Авторская аналитика от МОФТ

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 392393394395 Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:08 Фунт продолжает рост, евро следует за ним



На фоне явного прогресса в переговорах ЕС с Великобританией по процедуре Брэкзита британский фунт вчера продолжил рост, что также способствовало и укреплению евро в паре с долларом США. Банк Англии, как и ожидалось, оставил уровень процентной ставки без изменений, но комментарии его главы Марка Карни были довольно конструктивными, что добавило стимулов к росту фунта. Вполне возможно, что в парах с ним произошла смена тренда, и он, в отсутствие свежего негатива, продолжил рост.



Также вполне возможно, что вчера произошел разворот и тренда в долларе США, и он теперь будет снижаться против ряда своих основных конкурентов, в частности против евро. Новость о телефонном разговоре глав США и КНР дала рынкам надежду на скорое завершение торговой войны между странами, а также вселила надежду на успешное разрешение торгового конфликта между США и ЕС, на фоне чего вчера был отмечен стремительный рост фондовых индексов, что оказало некоторую поддержку доллару в паре с йеной.



Если в случае выхода сегодня сильного отчета по занятости в США доллар продолжит снижение, то это станет подтверждением смены тенденций на рынке. При этом не стоит все же забывать, что удерживать лонги в евро, франке, йене и ставить против доллара попросту накладно из-за дифференциала процентных ставок.



На сегодня запланировано:



15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;

15:30 - США. Уровень безработицы;

15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;

15:30 - США. Торговый баланс;

15:30 - Канада. Уровень безработицы;

15:30 - Канада. Изменение числа занятых;

17:00 - США. Производственные заказы.



Главным событием дня является выход данных по рынку труда США. Сильные данные могут оказать поддержку доллару, но его укрепление может быть использовано для продаж; на слабых данных давление на него может усилиться. В целом существенный всплеск волатильности на событии маловероятен.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru На фоне явного прогресса в переговорах ЕС с Великобританией по процедуре Брэкзита британский фунт вчера продолжил рост, что также способствовало и укреплению евро в паре с долларом США. Банк Англии, как и ожидалось, оставил уровень процентной ставки без изменений, но комментарии его главы Марка Карни были довольно конструктивными, что добавило стимулов к росту фунта. Вполне возможно, что в парах с ним произошла смена тренда, и он, в отсутствие свежего негатива, продолжил рост.Также вполне возможно, что вчера произошел разворот и тренда в долларе США, и он теперь будет снижаться против ряда своих основных конкурентов, в частности против евро. Новость о телефонном разговоре глав США и КНР дала рынкам надежду на скорое завершение торговой войны между странами, а также вселила надежду на успешное разрешение торгового конфликта между США и ЕС, на фоне чего вчера был отмечен стремительный рост фондовых индексов, что оказало некоторую поддержку доллару в паре с йеной.Если в случае выхода сегодня сильного отчета по занятости в США доллар продолжит снижение, то это станет подтверждением смены тенденций на рынке. При этом не стоит все же забывать, что удерживать лонги в евро, франке, йене и ставить против доллара попросту накладно из-за дифференциала процентных ставок.На сегодня запланировано:15:30 - США. Торговый баланс;17:00 - США. Производственные заказы.Главным событием дня является выход данных по рынку труда США. Сильные данные могут оказать поддержку доллару, но его укрепление может быть использовано для продаж; на слабых данных давление на него может усилиться. В целом существенный всплеск волатильности на событии маловероятен.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

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