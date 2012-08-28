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Авторская аналитика от МОФТ

Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 391392393394
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:06

Перспективы евро/доллара ухудшились

В условиях сохраняющегося давления со стороны продавцов евро в паре с американским долларом на прошлой неделе утратил поддержку в районе 1.1450 и, продолжив падение, снизился до уровня 1.1337. После его тестирования пара откатилась до уровня 1.1420, но закрепиться выше 14-й фигуры ей пока не удается. После пробития 1.1538 ее перспективы ухудшились, а ближайшей потенциальной целью медведей может стать поддержка в районе 13-й фигуры. Возвращение и способность закрепиться выше 1.1538 может свидетельствовать о формировании основания.

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Фунт/доллар пытается закрепиться выше 1.2800

Всю прошедшую неделю британский фунт был под прессингом продавцов, вследствие которого он, снижаясь против американского доллара, пробил ряд поддержек и протестировал поддержку в районе 1.2780. На данный момент он, откатившись до уровня 1.2840, пытается закрепиться выше 28-й фигуры, но риски пробития 1.2800-1.2780 преобладают, и в этом случае следует ожидать дальнейшего падения фунт/доллара в направлении 1.2729-1.2700. Закрепившись выше 28-й фигуры, пара сможет восстановиться до 1.2876-1.2908.

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Доллар/франк не в состоянии продолжить рост

Достигнув сопротивления в районе 0.9978, американский доллар консолидировался в паре со швейцарским франком, торгуясь между этим уровнем и поддержкой в районе 0.9940. Попытка пробить сопротивление и психологический уровень 1.0000 не увенчалась успехом из-за оферов, размещенных выше паритета, и после тестирования 1.0025 доллар снова оказался в пределах диапазона. Неспособность пробить 0.9978-1.0000 повышает риски снижения в направлении 0.9900-0.9860; уверенное прохождение сопротивления приведет к росту в направлении 01-й фигуры.

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Доллар/йена рискует продолжить снижение

Все попытки американского доллара пробиться к 113-й фигуре в паре с японской йеной йене увенчались успехом. Оставаясь под давлением, он пробил поддержку в районе 112-й фигуры и снизился до уровня 111.40. Теперь попытки роста ограничены сопротивлением в районе 112.00, что сохраняет риски снижения в направлении психологического уровня 110.00. Вернувшись и закрепившись выше 112.00, доллар/йена сможет снова атаковать 113-ю фигуру.

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С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 11:33

Американский доллар продолжает пользоваться спросом

Намерение канцлера ФРГ Ангелы Меркель завершить политическую карьеру добавило вчера негатива евро, но в целом эта новость не оказала существенного влияния на его динамику, и не помешала попытаться развить восходящую коррекцию. Впрочем, его попытки роста и далее сталкиваются с интересом на продажу, и сегодня он снова снижается, что подтверждает правильность стратегии продаж на росте.

Незначительно оживление вызвала также новость о готовности Дональда Трампа поднять пошлины на оставшийся импорт из КНР, если до указанного срока не будет достигнуто соглашение с главой Поднебесной, но у спекулянтов уже выработался иммунитет от подобных новостей, и доллар США продолжает рост против японской йены, чему также способствует восстановление фондовых индексов после очередного обвала. Теперь перспективы доллар/йены выглядят в целом конструктивными; в случае возобновления распродаж на фондовых пара снова будет под давлением.

На сегодня запланировано:

11:55 - Германия. Уровень безработицы;
11:55 - Германия. Изменение числа безработных;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (август);
16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
16:00 - Германия. Индекс потребительских цен.

Сильные данные по ВВП еврозоны и/или потребительской инфляции в Германии могут позитивно повлиять на динамику единой валюты, при этом масштабных движений после выхода данных ожидать вряд ли стоит.

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Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлень: 3925
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 391392393394
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