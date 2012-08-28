Авторская аналитика от МОФТ

Перспективы евро/доллара ухудшились
В условиях сохраняющегося давления со стороны продавцов евро в паре с американским долларом на прошлой неделе утратил поддержку в районе 1.1450 и, продолжив падение, снизился до уровня 1.1337. После его тестирования пара откатилась до уровня 1.1420, но закрепиться выше 14-й фигуры ей пока не удается. После пробития 1.1538 ее перспективы ухудшились, а ближайшей потенциальной целью медведей может стать поддержка в районе 13-й фигуры. Возвращение и способность закрепиться выше 1.1538 может свидетельствовать о формировании основания.
Фунт/доллар пытается закрепиться выше 1.2800
Всю прошедшую неделю британский фунт был под прессингом продавцов, вследствие которого он, снижаясь против американского доллара, пробил ряд поддержек и протестировал поддержку в районе 1.2780. На данный момент он, откатившись до уровня 1.2840, пытается закрепиться выше 28-й фигуры, но риски пробития 1.2800-1.2780 преобладают, и в этом случае следует ожидать дальнейшего падения фунт/доллара в направлении 1.2729-1.2700. Закрепившись выше 28-й фигуры, пара сможет восстановиться до 1.2876-1.2908.
Доллар/франк не в состоянии продолжить рост
Достигнув сопротивления в районе 0.9978, американский доллар консолидировался в паре со швейцарским франком, торгуясь между этим уровнем и поддержкой в районе 0.9940. Попытка пробить сопротивление и психологический уровень 1.0000 не увенчалась успехом из-за оферов, размещенных выше паритета, и после тестирования 1.0025 доллар снова оказался в пределах диапазона. Неспособность пробить 0.9978-1.0000 повышает риски снижения в направлении 0.9900-0.9860; уверенное прохождение сопротивления приведет к росту в направлении 01-й фигуры.
Доллар/йена рискует продолжить снижение
Все попытки американского доллара пробиться к 113-й фигуре в паре с японской йеной йене увенчались успехом. Оставаясь под давлением, он пробил поддержку в районе 112-й фигуры и снизился до уровня 111.40. Теперь попытки роста ограничены сопротивлением в районе 112.00, что сохраняет риски снижения в направлении психологического уровня 110.00. Вернувшись и закрепившись выше 112.00, доллар/йена сможет снова атаковать 113-ю фигуру.