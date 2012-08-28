Авторская аналитика от МОФТ

Фунт продолжает рост, евро следует за ним
На фоне явного прогресса в переговорах ЕС с Великобританией по процедуре Брэкзита британский фунт вчера продолжил рост, что также способствовало и укреплению евро в паре с долларом США. Банк Англии, как и ожидалось, оставил уровень процентной ставки без изменений, но комментарии его главы Марка Карни были довольно конструктивными, что добавило стимулов к росту фунта. Вполне возможно, что в парах с ним произошла смена тренда, и он, в отсутствие свежего негатива, продолжил рост.
Также вполне возможно, что вчера произошел разворот и тренда в долларе США, и он теперь будет снижаться против ряда своих основных конкурентов, в частности против евро. Новость о телефонном разговоре глав США и КНР дала рынкам надежду на скорое завершение торговой войны между странами, а также вселила надежду на успешное разрешение торгового конфликта между США и ЕС, на фоне чего вчера был отмечен стремительный рост фондовых индексов, что оказало некоторую поддержку доллару в паре с йеной.
Если в случае выхода сегодня сильного отчета по занятости в США доллар продолжит снижение, то это станет подтверждением смены тенденций на рынке. При этом не стоит все же забывать, что удерживать лонги в евро, франке, йене и ставить против доллара попросту накладно из-за дифференциала процентных ставок.
На сегодня запланировано:
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
15:30 - США. Торговый баланс;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
17:00 - США. Производственные заказы.
Главным событием дня является выход данных по рынку труда США. Сильные данные могут оказать поддержку доллару, но его укрепление может быть использовано для продаж; на слабых данных давление на него может усилиться. В целом существенный всплеск волатильности на событии маловероятен.
Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru