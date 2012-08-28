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Авторская аналитика от МОФТ

Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 389390391392
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:06

Евро и фунт продолжают падение

Вчерашняя европейская сессия прошла относительно спокойно. Из-за споров с ЕС по поводу принятого правительством Италии бюджета, предусматривающего увеличение госзатрат, евро находится под устойчивым давлением, на фоне которого он в паре с долларом США продвигается все ниже и ниже, при этом никаких панических настроений, как во время финансового кризиса в еврозоне, по-прежнему нет. На данный момент он приблизился к важной поддержке, пробитие которой обернется еще большими потерями для евро/доллара. Британский фунт, в свою очередь, снижается на фоне тупиковой ситуации в переговорах Великобритании с ЕС.

В американскую сессию наблюдался очередной обвал на фондовых площадках, что способствовало снижению доллара против японской йены. Несмотря на повышенную нервозность на фондовых, продвижение пары вниз не было стремительным, а на снижении в район 112-й фигуры доллар был выкуплен. В случае пробития индексами текущих коррекционных минимумов их обвал продолжится и пара будет испытывать на себе давление, при этом дифференциал процентных ставок не оправдывает ее распродаж.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады;
15:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
15:30 - Канада. Розничные продажи;
16:00 - США. Выступление представителя ФРС Каплана.

Публикуемые сегодня инфляционные данные могут повлиять на динамику канадского доллара.

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Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:57

Волновой обзор основных валютных пар - 19.10.2018

EUR/USD

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Как показано на графике, после окончания крупной коррекции (2) of [5] на рынке продолжается формирование бокового движения. Скорее всего, вчера была сформирована коррекция в рамках импульса (3) of [5]. Таким образом, уже в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD

Зображення

Как и ожидалось, вчерашнее движение продолжило снижение цены, а также построение коррекции в рамках волны [iii] of 3 of (1) of [C] в форме простого зигзага. В таком случае, после окончания этой коррекции на рынке ожидается дальнейшее восходящее движение вплоть до локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY

Зображення

По данной валютной паре продолжается развитие восходящего движения 5 of (3). На графике видно, что вчера была сформирована небольшая коррекция. В таком случае, в дальнейшем ожидается рост цены в рамках стремительной волны 5 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки и на следующей неделе.

USD/CHF

Зображення

В соответствии с прогнозом, валютная пара продолжает свое восходящее движение после окончания длительной боковой коррекции. Скорее всего, до конца текущей недели продлится развитие импульса 3 of (C). Более того, такой рост цены может возобновиться и на следующей неделе. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлень: 3906
З нами з: 19.09.12
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:14

Евро/доллар продолжает снижение

После потери поддержки в районе 1.1538 давление на евро со стороны американского доллара сохраняется, а откаты в направлении этого уровня используются для продаж. Таким образом вчера после отката была пробита поддержка в районе 1.1500-1.1485 и евро снизился до уровня 1.1449, вблизи которого торгуется на данный момент. Его пробитие приведет в район 14-й фигуры, а ее уверенное прохождение откроет путь в направлении 13-й. Возвращение выше 1.1538 может сигнализировать о развороте тренда.

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Фунт/доллар приблизился к 1.3000

Откат британского фунта от поддержки в районе 1.3100-1.3080 в паре с американским долларом до уровня 1.3129 был использован для наращивания коротких позиций, на фоне чего эта поддержка была пробита и фунт, продолжив падение, приблизился к психологической отметке 1.3000. Ее пробитие приведет к снижению в направлении 1.2950/24; прохождение 1.3129 улучшит перспективы фунт/доллара.

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Доллар/франк приближается к 1.0000

Американский доллар пользуется спросом в паре со швейцарским. На откате к поддержке в районе 0.9923 он был выкуплен, вследствие чего было пробито сопротивление в районе 0.9955 и протестирован уровень 0.9974. Пробитие текущего сопротивления обеспечит быкам тестирование психологического уровня 1.0000, а его прохождение приведет к росту в направлении 1.0050/66; потеря 99-й фигуры может сигнализировать о развороте тренда.

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Доллар/йену выкупают на откатах

Продажи американского доллара за японскую йену от уровня 112.70 вернули его к поддержке в районе 112-й фигуры. Здесь его продолжают выкупать, и на данный момент он снова торгуется выше 112.40. Пробитие 112.70 необходимо для тестирования 113-й фигуры; потеря 112-й приведет к снижению в направлении 111.63.

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С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3906
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 389390391392
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