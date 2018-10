Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

тему Відповісти

на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 389390391392 Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:06 Евро и фунт продолжают падение



Вчерашняя европейская сессия прошла относительно спокойно. Из-за споров с ЕС по поводу принятого правительством Италии бюджета, предусматривающего увеличение госзатрат, евро находится под устойчивым давлением, на фоне которого он в паре с долларом США продвигается все ниже и ниже, при этом никаких панических настроений, как во время финансового кризиса в еврозоне, по-прежнему нет. На данный момент он приблизился к важной поддержке, пробитие которой обернется еще большими потерями для евро/доллара. Британский фунт, в свою очередь, снижается на фоне тупиковой ситуации в переговорах Великобритании с ЕС.



В американскую сессию наблюдался очередной обвал на фондовых площадках, что способствовало снижению доллара против японской йены. Несмотря на повышенную нервозность на фондовых, продвижение пары вниз не было стремительным, а на снижении в район 112-й фигуры доллар был выкуплен. В случае пробития индексами текущих коррекционных минимумов их обвал продолжится и пара будет испытывать на себе давление, при этом дифференциал процентных ставок не оправдывает ее распродаж.



На сегодня запланировано:



11:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;

15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады;

15:30 - Канада. Индекс потребительских цен;

15:30 - Канада. Розничные продажи;

16:00 - США. Выступление представителя ФРС Каплана.



Публикуемые сегодня инфляционные данные могут повлиять на динамику канадского доллара.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Вчерашняя европейская сессия прошла относительно спокойно. Из-за споров с ЕС по поводу принятого правительством Италии бюджета, предусматривающего увеличение госзатрат, евро находится под устойчивым давлением, на фоне которого он в паре с долларом США продвигается все ниже и ниже, при этом никаких панических настроений, как во время финансового кризиса в еврозоне, по-прежнему нет. На данный момент он приблизился к важной поддержке, пробитие которой обернется еще большими потерями для евро/доллара. Британский фунт, в свою очередь, снижается на фоне тупиковой ситуации в переговорах Великобритании с ЕС.В американскую сессию наблюдался очередной обвал на фондовых площадках, что способствовало снижению доллара против японской йены. Несмотря на повышенную нервозность на фондовых, продвижение пары вниз не было стремительным, а на снижении в район 112-й фигуры доллар был выкуплен. В случае пробития индексами текущих коррекционных минимумов их обвал продолжится и пара будет испытывать на себе давление, при этом дифференциал процентных ставок не оправдывает ее распродаж.На сегодня запланировано:11:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады;16:00 - США. Выступление представителя ФРС Каплана.Публикуемые сегодня инфляционные данные могут повлиять на динамику канадского доллара.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3913 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:57 Волновой обзор основных валютных пар - 19.10.2018



EUR/USD







Как показано на графике, после окончания крупной коррекции (2) of [5] на рынке продолжается формирование бокового движения. Скорее всего, вчера была сформирована коррекция в рамках импульса (3) of [5]. Таким образом, уже в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







Как и ожидалось, вчерашнее движение продолжило снижение цены, а также построение коррекции в рамках волны [iii] of 3 of (1) of [C] в форме простого зигзага. В таком случае, после окончания этой коррекции на рынке ожидается дальнейшее восходящее движение вплоть до локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/JPY







По данной валютной паре продолжается развитие восходящего движения 5 of (3). На графике видно, что вчера была сформирована небольшая коррекция. В таком случае, в дальнейшем ожидается рост цены в рамках стремительной волны 5 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки и на следующей неделе.



USD/CHF







В соответствии с прогнозом, валютная пара продолжает свое восходящее движение после окончания длительной боковой коррекции. Скорее всего, до конца текущей недели продлится развитие импульса 3 of (C). Более того, такой рост цены может возобновиться и на следующей неделе. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 19.10.2018EUR/USDКак показано на графике, после окончания крупной коррекции (2) of [5] на рынке продолжается формирование бокового движения. Скорее всего, вчера была сформирована коррекция в рамках импульса (3) of [5]. Таким образом, уже в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.GBP/USDКак и ожидалось, вчерашнее движение продолжило снижение цены, а также построение коррекции в рамках волны [iii] of 3 of (1) of [C] в форме простого зигзага. В таком случае, после окончания этой коррекции на рынке ожидается дальнейшее восходящее движение вплоть до локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/JPYПо данной валютной паре продолжается развитие восходящего движения 5 of (3). На графике видно, что вчера была сформирована небольшая коррекция. В таком случае, в дальнейшем ожидается рост цены в рамках стремительной волны 5 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки и на следующей неделе.USD/CHFВ соответствии с прогнозом, валютная пара продолжает свое восходящее движение после окончания длительной боковой коррекции. Скорее всего, до конца текущей недели продлится развитие импульса 3 of (C). Более того, такой рост цены может возобновиться и на следующей неделе. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3913 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:14 Евро/доллар продолжает снижение



После потери поддержки в районе 1.1538 давление на евро со стороны американского доллара сохраняется, а откаты в направлении этого уровня используются для продаж. Таким образом вчера после отката была пробита поддержка в районе 1.1500-1.1485 и евро снизился до уровня 1.1449, вблизи которого торгуется на данный момент. Его пробитие приведет в район 14-й фигуры, а ее уверенное прохождение откроет путь в направлении 13-й. Возвращение выше 1.1538 может сигнализировать о развороте тренда.









Фунт/доллар приблизился к 1.3000



Откат британского фунта от поддержки в районе 1.3100-1.3080 в паре с американским долларом до уровня 1.3129 был использован для наращивания коротких позиций, на фоне чего эта поддержка была пробита и фунт, продолжив падение, приблизился к психологической отметке 1.3000. Ее пробитие приведет к снижению в направлении 1.2950/24; прохождение 1.3129 улучшит перспективы фунт/доллара.









Доллар/франк приближается к 1.0000



Американский доллар пользуется спросом в паре со швейцарским. На откате к поддержке в районе 0.9923 он был выкуплен, вследствие чего было пробито сопротивление в районе 0.9955 и протестирован уровень 0.9974. Пробитие текущего сопротивления обеспечит быкам тестирование психологического уровня 1.0000, а его прохождение приведет к росту в направлении 1.0050/66; потеря 99-й фигуры может сигнализировать о развороте тренда.









Доллар/йену выкупают на откатах



Продажи американского доллара за японскую йену от уровня 112.70 вернули его к поддержке в районе 112-й фигуры. Здесь его продолжают выкупать, и на данный момент он снова торгуется выше 112.40. Пробитие 112.70 необходимо для тестирования 113-й фигуры; потеря 112-й приведет к снижению в направлении 111.63.



После потери поддержки в районе 1.1538 давление на евро со стороны американского доллара сохраняется, а откаты в направлении этого уровня используются для продаж. Таким образом вчера после отката была пробита поддержка в районе 1.1500-1.1485 и евро снизился до уровня 1.1449, вблизи которого торгуется на данный момент. Его пробитие приведет в район 14-й фигуры, а ее уверенное прохождение откроет путь в направлении 13-й. Возвращение выше 1.1538 может сигнализировать о развороте тренда.Откат британского фунта от поддержки в районе 1.3100-1.3080 в паре с американским долларом до уровня 1.3129 был использован для наращивания коротких позиций, на фоне чего эта поддержка была пробита и фунт, продолжив падение, приблизился к психологической отметке 1.3000. Ее пробитие приведет к снижению в направлении 1.2950/24; прохождение 1.3129 улучшит перспективы фунт/доллара.Американский доллар пользуется спросом в паре со швейцарским. На откате к поддержке в районе 0.9923 он был выкуплен, вследствие чего было пробито сопротивление в районе 0.9955 и протестирован уровень 0.9974. Пробитие текущего сопротивления обеспечит быкам тестирование психологического уровня 1.0000, а его прохождение приведет к росту в направлении 1.0050/66; потеря 99-й фигуры может сигнализировать о развороте тренда.Продажи американского доллара за японскую йену от уровня 112.70 вернули его к поддержке в районе 112-й фигуры. Здесь его продолжают выкупать, и на данный момент он снова торгуется выше 112.40. Пробитие 112.70 необходимо для тестирования 113-й фигуры; потеря 112-й приведет к снижению в направлении 111.63. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3913 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 жов, 2018 11:13 Евро и фунт распродавались на прошлой неделе - недельный обзор



Опубликованные на прошлой неделе данные по потребительской инфляции в Великобритании не оправдали ожиданий участников финансовых рынков, и лишь усилили давление на британский фунт, который подвергся распродаже на фоне непрекращающихся баталий Великобритании с ЕС по поводу условий Брэкзита. Появление обнадеживающих новостей пробуждало аппетит к покупкам фунта, но отсутствие прогресса в переговорах по некоторым спорным вопросам, в частности касательно ирландской границы, возвращало продавцов на рынок. Таким образом волатильность в парах с ним остается повышенной, и в этих условиях пока лучше воздержаться от активных действий.



Евро, как и британский фунт, тоже находился в уязвимом положении. Вышедшие инфляционные данные по еврозоне ожидаемо не стали аргументом в пользу повышения Европейским центральным банком процентной ставки, и на фоне принятия правительством Италии бюджета, в котором заложено увеличение государственных расходов, что противоречит требованиям ЕС, евро активно распродавался. К концу недели на заявлении комиссара ЕС Пьера Москович, что власти блока не будут вмешиваться в экономическую политику Италии, евро смог отыграть часть понесенных потерь.



Таким образом падение евро против доллара США было приостановлено интересом на покупку от уровня 1.1433, после тестирования которого он смог восстановиться до 1.1533. Тем не менее, в случае несогласия Брюсселя с принятым итальянскими властями бюджетом возможно развитие очередного финансового кризиса, который может распространиться и на такие страны, как Греция, Португалия, Испания, и тогда евро будет ожидать новая волна масштабных распродаж. Пока же он демонстрирует позитивный настрой, пробив на данный момент сопротивление в районе 1.1538, но быкам следует быть предельно осторожными, поскольку этот рост может быть использован для продаж.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 22 октября

13:00 - Германия. Ежемесячный отчет Бундесбанка;

15:30 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго.



Вторник, 23 октября

13:30 - Великобритания. Выступление представителя Комитета по монетарной политике Банка Англии Халдейна;

15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;

17:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей;

18:20 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни.



Среда, 24 октября

08:00 - Япония. Индекс совпадающих/опережающих индикаторов;

10:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

10:30 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;

10:30 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

16:00 - США. Индекс цен на жилье (м/м) (август);

16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;

16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

17:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;

17:00 - Канада. Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады;

17:00 - США. Продажи новых домов (м/м) (сентябрь);

18:15 - Канада. Пресс-конференция Банка Канады.



Четверг, 25 октября

00:45 - Новая Зеландия. Торговый баланс;

00:45 - Новая Зеландия. Импорт/экспорт;

02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;

02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;

14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по депозитной ставке;

15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;

15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования.



Пятница, 26 октября

02:30 - Япония. Индекс потребительских цен Токио без учета цен на свежие продукты питания;

15:30 - США. Годовые данные по ВВП (третий квартал);

15:30 - США. Ценовой индекс ВВП;

15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление (кв/кв) (третий квартал);

17:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - недельный обзорОпубликованные на прошлой неделе данные по потребительской инфляции в Великобритании не оправдали ожиданий участников финансовых рынков, и лишь усилили давление на британский фунт, который подвергся распродаже на фоне непрекращающихся баталий Великобритании с ЕС по поводу условий Брэкзита. Появление обнадеживающих новостей пробуждало аппетит к покупкам фунта, но отсутствие прогресса в переговорах по некоторым спорным вопросам, в частности касательно ирландской границы, возвращало продавцов на рынок. Таким образом волатильность в парах с ним остается повышенной, и в этих условиях пока лучше воздержаться от активных действий.Евро, как и британский фунт, тоже находился в уязвимом положении. Вышедшие инфляционные данные по еврозоне ожидаемо не стали аргументом в пользу повышения Европейским центральным банком процентной ставки, и на фоне принятия правительством Италии бюджета, в котором заложено увеличение государственных расходов, что противоречит требованиям ЕС, евро активно распродавался. К концу недели на заявлении комиссара ЕС Пьера Москович, что власти блока не будут вмешиваться в экономическую политику Италии, евро смог отыграть часть понесенных потерь.Таким образом падение евро против доллара США было приостановлено интересом на покупку от уровня 1.1433, после тестирования которого он смог восстановиться до 1.1533. Тем не менее, в случае несогласия Брюсселя с принятым итальянскими властями бюджетом возможно развитие очередного финансового кризиса, который может распространиться и на такие страны, как Греция, Португалия, Испания, и тогда евро будет ожидать новая волна масштабных распродаж. Пока же он демонстрирует позитивный настрой, пробив на данный момент сопротивление в районе 1.1538, но быкам следует быть предельно осторожными, поскольку этот рост может быть использован для продаж.На этой неделе запланировано:Понедельник, 22 октября13:00 - Германия. Ежемесячный отчет Бундесбанка;15:30 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго.Вторник, 23 октября13:30 - Великобритания. Выступление представителя Комитета по монетарной политике Банка Англии Халдейна;15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;17:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей;18:20 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни.Среда, 24 октября08:00 - Япония. Индекс совпадающих/опережающих индикаторов;10:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;10:30 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;10:30 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;16:00 - США. Индекс цен на жилье (м/м) (август);16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;17:00 - США. Продажи новых домов (м/м) (сентябрь);Четверг, 25 октября00:45 - Новая Зеландия. Торговый баланс;00:45 - Новая Зеландия. Импорт/экспорт;02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования.Пятница, 26 октября02:30 - Япония. Индекс потребительских цен Токио без учета цен на свежие продукты питания;15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление (кв/кв) (третий квартал);Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3913 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 жов, 2018 13:12 Волновой обзор основных валютных пар - 22.10.2018



EUR/USD







В соответствии с прогнозом, на прошлой неделе импульс (3) of [5] подтвердил окончание крупной коррекции. Скорее всего, в ближайшие торговые дни на рынке продлится дальнейший рост цены в рамках восходящего движения (3) of [5]. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.



GBP/USD







Скорее всего, в данный момент на рынке продолжается формирование крупного импульса [iii] of 3 of (1) of [C]. На графике видно, что на прошлой неделе был сформирован зигзаг в рамках волны [iii] of 3 of (1) of [C]. В таком случае, до конца недели ожидается дальнейшее восходящее движение. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/JPY







Как показано на графике, валютная пара продолжает развитие новой восходящей волны 5 of (3). Похоже на то, что такое движение действительно подтвердило окончание крупной коррекции 4 of (3) в форме двойного зигзага. В таком случае, волна 5 of (3) скоро возобновит свой рост. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







По данной валютной паре продолжается развитие восходящего импульса 3 of (C) после окончания боковой коррекции на прошлой неделе. Вполне возможно, что этот импульс все еще не завершил свое построение. Таким образом, до конца текущей недели ожидается формирование импульса 3 of (C). Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 22.10.2018EUR/USDВ соответствии с прогнозом, на прошлой неделе импульс (3) of [5] подтвердил окончание крупной коррекции. Скорее всего, в ближайшие торговые дни на рынке продлится дальнейший рост цены в рамках восходящего движения (3) of [5]. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.GBP/USDСкорее всего, в данный момент на рынке продолжается формирование крупного импульса [iii] of 3 of (1) of [C]. На графике видно, что на прошлой неделе был сформирован зигзаг в рамках волны [iii] of 3 of (1) of [C]. В таком случае, до конца недели ожидается дальнейшее восходящее движение. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/JPYКак показано на графике, валютная пара продолжает развитие новой восходящей волны 5 of (3). Похоже на то, что такое движение действительно подтвердило окончание крупной коррекции 4 of (3) в форме двойного зигзага. В таком случае, волна 5 of (3) скоро возобновит свой рост. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFПо данной валютной паре продолжается развитие восходящего импульса 3 of (C) после окончания боковой коррекции на прошлой неделе. Вполне возможно, что этот импульс все еще не завершил свое построение. Таким образом, до конца текущей недели ожидается формирование импульса 3 of (C). Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3913 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 жов, 2018 13:49 Евро/доллар завершил неделю отскоком вверх



Неспособность быков по евро пробить сопротивление в районе 1.1605 в паре с американским долларом повлекла за собой волну распродаж, на фоне которой была утрачена поддержка в районе 1.1538 и евро рухнул до уровня 1.1433. Здесь он был выкуплен, что вернуло его выше 15-й фигуры. Тем не менее, ниже 1.1538 его перспективы остаются негативными, и медведи могут снова попытаться пробиться к 14-й фигуре; уверенное прохождение 1.1538 позволит снова штурмовать 1.1500/05, а пробитие этого сопротивления будет означать формирование основания.









Фунт/доллар отскочил от минимумов недели



После серии безуспешных попыток пробить сопротивление в районе 1.3240 британский фунт подвергся распродаже, на фоне которой была пробиты поддержка в районе 1.3151 и уровень 1.3080, что привело к его падению до отметки 1.3008, от которой был отскок в район 31-й фигуры. Ниже нее риски снижения к 1.3000 будут преобладать, а пробитие этого уровня откроет путь в направлении 28-й фигуры; уверенное прохождение 31-й вернет фунт доллар в район 32-й.









Доллар/франк приблизился к 1.0000



Всю минувшую неделю американский доллар демонстрировал позитивный настрой в паре со швейцарским франком. Найдя поддержку в районе 0.9850, он пробил сопротивление в районе 99-й фигуры и поднялся до уровня 0.9976, который пока сдерживает натиск быков. Прохождение этого сопротивления позволит испытать на прочность психологический уровень 1.0000, в противном случае под угрозой пробития окажется поддержка в районе 99-й фигуры.









Доллар/йена пытается пробиться к 113.00



На падении к 111.53 американский доллар был выкуплен за японскую йену, благодаря чему он на прошлой неделе смог вернуться выше 112-1 фигуры и протестировать сопротивление 112.70. На данный момент быки пытаются его пробить, что позволит им протестировать 113-ю фигуру; в противном случае следует ожидать снижения в район 112-й.



Неспособность быков по евро пробить сопротивление в районе 1.1605 в паре с американским долларом повлекла за собой волну распродаж, на фоне которой была утрачена поддержка в районе 1.1538 и евро рухнул до уровня 1.1433. Здесь он был выкуплен, что вернуло его выше 15-й фигуры. Тем не менее, ниже 1.1538 его перспективы остаются негативными, и медведи могут снова попытаться пробиться к 14-й фигуре; уверенное прохождение 1.1538 позволит снова штурмовать 1.1500/05, а пробитие этого сопротивления будет означать формирование основания.После серии безуспешных попыток пробить сопротивление в районе 1.3240 британский фунт подвергся распродаже, на фоне которой была пробиты поддержка в районе 1.3151 и уровень 1.3080, что привело к его падению до отметки 1.3008, от которой был отскок в район 31-й фигуры. Ниже нее риски снижения к 1.3000 будут преобладать, а пробитие этого уровня откроет путь в направлении 28-й фигуры; уверенное прохождение 31-й вернет фунт доллар в район 32-й.Всю минувшую неделю американский доллар демонстрировал позитивный настрой в паре со швейцарским франком. Найдя поддержку в районе 0.9850, он пробил сопротивление в районе 99-й фигуры и поднялся до уровня 0.9976, который пока сдерживает натиск быков. Прохождение этого сопротивления позволит испытать на прочность психологический уровень 1.0000, в противном случае под угрозой пробития окажется поддержка в районе 99-й фигуры.На падении к 111.53 американский доллар был выкуплен за японскую йену, благодаря чему он на прошлой неделе смог вернуться выше 112-1 фигуры и протестировать сопротивление 112.70. На данный момент быки пытаются его пробить, что позволит им протестировать 113-ю фигуру; в противном случае следует ожидать снижения в район 112-й. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3913 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 жов, 2018 10:58 Евро и фунт продолжают падение



Тупиковая ситуация с переговорами Великобритании с ЕС касательно ряда спорных моментов в рамках Брэкзита и связанные с этим политические риски продолжают довлеть над британским фунтом, а ситуация с бюджетным планом Италии – над евро. Таким образом эти валюты продолжают снижение против американского доллара, и ожидать улучшения настроя в отношении их в ближайшее время не стоит, во всяком случае до решения вышеуказанных проблем. Безусловно, любой позитив как по переговорам Италии с ЕС, так и по переговорам Великобритании с ЕС, способен пробудить аппетит к покупкам соответствующей валюты. Вероятный дальнейший обвал на фондовых площадках, в свою очередь, негативно скажется на динамике доллара в паре с японской йеной.



На сегодня запланировано:



13:30 - Великобритания. Выступление представителя Комитета по монетарной политике Банка Англии Халдейна;

15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;

17:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей;

18:20 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни.[/U]



Сегодняшнее выступление главы Банка Англии может оказать влияние на динамику фунта, но вряд ли сможет переломить тенденцию. Любой намек на повышение процентной ставки будет способствовать отскоку фунта вверх.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Тупиковая ситуация с переговорами Великобритании с ЕС касательно ряда спорных моментов в рамках Брэкзита и связанные с этим политические риски продолжают довлеть над британским фунтом, а ситуация с бюджетным планом Италии – над евро. Таким образом эти валюты продолжают снижение против американского доллара, и ожидать улучшения настроя в отношении их в ближайшее время не стоит, во всяком случае до решения вышеуказанных проблем. Безусловно, любой позитив как по переговорам Италии с ЕС, так и по переговорам Великобритании с ЕС, способен пробудить аппетит к покупкам соответствующей валюты. Вероятный дальнейший обвал на фондовых площадках, в свою очередь, негативно скажется на динамике доллара в паре с японской йеной.На сегодня запланировано:13:30 - Великобритания. Выступление представителя Комитета по монетарной политике Банка Англии Халдейна;15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;17:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей;Сегодняшнее выступление главы Банка Англии может оказать влияние на динамику фунта, но вряд ли сможет переломить тенденцию. Любой намек на повышение процентной ставки будет способствовать отскоку фунта вверх.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3913 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 жов, 2018 13:09 Волновой обзор основных валютных пар - 23.10.2018



EUR/USD







Как показано на графике, вчера валютная пара завершила построение небольшой коррекции [ii] of 3 of (C) of [4], после чего на рынке возобновилось падение цены в рамках импульса [iii] of 3 of (C) of [4]. Скорее всего, уже в ближайшее время эта волна обновит локальный минимум. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Предполагается, что вчерашнее движение подтвердило продолжение развития крупной коррекции 2 of (1) of [C]. На графике видно, что в ближайшие торговые дни на рынке ожидается дальнейшее снижение цены в рамках волны (c) of [y] of 2 of (1) of [C]. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







По данной валютной паре продолжается развитие восходящего движения 5 of (3). Скорее всего, эта волна только начинает свое длительное построение. Ожидается, что уже в ближайшие торговые дни волна 5 of (3) может возобновить дальнейший рост цены в направлении локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







В соответствии с прогнозом, после окончания боковой коррекции [iv] of 3 of (C) на рынке продолжается развитие восходящего движения [v] of 3 of (C). Скорее всего, на этом построение волны [v] of 3 of (C) не завершено. Таким образом, до конца недели ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 23.10.2018EUR/USDКак показано на графике, вчера валютная пара завершила построение небольшой коррекции [ii] of 3 of (C) of [4], после чего на рынке возобновилось падение цены в рамках импульса [iii] of 3 of (C) of [4]. Скорее всего, уже в ближайшее время эта волна обновит локальный минимум. Рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDПредполагается, что вчерашнее движение подтвердило продолжение развития крупной коррекции 2 of (1) of [C]. На графике видно, что в ближайшие торговые дни на рынке ожидается дальнейшее снижение цены в рамках волны (c) of [y] of 2 of (1) of [C]. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.USD/JPYПо данной валютной паре продолжается развитие восходящего движения 5 of (3). Скорее всего, эта волна только начинает свое длительное построение. Ожидается, что уже в ближайшие торговые дни волна 5 of (3) может возобновить дальнейший рост цены в направлении локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFВ соответствии с прогнозом, после окончания боковой коррекции [iv] of 3 of (C) на рынке продолжается развитие восходящего движения [v] of 3 of (C). Скорее всего, на этом построение волны [v] of 3 of (C) не завершено. Таким образом, до конца недели ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3913 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 жов, 2018 13:31 Евро/доллар снова продан на росте



Как и следовало ожидать, все попытки евро развить восходящую динамику против американского доллара продолжают привлекать интерес на продажу. Таким образом на вчерашнем прорыве сопротивления в районе 1.1538 он был продан, вследствие чего он торгуется вблизи пятничного минимума, риски пробития которого существенно возросли. В этом случае следует ожидать падения в район 14-й фигуры; прохождение 1.1538/50 приведет к росту в район 16-й.









Фунт/доллар возобновил падение



Вчерашняя попытка британского фунта развить восстановление в паре с американским долларом была использована для продаж, на фоне которых им была пробита поддержка в районе 1.3020/00 и протестирован уровень 1.2955. Следующей может быть протестирована поддержка в районе 1.2923, а ее пробитие приведет к снижению в направлении 28-й фигуры; прохождение 1.3020/47 приведет к росту в район 31-й фигуры и повысит шансы на ее пробитие.









Доллар/франк консолидируется в диапазоне



Укрепление швейцарского франка в кроссе с евро не дало американскому доллару продолжить рост против него. Таким образом доллар/франк вчера консолидировался в довольно узком диапазоне, ограниченном поддержкой в районе 0.9942 и сопротивлением 0.9978. Неспособность пробить сопротивление повлечет за собой снижение в направлении 0.9900-0.9873; прохождение сопротивления позволит быкам протестировать психологический уровень 1.0000, а его уверенное пробитие откроет путь в направлении 01-й фигуры.









Доллар/йена снижается после роста



Пробив сопротивление в районе 112.60/70 в паре с японской йеной, американский доллар протестировал сопротивление 112.87, после чего снизился на данный момент до уровня 112.43. Неспособность закрепиться выше 112.70/60 повышает риски снижения в район 112-й фигуры, а ее потеря приведет к снижению в направлении 111-й. Прохождение 112.6-/70 повысит шансы на пробитие вчерашнего максимума.



Как и следовало ожидать, все попытки евро развить восходящую динамику против американского доллара продолжают привлекать интерес на продажу. Таким образом на вчерашнем прорыве сопротивления в районе 1.1538 он был продан, вследствие чего он торгуется вблизи пятничного минимума, риски пробития которого существенно возросли. В этом случае следует ожидать падения в район 14-й фигуры; прохождение 1.1538/50 приведет к росту в район 16-й.Вчерашняя попытка британского фунта развить восстановление в паре с американским долларом была использована для продаж, на фоне которых им была пробита поддержка в районе 1.3020/00 и протестирован уровень 1.2955. Следующей может быть протестирована поддержка в районе 1.2923, а ее пробитие приведет к снижению в направлении 28-й фигуры; прохождение 1.3020/47 приведет к росту в район 31-й фигуры и повысит шансы на ее пробитие.Укрепление швейцарского франка в кроссе с евро не дало американскому доллару продолжить рост против него. Таким образом доллар/франк вчера консолидировался в довольно узком диапазоне, ограниченном поддержкой в районе 0.9942 и сопротивлением 0.9978. Неспособность пробить сопротивление повлечет за собой снижение в направлении 0.9900-0.9873; прохождение сопротивления позволит быкам протестировать психологический уровень 1.0000, а его уверенное пробитие откроет путь в направлении 01-й фигуры.Пробив сопротивление в районе 112.60/70 в паре с японской йеной, американский доллар протестировал сопротивление 112.87, после чего снизился на данный момент до уровня 112.43. Неспособность закрепиться выше 112.70/60 повышает риски снижения в район 112-й фигуры, а ее потеря приведет к снижению в направлении 111-й. Прохождение 112.6-/70 повысит шансы на пробитие вчерашнего максимума. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3913 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 жов, 2018 10:52 Евро и фунт остаются во власти медведей



Динамика евро, британского фунта и японской йены все еще находится под влиянием таких факторов, как конфликтная ситуация между Италией и ЕС из-за проекта бюджета, Брэкзит и взлеты-падения фондовых индексов соответственно. Таким образом евро и фунт продолжают торговаться с негативным настроем, хотя вчера демонстрировали попытки восстановления в парах с долларом США, а йена отслеживала движения фондовых индексов. Очередная порция критики в адрес Федрезерва со стороны президента США Дональда Трампа практически не повлияла на валютный рынок, поскольку Федрезерв пока никак на это не реагирует и следует выбранному курсу, да и участники рынка уже привыкли к выпадам Трампа.



Никакой нервозности в связи с происходящими событиями, причем довольно негативными для рынков, по-прежнему не наблюдается, а волатильность остается относительно низкой. В отсутствие позитивных новостей евро и/или фунт будут находится под давлением, а возможные обвалы на фондовом будут негативно сказываться на динамике доллар/йены.



На сегодня запланировано:



16:00 - США. Индекс цен на жилье (м/м) (август);

16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;

16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

17:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;

17:00 - Канада. Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады;

17:00 - США. Продажи новых домов (м/м) (сентябрь);

18:15 - Канада. Пресс-конференция Банка Канады.



Сегодня внимание инвесторов будет сфокусировано на решении Банка Канады по процентной ставке. Ожидается ее повышение, в случае которого луни может вырасти по всему спектру рынка; в отсутствие действий со стороны ЦБ он может оказаться под давлением.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Динамика евро, британского фунта и японской йены все еще находится под влиянием таких факторов, как конфликтная ситуация между Италией и ЕС из-за проекта бюджета, Брэкзит и взлеты-падения фондовых индексов соответственно. Таким образом евро и фунт продолжают торговаться с негативным настроем, хотя вчера демонстрировали попытки восстановления в парах с долларом США, а йена отслеживала движения фондовых индексов. Очередная порция критики в адрес Федрезерва со стороны президента США Дональда Трампа практически не повлияла на валютный рынок, поскольку Федрезерв пока никак на это не реагирует и следует выбранному курсу, да и участники рынка уже привыкли к выпадам Трампа.Никакой нервозности в связи с происходящими событиями, причем довольно негативными для рынков, по-прежнему не наблюдается, а волатильность остается относительно низкой. В отсутствие позитивных новостей евро и/или фунт будут находится под давлением, а возможные обвалы на фондовом будут негативно сказываться на динамике доллар/йены.На сегодня запланировано:16:00 - США. Индекс цен на жилье (м/м) (август);16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;17:00 - США. Продажи новых домов (м/м) (сентябрь);Сегодня внимание инвесторов будет сфокусировано на решении Банка Канады по процентной ставке. Ожидается ее повышение, в случае которого луни может вырасти по всему спектру рынка; в отсутствие действий со стороны ЦБ он может оказаться под давлением.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3913 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 389390391392 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB 1 ... 152 , 153 , 154

FOREX CLUB » Вів 28 сер, 2012 10:09 1532 209403

FOREX CLUB Сер 24 жов, 2018 09:39