Авторская аналитика от МОФТ

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 391392393394> Додано: Сер 24 жов, 2018 14:27 Волновой обзор основных валютных пар - 24.10.2018



EUR/USD







Скорее всего, вчера валютная пара продолжила развитие нисходящего импульса [iii] of 3 of (C) of [4] после окончания коррекции [ii] of 3 of (C) of [4]. Похоже на то, что в ближайшее время это импульс возобновит падение цены, а также может обновить локальный минимум. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Как и ожидалось, на этой неделе на рынке продолжается развитие завершающей волны в рамках зигзага [y] of 2 of (1) of [C]. Предполагается, что в ближайшее время крупная коррекция 2 of (1) of [C] возобновит свое падение. Таким образом, до конца недели продлится дальнейшее снижение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







Как показано на графике, в данный момент на рынке продолжается развитие восходящего движения 5 of (3). Похоже на то, что эта волна только начинает свое построение. В таком случае, в ближайшие торговые дни ожидается рост цены в направлении новых максимумов. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Похоже на то, что валютная пара продолжает построение боковой коррекции в рамках волны [v] of 3 of (C). Ожидается, что уже до конца текущей недели волна [v] of 3 of (C) возобновит свой восходящий тренд. Более того, такой тренд может начать достаточно стремительный рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 24.10.2018EUR/USDСкорее всего, вчера валютная пара продолжила развитие нисходящего импульса [iii] of 3 of (C) of [4] после окончания коррекции [ii] of 3 of (C) of [4]. Похоже на то, что в ближайшее время это импульс возобновит падение цены, а также может обновить локальный минимум. Рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDКак и ожидалось, на этой неделе на рынке продолжается развитие завершающей волны в рамках зигзага [y] of 2 of (1) of [C]. Предполагается, что в ближайшее время крупная коррекция 2 of (1) of [C] возобновит свое падение. Таким образом, до конца недели продлится дальнейшее снижение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.USD/JPYКак показано на графике, в данный момент на рынке продолжается развитие восходящего движения 5 of (3). Похоже на то, что эта волна только начинает свое построение. В таком случае, в ближайшие торговые дни ожидается рост цены в направлении новых максимумов. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFПохоже на то, что валютная пара продолжает построение боковой коррекции в рамках волны [v] of 3 of (C). Ожидается, что уже до конца текущей недели волна [v] of 3 of (C) возобновит свой восходящий тренд. Более того, такой тренд может начать достаточно стремительный рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3924 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 жов, 2018 15:25 Евро/доллар консолидируется в диапазоне



Пробив поддержку в районе 1.1451, евро продолжил падение против американского доллара, но после тестирования отметки 1.1439 был выкуплен. Отскочив к сопротивлению в районе 1.1486, он теперь консолидируется между этим сопротивлением и поддержкой в районе 1.1451, при этом риски снижения в направлении 1.1350-1.1300 преобладают. Прохождение сопротивления приведет к росту в направлении 1.1600/20.









Фунт/доллар отскочил от текущего минимума



Оставаясь под давлением американского доллара, британский фунт пробил поддержку в районе 1.2959, но его снижение было ограничено отметкой 1.2937, после тестирования которой он отскочил до уровня 1.3044. Тем не менее, на росте фунт/доллар продолжают продавать, и пара снова торгуется ниже психологической отметки 1.3000, что свидетельствует о рисках пробития 1.2959/37 и падения в направлении 28-й фигуры; прохождение 1.3044 позволит быкам протестировать 31-ю.









Доллар/франк остается в узком диапазоне



В паре со швейцарским франком американский доллар застрял в диапазоне, торгуясь между поддержкой в районе 0.9940 и сопротивлением 0.9967/78. Пробитие сопротивления по-прежнему необходимо для тестирования психологического уровня 1.0000, уверенное прохождение которого приведет к росту как минимум в район 01-й фигуры; потеря поддержки приведет к снижению до 0.9920/00.









Доллар/йена торгуется разнонаправленно



Неспособность быков по американскому доллару пробить сопротивление в районе 112.87 повлекла за собой активизацию медведей, на фоне чего он снова снизился в район 112-й фигуры. Здесь его продолжают выкупать, но его рост на данном этапе ограничен сопротивлением в районе 112.63. Выше 112-й фигуры перспективы доллар/йены все еще можно оценивать как конструктивные, где пробитие 112.87-113.00 откроет путь в направлении 114-й фигуры; потеря 112-й их ухудшит.



Пробив поддержку в районе 1.1451, евро продолжил падение против американского доллара, но после тестирования отметки 1.1439 был выкуплен. Отскочив к сопротивлению в районе 1.1486, он теперь консолидируется между этим сопротивлением и поддержкой в районе 1.1451, при этом риски снижения в направлении 1.1350-1.1300 преобладают. Прохождение сопротивления приведет к росту в направлении 1.1600/20.Оставаясь под давлением американского доллара, британский фунт пробил поддержку в районе 1.2959, но его снижение было ограничено отметкой 1.2937, после тестирования которой он отскочил до уровня 1.3044. Тем не менее, на росте фунт/доллар продолжают продавать, и пара снова торгуется ниже психологической отметки 1.3000, что свидетельствует о рисках пробития 1.2959/37 и падения в направлении 28-й фигуры; прохождение 1.3044 позволит быкам протестировать 31-ю.В паре со швейцарским франком американский доллар застрял в диапазоне, торгуясь между поддержкой в районе 0.9940 и сопротивлением 0.9967/78. Пробитие сопротивления по-прежнему необходимо для тестирования психологического уровня 1.0000, уверенное прохождение которого приведет к росту как минимум в район 01-й фигуры; потеря поддержки приведет к снижению до 0.9920/00.Неспособность быков по американскому доллару пробить сопротивление в районе 112.87 повлекла за собой активизацию медведей, на фоне чего он снова снизился в район 112-й фигуры. Здесь его продолжают выкупать, но его рост на данном этапе ограничен сопротивлением в районе 112.63. Выше 112-й фигуры перспективы доллар/йены все еще можно оценивать как конструктивные, где пробитие 112.87-113.00 откроет путь в направлении 114-й фигуры; потеря 112-й их ухудшит. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3924 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 жов, 2018 11:46 Фондовые индексы падают – йена укрепляется



Вчера наблюдалась еще одна волна распродаж на фондовых площадках, на фоне которой японская йена снова пользовалась спросом, и ряд ее конкурентов, в том числе доллар США, снижались в парах с ней. Таким образом ее динамика продолжает зависеть от взлетов-падений фондовых индексов, при этом дифференциал процентных ставок способствует сохранению спроса на спадах. Этот фактор, а также политические и экономические риски в еврозоне из-за споров вокруг проекта бюджета Италии, продолжают негативно сказываться на динамике евро, и результаты заседания Европейского центрального банка, которые будут объявлены сегодня, вряд ли смогут переломить существующую тенденцию, поэтому евро может продолжить снижение против доллара в направлении 13-й фигуры. Всплеск волатильности вчера был отмечен в парах с канадским долларом после повышения Банком Канады процентной ставки. Спрос на него будет сохраняться, в частности в кросс-курсе евро/луни.



На сегодня запланировано:



14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по депозитной ставке;

15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;

15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования.



Главное события дня – объявление ЕЦБ решения по процентной ставке. От центробанка не ожидается никаких действий, поэтому реакция рынка на событие будет довольно скромной, но «тональность» комментариев президента ЦБ Марио Драги может спровоцировать некоторый всплеск волатильности в парах с евро.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Вчера наблюдалась еще одна волна распродаж на фондовых площадках, на фоне которой японская йена снова пользовалась спросом, и ряд ее конкурентов, в том числе доллар США, снижались в парах с ней. Таким образом ее динамика продолжает зависеть от взлетов-падений фондовых индексов, при этом дифференциал процентных ставок способствует сохранению спроса на спадах. Этот фактор, а также политические и экономические риски в еврозоне из-за споров вокруг проекта бюджета Италии, продолжают негативно сказываться на динамике евро, и результаты заседания Европейского центрального банка, которые будут объявлены сегодня, вряд ли смогут переломить существующую тенденцию, поэтому евро может продолжить снижение против доллара в направлении 13-й фигуры. Всплеск волатильности вчера был отмечен в парах с канадским долларом после повышения Банком Канады процентной ставки. Спрос на него будет сохраняться, в частности в кросс-курсе евро/луни.На сегодня запланировано:15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования.Главное события дня – объявление ЕЦБ решения по процентной ставке. От центробанка не ожидается никаких действий, поэтому реакция рынка на событие будет довольно скромной, но «тональность» комментариев президента ЦБ Марио Драги может спровоцировать некоторый всплеск волатильности в парах с евро.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3924 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 жов, 2018 15:00 Волновой обзор основных валютных пар - 25.10.2018



EUR/USD







В соответствии с прогнозом, на рынке продолжается развитие нисходящего тренда в рамках крупной волны [iii] of 3 of (C) of [4]. Похоже на то, что данный импульс только начинает свое длительное построение. В таком случае, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейшее падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







В данный момент валютная пара продолжает развитие крупной коррекционной волны 2 of (1) of [C] в форме двойного зигзага. Скорее всего, до конца текущей недели на рынке продлится такое снижение цены в рамках волны (c) of [y] of 2 of (1) of [C]. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







На графике видно, что в последние дни на рынке продолжается построение коррекции в рамках волны 5 of (3). Вполне возможно, что данная коррекция уже завершила свое развитие. В таком случае, в ближайшее время восходящая волна 5 of (3) возобновит свой рост в направлении локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Как и ожидалось, после длительного бокового движения на рынке возобновился рост цены вместе с волной [v] of 3 of (C). Предполагается, что крупный импульс 3 of (C) все еще не завершил свое построение. Вполне возможно, что как минимум до конца недели продлится дальнейшее повышение на рынке. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 25.10.2018EUR/USDВ соответствии с прогнозом, на рынке продолжается развитие нисходящего тренда в рамках крупной волны [iii] of 3 of (C) of [4]. Похоже на то, что данный импульс только начинает свое длительное построение. В таком случае, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейшее падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDВ данный момент валютная пара продолжает развитие крупной коррекционной волны 2 of (1) of [C] в форме двойного зигзага. Скорее всего, до конца текущей недели на рынке продлится такое снижение цены в рамках волны (c) of [y] of 2 of (1) of [C]. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.USD/JPYНа графике видно, что в последние дни на рынке продолжается построение коррекции в рамках волны 5 of (3). Вполне возможно, что данная коррекция уже завершила свое развитие. В таком случае, в ближайшее время восходящая волна 5 of (3) возобновит свой рост в направлении локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFКак и ожидалось, после длительного бокового движения на рынке возобновился рост цены вместе с волной [v] of 3 of (C). Предполагается, что крупный импульс 3 of (C) все еще не завершил свое построение. Вполне возможно, что как минимум до конца недели продлится дальнейшее повышение на рынке. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3924 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 жов, 2018 15:28 Евро/доллар продолжил падение



После непродолжительной консолидации евро возобновил падение против американского доллара, вследствие чего им была пробита поддержка в районе 1.1450 и протестирован уровень 1.1379, после чего он откатился до сопротивления 1.1411. Пара не перепродана, поэтому она может продолжить падение в направлении 13-й фигуры, где снова возможна активизация быков. Пробитие 1.1450 позволит протестировать 15-ю фигуру.









Фунт/доллар протестировал 1.2866



Британский фунт, находясь под полным контролем продавцов, пробил вчера поддержку в районе 1.2953 и, продолжив падение против американского доллара, протестировал уровень 1.2866. Откат вверх незначителен, что свидетельствует о рисках дальнейшего падения в направлении 28-й фигуры; прохождение 1.2953 обеспечит фунту восстановление к психологическому уровню 1.3000.









Доллар/франк остается в диапазоне



Продолжая рост против ряда своих конкурентов, американский доллар не в состоянии достичь каких-либо результатов в паре со швейцарским франком из-за его укрепления в кросс-курсах. Попытка пробить сопротивление в районе 9.9978 не увенчалась успехом; проданный от уровня 0.9989 доллар вернулся в диапазон, продолжая, таким образом, консолидацию. Для тестирования психологического уровня 1.0000 ему по-прежнему необходимо уверенное пробитие текущего сопротивления; потеря 0.9940/20 приведет к снижению в район 99-й фигуры.









Доллар/йена пытается закрепиться выше 112.00



Обвал на фондовых площадках снова спровоцировал падение американского доллара против японской йены. Таким образом очередная попытка пробиться к 113-й фигуре не увенчалась успехом, и доллар, утратив поддержку в районе 112.40, снизился до уровня 111.82. На откатах его продолжают продавать, и следующей медведи могут протестировать поддержу в районе 111.50. Закрепившись выше 112-й фигуры, доллар/йена протестирует сопротивление в районе 112.40.



После непродолжительной консолидации евро возобновил падение против американского доллара, вследствие чего им была пробита поддержка в районе 1.1450 и протестирован уровень 1.1379, после чего он откатился до сопротивления 1.1411. Пара не перепродана, поэтому она может продолжить падение в направлении 13-й фигуры, где снова возможна активизация быков. Пробитие 1.1450 позволит протестировать 15-ю фигуру.Британский фунт, находясь под полным контролем продавцов, пробил вчера поддержку в районе 1.2953 и, продолжив падение против американского доллара, протестировал уровень 1.2866. Откат вверх незначителен, что свидетельствует о рисках дальнейшего падения в направлении 28-й фигуры; прохождение 1.2953 обеспечит фунту восстановление к психологическому уровню 1.3000.Продолжая рост против ряда своих конкурентов, американский доллар не в состоянии достичь каких-либо результатов в паре со швейцарским франком из-за его укрепления в кросс-курсах. Попытка пробить сопротивление в районе 9.9978 не увенчалась успехом; проданный от уровня 0.9989 доллар вернулся в диапазон, продолжая, таким образом, консолидацию. Для тестирования психологического уровня 1.0000 ему по-прежнему необходимо уверенное пробитие текущего сопротивления; потеря 0.9940/20 приведет к снижению в район 99-й фигуры.Обвал на фондовых площадках снова спровоцировал падение американского доллара против японской йены. Таким образом очередная попытка пробиться к 113-й фигуре не увенчалась успехом, и доллар, утратив поддержку в районе 112.40, снизился до уровня 111.82. На откатах его продолжают продавать, и следующей медведи могут протестировать поддержу в районе 111.50. Закрепившись выше 112-й фигуры, доллар/йена протестирует сопротивление в районе 112.40. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3924 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:59 Доллар США и йена продолжают пользоваться спросом



По итогам заседания Европейского центрального банка уровень процентной ставки оставлен без изменений, что полностью соответствовало рыночным ожиданиям. В своих комментариях Марио Драги не дал быкам по евро ничего, что могло бы пробудить у них аппетит к покупкам, и евро, что вполне логично, учитывая целый ряд негативных для него на данном этапе факторов, продолжил снижение. Также снижается и британский фунт, у которого свой негатив, связанный с неопределенностью в отношении Брэкзита, и пока даже намеков на улучшение ситуации нет. Распродажи на фондовых рынках по-прежнему способствуют сохранению спроса на японскую йену, но в условиях дифференциала процентных ставок она остается уязвимой, но в случае дальнейшего падения индексов она сможет укрепить свои позиции.



На сегодня запланировано:



15:30 - США. Годовые данные по ВВП (третий квартал);

15:30 - США. Ценовой индекс ВВП;

15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление (кв/кв) (третий квартал);

17:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги.



На динамику доллара сегодня могут повлиять данные по ВВП США, но продолжительного влияния они не окажут.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru По итогам заседания Европейского центрального банка уровень процентной ставки оставлен без изменений, что полностью соответствовало рыночным ожиданиям. В своих комментариях Марио Драги не дал быкам по евро ничего, что могло бы пробудить у них аппетит к покупкам, и евро, что вполне логично, учитывая целый ряд негативных для него на данном этапе факторов, продолжил снижение. Также снижается и британский фунт, у которого свой негатив, связанный с неопределенностью в отношении Брэкзита, и пока даже намеков на улучшение ситуации нет. Распродажи на фондовых рынках по-прежнему способствуют сохранению спроса на японскую йену, но в условиях дифференциала процентных ставок она остается уязвимой, но в случае дальнейшего падения индексов она сможет укрепить свои позиции.На сегодня запланировано:15:30 - США. Ценовой индекс ВВП;15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление (кв/кв) (третий квартал);На динамику доллара сегодня могут повлиять данные по ВВП США, но продолжительного влияния они не окажут.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3924 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:41 Волновой обзор основных валютных пар - 26.10.2018



EUR/USD







На графике видно, что на протяжении последней недели на рынке продолжается формирование стремительного нисходящего импульса [iii] of 3 of (C) of [4]. Предполагается, что на построение данного импульса только начинается. В таком случае, уже на следующей неделе ожидается дальнейшее снижение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Как и ожидалось, в последнее время валютная пара продолжает свое падение в рамках волны (c) of [y] of 2 of (1) of [C]. Вполне возможно, что двойной зигзаг 2 of (1) of [C] еще не сформирован. Таким образом, после завершения данной коррекции на рынке возобновится развитие восходящего движения 3 of (1) of [C]. Примерное движение цены показано на графике.



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, на этой неделе валютная пара только начинает построение восходящей волны 5 of (3). Скорее всего, после небольшого бокового тренда в рамках этого движения, на рынке возобновится стремительный рост цены в направлении локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







По данной валютной паре продолжается развитие длительного восходящего движения 3 of (C). Вполне возможно, что уже на следующей неделе на рынке таким будет завершено построение этого импульса и волны [v] of 3 of (C). В таком случае, в ближайшее время ожидается еще небольшой рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 26.10.2018EUR/USDНа графике видно, что на протяжении последней недели на рынке продолжается формирование стремительного нисходящего импульса [iii] of 3 of (C) of [4]. Предполагается, что на построение данного импульса только начинается. В таком случае, уже на следующей неделе ожидается дальнейшее снижение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDКак и ожидалось, в последнее время валютная пара продолжает свое падение в рамках волны (c) of [y] of 2 of (1) of [C]. Вполне возможно, что двойной зигзаг 2 of (1) of [C] еще не сформирован. Таким образом, после завершения данной коррекции на рынке возобновится развитие восходящего движения 3 of (1) of [C]. Примерное движение цены показано на графике.USD/JPYВ соответствии с прогнозом, на этой неделе валютная пара только начинает построение восходящей волны 5 of (3). Скорее всего, после небольшого бокового тренда в рамках этого движения, на рынке возобновится стремительный рост цены в направлении локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFПо данной валютной паре продолжается развитие длительного восходящего движения 3 of (C). Вполне возможно, что уже на следующей неделе на рынке таким будет завершено построение этого импульса и волны [v] of 3 of (C). В таком случае, в ближайшее время ожидается еще небольшой рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3924 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:56 Снижение евро/доллара продолжается



Негативный настрой в отношении евро сохраняется, а его попытки роста против американского доллара по-прежнему используются для продаж. Вчерашний день не был исключением, и евро после тестирования уровня 1.1430 снова снизился, в следствие чего была протестирована поддержка в районе 1.1360. Текущие уровни можно рассматривать как последний барьер на пути к 13-й фигуре; либо здесь, либо на снижении к ней возможна активизация быков. Прохождение 1.1538 даст повод предполагать формирование основания.









Фунт/доллар снизился в район 1.2800



Интерес на продажу британского фунта за американский доллар сохранился выше 29-й фигуры. После тестирования уровня 1.2918 им была пробита поддержка в районе 1.2872, что привело к его падению в район 28-й фигуры. Ее уверенное пробитие откроет путь в направлении 1.2700-1.2764; для ослабления медвежьей хватки фунт/доллару необходимо вернуться и закрепиться выше психологического уровня 1.3000.









Выше 1.0000 доллар/франк сталкивается с интересом на продажу



Вчера быки по американскому доллару сумели прорвать оборону медведей в районе уровней 0.9978/87 в паре со швейцарским франком, а также пройти сквозь психологическую отметку 1.0000 и протестировать уровень 1.0017. Выше паритета доллар продают, и он снова торгуется ниже этого уровня, но повода для беспокойства у быков пока нет. Выше 0.9978 потенциал роста доллар/франка как минимум до 1.0050 будет сохраняться; потеря этой поддержки приведет к снижению в направлении 0.9940/20.









Доллар/йена остается выше 112.00



В паре с японской йеной американский доллар упорно пытается удержаться от падения ниже 112-й фигуры, консолидируясь между этой поддержкой и сопротивлением в районе 112.70/87. Выше 112.00 его перспективы остаются конструктивными, и быки могут снова попытаться пробиться к 113-й фигуре; потеря поддержки приведет к снижению в направлении 111.60-111.00.



Негативный настрой в отношении евро сохраняется, а его попытки роста против американского доллара по-прежнему используются для продаж. Вчерашний день не был исключением, и евро после тестирования уровня 1.1430 снова снизился, в следствие чего была протестирована поддержка в районе 1.1360. Текущие уровни можно рассматривать как последний барьер на пути к 13-й фигуре; либо здесь, либо на снижении к ней возможна активизация быков. Прохождение 1.1538 даст повод предполагать формирование основания.Интерес на продажу британского фунта за американский доллар сохранился выше 29-й фигуры. После тестирования уровня 1.2918 им была пробита поддержка в районе 1.2872, что привело к его падению в район 28-й фигуры. Ее уверенное пробитие откроет путь в направлении 1.2700-1.2764; для ослабления медвежьей хватки фунт/доллару необходимо вернуться и закрепиться выше психологического уровня 1.3000.Вчера быки по американскому доллару сумели прорвать оборону медведей в районе уровней 0.9978/87 в паре со швейцарским франком, а также пройти сквозь психологическую отметку 1.0000 и протестировать уровень 1.0017. Выше паритета доллар продают, и он снова торгуется ниже этого уровня, но повода для беспокойства у быков пока нет. Выше 0.9978 потенциал роста доллар/франка как минимум до 1.0050 будет сохраняться; потеря этой поддержки приведет к снижению в направлении 0.9940/20.В паре с японской йеной американский доллар упорно пытается удержаться от падения ниже 112-й фигуры, консолидируясь между этой поддержкой и сопротивлением в районе 112.70/87. Выше 112.00 его перспективы остаются конструктивными, и быки могут снова попытаться пробиться к 113-й фигуре; потеря поддержки приведет к снижению в направлении 111.60-111.00. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3924 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 12:34 Евро не получил поддержки от ЕЦБ - недельный обзор



К главным событиями прошедшей недели можно отнести заседания Банка Канады и Европейского центрального банка, результаты которых в полной мере совпали с ожиданиями участников финансовых рынков. Канадский центробанк ожидаемо повысил уровень процентной ставки, что вызвало кратковременный рост канадского доллара, но на фоне падения цен на нефть и спроса на доллар США рост луни не был продолжительным и был использован для довольно масштабных распродаж. Возвращение выше 1.3000 ухудшает его перспективы, но потеря американцем этой поддержки может их улучшить.



Сохраняющаяся низкой инфляция в еврозоне не позволяла рассчитывать на сюрпризы в виде повышения ЕЦБ процентной ставки, чего, конечно же, и не произошло. Комментарии президента банка Марио Драги тоже не дали ни малейшего повода ожидать повышения в обозримом будущем, и евро после вялой попытки роста вскоре снова оказался под давлением, обновив минимумы в паре с долларом США. Конфликт Италии с ЕС вокруг проекта бюджета, политические риски в Германии и дифференциал процентных ставок остаются основными негативными для евро факторами, и в отсутствие позитивных новостей давление на него будет сохраняться.



Одним из главных драйверов движений на валютном рынке были обвалы и взлеты на мировых фондовых площадках. Падения индексов способствовали спросу на японскую йену, которая смогла продавить доллар ниже 112-й фигуры. Хотя в условиях дифференциала процентных ставок его распродажи в паре с ней никак нельзя назвать оправданными, дальнейшее развитие нисходящей коррекции на фондовых площадках будет способствовать сохранению давления на него. Помимо обвала индексов, риски для доллара несут торговые войны, развязанные США.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 29 октября

12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;

13:00 - Еврозона. Публикация прогноза экономического роста;

15:30 - США. Расходы на личное потребление - Базовый ценовой индекс (г/г) (сентябрь);

15:30 - США. Личные расходы/доходы.



Вторник, 30 октября

02:30 - Япония. Уровень безработицы;

03:30 - Австралия. Разрешение на строительство;

11:55 - Германия. Уровень безработицы;

11:55 - Германия. Изменение числа безработных;

13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;

16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (август);

16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;

16:00 - Германия. Индекс потребительских цен.



Среда, 31 октября

00:45 - Новая Зеландия. Разрешение на строительство;

02:50 - Япония. Промышленное производство;

03:30 - Австралия. Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего;

03:30 - Австралия. Индекс потребительских цен;

04:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS;

04:00 - КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;

05:00 - Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;

05:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;

07:00 - Япония. Пресс-конференция Банка Японии;

10:00 - Германия. Розничные продажи;

13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;

13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;

15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;

15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;

16:45 - США. Индекс PMI Чикаго.



Четверг, 1 ноября

00:30 - Австралия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;

02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;

02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;

03:30 - Австралия. Торговый баланс;

03:30 - Австралия. Импорт/экспорт;

05:00 - КНР. Решение Народного Банка Китая по процентной ставке;

11:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен;

12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;

15:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;

17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;

17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе.



Пятница, 2 ноября

03:30 - Австралия. Розничные продажи;

11:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;

15:30 - США. Уровень безработицы;

15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;

15:30 - США. Торговый баланс;

15:30 - Канада. Уровень безработицы;

15:30 - Канада. Изменение числа занятых;

17:00 - США. Производственные заказы.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - недельный обзорК главным событиями прошедшей недели можно отнести заседания Банка Канады и Европейского центрального банка, результаты которых в полной мере совпали с ожиданиями участников финансовых рынков. Канадский центробанк ожидаемо повысил уровень процентной ставки, что вызвало кратковременный рост канадского доллара, но на фоне падения цен на нефть и спроса на доллар США рост луни не был продолжительным и был использован для довольно масштабных распродаж. Возвращение выше 1.3000 ухудшает его перспективы, но потеря американцем этой поддержки может их улучшить.Сохраняющаяся низкой инфляция в еврозоне не позволяла рассчитывать на сюрпризы в виде повышения ЕЦБ процентной ставки, чего, конечно же, и не произошло. Комментарии президента банка Марио Драги тоже не дали ни малейшего повода ожидать повышения в обозримом будущем, и евро после вялой попытки роста вскоре снова оказался под давлением, обновив минимумы в паре с долларом США. Конфликт Италии с ЕС вокруг проекта бюджета, политические риски в Германии и дифференциал процентных ставок остаются основными негативными для евро факторами, и в отсутствие позитивных новостей давление на него будет сохраняться.Одним из главных драйверов движений на валютном рынке были обвалы и взлеты на мировых фондовых площадках. Падения индексов способствовали спросу на японскую йену, которая смогла продавить доллар ниже 112-й фигуры. Хотя в условиях дифференциала процентных ставок его распродажи в паре с ней никак нельзя назвать оправданными, дальнейшее развитие нисходящей коррекции на фондовых площадках будет способствовать сохранению давления на него. Помимо обвала индексов, риски для доллара несут торговые войны, развязанные США.На этой неделе запланировано:Понедельник, 29 октября12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;13:00 - Еврозона. Публикация прогноза экономического роста;15:30 - США. Расходы на личное потребление - Базовый ценовой индекс (г/г) (сентябрь);15:30 - США. Личные расходы/доходы.Вторник, 30 октября02:30 - Япония. Уровень безработицы;03:30 - Австралия. Разрешение на строительство;11:55 - Германия. Уровень безработицы;11:55 - Германия. Изменение числа безработных;16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (август);16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;16:00 - Германия. Индекс потребительских цен.Среда, 31 октября00:45 - Новая Зеландия. Разрешение на строительство;02:50 - Япония. Промышленное производство;04:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS;04:00 - КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;10:00 - Германия. Розничные продажи;15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;16:45 - США. Индекс PMI Чикаго.Четверг, 1 ноября00:30 - Австралия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;03:30 - Австралия. Торговый баланс;03:30 - Австралия. Импорт/экспорт;11:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен;12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе.Пятница, 2 ноября03:30 - Австралия. Розничные продажи;11:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;15:30 - США. Торговый баланс;17:00 - США. Производственные заказы.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3924 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 15:41 Волновой обзор основных валютных пар - 29.10.2018



EUR/USD







Как и ожидалось, на протяжении последней недели на рынке продолжается развитие нисходящего импульса [iii] of 3 of (C) of [4]. Скорее всего, в ближайшее время на рынке продлится такое падение цены в рамках движения [iii] of 3 of (C) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







На графике видно, что в данный момент на рынке продолжается развитие стремительного нисходящего движения в рамках волны (c) of [y] of 2 of (1) of [C]. Ожидается, что в ближайшие торговые дни по валютной паре продолжится дальнейшее снижение цены. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.



USD/JPY







Похоже на то, что на прошлой неделе валютная пара подтвердила окончание крупного двойного зигзага 4 of (3). Скорее всего, уже в ближайшее время на рынке начнется построение восходящего движения 5 of (3). Более того, до конца недели ожидается обновление локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







В соответствии с прогнозом, на протяжении последней недели на рынке продолжается развитие завершающей волны импульса 3 of (C). Вполне возможно, что в ближайшее время возобновится рост цены в рамках стремительной волны [v] of 3 of (C). Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 29.10.2018EUR/USDКак и ожидалось, на протяжении последней недели на рынке продолжается развитие нисходящего импульса [iii] of 3 of (C) of [4]. Скорее всего, в ближайшее время на рынке продлится такое падение цены в рамках движения [iii] of 3 of (C) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDНа графике видно, что в данный момент на рынке продолжается развитие стремительного нисходящего движения в рамках волны (c) of [y] of 2 of (1) of [C]. Ожидается, что в ближайшие торговые дни по валютной паре продолжится дальнейшее снижение цены. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.USD/JPYПохоже на то, что на прошлой неделе валютная пара подтвердила окончание крупного двойного зигзага 4 of (3). Скорее всего, уже в ближайшее время на рынке начнется построение восходящего движения 5 of (3). Более того, до конца недели ожидается обновление локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFВ соответствии с прогнозом, на протяжении последней недели на рынке продолжается развитие завершающей волны импульса 3 of (C). Вполне возможно, что в ближайшее время возобновится рост цены в рамках стремительной волны [v] of 3 of (C). Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3924 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 391392393394> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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