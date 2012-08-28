Авторская аналитика от МОФТ

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 391392393394 Додано: Пон 29 жов, 2018 16:06 Перспективы евро/доллара ухудшились



В условиях сохраняющегося давления со стороны продавцов евро в паре с американским долларом на прошлой неделе утратил поддержку в районе 1.1450 и, продолжив падение, снизился до уровня 1.1337. После его тестирования пара откатилась до уровня 1.1420, но закрепиться выше 14-й фигуры ей пока не удается. После пробития 1.1538 ее перспективы ухудшились, а ближайшей потенциальной целью медведей может стать поддержка в районе 13-й фигуры. Возвращение и способность закрепиться выше 1.1538 может свидетельствовать о формировании основания.









Фунт/доллар пытается закрепиться выше 1.2800



Всю прошедшую неделю британский фунт был под прессингом продавцов, вследствие которого он, снижаясь против американского доллара, пробил ряд поддержек и протестировал поддержку в районе 1.2780. На данный момент он, откатившись до уровня 1.2840, пытается закрепиться выше 28-й фигуры, но риски пробития 1.2800-1.2780 преобладают, и в этом случае следует ожидать дальнейшего падения фунт/доллара в направлении 1.2729-1.2700. Закрепившись выше 28-й фигуры, пара сможет восстановиться до 1.2876-1.2908.









Доллар/франк не в состоянии продолжить рост



Достигнув сопротивления в районе 0.9978, американский доллар консолидировался в паре со швейцарским франком, торгуясь между этим уровнем и поддержкой в районе 0.9940. Попытка пробить сопротивление и психологический уровень 1.0000 не увенчалась успехом из-за оферов, размещенных выше паритета, и после тестирования 1.0025 доллар снова оказался в пределах диапазона. Неспособность пробить 0.9978-1.0000 повышает риски снижения в направлении 0.9900-0.9860; уверенное прохождение сопротивления приведет к росту в направлении 01-й фигуры.









Доллар/йена рискует продолжить снижение



Все попытки американского доллара пробиться к 113-й фигуре в паре с японской йеной йене увенчались успехом. Оставаясь под давлением, он пробил поддержку в районе 112-й фигуры и снизился до уровня 111.40. Теперь попытки роста ограничены сопротивлением в районе 112.00, что сохраняет риски снижения в направлении психологического уровня 110.00. Вернувшись и закрепившись выше 112.00, доллар/йена сможет снова атаковать 113-ю фигуру.



В условиях сохраняющегося давления со стороны продавцов евро в паре с американским долларом на прошлой неделе утратил поддержку в районе 1.1450 и, продолжив падение, снизился до уровня 1.1337. После его тестирования пара откатилась до уровня 1.1420, но закрепиться выше 14-й фигуры ей пока не удается. После пробития 1.1538 ее перспективы ухудшились, а ближайшей потенциальной целью медведей может стать поддержка в районе 13-й фигуры. Возвращение и способность закрепиться выше 1.1538 может свидетельствовать о формировании основания.Всю прошедшую неделю британский фунт был под прессингом продавцов, вследствие которого он, снижаясь против американского доллара, пробил ряд поддержек и протестировал поддержку в районе 1.2780. На данный момент он, откатившись до уровня 1.2840, пытается закрепиться выше 28-й фигуры, но риски пробития 1.2800-1.2780 преобладают, и в этом случае следует ожидать дальнейшего падения фунт/доллара в направлении 1.2729-1.2700. Закрепившись выше 28-й фигуры, пара сможет восстановиться до 1.2876-1.2908.Достигнув сопротивления в районе 0.9978, американский доллар консолидировался в паре со швейцарским франком, торгуясь между этим уровнем и поддержкой в районе 0.9940. Попытка пробить сопротивление и психологический уровень 1.0000 не увенчалась успехом из-за оферов, размещенных выше паритета, и после тестирования 1.0025 доллар снова оказался в пределах диапазона. Неспособность пробить 0.9978-1.0000 повышает риски снижения в направлении 0.9900-0.9860; уверенное прохождение сопротивления приведет к росту в направлении 01-й фигуры.Все попытки американского доллара пробиться к 113-й фигуре в паре с японской йеной йене увенчались успехом. Оставаясь под давлением, он пробил поддержку в районе 112-й фигуры и снизился до уровня 111.40. Теперь попытки роста ограничены сопротивлением в районе 112.00, что сохраняет риски снижения в направлении психологического уровня 110.00. Вернувшись и закрепившись выше 112.00, доллар/йена сможет снова атаковать 113-ю фигуру. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3927 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 жов, 2018 11:33 Американский доллар продолжает пользоваться спросом



Намерение канцлера ФРГ Ангелы Меркель завершить политическую карьеру добавило вчера негатива евро, но в целом эта новость не оказала существенного влияния на его динамику, и не помешала попытаться развить восходящую коррекцию. Впрочем, его попытки роста и далее сталкиваются с интересом на продажу, и сегодня он снова снижается, что подтверждает правильность стратегии продаж на росте.



Незначительно оживление вызвала также новость о готовности Дональда Трампа поднять пошлины на оставшийся импорт из КНР, если до указанного срока не будет достигнуто соглашение с главой Поднебесной, но у спекулянтов уже выработался иммунитет от подобных новостей, и доллар США продолжает рост против японской йены, чему также способствует восстановление фондовых индексов после очередного обвала. Теперь перспективы доллар/йены выглядят в целом конструктивными; в случае возобновления распродаж на фондовых пара снова будет под давлением.



На сегодня запланировано:



11:55 - Германия. Уровень безработицы;

11:55 - Германия. Изменение числа безработных;

13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;

16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (август);

16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;

16:00 - Германия. Индекс потребительских цен.



Сильные данные по ВВП еврозоны и/или потребительской инфляции в Германии могут позитивно повлиять на динамику единой валюты, при этом масштабных движений после выхода данных ожидать вряд ли стоит.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Намерение канцлера ФРГ Ангелы Меркель завершить политическую карьеру добавило вчера негатива евро, но в целом эта новость не оказала существенного влияния на его динамику, и не помешала попытаться развить восходящую коррекцию. Впрочем, его попытки роста и далее сталкиваются с интересом на продажу, и сегодня он снова снижается, что подтверждает правильность стратегии продаж на росте.Незначительно оживление вызвала также новость о готовности Дональда Трампа поднять пошлины на оставшийся импорт из КНР, если до указанного срока не будет достигнуто соглашение с главой Поднебесной, но у спекулянтов уже выработался иммунитет от подобных новостей, и доллар США продолжает рост против японской йены, чему также способствует восстановление фондовых индексов после очередного обвала. Теперь перспективы доллар/йены выглядят в целом конструктивными; в случае возобновления распродаж на фондовых пара снова будет под давлением.На сегодня запланировано:11:55 - Германия. Уровень безработицы;11:55 - Германия. Изменение числа безработных;16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (август);16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;16:00 - Германия. Индекс потребительских цен.Сильные данные по ВВП еврозоны и/или потребительской инфляции в Германии могут позитивно повлиять на динамику единой валюты, при этом масштабных движений после выхода данных ожидать вряд ли стоит.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3927 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 жов, 2018 15:13 Волновой обзор основных валютных пар - 30.10.2018



EUR/USD







По данной валютной паре продолжается развитие стремительного нисходящего импульса [iii] of 3 of (C) of [4]. Похоже на то, что эта волна только начинает свое построение. Таким образом, до конца текущей недели на рынке продлится дальнейшее падение цены в направлении локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.



GBP/USD







Как и ожидалось, на протяжении последнего времени на рынке продолжается развитие крупной волны (c) of [y] of 2 of (1) of [C]. Предполагается, что коррекция 2 of (1) of [C] приобретет форму двойного зигзага уже в ближайшие торговые дни. В таком случае, рекомендуется рассматривать небольшие продажи.



USD/JPY







В соответствии с прогнозом, на этой неделе валютная пара подтвердила окончание крупной коррекции 4 of (3). Более того, в данный момент на рынке начинается формирование восходящей волны 5 of (3). Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



USD/CHF







Как показано на графике, на рынке продолжается развитие длительного восходящего движения [v] of 3 of (C). Скорее всего, на этом построение волны [v] of 3 of (C) все еще не завершено. В таком случае, как минимум до конца текущей недели продлится дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 30.10.2018EUR/USDПо данной валютной паре продолжается развитие стремительного нисходящего импульса [iii] of 3 of (C) of [4]. Похоже на то, что эта волна только начинает свое построение. Таким образом, до конца текущей недели на рынке продлится дальнейшее падение цены в направлении локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.GBP/USDКак и ожидалось, на протяжении последнего времени на рынке продолжается развитие крупной волны (c) of [y] of 2 of (1) of [C]. Предполагается, что коррекция 2 of (1) of [C] приобретет форму двойного зигзага уже в ближайшие торговые дни. В таком случае, рекомендуется рассматривать небольшие продажи.USD/JPYВ соответствии с прогнозом, на этой неделе валютная пара подтвердила окончание крупной коррекции 4 of (3). Более того, в данный момент на рынке начинается формирование восходящей волны 5 of (3). Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.USD/CHFКак показано на графике, на рынке продолжается развитие длительного восходящего движения [v] of 3 of (C). Скорее всего, на этом построение волны [v] of 3 of (C) все еще не завершено. В таком случае, как минимум до конца текущей недели продлится дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3927 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 жов, 2018 15:55 Давление на евро/доллар сохраняется



Вчера евро в паре с американским долларом торговался разнонаправленно, поочередно протестировав уровень 1.1360 и сопротивление в районе 1.1415. Его рост по-прежнему используется для продаж, поэтому на данном этапе более вероятным выглядит пробитие поддержки в районе 1.1370-1.1337 и тестирование 13-й фигуры; прохождение сопротивления приведет к росту в направлении 1.1450-1.1490.









Фунт/доллар продают на откатах



Откаты британского фунта вверх привлекают устойчивый интерес на продажу за американский доллар. Таким образом он вчера был продан от уровня 1.2852, что на данный момент привело к пробитию поддержки в районе 1.2780 и тестированию уровня 1.2771. Следующей медведи могут протестировать поддержку в районе 1.2729/00, а ее пробитие приведет к снижению в направлении 1.2662. Прохождение 1.2852 позволит протестировать сопротивление 1.2900-1.2930.









Доллар/франк пробивается выше



Благодаря устойчивому спросу на спадах американский доллар смог пробить сопротивление в районе психологического уровня 1.0000 в паре со швейцарским франком, что позволило ему протестировать на текущий момент уровень 1.0026. Следующим он может протестировать сопротивление в районе 1.0050/60, а его пробитие обеспечит рост в район 01-й фигуры. Потеря 0.9978 может сигнализировать о формировании вершины.









Доллар/йена продолжает рост



Вернувшись выше пробитой ранее 112-й фигуры, американский доллар сохраняет позитивный настрой в паре с японской йеной. Пробив сопротивление в районе 112.53, он поднялся до уровня 112.84, который пока сдерживает натиск быков. Его пробитие приведет к росту в район 113-й фигуры, а ее прохождение обеспечит доллар/йене рост в направлении 113.50-114.00. Потеря 112.53 приведет к снижению в район 112-й фигуры.



Вчера евро в паре с американским долларом торговался разнонаправленно, поочередно протестировав уровень 1.1360 и сопротивление в районе 1.1415. Его рост по-прежнему используется для продаж, поэтому на данном этапе более вероятным выглядит пробитие поддержки в районе 1.1370-1.1337 и тестирование 13-й фигуры; прохождение сопротивления приведет к росту в направлении 1.1450-1.1490.Откаты британского фунта вверх привлекают устойчивый интерес на продажу за американский доллар. Таким образом он вчера был продан от уровня 1.2852, что на данный момент привело к пробитию поддержки в районе 1.2780 и тестированию уровня 1.2771. Следующей медведи могут протестировать поддержку в районе 1.2729/00, а ее пробитие приведет к снижению в направлении 1.2662. Прохождение 1.2852 позволит протестировать сопротивление 1.2900-1.2930.Благодаря устойчивому спросу на спадах американский доллар смог пробить сопротивление в районе психологического уровня 1.0000 в паре со швейцарским франком, что позволило ему протестировать на текущий момент уровень 1.0026. Следующим он может протестировать сопротивление в районе 1.0050/60, а его пробитие обеспечит рост в район 01-й фигуры. Потеря 0.9978 может сигнализировать о формировании вершины.Вернувшись выше пробитой ранее 112-й фигуры, американский доллар сохраняет позитивный настрой в паре с японской йеной. Пробив сопротивление в районе 112.53, он поднялся до уровня 112.84, который пока сдерживает натиск быков. Его пробитие приведет к росту в район 113-й фигуры, а ее прохождение обеспечит доллар/йене рост в направлении 113.50-114.00. Потеря 112.53 приведет к снижению в район 112-й фигуры. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 3927 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 391392393394 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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