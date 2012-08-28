Авторская аналитика от МОФТ

Британский фунт выбился в лидеры роста
- недельный обзор
Прошедшая неделя была довольно насыщенной важными событиями, среди которых заседания Банка Японии и Банка Англии, а также публикация данных по потребительской инфляции в еврозоне и данных по рынку труда США. Оба центробанка, как и ожидалось, не стали вносить изменений в свою кредитно-денежную политику, поэтому на динамику японской йены и британского фунта влияли другие факторы, а именно динамика фондовых индексов и новости касательно переговоров Великобритании и Евросоюза по процедуре прекращения ее членства в ЕС.
Возвращение аппетита к риску у инвесторов привело к отскоку фондовых индексов от коррекционных минимумов, на фоне чего японская йена подверглась распродаже, и ряд ее конкурентов, в частности доллар США, отыгрывали понесенные в парах с ней потери. Всему этому способствовала новость о проведенном лидерами США и КНР телефонном разговоре, давшем надежду на скорое разрешение торгового конфликта. Тем не менее, участники рынков вскоре связали «уступчивость» Трампа с предстоящими выборами в США, и продавцы снова проявили себя на фондовых площадках. Весомым аргументом в пользу покупок доллар/йены остается дифференциал процентных ставок, поэтому спады пары и далее могут использоваться для покупок.
Падение британского фунта было остановлено прогрессом в переговорах Великобритании с ЕС. На ликвидации длинных позиций он взлетел против доллара выше психологического уровня 1.3000, и на данном этапе пытается закрепиться над ним, что существенно улучшит его технические перспективы. На росте возможны попытки медведей перенять инициативу, но «мягкий» Брэкзит и перспективы повышения Банком Англии процентной ставки будут способствовать сохранению спроса на спадах. Безусловно, любой негатив по Брэкзиту может спровоцировать свежую волну распродаж фунта.
На этой неделе запланировано:
Понедельник, 5 ноября
16:10 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза;
17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг.
Вторник, 6 ноября
06:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
11:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;
11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
15:00 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Лойтеншлегер;США. Промежуточные выборы.
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.
Среда, 7 ноября
00:30 - Австралия. Индекс активности в строительном секторе от AiG;
00:45 - Новая зеландия. Доля рабочей силы в общей численности населения;00:45 - Новая зеландия. Уровень безработицы;
00:45 - Новая зеландия. Изменение уровня занятости;
08:00 - Япония. Индекс опережающих индикаторов;
08:00 - Япония. Индекс совпадающих индикаторов;
10:00 - Германия. Промышленное производство;
11:00 - Еврозона. Заседание ЕЦБ;
13:00 - Еврозона. Розничные продажи;
18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;23:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
23:00 - Новая Зеландия. Сопроводительное заявление РБНЗ;
23:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке.
Четверг, 8 ноября
05:00 - КНР. Торговый баланс;
05:00 - КНР. Импорт/экспорт;
16:15 - Канада. Начатые строительства домов;22:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
22:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике.
Пятница, 9 ноября
03:30 - Австралия. Комментарий Резервного Банка Австралии по кредитно-денежной политике;
03:30 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;
04:30 - КНР. Индекс цен производителей;
04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;12:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт;
12:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
12:30 - Великобритания. Промышленное производство;
16:30 - США. Индекс цен производителей;
18:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru