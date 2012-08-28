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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 390391392393
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:27

Волновой обзор основных валютных пар - 24.10.2018

EUR/USD

Зображення

Скорее всего, вчера валютная пара продолжила развитие нисходящего импульса [iii] of 3 of (C) of [4] после окончания коррекции [ii] of 3 of (C) of [4]. Похоже на то, что в ближайшее время это импульс возобновит падение цены, а также может обновить локальный минимум. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD

Зображення

Как и ожидалось, на этой неделе на рынке продолжается развитие завершающей волны в рамках зигзага [y] of 2 of (1) of [C]. Предполагается, что в ближайшее время крупная коррекция 2 of (1) of [C] возобновит свое падение. Таким образом, до конца недели продлится дальнейшее снижение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY

Зображення

Как показано на графике, в данный момент на рынке продолжается развитие восходящего движения 5 of (3). Похоже на то, что эта волна только начинает свое построение. В таком случае, в ближайшие торговые дни ожидается рост цены в направлении новых максимумов. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

Зображення

Похоже на то, что валютная пара продолжает построение боковой коррекции в рамках волны [v] of 3 of (C). Ожидается, что уже до конца текущей недели волна [v] of 3 of (C) возобновит свой восходящий тренд. Более того, такой тренд может начать достаточно стремительный рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:25

Евро/доллар консолидируется в диапазоне

Пробив поддержку в районе 1.1451, евро продолжил падение против американского доллара, но после тестирования отметки 1.1439 был выкуплен. Отскочив к сопротивлению в районе 1.1486, он теперь консолидируется между этим сопротивлением и поддержкой в районе 1.1451, при этом риски снижения в направлении 1.1350-1.1300 преобладают. Прохождение сопротивления приведет к росту в направлении 1.1600/20.

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Фунт/доллар отскочил от текущего минимума

Оставаясь под давлением американского доллара, британский фунт пробил поддержку в районе 1.2959, но его снижение было ограничено отметкой 1.2937, после тестирования которой он отскочил до уровня 1.3044. Тем не менее, на росте фунт/доллар продолжают продавать, и пара снова торгуется ниже психологической отметки 1.3000, что свидетельствует о рисках пробития 1.2959/37 и падения в направлении 28-й фигуры; прохождение 1.3044 позволит быкам протестировать 31-ю.

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Доллар/франк остается в узком диапазоне

В паре со швейцарским франком американский доллар застрял в диапазоне, торгуясь между поддержкой в районе 0.9940 и сопротивлением 0.9967/78. Пробитие сопротивления по-прежнему необходимо для тестирования психологического уровня 1.0000, уверенное прохождение которого приведет к росту как минимум в район 01-й фигуры; потеря поддержки приведет к снижению до 0.9920/00.

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Доллар/йена торгуется разнонаправленно

Неспособность быков по американскому доллару пробить сопротивление в районе 112.87 повлекла за собой активизацию медведей, на фоне чего он снова снизился в район 112-й фигуры. Здесь его продолжают выкупать, но его рост на данном этапе ограничен сопротивлением в районе 112.63. Выше 112-й фигуры перспективы доллар/йены все еще можно оценивать как конструктивные, где пробитие 112.87-113.00 откроет путь в направлении 114-й фигуры; потеря 112-й их ухудшит.

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С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлень: 3915
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 390391392393
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