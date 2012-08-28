Авторская аналитика от МОФТ

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 389390391392 Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:06 Евро и фунт продолжают падение



Вчерашняя европейская сессия прошла относительно спокойно. Из-за споров с ЕС по поводу принятого правительством Италии бюджета, предусматривающего увеличение госзатрат, евро находится под устойчивым давлением, на фоне которого он в паре с долларом США продвигается все ниже и ниже, при этом никаких панических настроений, как во время финансового кризиса в еврозоне, по-прежнему нет. На данный момент он приблизился к важной поддержке, пробитие которой обернется еще большими потерями для евро/доллара. Британский фунт, в свою очередь, снижается на фоне тупиковой ситуации в переговорах Великобритании с ЕС.



В американскую сессию наблюдался очередной обвал на фондовых площадках, что способствовало снижению доллара против японской йены. Несмотря на повышенную нервозность на фондовых, продвижение пары вниз не было стремительным, а на снижении в район 112-й фигуры доллар был выкуплен. В случае пробития индексами текущих коррекционных минимумов их обвал продолжится и пара будет испытывать на себе давление, при этом дифференциал процентных ставок не оправдывает ее распродаж.



На сегодня запланировано:



11:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;

15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады;

15:30 - Канада. Индекс потребительских цен;

15:30 - Канада. Розничные продажи;

16:00 - США. Выступление представителя ФРС Каплана.



Публикуемые сегодня инфляционные данные могут повлиять на динамику канадского доллара.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Вчерашняя европейская сессия прошла относительно спокойно. Из-за споров с ЕС по поводу принятого правительством Италии бюджета, предусматривающего увеличение госзатрат, евро находится под устойчивым давлением, на фоне которого он в паре с долларом США продвигается все ниже и ниже, при этом никаких панических настроений, как во время финансового кризиса в еврозоне, по-прежнему нет. На данный момент он приблизился к важной поддержке, пробитие которой обернется еще большими потерями для евро/доллара. Британский фунт, в свою очередь, снижается на фоне тупиковой ситуации в переговорах Великобритании с ЕС.В американскую сессию наблюдался очередной обвал на фондовых площадках, что способствовало снижению доллара против японской йены. Несмотря на повышенную нервозность на фондовых, продвижение пары вниз не было стремительным, а на снижении в район 112-й фигуры доллар был выкуплен. В случае пробития индексами текущих коррекционных минимумов их обвал продолжится и пара будет испытывать на себе давление, при этом дифференциал процентных ставок не оправдывает ее распродаж.На сегодня запланировано:11:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады;16:00 - США. Выступление представителя ФРС Каплана.Публикуемые сегодня инфляционные данные могут повлиять на динамику канадского доллара.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3907 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:57 Волновой обзор основных валютных пар - 19.10.2018



EUR/USD







Как показано на графике, после окончания крупной коррекции (2) of [5] на рынке продолжается формирование бокового движения. Скорее всего, вчера была сформирована коррекция в рамках импульса (3) of [5]. Таким образом, уже в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







Как и ожидалось, вчерашнее движение продолжило снижение цены, а также построение коррекции в рамках волны [iii] of 3 of (1) of [C] в форме простого зигзага. В таком случае, после окончания этой коррекции на рынке ожидается дальнейшее восходящее движение вплоть до локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/JPY







По данной валютной паре продолжается развитие восходящего движения 5 of (3). На графике видно, что вчера была сформирована небольшая коррекция. В таком случае, в дальнейшем ожидается рост цены в рамках стремительной волны 5 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки и на следующей неделе.



USD/CHF







В соответствии с прогнозом, валютная пара продолжает свое восходящее движение после окончания длительной боковой коррекции. Скорее всего, до конца текущей недели продлится развитие импульса 3 of (C). Более того, такой рост цены может возобновиться и на следующей неделе. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 19.10.2018EUR/USDКак показано на графике, после окончания крупной коррекции (2) of [5] на рынке продолжается формирование бокового движения. Скорее всего, вчера была сформирована коррекция в рамках импульса (3) of [5]. Таким образом, уже в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.GBP/USDКак и ожидалось, вчерашнее движение продолжило снижение цены, а также построение коррекции в рамках волны [iii] of 3 of (1) of [C] в форме простого зигзага. В таком случае, после окончания этой коррекции на рынке ожидается дальнейшее восходящее движение вплоть до локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/JPYПо данной валютной паре продолжается развитие восходящего движения 5 of (3). На графике видно, что вчера была сформирована небольшая коррекция. В таком случае, в дальнейшем ожидается рост цены в рамках стремительной волны 5 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки и на следующей неделе.USD/CHFВ соответствии с прогнозом, валютная пара продолжает свое восходящее движение после окончания длительной боковой коррекции. Скорее всего, до конца текущей недели продлится развитие импульса 3 of (C). Более того, такой рост цены может возобновиться и на следующей неделе. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3907 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:14 Евро/доллар продолжает снижение



После потери поддержки в районе 1.1538 давление на евро со стороны американского доллара сохраняется, а откаты в направлении этого уровня используются для продаж. Таким образом вчера после отката была пробита поддержка в районе 1.1500-1.1485 и евро снизился до уровня 1.1449, вблизи которого торгуется на данный момент. Его пробитие приведет в район 14-й фигуры, а ее уверенное прохождение откроет путь в направлении 13-й. Возвращение выше 1.1538 может сигнализировать о развороте тренда.









Фунт/доллар приблизился к 1.3000



Откат британского фунта от поддержки в районе 1.3100-1.3080 в паре с американским долларом до уровня 1.3129 был использован для наращивания коротких позиций, на фоне чего эта поддержка была пробита и фунт, продолжив падение, приблизился к психологической отметке 1.3000. Ее пробитие приведет к снижению в направлении 1.2950/24; прохождение 1.3129 улучшит перспективы фунт/доллара.









Доллар/франк приближается к 1.0000



Американский доллар пользуется спросом в паре со швейцарским. На откате к поддержке в районе 0.9923 он был выкуплен, вследствие чего было пробито сопротивление в районе 0.9955 и протестирован уровень 0.9974. Пробитие текущего сопротивления обеспечит быкам тестирование психологического уровня 1.0000, а его прохождение приведет к росту в направлении 1.0050/66; потеря 99-й фигуры может сигнализировать о развороте тренда.









Доллар/йену выкупают на откатах



Продажи американского доллара за японскую йену от уровня 112.70 вернули его к поддержке в районе 112-й фигуры. Здесь его продолжают выкупать, и на данный момент он снова торгуется выше 112.40. Пробитие 112.70 необходимо для тестирования 113-й фигуры; потеря 112-й приведет к снижению в направлении 111.63.



После потери поддержки в районе 1.1538 давление на евро со стороны американского доллара сохраняется, а откаты в направлении этого уровня используются для продаж. Таким образом вчера после отката была пробита поддержка в районе 1.1500-1.1485 и евро снизился до уровня 1.1449, вблизи которого торгуется на данный момент. Его пробитие приведет в район 14-й фигуры, а ее уверенное прохождение откроет путь в направлении 13-й. Возвращение выше 1.1538 может сигнализировать о развороте тренда.Откат британского фунта от поддержки в районе 1.3100-1.3080 в паре с американским долларом до уровня 1.3129 был использован для наращивания коротких позиций, на фоне чего эта поддержка была пробита и фунт, продолжив падение, приблизился к психологической отметке 1.3000. Ее пробитие приведет к снижению в направлении 1.2950/24; прохождение 1.3129 улучшит перспективы фунт/доллара.Американский доллар пользуется спросом в паре со швейцарским. На откате к поддержке в районе 0.9923 он был выкуплен, вследствие чего было пробито сопротивление в районе 0.9955 и протестирован уровень 0.9974. Пробитие текущего сопротивления обеспечит быкам тестирование психологического уровня 1.0000, а его прохождение приведет к росту в направлении 1.0050/66; потеря 99-й фигуры может сигнализировать о развороте тренда.Продажи американского доллара за японскую йену от уровня 112.70 вернули его к поддержке в районе 112-й фигуры. Здесь его продолжают выкупать, и на данный момент он снова торгуется выше 112.40. Пробитие 112.70 необходимо для тестирования 113-й фигуры; потеря 112-й приведет к снижению в направлении 111.63. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3907 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 жов, 2018 11:13 Евро и фунт распродавались на прошлой неделе - недельный обзор



Опубликованные на прошлой неделе данные по потребительской инфляции в Великобритании не оправдали ожиданий участников финансовых рынков, и лишь усилили давление на британский фунт, который подвергся распродаже на фоне непрекращающихся баталий Великобритании с ЕС по поводу условий Брэкзита. Появление обнадеживающих новостей пробуждало аппетит к покупкам фунта, но отсутствие прогресса в переговорах по некоторым спорным вопросам, в частности касательно ирландской границы, возвращало продавцов на рынок. Таким образом волатильность в парах с ним остается повышенной, и в этих условиях пока лучше воздержаться от активных действий.



Евро, как и британский фунт, тоже находился в уязвимом положении. Вышедшие инфляционные данные по еврозоне ожидаемо не стали аргументом в пользу повышения Европейским центральным банком процентной ставки, и на фоне принятия правительством Италии бюджета, в котором заложено увеличение государственных расходов, что противоречит требованиям ЕС, евро активно распродавался. К концу недели на заявлении комиссара ЕС Пьера Москович, что власти блока не будут вмешиваться в экономическую политику Италии, евро смог отыграть часть понесенных потерь.



Таким образом падение евро против доллара США было приостановлено интересом на покупку от уровня 1.1433, после тестирования которого он смог восстановиться до 1.1533. Тем не менее, в случае несогласия Брюсселя с принятым итальянскими властями бюджетом возможно развитие очередного финансового кризиса, который может распространиться и на такие страны, как Греция, Португалия, Испания, и тогда евро будет ожидать новая волна масштабных распродаж. Пока же он демонстрирует позитивный настрой, пробив на данный момент сопротивление в районе 1.1538, но быкам следует быть предельно осторожными, поскольку этот рост может быть использован для продаж.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 22 октября

13:00 - Германия. Ежемесячный отчет Бундесбанка;

15:30 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго.



Вторник, 23 октября

13:30 - Великобритания. Выступление представителя Комитета по монетарной политике Банка Англии Халдейна;

15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;

17:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей;

18:20 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни.



Среда, 24 октября

08:00 - Япония. Индекс совпадающих/опережающих индикаторов;

10:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

10:30 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;

10:30 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

16:00 - США. Индекс цен на жилье (м/м) (август);

16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;

16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

17:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;

17:00 - Канада. Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады;

17:00 - США. Продажи новых домов (м/м) (сентябрь);

18:15 - Канада. Пресс-конференция Банка Канады.



Четверг, 25 октября

00:45 - Новая Зеландия. Торговый баланс;

00:45 - Новая Зеландия. Импорт/экспорт;

02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;

02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;

14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по депозитной ставке;

15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;

15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования.



Пятница, 26 октября

02:30 - Япония. Индекс потребительских цен Токио без учета цен на свежие продукты питания;

15:30 - США. Годовые данные по ВВП (третий квартал);

15:30 - США. Ценовой индекс ВВП;

15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление (кв/кв) (третий квартал);

17:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - недельный обзорОпубликованные на прошлой неделе данные по потребительской инфляции в Великобритании не оправдали ожиданий участников финансовых рынков, и лишь усилили давление на британский фунт, который подвергся распродаже на фоне непрекращающихся баталий Великобритании с ЕС по поводу условий Брэкзита. Появление обнадеживающих новостей пробуждало аппетит к покупкам фунта, но отсутствие прогресса в переговорах по некоторым спорным вопросам, в частности касательно ирландской границы, возвращало продавцов на рынок. Таким образом волатильность в парах с ним остается повышенной, и в этих условиях пока лучше воздержаться от активных действий.Евро, как и британский фунт, тоже находился в уязвимом положении. Вышедшие инфляционные данные по еврозоне ожидаемо не стали аргументом в пользу повышения Европейским центральным банком процентной ставки, и на фоне принятия правительством Италии бюджета, в котором заложено увеличение государственных расходов, что противоречит требованиям ЕС, евро активно распродавался. К концу недели на заявлении комиссара ЕС Пьера Москович, что власти блока не будут вмешиваться в экономическую политику Италии, евро смог отыграть часть понесенных потерь.Таким образом падение евро против доллара США было приостановлено интересом на покупку от уровня 1.1433, после тестирования которого он смог восстановиться до 1.1533. Тем не менее, в случае несогласия Брюсселя с принятым итальянскими властями бюджетом возможно развитие очередного финансового кризиса, который может распространиться и на такие страны, как Греция, Португалия, Испания, и тогда евро будет ожидать новая волна масштабных распродаж. Пока же он демонстрирует позитивный настрой, пробив на данный момент сопротивление в районе 1.1538, но быкам следует быть предельно осторожными, поскольку этот рост может быть использован для продаж.На этой неделе запланировано:Понедельник, 22 октября13:00 - Германия. Ежемесячный отчет Бундесбанка;15:30 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго.Вторник, 23 октября13:30 - Великобритания. Выступление представителя Комитета по монетарной политике Банка Англии Халдейна;15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;17:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей;18:20 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни.Среда, 24 октября08:00 - Япония. Индекс совпадающих/опережающих индикаторов;10:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;10:30 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;10:30 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;16:00 - США. Индекс цен на жилье (м/м) (август);16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;17:00 - США. Продажи новых домов (м/м) (сентябрь);Четверг, 25 октября00:45 - Новая Зеландия. Торговый баланс;00:45 - Новая Зеландия. Импорт/экспорт;02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования.Пятница, 26 октября02:30 - Япония. Индекс потребительских цен Токио без учета цен на свежие продукты питания;15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление (кв/кв) (третий квартал);Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3907 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 389390391392 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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