Авторская аналитика от МОФТ

Евро и фунт распродавались на прошлой неделе
- недельный обзор
Опубликованные на прошлой неделе данные по потребительской инфляции в Великобритании не оправдали ожиданий участников финансовых рынков, и лишь усилили давление на британский фунт, который подвергся распродаже на фоне непрекращающихся баталий Великобритании с ЕС по поводу условий Брэкзита. Появление обнадеживающих новостей пробуждало аппетит к покупкам фунта, но отсутствие прогресса в переговорах по некоторым спорным вопросам, в частности касательно ирландской границы, возвращало продавцов на рынок. Таким образом волатильность в парах с ним остается повышенной, и в этих условиях пока лучше воздержаться от активных действий.
Евро, как и британский фунт, тоже находился в уязвимом положении. Вышедшие инфляционные данные по еврозоне ожидаемо не стали аргументом в пользу повышения Европейским центральным банком процентной ставки, и на фоне принятия правительством Италии бюджета, в котором заложено увеличение государственных расходов, что противоречит требованиям ЕС, евро активно распродавался. К концу недели на заявлении комиссара ЕС Пьера Москович, что власти блока не будут вмешиваться в экономическую политику Италии, евро смог отыграть часть понесенных потерь.
Таким образом падение евро против доллара США было приостановлено интересом на покупку от уровня 1.1433, после тестирования которого он смог восстановиться до 1.1533. Тем не менее, в случае несогласия Брюсселя с принятым итальянскими властями бюджетом возможно развитие очередного финансового кризиса, который может распространиться и на такие страны, как Греция, Португалия, Испания, и тогда евро будет ожидать новая волна масштабных распродаж. Пока же он демонстрирует позитивный настрой, пробив на данный момент сопротивление в районе 1.1538, но быкам следует быть предельно осторожными, поскольку этот рост может быть использован для продаж.
На этой неделе запланировано:
Понедельник, 22 октября
13:00 - Германия. Ежемесячный отчет Бундесбанка;
15:30 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго.
Вторник, 23 октября
13:30 - Великобритания. Выступление представителя Комитета по монетарной политике Банка Англии Халдейна;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей;
18:20 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни.
Среда, 24 октября
08:00 - Япония. Индекс совпадающих/опережающих индикаторов;
10:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
10:30 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;
10:30 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
16:00 - США. Индекс цен на жилье (м/м) (август);
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;17:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;
17:00 - Канада. Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады;
17:00 - США. Продажи новых домов (м/м) (сентябрь);18:15 - Канада. Пресс-конференция Банка Канады.
Четверг, 25 октября
00:45 - Новая Зеландия. Торговый баланс;
00:45 - Новая Зеландия. Импорт/экспорт;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по депозитной ставке;
15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования.
Пятница, 26 октября
02:30 - Япония. Индекс потребительских цен Токио без учета цен на свежие продукты питания;15:30 - США. Годовые данные по ВВП (третий квартал);
15:30 - США. Ценовой индекс ВВП;
15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление (кв/кв) (третий квартал);17:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru