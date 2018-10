Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

#<1 ... 390391392393 Додано: Сер 24 жов, 2018 14:27 Волновой обзор основных валютных пар - 24.10.2018



EUR/USD







Скорее всего, вчера валютная пара продолжила развитие нисходящего импульса [iii] of 3 of (C) of [4] после окончания коррекции [ii] of 3 of (C) of [4]. Похоже на то, что в ближайшее время это импульс возобновит падение цены, а также может обновить локальный минимум. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Как и ожидалось, на этой неделе на рынке продолжается развитие завершающей волны в рамках зигзага [y] of 2 of (1) of [C]. Предполагается, что в ближайшее время крупная коррекция 2 of (1) of [C] возобновит свое падение. Таким образом, до конца недели продлится дальнейшее снижение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







Как показано на графике, в данный момент на рынке продолжается развитие восходящего движения 5 of (3). Похоже на то, что эта волна только начинает свое построение. В таком случае, в ближайшие торговые дни ожидается рост цены в направлении новых максимумов. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Похоже на то, что валютная пара продолжает построение боковой коррекции в рамках волны [v] of 3 of (C). Ожидается, что уже до конца текущей недели волна [v] of 3 of (C) возобновит свой восходящий тренд. Более того, такой тренд может начать достаточно стремительный рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Додано: Сер 24 жов, 2018 15:25 Евро/доллар консолидируется в диапазоне



Пробив поддержку в районе 1.1451, евро продолжил падение против американского доллара, но после тестирования отметки 1.1439 был выкуплен. Отскочив к сопротивлению в районе 1.1486, он теперь консолидируется между этим сопротивлением и поддержкой в районе 1.1451, при этом риски снижения в направлении 1.1350-1.1300 преобладают. Прохождение сопротивления приведет к росту в направлении 1.1600/20.









Фунт/доллар отскочил от текущего минимума



Оставаясь под давлением американского доллара, британский фунт пробил поддержку в районе 1.2959, но его снижение было ограничено отметкой 1.2937, после тестирования которой он отскочил до уровня 1.3044. Тем не менее, на росте фунт/доллар продолжают продавать, и пара снова торгуется ниже психологической отметки 1.3000, что свидетельствует о рисках пробития 1.2959/37 и падения в направлении 28-й фигуры; прохождение 1.3044 позволит быкам протестировать 31-ю.









Доллар/франк остается в узком диапазоне



В паре со швейцарским франком американский доллар застрял в диапазоне, торгуясь между поддержкой в районе 0.9940 и сопротивлением 0.9967/78. Пробитие сопротивления по-прежнему необходимо для тестирования психологического уровня 1.0000, уверенное прохождение которого приведет к росту как минимум в район 01-й фигуры; потеря поддержки приведет к снижению до 0.9920/00.









Доллар/йена торгуется разнонаправленно



Неспособность быков по американскому доллару пробить сопротивление в районе 112.87 повлекла за собой активизацию медведей, на фоне чего он снова снизился в район 112-й фигуры. Здесь его продолжают выкупать, но его рост на данном этапе ограничен сопротивлением в районе 112.63. Выше 112-й фигуры перспективы доллар/йены все еще можно оценивать как конструктивные, где пробитие 112.87-113.00 откроет путь в направлении 114-й фигуры; потеря 112-й их ухудшит.



Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Додано: Чет 25 жов, 2018 11:46 Фондовые индексы падают – йена укрепляется



Вчера наблюдалась еще одна волна распродаж на фондовых площадках, на фоне которой японская йена снова пользовалась спросом, и ряд ее конкурентов, в том числе доллар США, снижались в парах с ней. Таким образом ее динамика продолжает зависеть от взлетов-падений фондовых индексов, при этом дифференциал процентных ставок способствует сохранению спроса на спадах. Этот фактор, а также политические и экономические риски в еврозоне из-за споров вокруг проекта бюджета Италии, продолжают негативно сказываться на динамике евро, и результаты заседания Европейского центрального банка, которые будут объявлены сегодня, вряд ли смогут переломить существующую тенденцию, поэтому евро может продолжить снижение против доллара в направлении 13-й фигуры. Всплеск волатильности вчера был отмечен в парах с канадским долларом после повышения Банком Канады процентной ставки. Спрос на него будет сохраняться, в частности в кросс-курсе евро/луни.



На сегодня запланировано:



14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по депозитной ставке;

15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;

15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования.



Главное события дня – объявление ЕЦБ решения по процентной ставке. От центробанка не ожидается никаких действий, поэтому реакция рынка на событие будет довольно скромной, но «тональность» комментариев президента ЦБ Марио Драги может спровоцировать некоторый всплеск волатильности в парах с евро.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Додано: Чет 25 жов, 2018 15:00 Волновой обзор основных валютных пар - 25.10.2018



EUR/USD







В соответствии с прогнозом, на рынке продолжается развитие нисходящего тренда в рамках крупной волны [iii] of 3 of (C) of [4]. Похоже на то, что данный импульс только начинает свое длительное построение. В таком случае, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейшее падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







В данный момент валютная пара продолжает развитие крупной коррекционной волны 2 of (1) of [C] в форме двойного зигзага. Скорее всего, до конца текущей недели на рынке продлится такое снижение цены в рамках волны (c) of [y] of 2 of (1) of [C]. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







На графике видно, что в последние дни на рынке продолжается построение коррекции в рамках волны 5 of (3). Вполне возможно, что данная коррекция уже завершила свое развитие. В таком случае, в ближайшее время восходящая волна 5 of (3) возобновит свой рост в направлении локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Как и ожидалось, после длительного бокового движения на рынке возобновился рост цены вместе с волной [v] of 3 of (C). Предполагается, что крупный импульс 3 of (C) все еще не завершил свое построение. Вполне возможно, что как минимум до конца недели продлится дальнейшее повышение на рынке. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

