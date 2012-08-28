Авторская аналитика от МОФТ

Волновой обзор основных валютных пар - 24.10.2018
EUR/USD
Скорее всего, вчера валютная пара продолжила развитие нисходящего импульса [iii] of 3 of (C) of [4] после окончания коррекции [ii] of 3 of (C) of [4]. Похоже на то, что в ближайшее время это импульс возобновит падение цены, а также может обновить локальный минимум. Рекомендуется рассматривать продажи.
GBP/USD
Как и ожидалось, на этой неделе на рынке продолжается развитие завершающей волны в рамках зигзага [y] of 2 of (1) of [C]. Предполагается, что в ближайшее время крупная коррекция 2 of (1) of [C] возобновит свое падение. Таким образом, до конца недели продлится дальнейшее снижение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.
USD/JPY
Как показано на графике, в данный момент на рынке продолжается развитие восходящего движения 5 of (3). Похоже на то, что эта волна только начинает свое построение. В таком случае, в ближайшие торговые дни ожидается рост цены в направлении новых максимумов. Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/CHF
Похоже на то, что валютная пара продолжает построение боковой коррекции в рамках волны [v] of 3 of (C). Ожидается, что уже до конца текущей недели волна [v] of 3 of (C) возобновит свой восходящий тренд. Более того, такой тренд может начать достаточно стремительный рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.
Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru