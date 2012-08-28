Авторская аналитика от МОФТ

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 29 жов, 2018 16:06
Перспективы евро/доллара ухудшились
В условиях сохраняющегося давления со стороны продавцов евро в паре с американским долларом на прошлой неделе утратил поддержку в районе 1.1450 и, продолжив падение, снизился до уровня 1.1337. После его тестирования пара откатилась до уровня 1.1420, но закрепиться выше 14-й фигуры ей пока не удается. После пробития 1.1538 ее перспективы ухудшились, а ближайшей потенциальной целью медведей может стать поддержка в районе 13-й фигуры. Возвращение и способность закрепиться выше 1.1538 может свидетельствовать о формировании основания.Фунт/доллар пытается закрепиться выше 1.2800
Всю прошедшую неделю британский фунт был под прессингом продавцов, вследствие которого он, снижаясь против американского доллара, пробил ряд поддержек и протестировал поддержку в районе 1.2780. На данный момент он, откатившись до уровня 1.2840, пытается закрепиться выше 28-й фигуры, но риски пробития 1.2800-1.2780 преобладают, и в этом случае следует ожидать дальнейшего падения фунт/доллара в направлении 1.2729-1.2700. Закрепившись выше 28-й фигуры, пара сможет восстановиться до 1.2876-1.2908.Доллар/франк не в состоянии продолжить рост
Достигнув сопротивления в районе 0.9978, американский доллар консолидировался в паре со швейцарским франком, торгуясь между этим уровнем и поддержкой в районе 0.9940. Попытка пробить сопротивление и психологический уровень 1.0000 не увенчалась успехом из-за оферов, размещенных выше паритета, и после тестирования 1.0025 доллар снова оказался в пределах диапазона. Неспособность пробить 0.9978-1.0000 повышает риски снижения в направлении 0.9900-0.9860; уверенное прохождение сопротивления приведет к росту в направлении 01-й фигуры.Доллар/йена рискует продолжить снижение
Все попытки американского доллара пробиться к 113-й фигуре в паре с японской йеной йене увенчались успехом. Оставаясь под давлением, он пробил поддержку в районе 112-й фигуры и снизился до уровня 111.40. Теперь попытки роста ограничены сопротивлением в районе 112.00, что сохраняет риски снижения в направлении психологического уровня 110.00. Вернувшись и закрепившись выше 112.00, доллар/йена сможет снова атаковать 113-ю фигуру.
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Вів 30 жов, 2018 11:33
Американский доллар продолжает пользоваться спросом
Намерение канцлера ФРГ Ангелы Меркель завершить политическую карьеру добавило вчера негатива евро, но в целом эта новость не оказала существенного влияния на его динамику, и не помешала попытаться развить восходящую коррекцию. Впрочем, его попытки роста и далее сталкиваются с интересом на продажу, и сегодня он снова снижается, что подтверждает правильность стратегии продаж на росте.
Незначительно оживление вызвала также новость о готовности Дональда Трампа поднять пошлины на оставшийся импорт из КНР, если до указанного срока не будет достигнуто соглашение с главой Поднебесной, но у спекулянтов уже выработался иммунитет от подобных новостей, и доллар США продолжает рост против японской йены, чему также способствует восстановление фондовых индексов после очередного обвала. Теперь перспективы доллар/йены выглядят в целом конструктивными; в случае возобновления распродаж на фондовых пара снова будет под давлением.
На сегодня запланировано:
11:55 - Германия. Уровень безработицы;
11:55 - Германия. Изменение числа безработных;13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (август);
16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
16:00 - Германия. Индекс потребительских цен.
Сильные данные по ВВП еврозоны и/или потребительской инфляции в Германии могут позитивно повлиять на динамику единой валюты, при этом масштабных движений после выхода данных ожидать вряд ли стоит.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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- Повідомлень: 3927
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 15:13
Волновой обзор основных валютных пар
- 30.10.2018
EUR/USD
По данной валютной паре продолжается развитие стремительного нисходящего импульса [iii] of 3 of (C) of [4]. Похоже на то, что эта волна только начинает свое построение. Таким образом, до конца текущей недели на рынке продлится дальнейшее падение цены в направлении локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.
GBP/USD
Как и ожидалось, на протяжении последнего времени на рынке продолжается развитие крупной волны (c) of [y] of 2 of (1) of [C]. Предполагается, что коррекция 2 of (1) of [C] приобретет форму двойного зигзага уже в ближайшие торговые дни. В таком случае, рекомендуется рассматривать небольшие продажи.
USD/JPY
В соответствии с прогнозом, на этой неделе валютная пара подтвердила окончание крупной коррекции 4 of (3). Более того, в данный момент на рынке начинается формирование восходящей волны 5 of (3). Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.
USD/CHF
Как показано на графике, на рынке продолжается развитие длительного восходящего движения [v] of 3 of (C). Скорее всего, на этом построение волны [v] of 3 of (C) все еще не завершено. В таком случае, как минимум до конца текущей недели продлится дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 3927
- З нами з: 19.09.12
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Додано: Вів 30 жов, 2018 15:55
Давление на евро/доллар сохраняется
Вчера евро в паре с американским долларом торговался разнонаправленно, поочередно протестировав уровень 1.1360 и сопротивление в районе 1.1415. Его рост по-прежнему используется для продаж, поэтому на данном этапе более вероятным выглядит пробитие поддержки в районе 1.1370-1.1337 и тестирование 13-й фигуры; прохождение сопротивления приведет к росту в направлении 1.1450-1.1490.Фунт/доллар продают на откатах
Откаты британского фунта вверх привлекают устойчивый интерес на продажу за американский доллар. Таким образом он вчера был продан от уровня 1.2852, что на данный момент привело к пробитию поддержки в районе 1.2780 и тестированию уровня 1.2771. Следующей медведи могут протестировать поддержку в районе 1.2729/00, а ее пробитие приведет к снижению в направлении 1.2662. Прохождение 1.2852 позволит протестировать сопротивление 1.2900-1.2930.Доллар/франк пробивается выше
Благодаря устойчивому спросу на спадах американский доллар смог пробить сопротивление в районе психологического уровня 1.0000 в паре со швейцарским франком, что позволило ему протестировать на текущий момент уровень 1.0026. Следующим он может протестировать сопротивление в районе 1.0050/60, а его пробитие обеспечит рост в район 01-й фигуры. Потеря 0.9978 может сигнализировать о формировании вершины.Доллар/йена продолжает рост
Вернувшись выше пробитой ранее 112-й фигуры, американский доллар сохраняет позитивный настрой в паре с японской йеной. Пробив сопротивление в районе 112.53, он поднялся до уровня 112.84, который пока сдерживает натиск быков. Его пробитие приведет к росту в район 113-й фигуры, а ее прохождение обеспечит доллар/йене рост в направлении 113.50-114.00. Потеря 112.53 приведет к снижению в район 112-й фигуры.
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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- Повідомлень: 3927
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