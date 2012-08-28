Авторская аналитика от МОФТ

Евро и фунт продолжают падение
Вчерашняя европейская сессия прошла относительно спокойно. Из-за споров с ЕС по поводу принятого правительством Италии бюджета, предусматривающего увеличение госзатрат, евро находится под устойчивым давлением, на фоне которого он в паре с долларом США продвигается все ниже и ниже, при этом никаких панических настроений, как во время финансового кризиса в еврозоне, по-прежнему нет. На данный момент он приблизился к важной поддержке, пробитие которой обернется еще большими потерями для евро/доллара. Британский фунт, в свою очередь, снижается на фоне тупиковой ситуации в переговорах Великобритании с ЕС.
В американскую сессию наблюдался очередной обвал на фондовых площадках, что способствовало снижению доллара против японской йены. Несмотря на повышенную нервозность на фондовых, продвижение пары вниз не было стремительным, а на снижении в район 112-й фигуры доллар был выкуплен. В случае пробития индексами текущих коррекционных минимумов их обвал продолжится и пара будет испытывать на себе давление, при этом дифференциал процентных ставок не оправдывает ее распродаж.
На сегодня запланировано:
11:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады;
15:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
15:30 - Канада. Розничные продажи;
16:00 - США. Выступление представителя ФРС Каплана.
Публикуемые сегодня инфляционные данные могут повлиять на динамику канадского доллара.
Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru