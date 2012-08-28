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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 392393394395
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:08

Фунт продолжает рост, евро следует за ним

На фоне явного прогресса в переговорах ЕС с Великобританией по процедуре Брэкзита британский фунт вчера продолжил рост, что также способствовало и укреплению евро в паре с долларом США. Банк Англии, как и ожидалось, оставил уровень процентной ставки без изменений, но комментарии его главы Марка Карни были довольно конструктивными, что добавило стимулов к росту фунта. Вполне возможно, что в парах с ним произошла смена тренда, и он, в отсутствие свежего негатива, продолжил рост.

Также вполне возможно, что вчера произошел разворот и тренда в долларе США, и он теперь будет снижаться против ряда своих основных конкурентов, в частности против евро. Новость о телефонном разговоре глав США и КНР дала рынкам надежду на скорое завершение торговой войны между странами, а также вселила надежду на успешное разрешение торгового конфликта между США и ЕС, на фоне чего вчера был отмечен стремительный рост фондовых индексов, что оказало некоторую поддержку доллару в паре с йеной.

Если в случае выхода сегодня сильного отчета по занятости в США доллар продолжит снижение, то это станет подтверждением смены тенденций на рынке. При этом не стоит все же забывать, что удерживать лонги в евро, франке, йене и ставить против доллара попросту накладно из-за дифференциала процентных ставок.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
15:30 - США. Торговый баланс;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
17:00 - США. Производственные заказы.

Главным событием дня является выход данных по рынку труда США. Сильные данные могут оказать поддержку доллару, но его укрепление может быть использовано для продаж; на слабых данных давление на него может усилиться. В целом существенный всплеск волатильности на событии маловероятен.

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Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:15

Волновой обзор основных валютных пар - 02.11.2018

EUR/USD

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Как показано на графике, на этой неделе валютная пара продолжает развитие нисходящего движения 3 of (C) of [4]. Скорее всего, в ближайшее время коррекция в рамках импульса [iii] of 3 of (C) of [4] таки будет окончательно сформирована. В таком случае, на следующей неделе ожидается дальнейшее падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD

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Предполагается, что стремительная коррекция [iv] of A of (Y) of [B] усложнила формирование волны A of (Y) of [B], которая приобретает форму начальной диагонали. Ожидается, что в ближайшие торговые дни эта коррекция завершит свое построение. Таким образом, на следующей неделе ожидается начало развития нисходящей волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны [iv] of A of (Y) of [B].

USD/JPY

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Как и ожидалось, вчера валютная пара завершила построение небольшой коррекции [ii] of 5 of (3), а также начала развитие восходящего тренда в рамках импульса [iii] of 5 of (3). Скорее всего, в дальнейшем на рынке ожидается рост цены в направлении локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

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Похоже на то, что на протяжении последних дней на рынке продолжается развитие небольшой коррекции в рамках волны [v] of 3 of (C). Вполне возможно, что эта коррекция будет сформирована лишь на следующей неделе. В таком случае, восходящая волна [v] of 3 of (C) возобновит свой рост в ближайшие торговые дни. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:28

Евро/доллар продолжают выкупать

Вблизи 13-й фигуры евро был выкуплен за американский доллар. За вчерашний день ему удалось пробить ряд локальных сопротивлений и подняться до уровня 1.1423, а в азиатскую сессию после отката он продвинулся до отметки 1.1429. На текущих уровнях все еще возможна активизация медведей, но пробитие сопротивления в районе 1.1440/50 приведет к росту в район 15-й фигуры.

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Фунт/доллар выше 1.3000

Вчера британский фунт продолжил рост против американского доллара, в результате которого был пробит ряд уровней сопротивления и протестирован уровень 1.3032. На данный момент фунт после незначительного отката пытается закрепиться выше психологической отметки 1.3000, что повысит шансы на пробитие сопротивления в районе 1.3047 и рост как минимум в район 31-й фигуры. Потеря 1.2986 приведет к снижению в направлении 1.2950-1.2900.

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Доллар/франк снижается

На фоне ликвидации длинных позиций американский доллар находится под давлением и швейцарского франка. Отступая от сопротивления вблизи 01-й фигуры, он снизился в район психологического уровня 1.0000, потеря которого грозит падением к 0.9978, а пробитие этой поддержки приведет к снижению в направлении 0.9960/35. Выше 1.0000-0.9978 шансы на возвращение в район 01-й фигуры будут сохраняться.

Зображення

Доллар/йена борется за 113.00

Оставаясь под давлением японской йены, американский доллар снизился к поддержке 112.56. Здесь он был выкуплен, и теперь снова торгуется в пределах 113-й фигуры. Выше 112.00 его перспективы будут оставаться конструктивными, а уверенное пробитие 113.00-113.36 приведет к росту в район 114-й фигуры; потеря 112.56 приведет к снижению в направлении 112.00.

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С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:44

Британский фунт выбился в лидеры роста - недельный обзор

Прошедшая неделя была довольно насыщенной важными событиями, среди которых заседания Банка Японии и Банка Англии, а также публикация данных по потребительской инфляции в еврозоне и данных по рынку труда США. Оба центробанка, как и ожидалось, не стали вносить изменений в свою кредитно-денежную политику, поэтому на динамику японской йены и британского фунта влияли другие факторы, а именно динамика фондовых индексов и новости касательно переговоров Великобритании и Евросоюза по процедуре прекращения ее членства в ЕС.

Возвращение аппетита к риску у инвесторов привело к отскоку фондовых индексов от коррекционных минимумов, на фоне чего японская йена подверглась распродаже, и ряд ее конкурентов, в частности доллар США, отыгрывали понесенные в парах с ней потери. Всему этому способствовала новость о проведенном лидерами США и КНР телефонном разговоре, давшем надежду на скорое разрешение торгового конфликта. Тем не менее, участники рынков вскоре связали «уступчивость» Трампа с предстоящими выборами в США, и продавцы снова проявили себя на фондовых площадках. Весомым аргументом в пользу покупок доллар/йены остается дифференциал процентных ставок, поэтому спады пары и далее могут использоваться для покупок.

Падение британского фунта было остановлено прогрессом в переговорах Великобритании с ЕС. На ликвидации длинных позиций он взлетел против доллара выше психологического уровня 1.3000, и на данном этапе пытается закрепиться над ним, что существенно улучшит его технические перспективы. На росте возможны попытки медведей перенять инициативу, но «мягкий» Брэкзит и перспективы повышения Банком Англии процентной ставки будут способствовать сохранению спроса на спадах. Безусловно, любой негатив по Брэкзиту может спровоцировать свежую волну распродаж фунта.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 5 ноября
16:10 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза;
17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг.

Вторник, 6 ноября
06:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
11:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;
11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
15:00 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Лойтеншлегер;
США. Промежуточные выборы.
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.

Среда, 7 ноября
00:30 - Австралия. Индекс активности в строительном секторе от AiG;
00:45 - Новая зеландия. Доля рабочей силы в общей численности населения;
00:45 - Новая зеландия. Уровень безработицы;
00:45 - Новая зеландия. Изменение уровня занятости;
08:00 - Япония. Индекс опережающих индикаторов;
08:00 - Япония. Индекс совпадающих индикаторов;
10:00 - Германия. Промышленное производство;
11:00 - Еврозона. Заседание ЕЦБ;
13:00 - Еврозона. Розничные продажи;
18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
23:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
23:00 - Новая Зеландия. Сопроводительное заявление РБНЗ;
23:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке.

Четверг, 8 ноября
05:00 - КНР. Торговый баланс;
05:00 - КНР. Импорт/экспорт;
16:15 - Канада. Начатые строительства домов;
22:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
22:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике.

Пятница, 9 ноября
03:30 - Австралия. Комментарий Резервного Банка Австралии по кредитно-денежной политике;
03:30 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;
04:30 - КНР. Индекс цен производителей;
04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт;
12:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
12:30 - Великобритания. Промышленное производство;
16:30 - США. Индекс цен производителей;
18:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

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Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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