14:20 Евро/доллар возобновил снижение



Оставаясь под давлением американского доллара, евро снизился к поддержке в районе 1.1538. Пробив ее на этот раз, он снизился в район 15-й фигуры, прочность которой на данный момент испытывают медведи. Ее пробитие приведет к снижению до поддержки в районе 1.1448/32, после которой возможно тестирование 14-й фигуры. Возвращение выше 1.1538 позволит протестировать сопротивление в районе 1.1570.









Фунт/доллар снижается



Как и евро, британский фунт вчера продавали за американский доллар, вследствие чего им была пробита поддержка в районе 1.3140/28 и протестирован уровень 1.3085. Потеря 31-й фигуры повышает риски тестирования и пробития уровня 1.3081, в случае чего следует ожидать снижения к поддержке в районе 1.3047/30.









Доллар/франк продвигается выше



Продолжая рост против швейцарского франка, американский доллар пробил сопротивление в районе 0.9920, что привело к росту до уровня 0.9955. Пробитие этого уровня позволит быкам протестировать сопротивление в районе 0.9978, а в случае его прохождения – психологический уровень 1.0000; потеря 0.9900-0.9873 может сигнализировать о завершении восходящего тренда.









Доллар/йена продвинулся до 112.68



Покупки американского доллара за японскую йену от 112-й фигуры привели к его росту до сопротивления в районе 112.40, его пробитию и тестированию сопротивления 112.68. Его пробитие приведет к росту в район 113-й фигуры; в случае возобновления коррекции на фондовых площадках доллар/йена может снова снизиться в район 112-й.



Оставаясь под давлением американского доллара, евро снизился к поддержке в районе 1.1538. Пробив ее на этот раз, он снизился в район 15-й фигуры, прочность которой на данный момент испытывают медведи. Ее пробитие приведет к снижению до поддержки в районе 1.1448/32, после которой возможно тестирование 14-й фигуры. Возвращение выше 1.1538 позволит протестировать сопротивление в районе 1.1570.Как и евро, британский фунт вчера продавали за американский доллар, вследствие чего им была пробита поддержка в районе 1.3140/28 и протестирован уровень 1.3085. Потеря 31-й фигуры повышает риски тестирования и пробития уровня 1.3081, в случае чего следует ожидать снижения к поддержке в районе 1.3047/30.Продолжая рост против швейцарского франка, американский доллар пробил сопротивление в районе 0.9920, что привело к росту до уровня 0.9955. Пробитие этого уровня позволит быкам протестировать сопротивление в районе 0.9978, а в случае его прохождения – психологический уровень 1.0000; потеря 0.9900-0.9873 может сигнализировать о завершении восходящего тренда.Покупки американского доллара за японскую йену от 112-й фигуры привели к его росту до сопротивления в районе 112.40, его пробитию и тестированию сопротивления 112.68. Его пробитие приведет к росту в район 113-й фигуры; в случае возобновления коррекции на фондовых площадках доллар/йена может снова снизиться в район 112-й. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3903 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 388389390391 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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